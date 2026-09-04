혹시 유당불내증? 4년 간 우유 끊으며 깨달은 것

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큰사진보기 ▲우유 ⓒ enginakyurt on Unsplash 관련사진보기

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2022년 8월, 일상에서 '흰 우유'를 마시지 않기로 결심했다. 계기는 단순했지만 절박했다. 에스프레소 원액이나 논커피 음료를 마실 때는 멀쩡한데, 이상하게 원두와 우유가 섞인 카페라떼만 마시면 채 몇 시간도 지나지 않아 속이 뒤틀리고 식은땀이 흘렀다.한국인의 약 75%가 겪는다는 '유당불내증'이 나에게도 해당하는 이야기인가 싶었다. 일반 우유는 식물성 우유보다 온실가스 배출량이 3배나 많다는 보도도 있다. 결국 "그냥 우유를 끊어볼까?"라는 생각이 들었다.평소 소고기, 돼지고기, 양고기를 가리지 않고 즐기는 철저한 잡식주의자에 가깝다. 사회적 분위기나 개인적 결에 맞지 않는 일부 식재료를 피하긴 하지만, 기본적으로 음식이 있으면 맛있게 먹는 보통 사람이다.그런 내가 우유를 끊겠다고 호기롭게 선언해 놓고는, 정작 우유로 만드는 유제품이나 빵, 디저트류는 버젓이 먹는다. 심지어 가끔은 딸기,바나나,초코 우유와 같은 가공우유의 유혹에 넘어가기도 하는, 참 어설프고 모순적인 사람이기도 하다.하지만 "때로는 느슨한 규칙이 더 오래간다"는 말처럼, 적어도 매일 마시는 커피에서만큼은 동물성 우유를 마시지 않겠다는 스스로와의 약속을 붙들고 산다. 비록 이 작은 약속 하나조차 온전히 지키기가 녹록지 않은 현실이 막막할 때가 많지만 말이다.일상에서 우유를 제외하니 두유가 있었지만, 두유는 그리 즐기는 제품이 아니었고, 아몬드유도 넘기는 식감이 별로였다. 그나마 오트유가 입맛에 맞았지만, 브랜드 중에는 소젖과 귀리를 조합한 제품도 있었기에 어려움이 있기도 했다.그렇게 일상적으로 우유를 소비하는 것을 그만둔 지 4년이 흘렀다. 국내 카페 문화는 분명 달라졌다. 주요 프랜차이즈와 개인 카페 메뉴판에 식물성 우유 옵션이 늘었지만, 이를 전 매장에 안정적으로 제공하는 브랜드는 여전히 일부 대형 프랜차이즈에 편중되어 있다. 그마저도 직장인이나 유동 인구가 밀집한 도심 매장에 한정되는 경우가 많아, 조금만 외곽으로 벗어나면 대체유 선택을 포기해야 하는 일이 다반사다.설령 식물성 우유 옵션이 잘 마련된 대형 프랜차이즈를 찾더라도 선뜻 문을 열고 들어가기 망설여질 때가 있다. 반복되는 중대재해 사고나 노동권 침해 등 사회적 논란으로 불매 운동의 대상이 된 기업 브랜드인 경우가 있어서다. 내 몸에 맞는 음료를 마시고 싶은 욕구와 윤리적 소비를 지키려는 양심이 충돌하는 순간, 가치 소비를 고민하는 사람의 선택지는 한 번 더 좁아져 안타깝다.생각해 보면 이러한 고민은 이미 나의 일상 곳곳에 스며들어 있었다. 한때 희귀질환이나 장애 정체성을 가진 청년들과 모임을 만들어 진행한 적이 있다. 다행히 모임 장소는 지역 청년센터라 이동 접근성은 보장받았지만, 진짜 고민은 다과를 준비할 때 시작되었다. 누군가에게는 소화가 안 되는 음식, 누군가에게는 알레르기를 일으키는 성분이 있을 수 있기에 어떤 음식을 차려놓아야 할지 모임 일원들과 한참을 논의해야 했다.그 경험 이후 내 일상에도 작은 변화가 생겼다. 지인들과 약속이나 모임이 잡히면 "혹시 못 먹거나 안 먹는 음식이 있느냐"고 체질과 식습관을 묻는 것이 자연스러운 습관으로 자리 잡았다. 물론 나 역시 매 순간 완벽하지는 못하며, 때로는 세심함을 놓치기도 한다.어떠한 이가 어떠한 이유로 채식을 지향한다거나 식물성 우유로의 변경을 요청한다는 것은 결코 유별난 취향이나 사치가 아니다. 그 당사자가 유당불내증을 앓고 있거나, 특정 알레르기가 있거나, 자신만의 신념을 일상에서 실천하고 있는 것일 수 있기 때문이다.이는 개인의 특이한 성향도, 유행을 따르는 '힙스터 문화'도 아니다. 유당불내증으로 속 고통을 겪는 시민들의 건강권이자, 기후위기 시대를 살아가는 소비자의 정당한 선택권이다. 나아가 사회적 약자와 윤리적 신념을 지키는 시민 모두가 제약 없이 일상을 누릴 수 있게 하는 '먹거리 접근성(Accessibility)'의 문제다.나는 그저 내가 나로서 편안하게 살아갈 수 있는 사회를 꿈꾼다. "에이, 우유 정도는 쉽게 끊을 수 있지"라며 농담처럼 시작했던 나의 작은 다짐처럼, 일상 속 작은 질문과 실천들이 모여 세상을 바꾸는 유쾌한 변화의 시작이 되길 바라본다.