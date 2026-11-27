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김정관 산업통상부 장관이 20일 서울 중구 컨퍼런스하우스 달개비에서 열린 수출 1조 달러 달성 계기 경제 6단체 오찬 간담회에서 인사말을 하고 있다.연합뉴스
"중국에서 '한국이 주 52시간제를 놓고 왈가왈부할 여유가 있느냐'는 말을 들었을 때 가슴이 아팠다. 여기서도 중국에 밀리면 과연 우리의 넥스트(다음)가 있을지 초조하다."
지난 25일 정부세종청사에서 열린 기자간담회에서 나온 김정관 산업통상부 장관의 발언입니다. 최근 중국 선전을 두 차례 다녀온 김 장관은 중국과의 기술 경쟁에서 우리가 밀리는 이유로 '시간', 특히 연구개발(R&D) 시간을 꼽았습니다. 그러면서 국회에서 논의 중인 초광역특구법에 R&D 인력의 주 52시간제 예외 특례를 도입해야 한다며 "내일부터라도 시작했으면 좋겠다", "일단 반도체가 먼저 했으면 좋겠다"고 목소리를 높였습니다.
요약하자면 이렇습니다. 주 52시간 이상 일을 못 시키게 막아 놓은 법 때문에, 중국처럼 사람을 갈아 넣지 못해 초조하다는 이야기입니다. 그중에서도 반도체가 급하다고 주장합니다. 과연 그럴까요? 대한민국 산업 정책을 총괄하는 주무 부처 장관의 이 초조함이 얼마나 엉뚱한 곳을 향하고 있는지, 오늘 반도체 특별과외에서 하나씩 짚어보겠습니다.
법만 놓고 보면 한국이 중국보다 더 오래 일한다
한국 노동자가 경제협력개발기구(OECD) 평균보다 연간 100시간 가까이 더 일한다거나, 일본보다 235시간, 독일보다 500시간 넘게 더 일한다는 통계는 이제 너무 식상하니 길게 말하지 않겠습니다. 대신 김 장관이 그토록 부러워하며 두려워하는 중국의 법정 노동시간부터 확인해 보겠습니다.
중국의 법정 표준 노동시간은 얼마일까요? 중국은 1995년 국무원 규정을 통해 1일 8시간, 주 40시간 근무를 표준으로 정해 두고 있습니다. <노동법> 제36조에서도 주 평균 44시간을 초과할 수 없도록 못 박았습니다. 여기에 <노동법> 제41조는 연장근로 한도를 월 최대 36시간으로 제한합니다. 표준 주 40시간에 월 36시간의 연장근로를 주 단위로 환산해(약 8.3시간) 더해 봐야, 중국의 법정 최대 노동시간은 주당 약 48.3시간입니다.
우리는 어떻습니까? 우리나라 <근로기준법>은 1일 8시간, 1주 40시간을 기본으로 하되, 연장근로 12시간을 포함해 1주 최대 52시간까지 허용합니다. 법 조항만 놓고 보면 이미 우리가 중국보다 주당 3시간 반 이상 더 많이 일할 수 있는 구조입니다.
물론 법과 현실이 다르다는 것쯤은 잘 압니다. 중국 일부 기술 기업에서 오전 9시에 출근해 밤 9시에 퇴근하며 주 6일을 일하는, 이른바 '996 근무제'(주 72시간)가 횡행했던 것이 사실입니다. 하지만 이는 중국에서도 엄연한 불법입니다. 중국의 대법원 격인 최고인민법원은 이미 2021년 8월 인력자원사회보장부와 함께 996 근무제를 명백한 위법으로 규정했습니다. 996 근무를 거부했다는 이유로 해고된 노동자에게 회사가 배상금을 지급하라는 결정까지 공식 판례로 못 박았지요.
묻지 않을 수 없습니다. 지금 대한민국이 중국의 불법 과로 관행을 부러워하며 노동시간으로 우열을 가려야 할 수준밖에 안 됩니까? 그렇다면 아예 20세기, 박정희·전두환 정권 시절로 돌아가 노동자들이 지쳐 쓰러질 때까지 공장을 돌려야 경쟁에서 이길 수 있다는 말일까요?
'가짜 일'이 문제라더니, 해법은 '더 오래 일하기'?
더 기가 막힌 대목은 김 장관 스스로 꺼낸 말 속에 답이 들어 있다는 점입니다. 김 장관은 이날 간담회에서 선전의 한국인 연구원에게 들은 이야기를 전했습니다. "한국에서 1년 걸리는 프로젝트가 중국에서는 3개월이면 끝난다"는 것이었지요. 그런데 그 이유가 무엇이었다고 합니까? 김 장관은 "한국은 본업에 들어가기 전 (서류 작업 같은) '가짜 일'이 많은데, 중국은 바로 본론으로 들어간다"라고 설명했습니다.
진단은 정확했습니다. 문제는 시간의 부족이 아니라 '가짜 일'과 비효율입니다. 그런데 진단서를 받아 들고 내놓은 처방전이 '가짜 일을 없애자'가 아니라 주 52시간을 풀어 밤늦게까지 더 일하게 하자라니, 앞뒤가 맞지 않습니다.
우리나라의 시간당 노동생산성을 보면 이 문제가 더 선명해집니다. OECD 통계(2024년 기준)에 따르면 한국의 시간당 노동생산성은 57.5달러로, OECD 38개 회원국 중 31위에 머물러 있습니다. OECD 평균(79.4달러)의 72% 수준이자, 미국(116.5달러)의 절반에도 못 미치는 최하위권입니다.