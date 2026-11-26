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오픈라우터 11월 셋째 주 모델별 토큰 사용량 순위. 글로벌 상위 10개 가운데 중국 모델이 일곱 개 토큰의 89%를 차지했고, 딥시크 혼자 절반(53.5%)을 넘겼다.자료이미지
딥시크는 현재 세계에서 토큰을 가장 많이 쓰는 모델 회사입니다. 오픈라우터(OpenRouter) 집계에서 11월 둘째 주 딥시크 V4.1 플래시 호출량은 59조 2,000억 토큰으로 세계 1위였고, 두 달 전의 4배였습니다. 수요가 몰리자 딥시크는 11월 16일부터 무료 개인 사용자의 대화 길이와 하루 사용량에 상한을 걸고 유료 API 고객에게 연산을 집중했습니다. 모델이 아니라 칩과 데이터센터가 부족해서 생긴 제한입니다.
이 제한은 과도기로 보입니다. 외부 투자를 받지 않던 딥시크는 6월 첫 외부 투자에서 500억 위안 넘게, 10월에 약 1000억 위안을 모았습니다. 한 해 약 1500억 위안(약 30조 원)입니다. 보도에 따르면 이 돈의 가장 큰 몫은 기가와트급 자체 데이터센터에 들어가고, 칩 대량 구매와 함께 모델에 최적화된 자체 추론 칩 개발에도 쓰입니다.
업계에서는 화웨이 엔지니어가 딥시크에 상주하며 훈련에 필요한 구조를 다음 세대 칩 설계에 반영했으며, 딥시크가 연말부터 어센드 950DT에서 사전훈련을 시작한다는 이야기도 나옵니다. 모델 하나로 1년여 만에 세계 1위에 오른 스타트업이 연산 인프라까지 갖춘 빅테크 기업으로 바뀌고 있습니다.
알리바바 — 미국 칩 최대 신청자가 칩·클라우드·모델을 수직 통합하다
우융밍(吴泳铭) 알리바바 CEO는 11월 19일 큐웬이 이미 자회사 티헤드(T-Head, 平头哥) 칩에서 차세대 모델을 훈련하고 있다고 밝혔습니다. 훈련·추론 겸용 칩 전우(真武) V900은 전작의 3배 성능으로 2027년 1분기 양산 예정입니다.
미국 칩을 가장 많이 신청한 회사가 자사 칩 훈련을 선언한 것은 모순이 아닙니다. 외부 매출이 67% 늘어난 클라우드 사업자에게 칩은 곧 공급 능력이고, 이를 미국의 승인에 맡겨 둘 수 없습니다. '추론은 국산, 훈련은 엔비디아'라는 전제를 깨겠다는 선언이지만 규모와 성능은 아직 공개되지 않았습니다.
같은 주 공개된 큐웬4-맥스(Qwen4-Max)도 매개변수 규모보다 토큰 절감을 앞세웠습니다. 에이전트 평가에서 시도당 토큰을 절반 가까이 줄이면서 점수를 올렸고, 과제당 비용은 58% 낮아졌습니다. 같은 일을 절반의 토큰으로 하면 같은 칩으로 두 배의 고객을 받습니다. 알리바바의 수직 통합은 칩을 만드는 일과 그 칩에서 가장 적게 쓰는 모델을 만드는 일을 함께 묶습니다. 이로써 알리바바 생태계는 칩에서 데이터센터, 대형 모델, 에이전트, 그리고 커머스·업무·결제로 이어지는 산업 현장까지 한 줄로 잇게 됩니다.