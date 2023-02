백신 부작용도 정치성향에 좌우? "보수층이 이상반응 더 느껴"

▲ 언더스코어가 한국갤럽에 의뢰해 지난 2022년 1월 13일부터 1월 17일까지 전국 성인남녀 1500명을 대상으로 설문조사를 진행한 결과, 문재인 정부의 국정 운영에 우호적인 응답자들의 경우 23.7%만이 부작용이 심했다고 답했지만, 부정적인 응답자들은 39.4%가 그렇다고 답했다.(95% 신뢰 수준에 ± 2.5%p) 출처: Kang, TaeYoung, and Hanbin Lee. "Suffering from Vaccines or from Government?: Partisan Bias in COVID-19 Vaccine Adverse Events Coverage."