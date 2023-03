잠실 안 가도 충분합니다... 봄을 즐길 수 있는 인천 명소 세곳

큰사진보기 ▲ 마이랜드 전경. 바이킹은 물론 점프보트, 슈퍼스윙, 범퍼카 등 다양한 놀이기구가 운행되고 어린이를 위한 맞춤 놀이시설과 기구도 별도로 조성돼 있어 온 가족이 함께 하기 좋다 ⓒ 박지은 관련사진보기

큰사진보기 ▲ 어린이를 위한 맞춤 놀이시설과 기구도 별도로 조성돼 있어 온 가족이 함께 하기 좋다 ⓒ 박지은 관련사진보기

큰사진보기 ▲ 마이랜드의 ‘타가다디스코’. 월미도 테마파크하면 바이킹과 함께 가장 먼저 떠오를 정도로 유명하다 ⓒ 박지은 관련사진보기

큰사진보기 ▲ 파라다이스시티 원더박스는 영종도에 위치한 복랍리조트시설 ‘파라다이스시티’ 내에 있는 어린이 맞춤 놀이동산이다 ⓒ 박지은 관련사진보기

큰사진보기 ▲ 네온사인 가득한 실내와 분홍, 보랏빛 인테리어가 밤의 낭만을 선사하고 동화 속 세상처럼 펼쳐져 있다 ⓒ 박지은 관련사진보기

큰사진보기 ▲ 범퍼카, 점핑스타, 회전목마 등 아이들이 즐길 수 있는 놀이기구가 다양하다 ⓒ 박지은 관련사진보기

글·사진 박지은 i-View 객원기자,

wldms0954@naver.com

싱그러운 봄, 후회 없이 만끽하기 위해 놀이동산에 가보면 어떨까. 놀이기구는 물론 다양한 구경거리, 즐길 거리, 먹을거리 등이 있어 하루 종일 시간 가는 줄 모르고 놀 수 있다.서울 잠실의 롯데월드 어드벤처, 경기 과천의 서울랜드, 용인의 에버랜드 등이 유명하지만, 인천에도 즐길 곳이 있다. 중구 월미도 '마이랜드'와 '월미테마파크', 영종도 '파라다이스시티 원더박스'다. 규모는 크지 않지만 충분한 시설을 갖추고 있는 명실상부 인천의 테마파크다.마이랜드와 월미테마파크는 월미도 내에 나란히 조성된 놀이동산으로, 바이킹이 유명하다. 놀이기구 이용권은 1회에 소인 5000원, 대인 6000원이며 입장료는 받지 않는다.단, 선택할인권으로 구매할 시 할인이 적용된다. 마이랜드는 대인 3기종 1만 6000원(2000원 할인), 소인 4기종 1만 8000원(2000원 할인)이다. 월미테마파크는 대인 4기종 2만 원(4000원 할인), 소인 5기종 2만 원(5000원 할인)이다.바이킹은 물론 점프보트, 슈퍼스윙, 범퍼카 등 다양한 놀이기구가 운행되는데, 어린이를 위한 맞춤 놀이시설과 기구가 별도로 있어 온 가족이 함께하기 좋다. 물공놀이, 몰놀이보트, 미니 후룸라이드 등은 날씨가 따뜻해지면 즐기기 좋은 어린이 맞춤 액티비티다. 넓은 규모는 아니지만, 놀이시설과 기구가 집약돼 있어 실속 있는 곳이다.마이랜드의 '타가다디스코'와 월미테마파크의 '대관람차'는 유명하다. 마이랜드의 타가다디스코는 흔히 디스코팡팡이라고 불리는데, 월미도 테마파크 하면 바이킹과 함께 가장 먼저 떠오를 정도로 유명하다. DJ가 있어 직접 탑승하지 않더라도 DJ의 입담과 탑승자를 구경하는 재미가 쏠쏠하다.월미테마파크의 대관람차는 정적이지만 월미도의 경취를 한눈에 조망할 수 있어 낭만적이다. 활기 띤 놀이동산의 또 다른 매력이다.마이랜드, 월미테마파크에서 활기찬 시간을 보냈다면, 가까운 곳에서 이용할 수 있는 '월미바다열차'도 묘미다. 월미도를 순환하는 모노레일로, 국내 최장 도심형 관광모노레일이다. 운행거리 6.1㎞를 평균 시속 9㎞로 약 42분 동안 돌며 월미바다열차 8경과 테마역사, 관광지를 즐기는 이동 수단이자 도구다.파라다이스시티 원더박스는 영종도에 위치한 복합리조트시설 '파라다이스시티' 내에 있는 어린이 맞춤 놀이동산이다. 지난 2019년 3월 31일 개장해 곧 개장 4주년을 맞는다.동화적인 상상력, 첨단 인터랙티브 기술의 접목으로 과학 기술과 동심, 두 마리 토끼를 모두 잡았다. 내부는 '밤의 유원지'라는 콘셉트에 충실했다. 네온사인 가득한 실내와 분홍, 보랏빛 인테리어가 밤의 낭만을 선사하고 동화 속 세상처럼 펼쳐져 있다.자유이용권은 대인 2만 8000원, 소인 2만 3000원, 유아(36개월 이하) 무료다. 인터넷으로 예매하면 대인 2만 3800원, 소인 1만 9550원으로 15% 할인된 금액으로 구매할 수 있다.운영시간은 휴장 없이 매일 오전 11시부터 오후 7시까지다. 놀이기구뿐만 아니라 카니발게임, F&B/기프트숍, 기타 편의시설 등 다양한 시설을 갖추고 있다. 카니발게임의 경우 1회 4000원부터 9회 2만 3000원까지 이용권을 별도 구매해 이용할 수 있다.범퍼카, 점핑스타, 회전목마 등 아이들이 즐길 수 있는 놀이기구가 다양하고, 7m 높이에서 즐기는 다이내믹 공중 브리지 '스카이트레일'과 같이 어른도 함께 즐길 수 있는 액티비티 기구가 갖춰져 있다. 전체적인 기구는 어린이 맞춤이지만, 어른도 함께 즐길 수 있는 시설이 갖춰져 있기 때문에 '가족형 실내 테마파크'라고 할 수 있다.지난 2월 25일부터는 'WELCOME TO PARADISE(웰컴 투 파라다이스)' 행사가 진행 중이다. 12월 31일까지 올해 상시로 진행되는 행사로 원더박스 내에서는 'WELCOME TO WONDERBOX(웰컴 투 원더박스)- 환상의 공간 원더박스에서 마법과 함께 깨어나는 장난감 카니발 쇼와 'WONDER SHOW TIME(원더 쇼 타임)', 환상 속의 매지션이 펼치는 어메이징 매직 페스티벌을 관람할 수 있다.이 밖에도 원더박스를 방문하며 파라다이스시티의 다양한 시설을 활용한다면 풍족한 가족 나들이가 될 수 있을 것이다. 테마파크인 원더박스를 비롯해 호텔&리조트, 쇼핑아케이드 플라자, 스파시설 씨메르 등 파라다이스시티 안에서 모든 것을 해결할 수 있다. 떠나기 좋은 봄, 풍족한 휴식과 함께 추억을 만들어 보자.