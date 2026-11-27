▲세브란스의학교 제1회 졸업기념 사진
뒷줄 왼쪽부터 시계 방향으로 김필순, 홍석후, 신창희, 박서양, 의료선교사 허스트, 주현칙, 김희영, 홍종은연세의료원
우리나라 최초로 의업 면허를 받은 7인의 의사들
1908년 6월, 박서양은 동기생 여섯 명과 함께 세브란스병원 의학교 제1회생으로 졸업했다. 이날 조선에서 최초로 양의사 면허를 받은 그의 동기생은 김필순, 홍석후, 신창희, 주현칙, 김희영, 홍종은이었다. 그들의 졸업식은 조선의 권력자들과 한양 주재 외교관들로 성황을 이루었다. 백정의 아들이 거둔 대단한 성취였고 영광이었다. 그러나 진정으로 대단했던 것은 박서양이 자신의 노력으로 얻은 그 성취와 영광을 지금의 자신이 아닌 어제의 자신을 위해 사용했다는 사실이다.
어느 시대나 신분 상승은 어려웠다. 자신이 처한 불우한 환경을 딛고 남들보다 뛰어난 성취를 이룬 사람들은 그만큼 특별한 노력을 기울였다. 그렇기에 그들이 얻은 성취는 더욱 소중하고 빛난다. 하지만 더 어려운 일이 있다. 자신이 얻은 성취를 타인을 위해 내놓는 일이다. 언제나 얻는 일보다 내놓는 일이 훨씬 어렵다.
자신의 노력으로 신분과 처지를 바꾼 사람들은 드물다. 자신이 얻은 성취를 어제의 자신과 같은 처지에 있는 사람들을 위해 사용하는 사람은 더욱 드물다. 그 드물고 드문 사람의 하나가 박서양이었다. 우리나라에서 최초로 양의사 면허를 받았던 백정의 아들 봉주리는 세브란스의학교 간호학부 최초의 조선인 '교수 박서양'이 되었다.
하지만, 뜻밖의 선택을 했다. 1917년 북간도로 갔다. 이 북간도에는 나라를 잃고 국경을 넘어온 가난한 농민들, 황무지를 일구어 겨우 생계를 이어가는 이주민들, 병이 들어도 의사 한번 만나기 어려운 동포들이 수십 만에 달했다.
그는 연길, 국자가에 병원을 세우고 가난한 조선 동포와 독립군 치료에 나섰다. 그는 홍범도 장군의 대한독립군, 최진동의 군무도독부와 함께 봉오동 전투를 승리로 이끈 대한국민회부대의 군의관이 되었다.
그는 왜 그토록 어렵게 얻은 지위와 특권을 버리고 독립군의 군의관이 되었을까. 나는 소설 <범도>를 쓰며 내내 궁금했던 그 의문을, 봉오동전투에 나선 홍범도 장군의 입을 빌려 그에게 물어보았다.
"후회하지 않겠소?"
"후회는 지킬 게 있는 사람들이 하는 것이지요. 성도 이름도 없던 제가 가진 무엇이 있어 후회하겠습니까."
장군은 박서양을 바라보며 말했다.
"그래도 이건 전쟁이고, 전쟁은 목숨을 걸고 하는 것이오."
박서양이 대답했다.
"저는 사는 게 날마다 전쟁이었습니다."
ㅡ <범도> 2권
박서양은 연길에 세운 세상을 구하는 의원, '구세의원'을 운영하며 8개의 학교를 열고 민족교육을 펼쳤다.
1930대 들어 일본의 탄압으로 더 이상 병원을 유지할 수도, 학교를 운영할 수도 없게 되었을 때 그는 조용히 고향 황해도로 돌아갔다. 고향 사람들을 진료하다 고요히 죽었다. 박서양은 더 이상 자신의 뜻을 펼칠 수 없을 때 어떻게 퇴각해야 하는지 아름다운 뒷모습을 보여주었다.
나라를 빼앗긴 시대, 박서양과 반대의 길을 간 안상호
그러나 박서양과 반대의 선택을 했던 의사들도 있었다. 그 대표적인 인물이 배우 하영의 증조부로 유명해진 안상호가 있었다.
안상호는 일본에서 근대의학을 공부한 당대의 엘리트였다. 그도 한 때는 의사로서의 사명에 충실했다. 박서양과 그의 동기 김필순이 서울에 창궐한 콜레라 방역 활동에 나섰을 때 안상호가 같이하기도 했다.
그러나 나라가 기울어갈 때, 두 사람의 선택은 달랐다. 안상호는 끝내 약자의 편에서 동포들과 운명을 함께 한 박서양과는 다른 길을 갔다. 순종의 전의를 지내며 의료계의 주요 인물로 부상한 안상호는 안중근 참모중장에게 격살된 이토 히로부미를 추도하는데 앞장선 '대한국민추도회' 준비 위원으로 가담했다. 또, 경성신사의 신도 대표인 씨자총대, '내선융화' 단체인 대정친목회 평의원, 항일운동 배척에 앞장선 동민회 평의원으로 적극적인 친일 활동을 했다.
조선총독부 기관지 <매일신보>는 1918년 12월 10일 자 신문에서 안상호를 친일의 모범 인사로 대서특필했다. 일본인 여성과 결혼한 안상호는 총독부 기관지와 한 인터뷰에서 자랑스럽게 말했다.
조선 옷은 한 벌도 없고 일본 사람과 똑같다.
<매일신보>는 그가 '조선 사람과 상관이 없다'는 취지의 발언을 한 내선일체의 모범 인물로 다루었다. 그가 죽었을 때도 총독부 기관지는 '내선가정의 성공자, 의사 안상호 씨 별세' 란 제하의 사망기사를 대문짝만하게 실었다. '내지인 (일본인) 부인과 자미스럽게 사든 안상호씨'가 세상을 떠났다고.