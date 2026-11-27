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이재명 대통령이 24일 청와대에서 열린 국무회의에서 회의 자료를 검토하고 있다. 2026.11.24이재명 대통령의 마음이 급해졌다. 11·23 개각은 현 상황에 대한 이 대통령의 위기 의식을 반영한다. 청와대 참모진과 측근 인사를 대거 정부 부처 장관 후보자로 지명했다. '친정 체제'를 강화하겠다는 뜻이 명확히 읽힌다.역대 대통령들은 대개 측근을 임기 후반에 기용했다. 초반에는 다양한 인물을 폭넓게 활용하다 국정 장악력이 떨어질 때쯤 믿을 만한 사람들을 불러들였다. 손에 쥔 모래처럼 빠져나가는 권력을 막으려는 방편이었다. 이 대통령은 임기 시작 1년 반 만에 새로운 인사 방식을 택했다.이 대통령 국정지지율은 좀처럼 오르지 않고 있다. 지금 같은 낮은 지지율로는 개혁이든 뭐든 동력이 크게 살아나지 않는다. 이런 상태로는 내후년 총선의 전망도 어두울 수밖에 없다. 이재명 정부에 대한 중간평가라는 상징성을 피하기 어려울 것이다. 총선에서 여당이 패배해 여소야대 국면이 되면 정권의 앞날은 먹구름이 가득할 수밖에 없다. 조기 레임덕도 불가피해진다.좌고우면할 시간이 없는 이 대통령에게는 난국을 타개할 돌파구가 시급했을 것이다. 그 구상의 하나가 이번 개각으로 표출됐다. 자신의 의중을 정확히 파악하고 국정과제에 속도를 낼 수 있는 인물이 필요했다. 이 대통령은 이미 국무총리와 비서실장 등 '투톱'에 실무형 인사를 배치했다. 청와대와 내각 전체가 정무형보다는 당장 가시적인 성과를 낼 수 있는 인물들로 채워진 셈이다. 이 대통령은 1년 안에 가시적인 성과를 보여줘 그것으로 총선에서 평가를 받자는 생각을 했을 것이다.이 대통령이 국정의 최전선에 서서 모든 것을 이끌겠다는 신호는 여러 곳에서 감지된다. 이 대통령이 직접 출연하는 '대통령의 Y' 콘텐츠를 시작한 데 이어, 숏폼 콘텐츠를 통한 소통도 시도 중이다. 엑스(X) 글과 국무회의 생중계에 대한 애착도 국민과의 직접 소통을 강화하기 위한 과정이다.이 대통령이 급한 것처럼 보이는 것은 또 있다. 대통령 자신의 사법리스크에 대한 관심이다. 이 대통령은 최근 자신이 기소된 대장동 사건에 대해 억울함을 호소하는 글을 SNS에 잇따라 올렸다. 자신의 배임죄는 성립하지 않으며 검사의 조작이 의심된다는 점을 간접적으로 주장하는 내용이다.대통령도 일반 시민처럼 억울한 사정이 있으면 공개적으로 호소할 수 있다. 하지만 '조작기소 특검법' 논란이 여전하고, 특검 임명을 눈앞에 둔 시점에서 수사 대상 사건을 언급하는 것은 부적절하다. 이해 당사자인 대통령이 올리는 글을 공정하다고 여길 국민이 얼마나 되겠는가.이 대통령의 지지율이 답보 상태를 면치 못하는 데는 사법리스크 문제도 작용하고 있다. 이 대통령이 재임 중에 사법리스크를 지우기 위해 '공소 취소'에 매달리고 있다고 의심하는 이들이 적지 않다. 법무부 장관 인사청문회는 매번 공소 취소를 할 거냐, 안 할 거냐로 뒤덮인다. 국민의힘이 이재명 정부 공격 소재로 활용하는 태반은 이 대통령 사법리스크다. 그 불쏘시개를 대통령이 제공하는 셈이다.취임 초 이 대통령은 자신의 사법리스크에 그리 연연하지 않는 모습이었다. 재임 중 업적이 국민적 호응을 얻으면 퇴임 후에 그 문제는 자연스레 풀릴 거라고 자신한 듯했다. 그런데 언제부턴가 그런 담대함이 사라졌다. 자신의 억울함을 빨리 풀어야 한다는 의지가 커진 것 같다. 임기 중반을 넘어 권력이 약해지면 상황이 녹록지 않을 것으로 판단한 듯싶다.이 대통령이 재임 중에 성과를 내고, 사법리스크도 해결하는 것은 양립하기 어려운 과제다. 대통령 본인은 할 수 있다고 믿을지 모르지만 이를 지켜보는 국민의 생각은 다르다. 사법리스크 문제를 이 대통령 국정운영의 일부로 보지, 별개로 여기지 않는다.이 대통령은 이제 사법리스크 문제를 뇌리에서 지웠으면 한다. 어차피 특검법이 시행되면 결과는 어떤 식으로든 나오게 돼 있다. 수사 결과가 마음에 들든, 안 들든 그대로 따르면 된다. 지금은 대통령이 켜켜이 쌓인 현안을 해결할 방법을 찾기 위해 온종일 머리를 싸매도 쉽지 않은 상황이다. 사법리스크 해소에 짓눌리면 더 중요한 일을 놓칠 수 있다.사람으로서 할 수 있는 일을 다하고 천명을 기다리라는 격언은 지금 이 대통령에게 딱 맞는 말이다.