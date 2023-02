북한 "전략순항미사일 '화살-2형' 발사 훈련"

▲ 북한은 지난 23일 새벽 함경북도 김책시 일대에서 동해상으로 전략순항미사일 '화살-2'형 발사훈련을 했다고 조선중앙통신이 24일 보도했다. 통신은 발사된 4기의 전략순항미사일이 "동해에 설정된 2,000km 계선의 거리를 모의한 타원 및 '8'자형 비행궤도를 1만208s(초)~1만 224s간 비행하여 표적을 명중 타격했다"고 전했다. 2023.2.24 [국내에서만 사용가능. 재배포 금지. For Use Only in the Republic of Korea. No Redistribution]