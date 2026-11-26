한국일보

11월 26일 한국일보 5면 기사.국가정보원이 중국에 억류된 정보원 2명의 석방을 협상하다가 중국 측으로부터 대미 첩보 활동에 협조해 달라는 제안을 받은 일이 있다고 복수의 신문이 보도했다.국정원은 부인했지만, 23일 있었던 이종석 원장의 교체와 관련 있는 게 아니냐는 의혹이 제기된다.26일 국민일보와 한국일보에 따르면 2026년 상반기 중국에서 활동하던 대북 정보원(휴민트) 2명이 중국 당국에 붙잡혔다. 당시 정황을 아는 정부 관계자는 한국일보에 "협상 과정에서 중국 측이 한국 휴민트 석방 조건으로 역제안을 해 왔다"고 말했다. 국정원이 이를 받아들였는지는 확인되지 않았다.미국 정보당국이 이를 파악해 국정원에 강하게 항의했고, 국정원 측은 "오해"라고 해명했다고 한다.중국에 억류된 휴민트 가운데 한 명은 산업스파이로 활동한 혐의로 알려졌다. 익명의 소식통은 국민일보에 "휴민트 2명의 혐의가 각각 다르다"며 "간첩·산업스파이죄는 중국에선 절대 놔줄 수가 없는 사안"이라고 말했다. 석방 협상이 난항을 겪으면서 억류된 정보원 가족은 극심한 불안에 시달리는 것으로 전해졌다.국회 정보위원회 관계자는 국민일보에 "중국과 문제가 있었고, 그걸 해결하는 과정에서 미 측의 오해를 불러일으킨 정도"라며 "실무자 레벨에서 일어난 일이지 고위급 간 갈등이 아니었기 때문에 당국 간 문제라 볼 수 없다"고 말했다.이번 사태가 국정원장 교체에 영향을 줬다는 해석도 나오지만, 여권 핵심 관계자는 "정보 관련 사안이어서 내막이 전부 알려지진 않았다. 그러나 개별 사건과 국정원장 임명은 관계가 없는 것으로 안다"고 설명했다.국정원은 "중국 당국으로부터 그러한 제안을 받은 사실이 전혀 없다"며 "한미 간 정보 협력은 방첩을 포함한 다양한 분야에서 호혜적으로 활발하게 이뤄지고 있다"는 공지문을 냈다.익명의 미 국무부 대변인은 24일(현지 시간) 한국의 개각과 관련된 우리 언론들의 문의에 "한미동맹 내 긴밀한 협력의 중요성을 높이 평가한다"며 "우리는 동맹국인 한국과 함께 미국 및 양국의 이익을 지속적으로 증진하고 있다"고 답했다. 그는 각 후보자에 대해선 "한국의 각료 인사 결정과 관련해선 한국 정부에 문의해 달라"고 했다.코스피가 고점 대비 절반 수준으로 떨어진 가운데 개인 투자자 상당수가 손실을 보고 있는 것으로 나타났다. 높은 지수대에서 개인이 사들인 주식의 순매수 금액은 80조 원에 이른다.코스피는 11월 25일 전 거래일보다 6.16% 내린 4697.51에 마감했다. 6월 19일 장중 최고치 9385.59 이후 5개월 만에 49.95% 떨어져, 2000년 닷컴버블 붕괴(1년 8개월간 55.7% 하락)와 2008년 글로벌 금융위기(1년간 54.5% 하락) 때보다 하락 속도가 가파르다. 이날 코스피에선 4거래일 연속 사이드카(급변동 때 프로그램 매매를 5분간 멈추는 제도)가 발동됐다.한겨레가 5월부터 개인 투자자의 코스피 구간별 순매수(매수액에서 매도액을 뺀 금액)를 분석해보니 9000대 3조 3828억 원, 8000대 34조 4770억 원, 7000대 39조 2134억 원이었다. 코스피 6000대 이상 구간 순매수는 80조 원에 달했다. 반면 5000대 이하 구간에서는 순매도가 3조 9056억 원이었다.어머니의 주택 매입 자금 20% 정도를 30만원 대 삼성전자 주식에 투자했다는 이아무개 씨(26)는 "최고가에 들어갔다가 떨어지니까 '물타기'(주가 하락기 추가 매수)를 한다고 더 들어가서 사달이 났다"며 "어머니를 위로한다고 '잊고 살라'고 했다. 이사를 할 수 있을지 모르겠다"고 말했다.김준영 아이엠(iM)증권 연구원은 "(개인 투자자를) 덩어리로 놓고 봤을 때 6000대 이상에 소위 가장 많이 '물려 있다'고 보면 된다"고 해석했다.한국투자증권 시스템을 보면 삼성전자는 개인 투자자 87만 5000명 중 58%가, SK하이닉스는 40만 6000명 중 75%가 손실 중이다.사임 11일 만에 엔비디아 CEO에 복귀한 '젠슨 황 효과'로 24일 6.32% 올랐던 코스피는 하루 만에 상승분을 반납했다.석병훈 이화여대 경제학과 교수는 중앙일보에 "젠슨 황이 물러나고 후계 구도가 정해졌다면 불확실성 하나가 해소됐을 텐데, 도널드 트럼프 미국 대통령의 압력 등 비정상적인 의사결정으로 복귀가 결정되면서 오히려 민주당이 대중 반도체 수출 규제를 강화하겠다고 나서는 등 AI 산업을 둘러싼 불확실성이 확대됐다"고 분석했다.국민의힘 장동혁 대표가 당 윤리위원회의 징계에 개입했다는 의혹이 추가 폭로전으로 번지고 있다. 장동혁 쪽은 폭로한 사람이 10억 원의 컨설팅비를 요구했다고 공격했고, 폭로한 쪽은 10억 원은 선거 준비에 필요한 공식 업무비라고 반박했다.최규동 국제사이버대 특임교수는 전 윤리위원으로, 황경성 윤리위원과 함께 11일부터 장동혁이 한동훈 전 대표와 가까운 의원들의 징계에 관여했다고 주장해 왔다.두 사람이 23일 공개한 자료에 따르면, '한동훈 제명' 발표 직전인 1월 13일 최규동이 "이벤트 마무리 중"이라고 하자 장동혁은 "편안하게 눕겠다"고 답했다고 나온다.윤민우 국민의힘 중앙윤리위원장은 25일 입장문에서 "최규동 교수는 지난 5월께부터 '장 대표가 내 말을 듣지 않는다. 내가 장동혁을 당 대표로 만들었는데 요구한 자리를 주지 않아 괘씸하다. 당 대표를 끌어내리고 다른 사람을 대표로 만들겠다'는 취지로 이야기했다"고 밝혔다.장동혁 쪽은 최규동이 6·3 지방선거 자문 대가로 10억 원의 컨설팅비를 요구했다가 거절당하자 폭로에 나섰다고 주장한다. 박충권 당 수석대변인은 25일 KBS 1라디오 '전격시사'에 출연해 "윤리위원으로 일했던 분들이 어떤 사적인 이익을 추구하려고 하다가 잘 안 맞으니 복수극을 하는 상황인데 정치 공작"이라고 말했다.최규동과 황경성은 같은 날 발표한 보도자료에서 "10억 원은 '6·3 지방선거 전략기획단' 27명이 4개월 동안 일할 인건비, 여론조사비 등 선거를 준비하기 위한 공식 업무비"라며 "전략기획단은 장동혁이 (최규동에게) 요구한 것"이라고 반박했다. 국민의힘 당대표실은 23일 황경성을 업무방해 혐의로 경찰에 고발했다.장동혁은 24일 기자들과 만나 "당 대표가 윤리위에 징계와 관련해 의견을 제시하는 것은 지극히 당연한 일"이라고 밝혔다. 한동훈과 가까운 의원들은 이를 징계 관여를 인정한 것이라고 비판했다.250일 넘게 시행되고 있는 석유 최고가격제에서 상한선이 시장 가격보다 높아지는 '가격 역전'이 나타났다. 기름값 안정 효과와 재정 부담이 맞서는 가운데 정부는 종료 시점을 정하지 못했다.11월 둘째 주 국제 휘발유 평균 가격으로 계산한 판매가는 L당 1828원 수준이다. 상한을 적용한 현재 전국 평균 판매가격 1855원보다 27원 낮다.최고가격제는 미국·이란 전쟁으로 국제유가가 치솟자 3월 13일 도입됐다. 정유사가 석유판매업자에게 공급하는 가격에 상한을 두고 손실은 세금으로 메우는 방식이다. 산업통상부가 공개한 자료를 보면 2월 넷째 주 대비 10월 넷째 주 국내 휘발유값은 10% 올랐다. 미국·영국·독일·프랑스의 평균 상승률은 31%였다.문제는 가격을 묶으면 소비가 줄지 않아 수요 조절 기능이 약해진다. 국제 가격과 상한의 격차가 벌어질수록 재정 부담도 그만큼 커진다.정부는 원가를 기준으로, 정유업계는 국제가격과 최고가격의 차이를 손실로 산정해야 한다고 주장한다. 동아일보에 따르면 정산위원회는 3월 13일~6월 손실보전금을 1조 원 가량으로 산정해 산업통상부에 전달했다. 대한석유협회는 같은 기간 손실을 3조 6000억 원으로 추산했다.현행 12차 최고가격 적용은 12월 11일 끝나며 휘발유 상한은 L당 1784원이다. 양정화 산업통상부 석유산업과장은 24일 에너지경제연구원 포럼에서 "잠깐의 유가 안정기인 건지, 구조적으로 시장이 받아들인 가격인 건지 판단하기는 지금은 조금 이른 것 같다"고 말했다.김정관 산업통상부 장관은 25일 기자간담회에서 "적절한 기회가 오게 되면 단계적으로라도 어떻게든지 정상화하겠다고 생각하고 있다"고 말했다.서울지하철 노사가 파업 직전 임금·단체협약을 타결했지만 인력 감축을 둘러싼 갈등은 해결하지 못했다. 2212명 감축 계획은 폐기가 아닌 보류에 그쳤고, 노조가 요구한 충원 규모에도 미치지 못해 노사 간 재충돌 여지를 남겼다.서울교통공사 노사는 18시간 넘는 협상 끝에 25일 새벽 2212명 규모의 인력 감축 계획을 보류하고 500명을 신규 채용하기로 합의했다. 임금은 2025년도 총인건비 대비 3.5% 이내에서 인상하기로 했다.그러나 이번 합의로 인력 문제가 해결된 것은 아니다. 노사는 현재 진행 중인 조직 진단 연구용역 결과를 토대로 인력 운영 방안을 다시 협의하기로 했다. 사실상 구조조정의 시행 시점을 미룬 것이다. 감축 계획을 철회하지 않은 만큼 연구용역 결과에 따라 갈등이 재점화할 가능성이 남아 있다.서울교통공사 관계자는 한국일보에 "올해 안에 신규 인력 500명 채용 공고를 내기 위해 준비 중"이라며 "내년 1월 조직 진단 연구용역 결과가 나오면 이를 토대로 노사가 인력 운영 방안을 다시 협의할 계획"이라고 말했다.▲ 경향신문 = 우수 논문 10편 중 1편 'AI 표절' 의심▲ 국민일보 = 제주 내려간 기관 해산 강남에서 다시 문 열어▲ 동아일보 = 曺 탄핵 명분 찾는 與 "범여권 5당 연대 제안"▲ 서울신문 = '일장황몽' 코스피 관세까지 덮친다▲ 세계일보 = "법관 탄핵은 헌법 훼손" 전국 첫 판사 집단성명▲ 조선일보 = "탄핵은 헌법훼손" 일선 법원 첫 반발▲ 중앙일보 = 법관 '사법독립 집단행동' 시작됐다▲ 한겨레 = 곤두박질 친 증시 80조 물린 개미들▲ 한국일보 = 창원지법 "법관 탄핵 안돼" 일선 첫 공식 표명