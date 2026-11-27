중앙일보

11월 27일 중앙일보 3면 기사.국가정보원이 중국에 3년 가까이 구금된 한국인 반도체 기술자의 석방을 위해 제3국 출신의 비공개 첩보요원(블랙요원)의 정보 제공 방안을 한때 검토했던 것으로 전해졌다.익명의 정부 소식통은 동아일보에 "양국 협의 과정에서 국내에 있는 '타이완 블랙요원' 정보 제공 등이 거론된 것으로 안다"고 전했다. 그러나 국정원은 "중국 당국으로부터 그러한 제안을 받은 사실이 없다"고 밝혔다.중앙일보는 중국에 구금된 인물이 2016년 창신메모리테크놀로지(CXMT)에 입사했던, 삼성전자 출신 이온 주입 기술자 A씨라고 밝혔다. A씨는 이후 중국 내 다른 반도체 기업에 근무하다가 2023년 12월 18일 안후이성 허페이시 자택에서 현지 국가안전국 수사관들에게 연행됐다.한겨레에 따르면, A씨는 한국 반도체 기술이 중국으로 유출되는 정황을 포착해 국정원에 제보한 것으로 파악됐다.A씨는 약 5개월간 현지 호텔에서 중국 당국의 심문을 받은 뒤 2024년 5월 반(反)간첩법 혐의로 기소돼 구금 상태에서 재판을 받고 있다.서울중앙지검은 A씨가 연행되기 닷새 전인 2023년 12월 13일 CXMT에 삼성전자의 18나노급 D램 공정 기술을 넘긴 혐의로 김아무개 전 삼성전자 부장 등의 구속영장을 청구했다. A씨가 연행되자 당시 반도체 업계에선 우리 수사기관의 기술유출 수사에 대한 중국의 맞대응이 아니냐는 관측이 나왔다고 한다.동아일보에 따르면, 국정원에 협조한 중국 교포(조선족)도 유사한 혐의로 체포돼 구금된 상태라고 한다.국정원이 A씨의 석방 협상을 본격화한 것은 이재명 정부 출범 이후인 2025년 10월부터다.국정원은 중국 정보당국에 우리 국민에 대한 선처를 요청하자 중국 쪽은 한국에서 첩보 활동을 수행하는 '블랙요원'에 관한 정보를 A씨의 석방과 교환하자는 조건을 제시했다고 한다. 우리 정부는 이를 거부했다. 정부 관계자는 한겨레에 "국민 보호도 매우 중요하지만, 중국 정보기관과 이런 방식으로 일한 선례 자체가 없어 신중할 수밖에 없었다"고 말했다.신문들과 접촉한 정부 관계자들은 한국과 중국의 접촉 정황이 미국에 포착되면서 한미 양국의 정보 협력에 균열이 생기고 이종석 국정원장의 교체로 이어졌다는 해석에는 선을 그었다.이종석의 교체 발표 직후 이 같은 사실이 보도된 배경을 놓고 국정원의 내부 권력투쟁으로 정보가 새어나갔다는 관측도 나온다. 익명의 여권 관계자는 중앙일보에 "이번 외교안보 라인 인사의 배경을 설명해 준 측면도 있어 보인다"면서도 "정략적인 의도가 있을 수 있다"고 말했다.민주당과 조국혁신당이 26일 윤석열정부 시절 국가기관의 '조작 수사'와 '조작기소' 의혹을 수사하는 특검 후보로 이임성 변호사와 이정훈 변호사를 각각 추천했다. 국민의힘이 후보 추천을 거부하면서 이재명 대통령은 29일까지 둘 중 한 명을 임명해야 하는 상황이다.민주당이 추천한 이임성(64·사법연수원 21기)은 서울중앙지검 부부장, 의정부지검 부장검사 등을 지낸 뒤 2009년 검찰을 떠났다. 경기북부지방변호사회장과 대한변호사협회 총회의장을 거쳐 2025년부터 법조윤리협의회 위원장을 맡고 있다.이임성은 민주당이 추진하는 조희대 대법원장 탄핵 추진에 반대하는 입장을 밝힌 대목이 눈에 띈다. 그는 23일 전임 지방변호사회장협의회 명의로 낸 "정치권이 사법부 독립을 존중하고 헌법적 권한을 신중하게 행사할 것을 촉구한다"는 성명에 이름을 올렸다. 7월 2일에는 '포천신문 논설위원' 명의로 이 신문에 검사의 보완수사권을 폐지하는 형사소송법 개정에 우려를 표하는 칼럼을 쓰기도 했다. 윤석열정부 시절인 2024년 4월 25일에는 국민훈장 1등급 무궁화장을 받은 이력도 있다.익명의 민주당 지도부 관계자는 조선일보에 "야당이 특검을 '공소취소용'으로 의심하는 상황에서 중립적인 인사를 찾아야 한다는 판단을 했다"고 추천 배경을 설명했다.조국혁신당은 판사 출신인 이정훈(55·사법연수원 31기)을 추천했다. 이정훈은 서울중앙지법과 서울고법 판사, 대법원 재판연구관, 광주지법 부장판사를 지낸 뒤 2021년부터 변호사로 활동 중이다.반면, 국민의힘은 "이미 결론이 정해진 사기도박판"이라며 후보 추천을 거부했다. 특검법상 민주당·국민의힘·혁신당이 각 1명씩 후보를 내야 하지만, 국민의힘이 불참하면서 여권 추천 후보만으로 특검이 꾸려지게 됐다.2026년 주택분 종합부동산세(종부세) 고지 대상이 72만 6000명으로 집계됐다. 지난해 54만 명보다 18만 7000명(34.5%) 늘어난 규모다. 서울 등 수도권 아파트 공시가격 급등으로 과세 문턱을 넘은 집주인이 크게 늘었다.재정경제부가 26일 발표한 '2026년 종합부동산세 고지'에 따르면 주택분 종부세 고지 세액은 2조 3000억원으로 지난해 1조 7000억원보다 35.3% 증가했다. 1인당 평균 세액은 199만 4000원으로 지난해 160만 6000원보다 24.1% 늘었다. 서울의 고지 인원은 45만 9263명으로 40.1% 증가해 전국 증가분의 70.5%를 차지했다. 전국 공동주택 공시가격은 9.13% 올랐지만 서울은 18.60%로 두 배를 웃돌았다.지난해보다 1가구 1주택자의 부담이 커졌다. 1주택자 고지 인원은 23만 1000명으로, 2025년 15만 1000명보다 53% 늘었다. 세액은 1679억원에서 3660억원으로 118% 급증했다. 1인당 평균 세액은 158만 6000원으로 2021년 152만 9000원을 넘어섰다.동아일보에 따르면, 서울 강남 3구와 한강벨트에서 올해 공시가격이 20~30%씩 오른 아파트가 많다. 이 신문이 우병탁 신한은행 프리미어 패스파인더 전문위원에게 의뢰해 분석한 결과, 성동구 래미안옥수리버젠(전용 84㎡) 종부세는 37만원에서 139만원으로 3.7배가 됐다. 송파구 잠실주공5단지(전용 82㎡)는 360만원에서 708만원으로 두 배로 늘었다. 공시가격에서 12억 원을 공제한 금액에 공정시장가액비율 60%를 적용하기 때문에 과세표준이 집값보다 빠르게 늘어나는 구조다.1세대 1주택자 과세기준을 공시가격 12억원에서 14억원으로 올리는 세제개편안이 국회를 통과하면 내년부터 1주택자 세 부담은 다소 완화된다. 하지만 여당 내에서는 한강벨트를 지역구로 둔 의원들을 중심으로 비거주 1주택자 공제도 14억원으로 통일하자는 요구가 여전하다.정부가 26일 교원 대상 무고성 아동학대 신고 제도 개선 방안을 발표했다. 아동복지법상 정서적 학대 개념을 대법원 판례가 제시한 기준에 맞춰 구체화하고, 교원의 교육활동과 생활지도에 아동복지법을 적용하는 것을 원칙적으로 배제하는 내용이다.교육부는 보건복지부·법무부·경찰청과 함께 이 방안을 발표했다. 정서적 학대를 "정신적 폭력이나 가혹행위로서 아동의 정신건강 또는 복지를 해치거나 정신건강의 정상적 발달을 저해할 정도 혹은 그러한 결과를 초래할 위험을 발생시킬 정도에 이르는 행위"로 명시하기로 했다. 초·중등교육법도 개정해 교원의 교육활동을 폭넓게 보호하되, 사회통념상 합리적 범위를 크게 벗어난 경우는 예외로 두기로 했다. 경찰은 혐의없음이 명백한 사안을 수사를 시작하기 전 신속하게 종결하고, 교원의 교육활동을 침해한 학부모에게는 최대 6개월간 학교 출입을 제한하기로 했다.전문가 평가는 갈린다. 조기현 법무법인 대한중앙 변호사는 경향신문에 "판례를 법률에 명문화하는 것 자체로도 의미가 크다"며 "교원들도 어떤 행위가 정서적 학대에 해당하는지 명확하게 인식할 수 있어 무고성 신고뿐 아니라 실제 학대 피해도 줄어들 수 있다"고 말했다. 반면 이덕난 국회입법조사처 교육문화과장은 "신고 건수가 줄어들 여지는 있지만 경찰이 수사에 착수하면 검찰 송치가 의무화돼 보완수사 등을 거치면서 사건이 6개월, 1년씩 이어진다"고 지적했다.교총은 "교육감이 정당한 교육활동이라는 의견을 제출하고 경찰이 혐의없음으로 판단한 사건을 즉시 종결할 수 있도록 하는 아동학대처벌법 개정 등 교육계의 핵심 요구들이 다수 빠진 것은 매우 아쉽다"는 입장을 냈다.교육부는 '전건 송치 유지'에 대해 "교원만 예외로 두는 것이 형평성 측면이나 절차 장기화 문제 등을 종합적으로 봤을 때 신중하게 논의할 필요가 있다는 관계부처 의견이 있다"고 설명했다.지구 일평균 기온이 산업화 이전보다 2도 이상 높은 날이 관측이 시작된 1940년 이후 처음으로 7일 연속 이어졌다. 23일에는 산업화 이전 대비 기온 상승 폭이 2.24도까지 벌어지며 역대 최고치를 기록했다.유럽연합의 기후변화감시기구 '코페르니쿠스' 자료를 분석한 '더 클라이밋 브링크' 집계에 따르면 2026년 11월 18일부터 24일까지 지구 일평균 지표면 기온은 7일 내내 산업화 이전(1850~1900년)보다 2도 이상 높았다. 종전 기록은 2024년 2월의 나흘이었다.코페르니쿠스의 기후전략 책임자 사만다 버지스는 가디언에 "전례 없는 지구적 기온 이상 현상"이라고 말했다.원인은 화석연료 사용에 따른 온난화와 이례적으로 강한 엘니뇨가 겹친 데 있는 것으로 분석된다. 강한 엘니뇨는 인도네시아와 아마존 열대우림에 가뭄과 산불 위험을 키우며, 이로 인해 숲의 탄소 흡수 능력을 떨어뜨린다. 온실가스 감축이 획기적으로 이뤄지지 않으면 극단적 고온 현상이 일상화될 가능성을 배제할 수 없다.▲ 경향신문 = '성장 질주'하는 국가 국민의 삶은 '역주행'▲ 국민일보 = 美 '호남 반도체' 콕 찍어 관세 압박▲ 동아일보 = 트럼프, 관세 15% 합의해놓고 25% 압박▲ 서울신문 = 메가 프로젝트 겨냥 美 '관세 25%' 압박▲ 세계일보 = 韓 산업전략 트집잡은 美 관세 25% 카드 쥐고 압박▲ 조선일보 = 경제학자 52명 "미래기금 재검토해야"▲ 중앙일보 = 반도체가 끌어올린 금리, 서민이 운다▲ 한겨레 = 기준금리 3.25%로…길어지는 긴축 터널▲ 한국일보 = 핵시설 간 김정은 "핵보유국 부정은 선전포고"