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이재명 대통령이 26일 청와대에서 열린 수석보좌관회의에서 발언하고 있다.연합뉴스
11월 25일 관세안이 바꾼 것은 15%의 성격이다. 되살린 15%에는 지난해 없던 조건이 붙었다. 협의와 기존 약속이 만족스럽지 않으면 상한을 25%까지 올릴 수 있다는 것이다. 판단은 물론 미국 무역대표부가 한다.
관세안과 함께 나온 194쪽짜리 보고서
는 그 판단의 근거 서류다. 각주가 500개에 가깝고 상당수가 한국 정부와 공공기관이 스스로 발표한 자료다. 국내에서 성과로 알린 정책이 그대로 미국의 논거가 됐다. 산업은행이 12대 국가전략산업에 5년간 시장보다 낮은 금리로 50조 원을 공급한다는 계획과 150조 원 규모의 국민성장펀드는 정부가 고른 산업에 값싼 돈을 대는 사례로 꼽혔다. 수출입은행과 무역보험공사가 2020~2025년 내준 중장기 수출금융 약 440억 달러는 미국 수출입은행의 두 배 가까운 규모라는 지적과 함께 실렸다.
반도체 대목은 더 촘촘하다. 보고서는 연구개발 투자에 최대 50%, 시설 투자에 최대 20%까지 세금을 깎아 주는 지원책을 적었다. 올해 7월 발표된 광주와 전남의 반도체 클러스터와 약 800조 원 규모의 기업 투자 약정도 빠지지 않았다. 대통령이 반도체 기업들에 국내 증설을 독려하며 용수와 전력과 부지를 모두 대 주라고 지시한 일은 국가가 생산능력 확대를 이끄는 증거로 쓰였다. 한국이 공개한 정보가 한국을 겨누는 근거가 된 것이다.
결론을 미리 정해 놓고 근거를 짜맞춘 보고서다. 세율은 지난해 합의한 15%로 이미 정해져 있었고, 보고서는 그 근거를 한국 정부의 발표에서 찾았다. 보고서는 한국의 국내총생산 대비 제조업 비중이 2021~2025년 평균 28.3%로 미국의 9.9%보다 세 배 가까이 높다고 적었다. 진단은 15%에 맞춰 쓰였다.
미국이 더 얻어내려는 것도 드러나 있다. 1월 주한 미국대사대리가 서한으로 재촉한 디지털 약속, 연간 상한에 묶여 천천히 들어오는 투자금, 그리고 보고서가 굳이 대통령의 국내 증설 독려를 인용한 반도체다. 미국이 바라는 것은 삼성전자와 SK하이닉스의 생산능력이 미국 땅에서 늘어나는 것이다. 25%는 이 남은 청구서를 받아내기 위한 지렛대로 읽힌다.
관세에는 25%라는 압박 수단이 붙었지만 안보 약속에는 이행을 재촉할 수단도 시한도 없다. 대통령이 성과로 내세운 안보 협의는 더뎠다. 공동설명자료가 나오고 7개월 만인 6월 2일에야 국무부 정무차관이 이끄는 미국 범정부 대표단이 서울에서 첫 회의를 열었다. 이틀 동안 핵추진잠수함과 연료 조달, 농축과 재처리를 논의했다. 일정이 늦어진 것은 대미 투자 지연 같은 통상 현안에 밀렸기 때문이라고 보도됐다. 7월 워싱턴에서 열겠다던 두 번째 회의는 아직 열리지 않았다.
시간에 쫓기는 쪽도 한국이다. 잠수함 연료를 들여오려면 별도 협정이, 농축과 재처리를 하려면 원자력협정의 개정이나 조정이 필요하고, 둘 다 서명한 뒤 미국 의회에서 회기 기준 90일의 검토를 거쳐야 발효된다. 내년 1월 출범하는 새 의회는 상하 양원 모두 민주당이 다수다. 트럼프 정부로서는 핵 비확산에 엄격한 민주당 주도의 의회를 들어 협정 처리를 미룰 핑계가 생겼다.
트럼프 대통령의 임기는 2029년 1월까지지만, 2028년에는 미국의 대선과 의회 선거, 한국의 4월 총선이 겹친다. 실제로 남은 시간은 2027년 한 해인 셈이다. 그 안에 협정이 발효되지 못하면 지난해 문서의 안보 약속은 차기 미국 정부와 원점에서 다시 협상해야 할 공산이 크다.
15% 지키기에 매달릴수록 협상력은 떨어진다
지난 1년여 두 나라의 협상 방식은 뚜렷하게 달랐다. 미국은 25%라는 위협을 한 번도 내려놓지 않았다. 지난해 4월 처음 꺼냈고 올해 1월 다시 꺼냈으며 이번에는 조건부 상한으로 문서에 적었다. 이를 앞세워 미국은 3500억 달러 투자와 그 가운데 2000억 달러의 현금 납입, 국방비 증액과 미국산 무기 구매, 디지털 분야에서 미국 기업을 차별하지 않겠다는 약속을 받아냈다.
한국 정부가 서둘러 내놓은 안보 성과 발표는 오히려 미국에 협상 카드가 될 수 있다. 정부는 이미 핵추진잠수함과 농축, 재처리, 전작권을 국민 앞에 성과로 발표했다. 성과를 실현해야 하는 쪽은 한국이고 서두를 이유가 없는 쪽은 미국이다. 조급한 쪽이 값을 더 치른다.
그래서 15%를 지키려 할수록 한국은 외통수로 몰린다. 15%를 놓치는 순간 정부는 협상에 실패한 무능한 정부라는 비난을 받을 공산이 크다. 미국이 파고드는 곳이 바로 이 국내 정치의 약점이다. 협상 목표가 15% 지키기로 좁혀지면 미국은 협의 때마다 25%를 꺼내 들며 디지털, 투자 속도, 반도체에서 양보를 하나씩 더 받아내려 할 것이다.
이번 보고서가 보여주듯, 미국은 한국 정부의 보도자료와 대통령을 비롯한 정부 인사들의 발언을 손바닥 들여다보듯 읽으며 협상 재료로 쓴다. 500개 가까운 보고서 각주의 상당수를 한국 정부와 공공기관의 자료로 채운 것이 그 증거다. 정부가 15%를 지켜냈다며 선방이라고 내세우면 워싱턴은 그 말을 근거로 다음에는 무엇을 요구할지 주판알을 튕길 것이다.
역설적이게도 정부의 대미 협상력을 높여 주는 것은 15%를 지켰다는 박수가 아니라 지지층과 국회의 질타다. 한미 FTA는 어디 갔느냐, 안보에서 미국이 내준 것은 무엇이냐고 묻는 목소리다.