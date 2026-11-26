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샤리쉐 인피니전스 CEO. 16종 칩과 중국 전역의 데이터센터를 하나로 묶는 '에이전트 인프라' Uni3Sim 으로 AGI시대의 데이터센터 준비한다.화웨이 생태계 밖에서 특정 칩에 기대지 않고 운용 계층의 일을 더 넓게 하는 회사가 인피니전스AI (无问芯穹, Infinigence AI)입니다. 2023년 칭화대 전자공학과 학과장 왕위(汪玉) 교수와 제자 샤리쉐(夏立雪) 등이 세웠고, 상장 전 기업가치 143억 위안을 인정받았습니다.첫 번째 일은 흩어진 칩과 데이터센터를 소프트웨어로 묶는 것입니다. 인피니전스는 데이터센터를 짓지 않습니다. 남의 데이터센터에 놓인 서로 다른 칩들이 같은 모델을 함께 돌리도록 맞춰 주는 소프트웨어를 만듭니다. 이렇게 16종 칩, 3만 7000P의 연산을 운영하며, 자국산 칩 네 종과 수입 칩 두 종을 섞어 700억 매개변수 모델을 가동률 97.6%로 훈련했습니다.4000km 떨어진 신장 하미와 광둥 선전의 데이터센터도 하나의 훈련 작업으로 엮었고, 7월에는 메타X(MetaX, 沐曦)·비렌·쑤이위안 등 지국산 칩 기업을 모은 '톈원(天问) 계획' 연맹을 띄웠습니다. 건물과 칩은 그대로 둔 채 소프트웨어 한 겹으로 나라 전체의 칩을 하나의 공급망으로 만드는 셈입니다.나아가 차세대 데이터센터는 에이전트가 짓습니다. 인피니전스의 '인프라 에이전트 군집'은 지금 돌아가는 데이터센터에서 칩이 어디서 놀고 어디서 막히는지 점검하며 운영을 고칩니다. 회사는 이를 통해 같은 인력과 비용으로 데이터센터 운영·유지보수 범위를 100배까지 넓힐 수 있다고 밝혔습니다. 요즘 AI 모델의 핵심어인 재귀적 자기 개선(RSI, Recursive Self-Improvement)이 이제 데이터센터로 옮겨 온 것입니다.최근 칭화대와 함께 공개한 Uni3Sim은 슈퍼노드 클러스터를 짓기 전에 가상 공간에서 돌려 병목을 미리 찾아내는 시뮬레이션 플랫폼입니다. 샤리쉐 CEO는 에이전트가 인프라 전체를 스스로 개선해 쓸수록 강해지는 인프라를 만들겠다고 말합니다. 지금의 데이터센터에서 에이전트가 찾아낸 비효율이 다음 데이터센터의 설계도가 됩니다. 에이전트가 살 집은 에이전트가 가장 잘 알기 때문입니다.우공이산은 원래 세대를 이어 가는 우직함을 뜻했습니다. 그런데 지금 중국은 그 산을 불과 1년여 만에 상당 부분 옮겨 낸 것처럼 보입니다. 미국은 칩이라는 부품은 막을 수 있습니다. 하지만 국가의 꾸준한 의지와 정책, 산업 현장의 혁신, 전폭적인 투자, 스타트업을 키워 내는 빅테크 생태계가 함께 움직이는 연합 대응까지 막을 수는 없습니다. 선전 APEC 정상회의를 마치고 돌아온 트럼프 대통령도 CNBC 인터뷰에서 중국에 대해 "그들은 칩을 직접 만들고, 놀라운 회사들이 몇 곳 있다"고 인정했습니다. 우공을 비웃던 이웃도 이제 인정하기 시작했습니다.