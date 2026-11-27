연합뉴스

"중국에서 '한국이 주 52시간제를 놓고 왈가왈부할 여유가 있느냐'는 말을 들었을 때 가슴이 아팠다. 여기서도 중국에 밀리면 과연 우리의 넥스트(다음)가 있을지 초조하다."

▲OECD 회원국 시간당 노동생산성 (2024년 기준) 출처 : OECD, 일본생산성본부 자료를 AI로 정리 이봉렬

오래 앉아 있다고 성과가 저절로 나오는 게 아닙니다. 불필요한 보고와 회의, 눈치 보기에 에너지를 다 빼고 지친 몸으로 자리만 지키는 시간이 쌓이니 시간당 생산성이 바닥을 기는 겁니다. 이런 나라에 대고 더 일하지 않으면 미래가 없다고 다그치는 게 과연 상식적인 처방일까요?



선진국들은 정반대로 가고 있습니다. 유럽연합(EU)은 근로시간 지침을 통해 연장근로를 포함한 주 평균 48시간 상한을 두고 있으며, 퇴근 후 다음 출근까지 최소 11시간의 연속 휴식(근무 간 인터벌)을 법으로 의무화하고 있습니다. 사람을 어떻게 더 쥐어짤까 궁리하는 게 아니라, 어떻게 충분한 휴식을 보장해 일하는 시간의 집중도와 생산성을 높일까를 법으로 설계하는 것입니다.



애플도, 삼성전자도 '강제 장시간 노동'은 금지



글로벌 반도체 산업의 현장 규칙을 들여다보면 주 52시간 예외 주장은 더 설 자리를 잃습니다. 애플을 비롯한 글로벌 빅테크 기업들은 매년 협력업체에 '행동 수칙'을 보냅니다. 이들에게 반도체를 납품하려면 반드시 지켜야 하는 최소한의 자격 요건이지요. 윤리 경영, 보안, 지식재산권 보호에서부터 재생에너지 사용과 온실가스 감축, 노동자의 보건과 안전까지 꼼꼼하게 따집니다.



애플의 <협력업체 행동 수칙>에는 근무시간이 어떻게 규정되어 있을까요? 원문을 그대로 옮겨 보겠습니다.



"주당 근무시간은 초과 근무를 포함해 60시간으로 제한되며, 근로자는 긴급 상황 또는 예외 상황을 제외하고 7일당 최소 1일을 휴식해야 합니다. 정규 주당 근무시간은 48시간을 초과해서는 안 됩니다. 협력업체는 근무 시간과 휴무일에 관한 모든 관련 법규를 준수해야 하며, 모든 초과근무는 근로자가 자발적으로 선택한 것이어야 합니다."



과거 아이폰을 조립하던 중국 폭스콘 공장에서 노동자들이 잇따라 극단적 선택을 하는 비극이 벌어지자, 애플이 글로벌 공급망에서 최소한 이것만큼은 지켜야 한다며 못 박은 기준입니다.



놀라운 건 삼성전자도 협력업체에 보내는 <삼성전자 협력회사 행동규범>에서 똑같은 기준을 요구하고 있다는 사실입니다. 삼성전자는 국내 재생에너지 인프라 한계 탓에 애플처럼 공급망에 '100% 재생에너지 전환'을 강하게 못 박지는 못하고 감축 관리와 전환을 요구하는 수준에 머물러 있지만, 근로시간만큼은 글로벌 빅테크와 정확히 같은 잣대를 들이댑니다. ▲삼성이 협력업체에 보내는 '협력회사 행동규범'에 근로시간 준수가 명시되어 있습니다. 삼성전자

"근로시간은 해당 국가가 법으로 규정한 최대 근로시간을 초과해서는 안 됩니다. ILO 협약 1호, 30호에 근거하여 표준 근로시간은 주당 48시간을 초과해서는 안 됩니다. 나아가, 비상 또는 특수 상황을 제외하고 주당 근로시간은 연장 근로시간을 포함하여 60시간을 넘어서는 안 됩니다. 모든 초과 근무는 자발적이어야 하며, ILO 협약 14호, 106호에 근거하여 근로자에게 매 7일마다 최소한 1일의 휴일을 보장해야 합니다."



삼성전자 스스로가 협력사들에게 "법정 최대 근로시간을 넘기지 말고, 자발적 초과근무만 허용하라"고 요구하고 있습니다. 그런데 정작 대한민국 정부가 앞장서서 반도체 산업의 근로시간 빗장을 풀겠다고 나서면, 글로벌 고객사와 국제 사회의 눈에는 어떻게 비칠까요?



팹에선 못 늘리니 연구원 갈아 넣겠다? 마이크론이 서울서 웃고 있다



김 장관은 주 52시간 예외를 "내일부터라도" 반도체 산업에서 먼저 적용하자고 했습니다. 반도체 현장을 조금이라도 알면 고개를 갸웃할 수밖에 없는 말입니다.



반도체 팹은 하루 24시간, 1년 365일 단 한 순간도 멈추지 않고 돌아갑니다. 당연히 4조 3교대나 4조 2교대 같은 교대 근무가 필수입니다. 밤낮을 바꿔 가며 톱니바퀴처럼 맞물려 돌아가는 생산라인에서는 특정 개인이 주 52시간을 훌쩍 넘겨 일할 구조 자체가 나오지 않습니다.



결국 김 장관의 말은 팹 안에서 교대 근무를 하는 인력이 아니라, 팹 밖에서 연구개발을 맡는 R&D 연구원들에게 더 긴 시간 일을 시키겠다는 뜻입니다. '연봉이 1억 원 넘는 연구인력에게 일할 권리를 보장해야 한다'는 취지의 말도 덧붙였지요.



▲한국 반도체 인재들을 대상으로 서울에서 구인 인터뷰를 실시하는 마이크론 마이크론

그런데 같은 시간 서울 한복판에서 무슨 일이 벌어지고 있는지 장관은 알고 있을까요? 바로 이번 주, 미국의 메모리 반도체 경쟁사인 마이크론이 한국에서 대규모 인재 채용에 나섰습니다. 지난 23일부터 25일까지 서울 코엑스에서 이공계 학·석·박사 신입 인재를 대상으로 설명회와 면접을 치렀고, 27일부터 29일까지는 반도체 분야 5년 이상 핵심 경력자를 대상으로 대규모 면접을 진행합니다. 대만과 싱가포르, 일본에 있는 마이크론의 아시아 핵심 생산·R&D 거점으로 한국 인재를 데려가기 위해서입니다.



최고의 실력을 갖춘 석·박사급 연구원과 핵심 경력 엔지니어들이 어느 회사를 선택할까요? "주 52시간을 풀어 야근과 철야를 마다하지 말라"고 몰아붙이는 한국 회사에 남고 싶을까요, 아니면 합리적인 근로시간과 휴식이 보장되면서도 글로벌 무대에서 대우받는 싱가포르나 일본의 반도체 기업으로 가고 싶을까요?



주 52시간제 예외는 우리 반도체 산업을 살리는 약이 아닙니다. 안 그래도 치열한 글로벌 인재 쟁탈전 속에서 우리 핵심 연구원들의 등을 떠밀어 해외로 내쫓는, 잘나가는 반도체 산업에 찬물을 끼얹는 자충수입니다.



실리콘밸리 흉내 내다 중국식 인해전술에 빠진다



일각에서는 미국 실리콘밸리의 빅테크 기업들도 치열한 AI 개발 경쟁 속에서 주 70시간 이상 일한다며 '화이트칼라 이그젬션'(고소득 전문직 근로시간 적용 제외)을 도입해야 한다고 주장합니다.



반만 보고 반은 가린 이야기입니다. 미국 실리콘밸리의 핵심 인력들이 자발적으로 밤을 새우는 이유는 단 하나입니다. 그 성과가 수억 원에서 수십억 원대에 달하는 주식 보상과 파격적인 처우로 직결되기 때문입니다. 바짝 몰입해 성과를 내면 인생이 바뀔 만큼의 보상이 돌아오고, 일하는 시간과 장소·방식에 대한 철저한 자율권도 주어집니다. 상사의 눈치를 보며 '가짜 일'을 하느라 야근하는 구조가 아닙니다. 게다가 그 미국 빅테크 기업들조차 독일이나 프랑스 같은 유럽 지사에서는 현지의 엄격한 주당 근로시간 상한과 11시간 연속 휴식 규칙을 철저히 지키며 글로벌 비즈니스를 굴립니다.



우리 반도체 기업들은 어떻습니까? 실리콘밸리 수준의 파격적인 주식 보상 체계가 준비되어 있습니까? 연구원에게 전적인 재량을 맡기는 수평적인 R&D 자율성이 자리 잡혀 있습니까? 현행법 테두리 안에서도 이미 선택적 근로시간제나 재량근로제, 특별연장근로 같은 유연근무 수단이 있는데, 조직 문화와 보상 체계는 그대로 둔 채 법정 상한선부터 풀자는 것은 실리콘밸리의 혁신이 아닙니다.



그건 그저 중국식 인해전술을 흉내 내겠다는 발상일 뿐입니다. 인구 규모부터 비교가 되지 않는 중국을 상대로, 사람을 더 오래 갈아 넣는 인해전술로 맞서서 우리에게 승산이 조금이라도 있습니까? 중국 현지에서 "한국이 주 52시간제를 따질 여유가 있느냐"는 말을 들었을 때, 대한민국 산업통상부 장관이라면 가슴 아파하며 고개를 숙일 게 아니었습니다.



"우리는 노동자를 갈아 넣는 20세기식 추격전이 아니라, 불필요한 '가짜 일'을 걷어낸 압도적인 생산성과 혁신 시스템으로 승부합니다."



장관의 입에서 나왔어야 할 말은, 적어도 이 정도는 되어야 하지 않았을까요? #52시간근무제 #반도체 프리미엄 반도체 특별과외 이전글 골프장 이렇게 많은데 왜 하필... 용인국가산단 둘러싼 의문 이 기사가 마음에 드시나요? 좋은기사 원고료로 응원하세요 원고료로 응원하기 스크랩 페이스북 트위터 카카오 공유 시민기자 기사쓰기

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기사 제보하기 한국 반도체 인재들을 대상으로 서울에서 구인 인터뷰를 실시하는 마이크론그런데 같은 시간 서울 한복판에서 무슨 일이 벌어지고 있는지 장관은 알고 있을까요? 바로 이번 주, 미국의 메모리 반도체 경쟁사인 마이크론이 한국에서 대규모 인재 채용에 나섰습니다. 지난 23일부터 25일까지 서울 코엑스에서 이공계 학·석·박사 신입 인재를 대상으로 설명회와 면접을 치렀고, 27일부터 29일까지는 반도체 분야 5년 이상 핵심 경력자를 대상으로 대규모 면접을 진행합니다. 대만과 싱가포르, 일본에 있는 마이크론의 아시아 핵심 생산·R&D 거점으로 한국 인재를 데려가기 위해서입니다.최고의 실력을 갖춘 석·박사급 연구원과 핵심 경력 엔지니어들이 어느 회사를 선택할까요? "주 52시간을 풀어 야근과 철야를 마다하지 말라"고 몰아붙이는 한국 회사에 남고 싶을까요, 아니면 합리적인 근로시간과 휴식이 보장되면서도 글로벌 무대에서 대우받는 싱가포르나 일본의 반도체 기업으로 가고 싶을까요?주 52시간제 예외는 우리 반도체 산업을 살리는 약이 아닙니다. 안 그래도 치열한 글로벌 인재 쟁탈전 속에서 우리 핵심 연구원들의 등을 떠밀어 해외로 내쫓는, 잘나가는 반도체 산업에 찬물을 끼얹는 자충수입니다.일각에서는 미국 실리콘밸리의 빅테크 기업들도 치열한 AI 개발 경쟁 속에서 주 70시간 이상 일한다며 '화이트칼라 이그젬션'(고소득 전문직 근로시간 적용 제외)을 도입해야 한다고 주장합니다.반만 보고 반은 가린 이야기입니다. 미국 실리콘밸리의 핵심 인력들이 자발적으로 밤을 새우는 이유는 단 하나입니다. 그 성과가 수억 원에서 수십억 원대에 달하는 주식 보상과 파격적인 처우로 직결되기 때문입니다. 바짝 몰입해 성과를 내면 인생이 바뀔 만큼의 보상이 돌아오고, 일하는 시간과 장소·방식에 대한 철저한 자율권도 주어집니다. 상사의 눈치를 보며 '가짜 일'을 하느라 야근하는 구조가 아닙니다. 게다가 그 미국 빅테크 기업들조차 독일이나 프랑스 같은 유럽 지사에서는 현지의 엄격한 주당 근로시간 상한과 11시간 연속 휴식 규칙을 철저히 지키며 글로벌 비즈니스를 굴립니다.우리 반도체 기업들은 어떻습니까? 실리콘밸리 수준의 파격적인 주식 보상 체계가 준비되어 있습니까? 연구원에게 전적인 재량을 맡기는 수평적인 R&D 자율성이 자리 잡혀 있습니까? 현행법 테두리 안에서도 이미 선택적 근로시간제나 재량근로제, 특별연장근로 같은 유연근무 수단이 있는데, 조직 문화와 보상 체계는 그대로 둔 채 법정 상한선부터 풀자는 것은 실리콘밸리의 혁신이 아닙니다.그건 그저 중국식 인해전술을 흉내 내겠다는 발상일 뿐입니다. 인구 규모부터 비교가 되지 않는 중국을 상대로, 사람을 더 오래 갈아 넣는 인해전술로 맞서서 우리에게 승산이 조금이라도 있습니까? 중국 현지에서 "한국이 주 52시간제를 따질 여유가 있느냐"는 말을 들었을 때, 대한민국 산업통상부 장관이라면 가슴 아파하며 고개를 숙일 게 아니었습니다."우리는 노동자를 갈아 넣는 20세기식 추격전이 아니라, 불필요한 '가짜 일'을 걷어낸 압도적인 생산성과 혁신 시스템으로 승부합니다."장관의 입에서 나왔어야 할 말은, 적어도 이 정도는 되어야 하지 않았을까요? 저작권자(c) 오마이뉴스(시민기자), 무단 전재 및 재배포 금지 오탈자 신고 네이버 채널구독다음 채널구독 10만인클럽 프로필사진 10만인클럽 회원 이봉렬 (solneum) 내방 구독하기

페이스북 목차76 ㅣ 첫화부터 읽기> 이전글 골프장 이렇게 많은데 왜 하필... 용인국가산단 둘러싼 의문 맨위로 다크 삼성이 협력업체에 보내는 '협력회사 행동규범'에 근로시간 준수가 명시되어 있습니다.삼성전자 스스로가 협력사들에게 "법정 최대 근로시간을 넘기지 말고, 자발적 초과근무만 허용하라"고 요구하고 있습니다. 그런데 정작 대한민국 정부가 앞장서서 반도체 산업의 근로시간 빗장을 풀겠다고 나서면, 글로벌 고객사와 국제 사회의 눈에는 어떻게 비칠까요?김 장관은 주 52시간 예외를 "내일부터라도" 반도체 산업에서 먼저 적용하자고 했습니다. 반도체 현장을 조금이라도 알면 고개를 갸웃할 수밖에 없는 말입니다.반도체 팹은 하루 24시간, 1년 365일 단 한 순간도 멈추지 않고 돌아갑니다. 당연히 4조 3교대나 4조 2교대 같은 교대 근무가 필수입니다. 밤낮을 바꿔 가며 톱니바퀴처럼 맞물려 돌아가는 생산라인에서는 특정 개인이 주 52시간을 훌쩍 넘겨 일할 구조 자체가 나오지 않습니다.결국 김 장관의 말은 팹 안에서 교대 근무를 하는 인력이 아니라, 팹 밖에서 연구개발을 맡는 R&D 연구원들에게 더 긴 시간 일을 시키겠다는 뜻입니다. '연봉이 1억 원 넘는 연구인력에게 일할 권리를 보장해야 한다'는 취지의 말도 덧붙였지요. OECD 회원국 시간당 노동생산성 (2024년 기준) 출처 : OECD, 일본생산성본부 자료를 AI로 정리오래 앉아 있다고 성과가 저절로 나오는 게 아닙니다. 불필요한 보고와 회의, 눈치 보기에 에너지를 다 빼고 지친 몸으로 자리만 지키는 시간이 쌓이니 시간당 생산성이 바닥을 기는 겁니다. 이런 나라에 대고 더 일하지 않으면 미래가 없다고 다그치는 게 과연 상식적인 처방일까요?선진국들은 정반대로 가고 있습니다. 유럽연합(EU)은 근로시간 지침을 통해 연장근로를 포함한 주 평균 48시간 상한을 두고 있으며, 퇴근 후 다음 출근까지 최소 11시간의 연속 휴식(근무 간 인터벌)을 법으로 의무화하고 있습니다. 사람을 어떻게 더 쥐어짤까 궁리하는 게 아니라, 어떻게 충분한 휴식을 보장해 일하는 시간의 집중도와 생산성을 높일까를 법으로 설계하는 것입니다.글로벌 반도체 산업의 현장 규칙을 들여다보면 주 52시간 예외 주장은 더 설 자리를 잃습니다. 애플을 비롯한 글로벌 빅테크 기업들은 매년 협력업체에 '행동 수칙'을 보냅니다. 이들에게 반도체를 납품하려면 반드시 지켜야 하는 최소한의 자격 요건이지요. 윤리 경영, 보안, 지식재산권 보호에서부터 재생에너지 사용과 온실가스 감축, 노동자의 보건과 안전까지 꼼꼼하게 따집니다.애플의 <협력업체 행동 수칙>에는 근무시간이 어떻게 규정되어 있을까요? 원문을 그대로 옮겨 보겠습니다.과거 아이폰을 조립하던 중국 폭스콘 공장에서 노동자들이 잇따라 극단적 선택을 하는 비극이 벌어지자, 애플이 글로벌 공급망에서 최소한 이것만큼은 지켜야 한다며 못 박은 기준입니다.놀라운 건 삼성전자도 협력업체에 보내는 <삼성전자 협력회사 행동규범>에서 똑같은 기준을 요구하고 있다는 사실입니다. 삼성전자는 국내 재생에너지 인프라 한계 탓에 애플처럼 공급망에 '100% 재생에너지 전환'을 강하게 못 박지는 못하고 감축 관리와 전환을 요구하는 수준에 머물러 있지만, 근로시간만큼은 글로벌 빅테크와 정확히 같은 잣대를 들이댑니다.

김정관 산업통상부 장관이 20일 서울 중구 컨퍼런스하우스 달개비에서 열린 수출 1조 달러 달성 계기 경제 6단체 오찬 간담회에서 인사말을 하고 있다.지난 25일 정부세종청사에서 열린 기자간담회에서 나온 김정관 산업통상부 장관의 발언입니다. 최근 중국 선전을 두 차례 다녀온 김 장관은 중국과의 기술 경쟁에서 우리가 밀리는 이유로 '시간', 특히 연구개발(R&D) 시간을 꼽았습니다. 그러면서 국회에서 논의 중인 초광역특구법에 R&D 인력의 주 52시간제 예외 특례를 도입해야 한다며 "내일부터라도 시작했으면 좋겠다", "일단 반도체가 먼저 했으면 좋겠다"고 목소리를 높였습니다.요약하자면 이렇습니다. 주 52시간 이상 일을 못 시키게 막아 놓은 법 때문에, 중국처럼 사람을 갈아 넣지 못해 초조하다는 이야기입니다. 그중에서도 반도체가 급하다고 주장합니다. 과연 그럴까요? 대한민국 산업 정책을 총괄하는 주무 부처 장관의 이 초조함이 얼마나 엉뚱한 곳을 향하고 있는지, 오늘 반도체 특별과외에서 하나씩 짚어보겠습니다.한국 노동자가 경제협력개발기구(OECD) 평균보다 연간 100시간 가까이 더 일한다거나, 일본보다 235시간, 독일보다 500시간 넘게 더 일한다는 통계는 이제 너무 식상하니 길게 말하지 않겠습니다. 대신 김 장관이 그토록 부러워하며 두려워하는 중국의 법정 노동시간부터 확인해 보겠습니다.중국의 법정 표준 노동시간은 얼마일까요? 중국은 1995년 국무원 규정을 통해 1일 8시간, 주 40시간 근무를 표준으로 정해 두고 있습니다. <노동법> 제36조에서도 주 평균 44시간을 초과할 수 없도록 못 박았습니다. 여기에 <노동법> 제41조는 연장근로 한도를 월 최대 36시간으로 제한합니다. 표준 주 40시간에 월 36시간의 연장근로를 주 단위로 환산해(약 8.3시간) 더해 봐야, 중국의 법정 최대 노동시간은 주당 약 48.3시간입니다.우리는 어떻습니까? 우리나라 <근로기준법>은 1일 8시간, 1주 40시간을 기본으로 하되, 연장근로 12시간을 포함해 1주 최대 52시간까지 허용합니다. 법 조항만 놓고 보면 이미 우리가 중국보다 주당 3시간 반 이상 더 많이 일할 수 있는 구조입니다.물론 법과 현실이 다르다는 것쯤은 잘 압니다. 중국 일부 기술 기업에서 오전 9시에 출근해 밤 9시에 퇴근하며 주 6일을 일하는, 이른바 '996 근무제'(주 72시간)가 횡행했던 것이 사실입니다. 하지만 이는 중국에서도 엄연한 불법입니다. 중국의 대법원 격인 최고인민법원은 이미 2021년 8월 인력자원사회보장부와 함께 996 근무제를 명백한 위법으로 규정했습니다. 996 근무를 거부했다는 이유로 해고된 노동자에게 회사가 배상금을 지급하라는 결정까지 공식 판례로 못 박았지요.묻지 않을 수 없습니다. 지금 대한민국이 중국의 불법 과로 관행을 부러워하며 노동시간으로 우열을 가려야 할 수준밖에 안 됩니까? 그렇다면 아예 20세기, 박정희·전두환 정권 시절로 돌아가 노동자들이 지쳐 쓰러질 때까지 공장을 돌려야 경쟁에서 이길 수 있다는 말일까요?더 기가 막힌 대목은 김 장관 스스로 꺼낸 말 속에 답이 들어 있다는 점입니다. 김 장관은 이날 간담회에서 선전의 한국인 연구원에게 들은 이야기를 전했습니다. "한국에서 1년 걸리는 프로젝트가 중국에서는 3개월이면 끝난다"는 것이었지요. 그런데 그 이유가 무엇이었다고 합니까? 김 장관은 "한국은 본업에 들어가기 전 (서류 작업 같은) '가짜 일'이 많은데, 중국은 바로 본론으로 들어간다"라고 설명했습니다.진단은 정확했습니다. 문제는 시간의 부족이 아니라 '가짜 일'과 비효율입니다. 그런데 진단서를 받아 들고 내놓은 처방전이 '가짜 일을 없애자'가 아니라 주 52시간을 풀어 밤늦게까지 더 일하게 하자라니, 앞뒤가 맞지 않습니다.우리나라의 시간당 노동생산성을 보면 이 문제가 더 선명해집니다. OECD 통계(2024년 기준)에 따르면 한국의 시간당 노동생산성은 57.5달러로, OECD 38개 회원국 중 31위에 머물러 있습니다. OECD 평균(79.4달러)의 72% 수준이자, 미국(116.5달러)의 절반에도 못 미치는 최하위권입니다.