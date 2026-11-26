JYP엔터테인먼트

데이식스 2026 스폐셜 콘서트 포스터.오는 12월 18일부터 20일까지 서울 송파구 케이스포돔에서 열리는 데이식스 콘서트를 두고 티켓 양도 제한이 지나치다는 지적이 나옵니다. 예매자 본인만 관람할 수 있어, 사정이 생겨 공연에 가지 못하는 관객은 다른 사람에게 표를 넘기기 어렵기 때문입니다.'The Present'(더 프레젠트)라는 제목으로 열리는 이번 콘서트는 표 가격이 15만 4000원에 달합니다. 소속사 JYP엔터테인먼트에 따르면 지난 11월 19일 팬클럽 선예매, 20일 일반 예매가 열린 후 총 3회 공연 전석이 모두 매진될 정도로 열기가 뜨겁습니다. 판매 당시 티켓 예매 사이트 놀(Nol) 기준, 주간 콘서트 순위 1위를 기록하기도 했습니다.문제는 주최 측에서 예매자 본인 외에 공연 관람이 불가하다는 방침에 있습니다. 입장 때 예매자 정보와 관람자 신분증이 일치해야 들여 보내준다는 것 인데요. 부정 거래시 팬클럽 자격도 박탈하겠다는 경고 문구도 눈에 들어옵니다. 이 때문에 관람 예정자 및 팬들 사이에선 타인에게 양도하는 것마저 원천 봉쇄했다는 성토가 있는 것입니다. 본인이 관람하지 못할 시 방법은 예매 취소뿐인 셈입니다.데이식스 측은 지난해 7월 19일 진행된 팬미팅 공연에서도 같은 방침을 적용한 바 있습니다. <뉴스1>에 따르면 한 관람객이 학생증을 보여줬지만 입장이 거절됐고, 이에 경찰까지 동행해 신분을 증명했음에도 끝내 입장하지 못한 일이 있었습니다. 팬클럽 가입비와 공연 티켓, 교통비 등에 20만원 넘게 쓴 관객이 끝내 공연을 보지 못한 것입니다. 또 다른 관람객은 실물 신분증을 들고 갔지만, 공연 관계자가 금융 인증서와 학생생활기록부 열람 등을 추가로 요구하기도 했다는 사실이 알려지기도 했습니다.당시 JYP엔터테인먼트는 공식 사과문을 통해 "관객분들을 보호하고자 함이었으나, 이번 사안에서는 유연한 대응과 관리 책임을 발휘하지 못했다"며 "과도한 본인 확인 절차로 인해 공연에 입장하시지 못한 관객분들께 티켓 환불 보상을 약속드린다"고 입장을 밝혔습니다.참고로 지난 10월 17일과 18일 진행된 '2026 GMF' 행사의 예매 안내문엔 다음과 같은 내용이 담겨 있었습니다. "예매자 명의 변경 불가, 취소 후 재예매 안내", "대리 수령·양도는 직계가족 외에는 불가", "손목밴드 돌려쓰기를 포함한 티켓의 증여, 양도 및 재판매 등 개인 간의 거래는 불법" 등입니다. "공연법 개정으로 인해 매크로 사용 여부와 상관없이 부정구매, 부정판매 시 1년 이하의 징역 또는 1천만원 이하의 벌금"이라는 내용도 확인됩니다.암표 거래를 막기 위한 소속사와 주최 측의 확인 절차는 과연 어디까지 허용돼야 할까요.지난 8월 28일부터 시행된 개정 공연법과 국민체육진흥법은 매크로 사용 여부와 관계없이 법에서 정한 부정구매와 부정판매를 규제합니다. 재판매를 목적으로 공정한 예매 절차를 우회하거나 방해해 표를 사들이는 행위, 판매자 등의 동의 없이 상습 또는 영업으로 구입 가격보다 비싸게 판매·알선하는 행위 등이 대상입니다. 부정판매자에게는 판매금액의 최대 50배까지 과징금을 부과할 수 있습니다.정부 안내서에 따르면 "자신이 구입한 가격 이하로 판매하는 행위는 부정판매에 해당하지 않는다"고 돼 있습니다. 다만 "주최 측이 약관으로 양도를 금지하면 법 위반 여부와 별개로 티켓이 취소될 수 있다"고도 안내합니다. 법의 처벌 대상과 공연장의 입장 조건이 일치하는 것은 아니라는 뜻입니다. "자신이 구매한 가격 이하로 판매하는 경우는 부정판매에 해당하지 않으므로 처벌받지 않는다"는 내용도 확인할 수 있습니다.그렇다면 질문은 더 구체적이어야 합니다. 암표를 막기 위해 정상 구매자의 양도까지 일률적으로 제한하는 것이 적절한지, 불가피하게 관람하지 못하는 구매자를 위한 공식 양도 절차는 마련할 수 없는지 따져볼 필요가 있습니다. 과도한 본인 확인 절차를 피하기 위해 실 관람자 명의 아이디로 대신 티케팅을 해주는 업체들도 생기는 추세입니다. 또다른 사각지대를 노리는 셈입니다.주최 측이 약관으로 양도를 제한하는 것과 개인 간 증여·양도 전반을 법률상 불법이라고 안내하는 것은 구분할 필요가 있습니다. 정가 이하의 양도도 부정판매에 해당하지 않을 수 있다는 정부 설명에 비춰보면, 소비자가 두 기준을 혼동하지 않도록 안내할 필요가 있어 보입니다.국민의힘 김선교 의원 등 10인은 지난 23일 정상 구매자의 안전한 양도·재판매를 지원하는 내용의 공연법 개정안을 발의했습니다. 암표를 막으면서도 정상 구매자의 사정 변경을 수용할 공식적인 재유통 경로를 마련하자는 취지입니다. 부정 거래 차단과 관객의 권익 보호를 함께 논의할 때입니다.