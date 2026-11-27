연세의료원

군인으로서 나라를 지키지 못했으니 죽어 마땅하고, 군인으로서 지켜야 할 나라가 없으니 살아있어야 할 이유가 없다.

▲세브란스의학교 제1회 졸업기념 사진뒷줄 왼쪽부터 시계 방향으로 김필순, 홍석후, 신창희, 박서양, 의료선교사 허스트, 주현칙, 김희영, 홍종은 연세의료원

우리나라 최초로 의업 면허를 받은 7인의 의사들



1908년 6월, 박서양은 동기생 여섯 명과 함께 세브란스병원 의학교 제1회생으로 졸업했다. 이날 조선에서 최초로 양의사 면허를 받은 그의 동기생은 김필순, 홍석후, 신창희, 주현칙, 김희영, 홍종은이었다. 그들의 졸업식은 조선의 권력자들과 한양 주재 외교관들로 성황을 이루었다. 백정의 아들이 거둔 대단한 성취였고 영광이었다. 그러나 진정으로 대단했던 것은 박서양이 자신의 노력으로 얻은 그 성취와 영광을 지금의 자신이 아닌 어제의 자신을 위해 사용했다는 사실이다.



어느 시대나 신분 상승은 어려웠다. 자신이 처한 불우한 환경을 딛고 남들보다 뛰어난 성취를 이룬 사람들은 그만큼 특별한 노력을 기울였다. 그렇기에 그들이 얻은 성취는 더욱 소중하고 빛난다. 하지만 더 어려운 일이 있다. 자신이 얻은 성취를 타인을 위해 내놓는 일이다. 언제나 얻는 일보다 내놓는 일이 훨씬 어렵다.



자신의 노력으로 신분과 처지를 바꾼 사람들은 드물다. 자신이 얻은 성취를 어제의 자신과 같은 처지에 있는 사람들을 위해 사용하는 사람은 더욱 드물다. 그 드물고 드문 사람의 하나가 박서양이었다. 우리나라에서 최초로 양의사 면허를 받았던 백정의 아들 봉주리는 세브란스의학교 간호학부 최초의 조선인 '교수 박서양'이 되었다.



하지만, 뜻밖의 선택을 했다. 1917년 북간도로 갔다. 이 북간도에는 나라를 잃고 국경을 넘어온 가난한 농민들, 황무지를 일구어 겨우 생계를 이어가는 이주민들, 병이 들어도 의사 한번 만나기 어려운 동포들이 수십 만에 달했다.



그는 연길, 국자가에 병원을 세우고 가난한 조선 동포와 독립군 치료에 나섰다. 그는 홍범도 장군의 대한독립군, 최진동의 군무도독부와 함께 봉오동 전투를 승리로 이끈 대한국민회부대의 군의관이 되었다.



그는 왜 그토록 어렵게 얻은 지위와 특권을 버리고 독립군의 군의관이 되었을까. 나는 소설 <범도>를 쓰며 내내 궁금했던 그 의문을, 봉오동전투에 나선 홍범도 장군의 입을 빌려 그에게 물어보았다.



"후회하지 않겠소?"

"후회는 지킬 게 있는 사람들이 하는 것이지요. 성도 이름도 없던 제가 가진 무엇이 있어 후회하겠습니까."

장군은 박서양을 바라보며 말했다.

"그래도 이건 전쟁이고, 전쟁은 목숨을 걸고 하는 것이오."

박서양이 대답했다.

"저는 사는 게 날마다 전쟁이었습니다."

ㅡ <범도> 2권

박서양은 연길에 세운 세상을 구하는 의원, '구세의원'을 운영하며 8개의 학교를 열고 민족교육을 펼쳤다.



1930대 들어 일본의 탄압으로 더 이상 병원을 유지할 수도, 학교를 운영할 수도 없게 되었을 때 그는 조용히 고향 황해도로 돌아갔다. 고향 사람들을 진료하다 고요히 죽었다. 박서양은 더 이상 자신의 뜻을 펼칠 수 없을 때 어떻게 퇴각해야 하는지 아름다운 뒷모습을 보여주었다.



나라를 빼앗긴 시대, 박서양과 반대의 길을 간 안상호



그러나 박서양과 반대의 선택을 했던 의사들도 있었다. 그 대표적인 인물이 배우 하영의 증조부로 유명해진 안상호가 있었다.



안상호는 일본에서 근대의학을 공부한 당대의 엘리트였다. 그도 한 때는 의사로서의 사명에 충실했다. 박서양과 그의 동기 김필순이 서울에 창궐한 콜레라 방역 활동에 나섰을 때 안상호가 같이하기도 했다.



그러나 나라가 기울어갈 때, 두 사람의 선택은 달랐다. 안상호는 끝내 약자의 편에서 동포들과 운명을 함께 한 박서양과는 다른 길을 갔다. 순종의 전의를 지내며 의료계의 주요 인물로 부상한 안상호는 안중근 참모중장에게 격살된 이토 히로부미를 추도하는데 앞장선 '대한국민추도회' 준비 위원으로 가담했다. 또, 경성신사의 신도 대표인 씨자총대, '내선융화' 단체인 대정친목회 평의원, 항일운동 배척에 앞장선 동민회 평의원으로 적극적인 친일 활동을 했다.



조선총독부 기관지 <매일신보>는 1918년 12월 10일 자 신문에서 안상호를 친일의 모범 인사로 대서특필했다. 일본인 여성과 결혼한 안상호는 총독부 기관지와 한 인터뷰에서 자랑스럽게 말했다.



조선 옷은 한 벌도 없고 일본 사람과 똑같다.

<매일신보>는 그가 '조선 사람과 상관이 없다'는 취지의 발언을 한 내선일체의 모범 인물로 다루었다. 그가 죽었을 때도 총독부 기관지는 '내선가정의 성공자, 의사 안상호 씨 별세' 란 제하의 사망기사를 대문짝만하게 실었다. '내지인 (일본인) 부인과 자미스럽게 사든 안상호씨'가 세상을 떠났다고.



▲안상호 사망기사‘내선가정의 성공자 안호상씨 별세’ 방현석

교육을 받는다는 것은 무엇일까. 남들이 갖지 못한 능력을 갖게 된 사람의 책무는 무엇일까. 안상호의 친일에 대해 그의 증손녀인 배우가 책임을 져야할 이유는 없다. 배우 하영의 잘못은 증조할아버지가 안상호라는 사실이 아니다. 선대를 자랑한 것도 잘못이 아니다. 자신의 선대를 자랑한 것이 무슨 잘못이겠는가. 그 배우의 잘못은 자랑할 것과 자랑하지 말아야 할 것을 구별하지 못한 것이다. 자랑해야 할 것은 선대의 지위가 아니라, 그 지위를 가지고 무슨 일을 했는가여야 했다. 모든 지위에는 책임이 따르는 법이다. 한 인간의 삶이 지닌 가치는 자신의 능력과 지식과 지위를 누구를 위해 어떻게 썼느냐에 달려 있을 것이다



박서양은 자신과 가족을 위해 살아도 좋았을 사람이다. 그가 우리나라 최초의 의사로 성공하기까지 이르는 과정에서 겪었을 어려움을 생각한다면 누구도 그를 탓할 수 없었을 것이다. 부모가 평생 겪었던 가난과 멸시로부터 가족을 벗어나게 하고 자식들에게 좋은 교육을 받게 할 수도 있었다. 의사로서 상당한 부와 명예를 누리며 살아갈 수도 있었다.



그러나 박서양은 그 길을 가지 않았다. 백정의 아들이었던 자신에게 교육의 기회가 주어졌을 때 어떤 일이 가능해졌는지를 누구보다 잘 알고 있었을 사람이 박서양이었다. 그가 8개의 학교를 연 것은 자신이 얻었던 기회를 다른 사람의 자식들에게도 주기 위해서였다.



봉오동의 승리를 이야기할 때 우리는 대개 주력군이었던 대한독립군을 이끈 홍범도, 군무도독부를 이끈 최진동, 국민회 군대를 이끈 안무와 그 예하 장병들의 용맹을 이야기한다. 그러나 총을 쏘는 사람만으로 군대는 존재할 수 없다. 싸우는 사람에게 밥을 지어 먹이는 사람, 군복을 지어 입히는 사람, 탄약을 나르는 사람, 부상당한 병사의 상처를 치료할 사람이 있어야 군대는 싸울 수 있다.



봉오동을 등지고 훈춘으로 향하며 나는 그 전쟁의 군의관들이 감당했던 일을 생각했다. 수술실은커녕 의약품도 부족한 야전에서 살을 파고든 총탄을 꺼내 죽어가는 청년들의 생명을 붙들기 위해 분투했을 의사의 시간을 했다.



총을 든 전사는 적을 쓰러뜨리는 것이 승리였겠지만, 의사는 적의 총에 쓰러진 한 사람을 다시 살려내는 것이 승리였을 것이다. 독립군에게는 총상을 입어도 자신을 치료해 줄 군의가 대기하고 있다는 사실만으로도 얼마나 큰 힘이 되었겠는가. 나라를 잃고 싸우는 자신들의 생명을 책임져줄 국가가 없었던 사람들에게 박서양과 같은 의사의 존재는 자신들이 결코 버려진 사람들이 아니라는 증거가 되었을 것이다.



박서양은 자신과 자신의 아버지를 그토록 오랫동안 차별했던 나라의 독립을 위해 헌신했다. 조선은 그와 그의 아버지를 동등한 인간으로 대우하지 않았던 나라였다. 나라가 망했다고 해서 그들이 잃을 기득권은 아무것도 없었다. 그런데도 백정 박가와 그의 아들 봉주리는 나라의 독립을 위해 자신이 피눈물로 얻은 모든 것을 내놓았다. 한 번밖에 주어지지 않는 자신의 생애를 내놓았다.



박서양이가 되찾고자 했던 나라는 어떤 나라였을까. 백정의 자식도 양반의 자식도 다르지 않은 나라, 누구나 배우고 누구나 자신의 재능을 펼칠 수 있는 나라, 가난하다는 이유로 병들어 죽지 않아도 되는 나라였을 것이다. 그가 원한 것은 자신을 차별했던 옛 나라의 단순한 회복이 아니라 모든 사람이 주인으로 살아갈 수 있는 새로운 나라였을 것이다. 그의 아버지 박성춘이 그토록 간절히 원했던 나라도 그런 나라였을 것이다.



박서양은 1940년 12월 15일, 조국의 광복을 다섯 해 앞두고 세상을 떠났다. 그는 자신이 되찾기 위해 생애를 바친 나라에서 단 하루도 자유로운 국민으로 살아보지 못했다. 대한민국 정부가 그에게 건국포장을 추서한 것은 그가 세상을 떠난 지 68년이 지난 2008년이었다. #박서양 #안상호 #세브란스의학교 #군의관 #범도루트 프리미엄 범도루트 만주 이전글 부산 땅 '7배' 가진, 만주 거부 최진동 형제의 선택 이 기사가 마음에 드시나요? 좋은기사 원고료로 응원하세요 원고료로 응원하기 스크랩 페이스북 트위터 카카오 공유 시민기자 기사쓰기

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기사 제보하기 ‘내선가정의 성공자 안호상씨 별세’교육을 받는다는 것은 무엇일까. 남들이 갖지 못한 능력을 갖게 된 사람의 책무는 무엇일까. 안상호의 친일에 대해 그의 증손녀인 배우가 책임을 져야할 이유는 없다. 배우 하영의 잘못은 증조할아버지가 안상호라는 사실이 아니다. 선대를 자랑한 것도 잘못이 아니다. 자신의 선대를 자랑한 것이 무슨 잘못이겠는가. 그 배우의 잘못은 자랑할 것과 자랑하지 말아야 할 것을 구별하지 못한 것이다. 자랑해야 할 것은 선대의 지위가 아니라, 그 지위를 가지고 무슨 일을 했는가여야 했다. 모든 지위에는 책임이 따르는 법이다. 한 인간의 삶이 지닌 가치는 자신의 능력과 지식과 지위를 누구를 위해 어떻게 썼느냐에 달려 있을 것이다박서양은 자신과 가족을 위해 살아도 좋았을 사람이다. 그가 우리나라 최초의 의사로 성공하기까지 이르는 과정에서 겪었을 어려움을 생각한다면 누구도 그를 탓할 수 없었을 것이다. 부모가 평생 겪었던 가난과 멸시로부터 가족을 벗어나게 하고 자식들에게 좋은 교육을 받게 할 수도 있었다. 의사로서 상당한 부와 명예를 누리며 살아갈 수도 있었다.그러나 박서양은 그 길을 가지 않았다. 백정의 아들이었던 자신에게 교육의 기회가 주어졌을 때 어떤 일이 가능해졌는지를 누구보다 잘 알고 있었을 사람이 박서양이었다. 그가 8개의 학교를 연 것은 자신이 얻었던 기회를 다른 사람의 자식들에게도 주기 위해서였다.봉오동의 승리를 이야기할 때 우리는 대개 주력군이었던 대한독립군을 이끈 홍범도, 군무도독부를 이끈 최진동, 국민회 군대를 이끈 안무와 그 예하 장병들의 용맹을 이야기한다. 그러나 총을 쏘는 사람만으로 군대는 존재할 수 없다. 싸우는 사람에게 밥을 지어 먹이는 사람, 군복을 지어 입히는 사람, 탄약을 나르는 사람, 부상당한 병사의 상처를 치료할 사람이 있어야 군대는 싸울 수 있다.봉오동을 등지고 훈춘으로 향하며 나는 그 전쟁의 군의관들이 감당했던 일을 생각했다. 수술실은커녕 의약품도 부족한 야전에서 살을 파고든 총탄을 꺼내 죽어가는 청년들의 생명을 붙들기 위해 분투했을 의사의 시간을 했다.총을 든 전사는 적을 쓰러뜨리는 것이 승리였겠지만, 의사는 적의 총에 쓰러진 한 사람을 다시 살려내는 것이 승리였을 것이다. 독립군에게는 총상을 입어도 자신을 치료해 줄 군의가 대기하고 있다는 사실만으로도 얼마나 큰 힘이 되었겠는가. 나라를 잃고 싸우는 자신들의 생명을 책임져줄 국가가 없었던 사람들에게 박서양과 같은 의사의 존재는 자신들이 결코 버려진 사람들이 아니라는 증거가 되었을 것이다.박서양은 자신과 자신의 아버지를 그토록 오랫동안 차별했던 나라의 독립을 위해 헌신했다. 조선은 그와 그의 아버지를 동등한 인간으로 대우하지 않았던 나라였다. 나라가 망했다고 해서 그들이 잃을 기득권은 아무것도 없었다. 그런데도 백정 박가와 그의 아들 봉주리는 나라의 독립을 위해 자신이 피눈물로 얻은 모든 것을 내놓았다. 한 번밖에 주어지지 않는 자신의 생애를 내놓았다.박서양이가 되찾고자 했던 나라는 어떤 나라였을까. 백정의 자식도 양반의 자식도 다르지 않은 나라, 누구나 배우고 누구나 자신의 재능을 펼칠 수 있는 나라, 가난하다는 이유로 병들어 죽지 않아도 되는 나라였을 것이다. 그가 원한 것은 자신을 차별했던 옛 나라의 단순한 회복이 아니라 모든 사람이 주인으로 살아갈 수 있는 새로운 나라였을 것이다. 그의 아버지 박성춘이 그토록 간절히 원했던 나라도 그런 나라였을 것이다.박서양은 1940년 12월 15일, 조국의 광복을 다섯 해 앞두고 세상을 떠났다. 그는 자신이 되찾기 위해 생애를 바친 나라에서 단 하루도 자유로운 국민으로 살아보지 못했다. 대한민국 정부가 그에게 건국포장을 추서한 것은 그가 세상을 떠난 지 68년이 지난 2008년이었다. 저작권자(c) 오마이뉴스(시민기자), 무단 전재 및 재배포 금지 오탈자 신고 네이버 채널구독다음 채널구독 10만인클럽 프로필사진 글 방현석 (bt80) 내방 구독하기 목차11 ㅣ 첫화부터 읽기> 이전글 부산 땅 '7배' 가진, 만주 거부 최진동 형제의 선택 맨위로 다크 뒷줄 왼쪽부터 시계 방향으로 김필순, 홍석후, 신창희, 박서양, 의료선교사 허스트, 주현칙, 김희영, 홍종은1908년 6월, 박서양은 동기생 여섯 명과 함께 세브란스병원 의학교 제1회생으로 졸업했다. 이날 조선에서 최초로 양의사 면허를 받은 그의 동기생은 김필순, 홍석후, 신창희, 주현칙, 김희영, 홍종은이었다. 그들의 졸업식은 조선의 권력자들과 한양 주재 외교관들로 성황을 이루었다. 백정의 아들이 거둔 대단한 성취였고 영광이었다. 그러나 진정으로 대단했던 것은 박서양이 자신의 노력으로 얻은 그 성취와 영광을 지금의 자신이 아닌 어제의 자신을 위해 사용했다는 사실이다.어느 시대나 신분 상승은 어려웠다. 자신이 처한 불우한 환경을 딛고 남들보다 뛰어난 성취를 이룬 사람들은 그만큼 특별한 노력을 기울였다. 그렇기에 그들이 얻은 성취는 더욱 소중하고 빛난다. 하지만 더 어려운 일이 있다. 자신이 얻은 성취를 타인을 위해 내놓는 일이다. 언제나 얻는 일보다 내놓는 일이 훨씬 어렵다.자신의 노력으로 신분과 처지를 바꾼 사람들은 드물다. 자신이 얻은 성취를 어제의 자신과 같은 처지에 있는 사람들을 위해 사용하는 사람은 더욱 드물다. 그 드물고 드문 사람의 하나가 박서양이었다. 우리나라에서 최초로 양의사 면허를 받았던 백정의 아들 봉주리는 세브란스의학교 간호학부 최초의 조선인 '교수 박서양'이 되었다.하지만, 뜻밖의 선택을 했다. 1917년 북간도로 갔다. 이 북간도에는 나라를 잃고 국경을 넘어온 가난한 농민들, 황무지를 일구어 겨우 생계를 이어가는 이주민들, 병이 들어도 의사 한번 만나기 어려운 동포들이 수십 만에 달했다.그는 연길, 국자가에 병원을 세우고 가난한 조선 동포와 독립군 치료에 나섰다. 그는 홍범도 장군의 대한독립군, 최진동의 군무도독부와 함께 봉오동 전투를 승리로 이끈 대한국민회부대의 군의관이 되었다.그는 왜 그토록 어렵게 얻은 지위와 특권을 버리고 독립군의 군의관이 되었을까. 나는 소설 <범도>를 쓰며 내내 궁금했던 그 의문을, 봉오동전투에 나선 홍범도 장군의 입을 빌려 그에게 물어보았다.박서양은 연길에 세운 세상을 구하는 의원, '구세의원'을 운영하며 8개의 학교를 열고 민족교육을 펼쳤다.1930대 들어 일본의 탄압으로 더 이상 병원을 유지할 수도, 학교를 운영할 수도 없게 되었을 때 그는 조용히 고향 황해도로 돌아갔다. 고향 사람들을 진료하다 고요히 죽었다. 박서양은 더 이상 자신의 뜻을 펼칠 수 없을 때 어떻게 퇴각해야 하는지 아름다운 뒷모습을 보여주었다.그러나 박서양과 반대의 선택을 했던 의사들도 있었다. 그 대표적인 인물이 배우 하영의 증조부로 유명해진 안상호가 있었다.안상호는 일본에서 근대의학을 공부한 당대의 엘리트였다. 그도 한 때는 의사로서의 사명에 충실했다. 박서양과 그의 동기 김필순이 서울에 창궐한 콜레라 방역 활동에 나섰을 때 안상호가 같이하기도 했다.그러나 나라가 기울어갈 때, 두 사람의 선택은 달랐다. 안상호는 끝내 약자의 편에서 동포들과 운명을 함께 한 박서양과는 다른 길을 갔다. 순종의 전의를 지내며 의료계의 주요 인물로 부상한 안상호는 안중근 참모중장에게 격살된 이토 히로부미를 추도하는데 앞장선 '대한국민추도회' 준비 위원으로 가담했다. 또, 경성신사의 신도 대표인 씨자총대, '내선융화' 단체인 대정친목회 평의원, 항일운동 배척에 앞장선 동민회 평의원으로 적극적인 친일 활동을 했다.조선총독부 기관지 <매일신보>는 1918년 12월 10일 자 신문에서 안상호를 친일의 모범 인사로 대서특필했다. 일본인 여성과 결혼한 안상호는 총독부 기관지와 한 인터뷰에서 자랑스럽게 말했다.<매일신보>는 그가 '조선 사람과 상관이 없다'는 취지의 발언을 한 내선일체의 모범 인물로 다루었다. 그가 죽었을 때도 총독부 기관지는 '내선가정의 성공자, 의사 안상호 씨 별세' 란 제하의 사망기사를 대문짝만하게 실었다. '내지인 (일본인) 부인과 자미스럽게 사든 안상호씨'가 세상을 떠났다고.

수술하는 서양 의사들 가운데 두건을 쓴 청년백정 박가는 무어의 학당에 아들 봉주리를 보냈다. 그러나 봉주리의 공부는 곧 위기에 처했다. 아버지 박가가 장티푸스에 걸려 사경에 이르렀다. 일곱 살이던 백정의 아들은 무어 선교사에게 아버지를 살려달라고 애원했다.눈물을 쏟으며 애원하는 아이를 외면하지 못한 무어 선교사가 의료선교사인 제중원 원장 애비슨에게 백정 박가의 치료를 부탁했다. 애비슨은 고종의 주치의기도 했다. 애비슨은 백정들이 사는 관자골로 찾아와 박가를 치료해 주었다. 선교사 무어와 애비슨 덕분에 죽다가 살아난 박가는 사람을 차별하지 않는 기독교의 신실한 신도가 되었다.대대로 백정이었던 '백정 박가'는 세상에 눈을 떴고, 신분 철폐운동에 나섰다. 자기 아들 하나의 호적을 돈으로 사는 방법 대신 모든 백정의 신분차별 철폐를 요구했다. 이미 갑오개혁으로 신분제가 없어졌지만 세상의 차별은 변함이 없었다. 정부의 차별철폐법을 믿고 갓 쓰고 도포 입고 거리에 나섰던 백정들은 몰매를 맞기 일쑤였다. 백정 박가는 존재하되 존재하지 않는 사람 취급을 받았던 백정들이 이름을 얻고, 호적을 획득하는 과정에서 결정적인 역할을 했다.그 결과, 백정 박가도 박성춘이란 당당한 이름을 얻었다. 그의 아들 봉주리도 박서양이란 이름으로 불릴 수 있게 되었다.백정 박가는 그렇게 얻은 '박성춘'이란 이름으로 세상을 바꾸고 나라를 구하는 일에 나섰다. 1898년 10월 28일, 서울 종로에서 독립협회가 개최한 관민공동회 집회에 박성춘은 연사로 나섰다. 연단에 선 박성춘은 사람들에게 물었다."하나의 장대로 차일을 떠받칠 수 있습니까?"당연히 아니라고 하는 사람들에게 박성춘은 말했다."그렇습니다. 여러 개의 장대가 있어야 차일을 튼튼하게 떠받칠 수 있습니다. 관과 민이 힘을 합쳐야 나라를 지킬 수 있습니다."박성춘은 자신이 다니던 승동교회 장로가 되었다. 많은 신도가 백정과 함께 예배를 드릴 수 없다며 격렬히 반발하며 교회를 떠났다. 하느님 앞에서 모든 사람이 평등하다는 예수님의 가르침은 교회 안에서마저 배척당했다.박성춘이 된 백정 박가는 그런 세상을 살아내야 했다. 나라를 지키자는 사람들과 함께 싸우면서, 동시에 자신을 멸시하는 그 사람들의 세상과 싸워야 했다.백정 박가는 제중원 원장 애비슨에게 아들을 부탁했다. 그가 아들을 의사로 키우려고 한 것은 자식 하나를 출세시키기 위해서가 아니었다. 백정의 자식도 인간으로서 자신의 능력을 발휘하며 살아갈 수 있다는 것을, 그는 보여주고 싶었던 것이다.박가와 봉주리 부자의 사람됨에 마음이 움직인 애비슨이 봉주리를 제중원에 받아주었다. 박서양은 병원 청소와 허드렛일을 도맡아 하는 어린 심부름꾼이 되었다. 급여도 없는 그 일을 새벽부터 밤중까지 너무도 성실히 해냈기에 그는 모두의 인정을 받았다. 1900년 8월 30일, 마침내 에비슨은 그를 제중원의학교 정식 1기생으로 받아들였다. 박서양의 나이 15세였다.박서양이 의학교에서 서양 의술을 배우던 중에 충격적인 사건이 일어났다. 남대문 전투, 대한제국 군대가 남대문에서 일본군과 벌인 격렬한 시가전이었다.1905년 을사늑약으로 국권을 강탈하기 시작한 일본은 1907년 대한제국 군대를 강제 해산했다. 대한제국의 군대는 적의 명령에 복종하지 않았다. 총을 내려놓기를 거부하는 군인들의 맨 앞에 시위대 대대장 박승환이 섰다. 시위대는 지금의 수도방위사령부다.박승환 대대장은 나라를 지키지 못한 책임을 물어 스스로를 처형했다. 나는 소설 <범도>에서 박승환을 모델로 삼은 박한의 입을 빌려 그의 최후를 이렇게 썼다.그는 그렇게 스스로 판결을 내리고 들고 있던 총의 방아쇠를 당겨 자신을 처형했다. 그는 죽어가면서도 총을 내려놓지 않은 진정한 군인이었고, 그가 당긴 방아쇠는 대한제국 군대가 무장투쟁을 개시하는 신호탄이 되었다.박승환이 쏜 신호탄에 응답한 대한제국 군인들은 1182명이었다. 수도방위 임무를 맡았던 시위대 제1연대와 제2연대 장병들이었다.대한제국 군대는 남대문과 서소문 일대에서 일본군과 격렬한 시가전을 벌였다. 일본군은 남대문에 기관총을 걸고 무차별 사격을 퍼부었다.박서양이 공부하던 의학교는 시가전이 벌어진 남대문과 남대문역 사이에 있었다. 부상당한 대한제국 군인들이 달구지에 실려 들어왔다. 밀려드는 부상병들을 박서양은 동료 의학생들과 밤낮으로 치료했다. 남대문전투에서 부상당한 대한제국의 군인은 1백 명이 넘었다. 전사자만 70명이었다. 끝까지 항전을 계속하다 포로가 된 군인은 616명이었다. 남대문전투는 박서양이 나라 빼앗긴 비참을 뼈에 새기는 시간이었다.