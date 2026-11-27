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조희대 대법원장이 지난 19일 오후 서울 서초구 대법원에서 열린 김건희 여사 관련 자본시장과금융투자업에관한법률위반 등, 한덕수 전 국무총리 관련 내란우두머리방조 등에 대한 전원합의체 판결 선고기일에 참석해 있다.사진공동취재단
법은 의술처럼 전문 영역입니다. 일반 국민은 법을 잘 모릅니다. 고학력자들도 법리로 들어가면 입을 다뭅니다. 그렇다고 해서 이들이 대법원장 탄핵과 사법 독립론이 맞붙은 지금 사태에 대해 아무것도 모를까요? 법을 좀 안다는 이들이 지금 크게 착각하고 있습니다. 법, 법, 해대면 자기 말에 대단한 권위가 실리는 줄 압니다. 국민이 어떻게 보고 있는지 안중에 없습니다.
일반 국민은 법은 잘 몰라도 민주당 말이 맞는지, 법관들 말이 맞는지 대충은 압니다. 왜 그럴까요? 그동안 벌어진 일들을 알기 때문입니다. 대중은 지식이 아니라 경험으로 세상을 파악합니다. 그동안 어떤 일이 벌어졌던가요?
윤석열 쿠데타의 진짜 목적
결정적 사건은 12·3 계엄입니다. 윤석열의 친위 쿠데타입니다. 여기서 가장 중요한 점은 '왜 했을까?'입니다. 아직 이에 대해 확립된 결론이 없습니다. 언론도, 수사기관도, 법원도 이 왜를 밝히는 데는 다들 어물어물합니다. 대신 누가 초동 주체인지, 누가 가담했는지만 갖고 떠듭니다. 희한한 일입니다.
일반 국민은 직관적으로 파악합니다. 차분히 얘기해 보면 다들 말합니다. 이재명 때문입니다. 민주당 때문입니다. 그들을 잡아들이고 궁극적으로는 제거하는 게 목적이었습니다. 대한민국 권력의 최정점에 서 있는 대통령이, 아니면 뭣 하러 특전사를 동원해 그것도 유독 국회 본청을 노렸겠습니까? 정당 간 경쟁을 전쟁화한 게 윤석열의 가장 큰 죄입니다.
그게 윤석열이란 인간의 본성입니다. 자신에게 맞서는 자는 누구든 척결해 버리는 것, 그게 윤석열이 살아온 방식입니다. 거기 처음 걸린 게 조국이었고, 그 다음이 이재명 그리고 어쩌면 한동훈도 그중 하나인 듯합니다. 검찰 개혁, 탄핵 남발, 반국가세력은 윤석열의 본성이 그때그때 둘러댔던 핑계일 뿐입니다.
조국이나 이재명을 처리하는 방법은 똑같습니다. 무한 수사와 기소, 수사받으면서 여론 재판, 기소되면 재판 끝에 그중 하나는 유죄, 감옥행에 자격 박탈, 끝. 검찰이 늘 해오던 일입니다. 그런데 그게 거의 성공할 뻔했으나 결국 실패했습니다. 군대 동원은 법으로 안 되니까 꺼낸 마지막 수단인 셈입니다.
대법원장의 정치질