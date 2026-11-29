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영화 <그대 안의 블루> 포스터 세경영화사
<그대 안의 블루>, 이 제목은 많은 사람에게 여전히 김현철과 이소라의 멋진 듀엣곡을 떠올리게 한다. 김현철이 작사·작곡한 이 노래는 1992년 이현승 감독의 동명 영화보다 더 인기를 끌었다.
이 앨범의 오랜 팬인 나는 어느 날 밤, 이제는 디지털 음원으로 바뀐 음악을 듣다 우연히 앨범 재킷 속 강수연 배우와 눈이 마주쳤다. 푸른 셔츠를 입은 안성기 배우 옆에서 나를 바라보는 앳되고 아름다운 그녀는 이젠 내용조차 희미해진 그 영화를 다시 보라고 속삭이는 듯했다.
나의 20대의 시작이자 끝이었던 1990년대. 어느덧 중년의 나이에 접어든 2026년, 30년 전 영화를 다시 보는 기분은 묘했다. 마치 내가 잊고 지낸 스무 살 무렵의 나를 마주 선 느낌이랄까.
<그대 안의 블루> 첫 장면은 비디오테이프로 시작한다. VCR에 들어있던 영화는 <러브 스토리>. 테이프를 꺼내다 필름이 엉켜 짜증 내는 강수연의 모습에 난 미소를 지었다. DVD도 사라진 시대에 비디오라니, 요즘 젊은 세대에게는 이해조차 어려운 장면일 테다.
이현승 감독은 자신의 데뷔작에 쉽지 않은 색을 칠했다. <그대 안의 블루>는 일을 위해서는 사랑 같은 감정이 필요치 않다고 생각하는 호석과 사랑과 일, 모두를 해내겠다는 유림이 각자의 상처 속에서 서로를 알아가고 성장하는 과정을 그린 작품이다. 당대 최고의 배우들이 출연했지만 사실 영화는 그렇게 단순하지만은 않다.
디자이너를 꿈꾸지만 보수적인, 어쩌면 당시에는 평범한 대한민국 가정에서 태어난 유림(강수연)은 자신만의 커리어를 갖고 싶어 한다. 하지만 그 이면엔 사랑하는 남자를 만나 행복한 가정을 꾸리고픈 마음도 숨어있는 20대 여성이다.
호석(안성기)은 이성적이고 냉철하다. 남자에겐 섹스와 가정부만 있으면 된다고 믿는다. 일에는 누구보다 프로페셔널하지만 타인과 소통을 거부하는 나르시시스트에 가깝다. 디자이너이자 디스플레이어인 그의 작업실은 아방가르드하다. 쨍한 파란색 조명 아래에는 여성 마네킹들이 기묘하게 늘어서 있고, 한쪽에는 당시 최첨단을 상징하던 매킨토시 컴퓨터가 놓여있다. 소파 앞에 있는 멀티 디스플레이에는 그로테스크한 영상과 전위적인 음악이 흐르고 있다.
호석은 유림의 유리 천장을 깨고 싶어 한다. 나이가 들었다고 커리어를 포기하지 않는 여성 디자이너를 키우고 싶었던 그는 그 가능성을 유림에게서 본 것이다. 이성이 답이라고 생각하는 남자와 감성이 중요하다는 여자, '서로 사맛디 아니한' 두 사람은 사사건건 부딪치지만, 서서히 마음을 열어 간다.
일에 있어서는 어느 정도 접점을 찾았지만, 결국 두 사람은 각자의 길을 선택한다. 호석은 자신의 디자인을 이해하지 못하는 현실에 지쳐 이탈리아로 떠나고, 유림은 사랑하는 남자와 결혼 후, 일을 포기하고 평범한 주부로 살아간다. 시간이 지나, 유림 앞으로 도착한 비디오테이프. 그 안에는 호석이 촬영한 유림의 시간이 담겨 있었다. 그녀는 꿈을 향해 열정을 불태우던 자신의 과거를 조용히 바라본다.
파랑 그리고 노랑
이현승 감독은 영화 속에 자신의 미장센을 아낌없이 드러낸다. 이 작품에서 색은 주인공의 현실과 심리, 세계관을 드러내는 중요한 장치다. 초반부, 호석은 내레이션을 통해 색의 의미를 정의한다. 파랑은 차가운 현실과 고독, 이성을 상징하는 호석의 색이다. 그 반대에는 노랑이 있다. 환상, 꿈, 감성을 나타내는 노랑은 유림의 색이다.
유림은 노랑의 세상에서 가장 행복하다. 연인과 영화 같은 사랑을 나누며 즐거워한다. 그런데 파랑의 세상은 복잡하다. 호석과 함께 있는 파랑은 밝고 쨍하다. 현실과 꿈이 공존하는 세계다. 유림은 호석의 파랑에서 현실에 부딪혀 좌절하기도 하지만 결국 디자이너로서 자신의 꿈을 피워낸다.
하지만 호석이 없는 파랑은 고독하고 쓸쓸하다. 유림이 주부로 살아가는 아파트는 낮고 어두운 파랑의 세계다. 호석이 홀로 있는 이탈리아도 마찬가지다. 단조롭고 우울한 파란색으로 덧칠되어 있다. 둘이 함께 있었던 파랑은 밝지만, 떨어진 세계의 파랑은 어둡다. 영화를 장악한 색채의 미장센은 관객을 낭만을 넘어 초현실로 이끈다. 그러다 문득, 1990년대라는 시대가 정말 영화처럼 낭만으로 가득했는지 상념이 밀려왔다.