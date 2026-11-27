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처음에 조작 기소+공소 취소까지 넣어서 특검법 하려 하지 않았냐? 그 말은 이재명은 재판 안 받고 싶어 한다는 속내를 드러낸 거다. 그러다 역풍이 불자 뺐다. 이제 특검 해서 기소에 문제가 많다는 게 밝혀지면 어떡할 거냐? 또는 안 밝혀지면 어떡할 거냐? 밝혀지면 공소 취소 하라고 할 거 아닌가? 반대로 안 밝혀지면 재판 순순히 받을 건가?

지금 대법원장 탄핵하려는 게 바로 안 밝혀질 때를 대비한 이중 안전장치 아냐? 조희대가 차기 판사 인사를 하게 놔두면 보나 마나 보수 성향으로 다 채울 테고, 일단 그걸 막아야 재판받을 때 불리하지 않으니까. 거기다 늘어난 대법관을 채우면서 자기편 사람들 주욱 심어서 대법에서도 뒤통수 안 맞으려는 거지? 결국 둘 다 이재명 사법 리스크 해소 때문에 하는 거네?

이재명 대통령이 지난 24일 청와대에서 국무회의 개회를 선언하고 있다. 2026.11.24 [청와대통신사진기자단]하지만 고개를 젓는 이들이 여전히 더 많습니다. 대법원장 탄핵은 다른 오해를 불러일으킨다는 얘기가 나옵니다. 무슨 소린가 하고 들어보면 대개 이렇습니다.국민의 직관이란 게 무섭습니다. 여기까지 대화 나눈 다음, 더 이상 논의를 진전하지는 차마 못 했습니다. 속에선 '그러면 안 되는 거야?'라는 반문이 목까지 올라왔습니다. 답이 뻔하기 때문입니다. 대통령이 억울하다는 거, 윤석열이 이재명을 죽이려 했다는 거, 다 압니다. 대법원이나 일부 판사가 법으로 정치하고 있다는 거, 다 느끼고 있습니다. 그런데 그렇다고 또 특검에 이은 탄핵을 다 동의하느냐? 그건 또 다릅니다. 간단치 않은 문제입니다.이제 와서 민주당이 탄핵을 없던 일로 하지는 않을 듯합니다. 조국혁신당과의 공조를 거쳐 합당까지 나아갈 생각을 하는 모양입니다. 표가 떨어지더라도 결행할 수밖에 없는 일이 정치에는 있습니다. 지금 대법원장 탄핵이 딱 그런 경우입니다.할 때 하더라도 중도층이나 온건한 보수주의자들을 고려했을 때, 한 가지 했으면 하는 정치 행위가 있습니다. 탄핵과 동시에 대통령이 '퇴임 후 재판에 성실히 임하겠다'라고 직접 천명하는 겁니다. 어쩌면 당연한 이야기입니다. 중요한 건 특검이나 탄핵으로 대통령이 이익을 취하지 않겠다는 의연한 태도입니다. 지난번 공소 취소 조항을 법안에서 빼달라는 기자회견 후 지지율 하락이 멈췄습니다. 이번에도 비슷할 겁니다.마지막으로 일반인들에게 들은 말을 최대한 건조하게 대법원장에게 전하고자 합니다.'오늘 검찰이 저렇게 된 건 누구 탓도 아니다. 알량한 엘리트 의식에 권력을 쥐었다 싶으니 대놓고 정치했던 자신들 때문이다. 판사들도 마찬가지다. 아무리 정치인이 어떻다저떻다해도 그들은 국민에게 4년마다 심판받는다. 정치는 정치인이 하는 게 맞다. 판사까지 정치하려 들면 법원도 같은 길을 걷게 될 거다.'지금 진짜 필요한 것은 정치로부터 사법 독립이 아니라, 사법부로부터 정치 독립 아니냐는 장삼이사의 직관입니다.