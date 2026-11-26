연합뉴스

지난 6월 12일 당시 김민석 국무총리가 농어촌 기본소득 시범사업 지역인 경상남도 남해군 이동면의 한 로컬푸드매장을 찾아 사업 효과 등을 점검한 뒤 주민들과 기념촬영 하고 있다. 농어촌 기본소득 시범사업은 인구 감소와 지역 소멸 위기에 대응하기 위해 인구감소 지역 주민에게 매달 15만원을 지역사랑상품권으로 지급해 지역 내 소비를 유도하는 사업이다.농어촌기본소득의 정책 효과도 빠르게 나타나고 있다. 연초부터 시작한 10개 지역의 인구는 올해 5월 33만 4150명으로 25년 10월에 비해 1만 2490명이 늘어났다. 3.9% 증가한 것이다. 기본소득을 사용할 수 있는 지역화폐 가맹점 수도 6월 기준 1만 6225개소로 5개월 전인 1월 대비 1972개소가 늘어났다. 13.8%가 증가하였다. 특히 면 지역을 중심으로 생활밀착형 업종의 매출 증가와 신규 진입이 나타났다. 지역 내 소비·공급 확대의 초기 변화가 확인된 것이다.물론 초기의 수치적 증가가 정책의 성공을 보장하는 것은 아니다. 여전히 개선해야 할 과제들은 산적해 있다. 다만 소수 공급자 중심의 지역인구감소 대책뿐만 아니라, 다수 주민의 지불 역량을 지원하는 대책을 병행할 때 열리는 가능성을 충분히 보여주고 있다. 이런 초기 성과가 있기에 다른 지역에서도 농어촌기본소득 정책을 희망하는 것이다.농어촌기본소득은 지역 내 주체들의 다양한 혁신을 촉발하고 있다. 전북 순창군은 주민자치회가 주도하는 면 단위 협동조합이 재화와 서비스 공급을 확대하고 있고, 농협과 협약하여 기본소득 카드 사용액의 1%를 지역환원재원으로 적립하는 민간 자원의 재순환 제도가 만들어졌다.충북 옥천군에서는 주민 주도 협동조합인 석화마을협동조합이 사전 주문을 받아 생필품을 공급하고, 이를 공동식사일과 연계하는 등 다중적 사업 기능을 수행하고 있다. 옥천군 관내 3개 사회연대경제기업이 협력하여 하나의 판매공간을 만들어 운영하는 커먼즈의 실험도 농어촌기본소득의 구매 역량을 활용하여 진행되고 있다.마찬가지로 주민자치회 기반의 청성주민협동조합이 팝업장터를 열어 일 매출 300~400만 원의 공간을 만들고 있다. 앞으로 고정매장과 음식점으로 확대할 계획이다. 다른 지역에서도 이와 유사한 혁신들이 다양하게 나타나고 있다.면 단위 생활서비스 시장이 기본소득을 기반으로 재구성되고 있는 것이다.그동안 현장에서는 주민자치회와 사회연대경제, 마을공동체가 연계·협력해야 한다는 연구자들의 논의를 바탕으로 실행의 실마리를 찾고 있었는데, 기본소득이 일종의 촉매가 되어 준 것이다.농어촌기본소득 정책이 기본사회 논의에 주는 교훈은 무엇일까?첫째, 현장의 주민과 활동가들을 믿고 정말로 필요한 사업을 빠르게 시작해야 한다는 것이다.정책은 사고실험을 잘한다고 성공률이 높아지는 것이 아니다. 린스타트업 모델처럼 핵심 성공 요인을 거머쥐고 시작한 이후 지속적으로 수정해 나가면서 현장에 뿌리내려야 한다.주민이 참여하고 실행 방향을 조정하는 공동논의-공동집행의 관점만 명확하면 지역의 다양한 혁신을 이끌어 낼 수 있다. 기본사회의 중요한 원칙이 "민간의 역량 향상적 접근"이라면 민간 주체를 믿어야 한다.둘째, 기본사회위원회를 전국뿐만 아니라 광역과 기초지자체에서도 설치·운영할 수 있도록 강한 의지를 보여줘야 한다.지방선거에서 민주당 단체장이 많이 늘어났는데도 기본사회에 대한 논의가 확대되지 않았다. 기본사회 활성화에 대한 중앙정부의 의지에 대한 신뢰가 높지 않다는 것이다. 종합 대책을 빠르게 제시하고 기본사회에 참여하는 주체들을 조직해야 한다.이미 민간에는 사회연대경제를 비롯하여 마을공동체, 주민자치 등 다양한 기본사회와 연계된 활동가들이 있다.셋째, 사회연대경제의 역량 향상을 위해 구체적인 사업 설계가 필요하다.기본사회는 단순히 사업 예산을 늘린다고 만들어지지 않는다. 주민이 참여하고 주도하는 기본사회서비스를 만들지 못하면 주민의 역량 향상은 일어나지 않고, 사회연대경제가 기본사회의 4가지 기둥이 되도록 육성하지도 못한다.농어촌기본소득 정책도 면 단위 공급 역량 강화를 사업 설계에 넣지 않았다면 마을협동조합은 꿈도 꾸지 못하고, 예전과 같은 읍 단위 소비 집중에서 주저앉았을 것이다.기본사회위원회는 출범식에서 이윤극대화보다 사회적 가치를 중시하는 사회연대경제를 활성화하고, 지역 주민의 의견을 반영해 부문별 기본사회 수준을 단계적으로 설정할 방침이라고 밝혔다. 정확한 방향이다.문제는 속도다. 이미 이재명 정부 출범 1년 반이 지나가고 있다. 이제는 지자체와 국민에게 기본사회에 대한 신뢰도를 높여 줄 수 있는 속도감 있는 빠른 실행이 필요한 때이다. 그래야 성장과 통합의 양 날개가 힘차게 펼쳐질 것이다.