세경영화사

▲영화 <그대 안의 블루> 스틸컷 세경영화사

야만 그리고 낭만



1992년, <그대 안의 블루>가 개봉한 사흘 뒤, <즐거운 사라>를 출간했던 마광수 교수가 1심에서 유죄 판결을 받았다. 소설 속 노골적인 성적 묘사가 사회의 건전한 성 관념을 해친다는 이유였다. 지금 돌아보면 헛웃음이 나올만한 일이었지만 당시에는 대한민국을 광풍으로 몰아넣었던 사건이었다.



김현철과 이소라의 <그대 안의 블루>가 대중에게 사랑받던 그 시절, 가수 정태춘 역시 법정에 서야 했다. 1993년 발매한 <92년 장마, 종로에서>가 사전 심의를 거부했다는 이유였다. 낭만적인 사랑을 노래하는 음악과 표현의 자유를 지키려다 기소된 음악가가 한 시대에 존재했던 시절, 이 모두가 1990년대 일어난 일들이다.



1990년대 중반 학번인 나에게도 학창 시절은 야만과 낭만의 시대로 남아 있다.



서구와 일본의 자본주의 문화를 선망하지만 최루탄이 자욱하던 교정을 일상처럼 받아들였던 세대, 허리에 찬 삐삐 때문에 공중전화 부스를 들락날락하다가, 어느새 자연스레 폴더폰을 손에 쥐고 있던 세대, 선배들 앞에서는 막걸리와 소주를 사발로 마시지만, 혼자 있을 땐 맥주 한 잔이 더 편했던 세대. 그래서일까? 오히려 지금의 나는 김현철의 <그대 안의 블루>와 정태춘 선생님의 <92년 장마, 종로에서>를 모두 사유할 수 있는 사람이 되었는지도 모르겠다.



30년의 세월을 지나 다시 마주한 유림은 X세대의 매력과 갈등을 고스란히 품은 인물이었다. 수시로 바뀌는 패션과 헤어 스타일은 누가 봐도 1980년대 일본 대중문화의 감성을 닮아있다. 사회적 금기에 저항하고 유리 천장을 깨고자 애쓰면서도 전통적 여성상을 버리지 못하는 유림. 호석에 반감을 느끼면서도, 내심 그의 자유로움을 동경하던 그녀는 다름 아닌, 나의 모습이었다.



유림 그리고 맥주



영화 속에서 유림이 마시는 술은 맥주다. 친구와 만나 수다를 떨면서, 일을 멈추고 잠시 휴식을 취할 때, 프로젝트를 성공한 후 작업실로 돌아오는 그녀의 손에는 'OB'가 선명히 보이는 캔 맥주가 들려있었다. 한강 변 SUV 보닛 위에 캔 맥주를 들고 앉아 있는 유림의 모습은 자유 그 자체다.



88올림픽 이전 대중의 술은 막걸리와 소주였다. 상대적으로 비싼 가격에 알코올 도수마저 낮은 맥주는 서민들의 일상에 정착하기 힘들었다. 하지만 해외여행이 자유화되고 소득 수준이 올라가면서 분위기가 조금씩 달라지기 시작했다. 단순히 취하기 위한 알코올이 아닌, 술 자체를 즐기는 문화가 서서히 자리 잡고 있었다.



유림의 손에 들려있는 맥주는 새로운 소비 주체의 등장을 알리는 신호탄이었다. 1980년대 맥주 시장의 간판 모델은 노주현이나 이현세 같은 중년층이었다. 1990년까지만 해도 맥주 광고는 남성성이 강한 슈퍼스타가 도맡았다. 여성의 사회 진출이 확산되고 경제적 지위가 올라갈수록 주류 문화도 변화되기 시작했다. 그러다 뜻밖의 사건이 이런 맥주 시장의 변화를 앞당겼다.



▲1980, 90년대 오비맥주 병. 국립민속박물관 옆에 가면 볼 수 있다. 윤한샘

1991년 두산전자의 낙동강 페놀 유출 사고는 대한민국을 거센 충격 속으로 몰아넣었다. 이 일을 계기로 줄곧 업계 1위를 지키던 오비맥주의 위상에 심각한 균열이 생겼다. 조선맥주는 천연 암반수를 강조한 하이트를 출시하며 그 틈을 파고들었고, 진로쿠어스의 카스까지 등장하면서 맥주 시장의 경쟁은 치열해졌다.



오비맥주는 아이스, 넥스, 카프리 등 새로운 브랜드를 연이어 출시하며 소비층을 넓혔다. 광고 모델도 달라졌다. 1994년 OB 아이스의 모델은 다름 아닌 강수연이었다. 영화에서 자유롭게 캔맥주를 마시던 배우가 2년 뒤 실제 맥주 광고의 주인공이 된 것이다.



그럼에도 오비맥주는 하이트에 밀려 한동안 점유율을 되찾지 못했다. 게다가 IMF 외환위기를 거치며 외국 자본에 매각되는 아픔까지 겪었다. 2010년대 초반 오비맥주가 다시 시장의 1등을 탈환할 수 있었던 건, 1999년 진로쿠어스로부터 인수한 카스 덕분이었다.



오비맥주는 카스를 중심으로 브랜드 전략을 재편하며 대학생을 타깃으로 마케팅을 펼쳤다. 이때 카스를 마셨던 20대가 30대 사회인으로 성장하면서 오비맥주를 다시 정상으로 이끌었다. OB를 마시며 꿈을 키웠던 20대 유림이 커리어 우먼이 되어 마신 맥주는 카스 아니었을까.



▲OB를 마시며 꿈을 키웠던 20대 유림이 커리어 우먼이 되어 마신 맥주는 카스 아니었을까. modernshoot on Unsplash

일 그리고 사랑



<그대 안의 블루>의 세계는 아날로그다. 호석과 유림의 디자인 과정에는 인터넷이나 인공지능의 흔적이 없다. 치열하게 콘셉트를 고민하고 수백 장의 스케치를 직접 손으로 그린 후, 모든 결정도 인간이 내린다. 이른바 '딸깍'으로 그림도, 글도, 영상도 뚝딱 만들어내는 시대를 살아가는 우리의 시선에 이런 과정은 느리고 비효율적으로 보일 수밖에 없다.



그런데 신기하게도 내 눈엔 영화 속 인물들이 하는 '수고'가 남다르게 다가왔다. 송길영은 <시대예보 : 수고인류의 시간>에서 수고가 필요하지 않은 시대에 오히려 수고를 감내하는 사람이 살아남는다는 역설을 이야기한 바 있다.



예전 같았으면 수백 장의 스케치를 하는 유림의 모습에서 추억을 건졌겠지만, 이번엔 그녀의 '수고' 속에서 '사유'의 힘을 떠올렸다. 느리지만 치열하게 고민하고 사색하는 힘, 1990년대에는 사유가 있었고, 사유는 깊이를 만들었다. '인공지능 시대에 나는 어떻게 먹고살 수 있을까'라는 실존적 물음에 대한 힌트를, 뜻밖에도 호석과 유림에게서 발견할 수 있었다.



그렇다고 1990년대로 돌아가고 싶냐고 물으신다면, 내 대답은 '아니오'다. 야만은 낭만으로 기억되고, 추억은 아름답게 포장되기 마련이다. 2026년 지금이 1992년보다 민주적이고 평등하며 투명하고 자유롭다. 모든 것은 변한다. 인공지능 시대 우리의 '사유'도 다른 방식으로 이어질 것이다.



단 하나 변하지 않은 건, 맥주가 유림에게 건넸던 자유다. 수천 년 전이나, 30년 전이나, 지금이나 한 잔의 맥주는 우리에게 잠시나마 사유할 자유를 선사한다. 인공지능은 절대 누릴 수 없는 이 소박한 즐거움이야말로, 우리 인간이 대체되지 않을 이유가 아닐까.



야만의 시대를 낭만으로 건너온 모든 이들을 위해, 건배. #맥주 #영화 #그대안의블루 #강수연 #안성기 프리미엄 윤한샘의 맥주실록 이전글 디캐프리오가 마신 맥주에 숨은 역대급 반전 이 기사가 마음에 드시나요? 좋은기사 원고료로 응원하세요 원고료로 응원하기 스크랩 페이스북 트위터 카카오 공유 시민기자 기사쓰기

시리즈 연재발행

오마이뉴스 취재후원

기사 제보하기 OB를 마시며 꿈을 키웠던 20대 유림이 커리어 우먼이 되어 마신 맥주는 카스 아니었을까.<그대 안의 블루>의 세계는 아날로그다. 호석과 유림의 디자인 과정에는 인터넷이나 인공지능의 흔적이 없다. 치열하게 콘셉트를 고민하고 수백 장의 스케치를 직접 손으로 그린 후, 모든 결정도 인간이 내린다. 이른바 '딸깍'으로 그림도, 글도, 영상도 뚝딱 만들어내는 시대를 살아가는 우리의 시선에 이런 과정은 느리고 비효율적으로 보일 수밖에 없다.그런데 신기하게도 내 눈엔 영화 속 인물들이 하는 '수고'가 남다르게 다가왔다. 송길영은 <시대예보 : 수고인류의 시간>에서 수고가 필요하지 않은 시대에 오히려 수고를 감내하는 사람이 살아남는다는 역설을 이야기한 바 있다.예전 같았으면 수백 장의 스케치를 하는 유림의 모습에서 추억을 건졌겠지만, 이번엔 그녀의 '수고' 속에서 '사유'의 힘을 떠올렸다. 느리지만 치열하게 고민하고 사색하는 힘, 1990년대에는 사유가 있었고, 사유는 깊이를 만들었다. '인공지능 시대에 나는 어떻게 먹고살 수 있을까'라는 실존적 물음에 대한 힌트를, 뜻밖에도 호석과 유림에게서 발견할 수 있었다.그렇다고 1990년대로 돌아가고 싶냐고 물으신다면, 내 대답은 '아니오'다. 야만은 낭만으로 기억되고, 추억은 아름답게 포장되기 마련이다. 2026년 지금이 1992년보다 민주적이고 평등하며 투명하고 자유롭다. 모든 것은 변한다. 인공지능 시대 우리의 '사유'도 다른 방식으로 이어질 것이다.단 하나 변하지 않은 건, 맥주가 유림에게 건넸던 자유다. 수천 년 전이나, 30년 전이나, 지금이나 한 잔의 맥주는 우리에게 잠시나마 사유할 자유를 선사한다. 인공지능은 절대 누릴 수 없는 이 소박한 즐거움이야말로, 우리 인간이 대체되지 않을 이유가 아닐까.야만의 시대를 낭만으로 건너온 모든 이들을 위해, 건배. 저작권자(c) 오마이뉴스(시민기자), 무단 전재 및 재배포 금지 오탈자 신고 네이버 채널구독다음 채널구독 10만인클럽 프로필사진 10만인클럽 회원 윤한샘 (livesaem) 내방 구독하기

트위터 목차125 ㅣ 첫화부터 읽기> 이전글 디캐프리오가 마신 맥주에 숨은 역대급 반전 맨위로 다크 1980, 90년대 오비맥주 병. 국립민속박물관 옆에 가면 볼 수 있다.1991년 두산전자의 낙동강 페놀 유출 사고는 대한민국을 거센 충격 속으로 몰아넣었다. 이 일을 계기로 줄곧 업계 1위를 지키던 오비맥주의 위상에 심각한 균열이 생겼다. 조선맥주는 천연 암반수를 강조한 하이트를 출시하며 그 틈을 파고들었고, 진로쿠어스의 카스까지 등장하면서 맥주 시장의 경쟁은 치열해졌다.오비맥주는 아이스, 넥스, 카프리 등 새로운 브랜드를 연이어 출시하며 소비층을 넓혔다. 광고 모델도 달라졌다. 1994년 OB 아이스의 모델은 다름 아닌 강수연이었다. 영화에서 자유롭게 캔맥주를 마시던 배우가 2년 뒤 실제 맥주 광고의 주인공이 된 것이다.그럼에도 오비맥주는 하이트에 밀려 한동안 점유율을 되찾지 못했다. 게다가 IMF 외환위기를 거치며 외국 자본에 매각되는 아픔까지 겪었다. 2010년대 초반 오비맥주가 다시 시장의 1등을 탈환할 수 있었던 건, 1999년 진로쿠어스로부터 인수한 카스 덕분이었다.오비맥주는 카스를 중심으로 브랜드 전략을 재편하며 대학생을 타깃으로 마케팅을 펼쳤다. 이때 카스를 마셨던 20대가 30대 사회인으로 성장하면서 오비맥주를 다시 정상으로 이끌었다. OB를 마시며 꿈을 키웠던 20대 유림이 커리어 우먼이 되어 마신 맥주는 카스 아니었을까. 영화 <그대 안의 블루> 스틸컷1992년, <그대 안의 블루>가 개봉한 사흘 뒤, <즐거운 사라>를 출간했던 마광수 교수가 1심에서 유죄 판결을 받았다. 소설 속 노골적인 성적 묘사가 사회의 건전한 성 관념을 해친다는 이유였다. 지금 돌아보면 헛웃음이 나올만한 일이었지만 당시에는 대한민국을 광풍으로 몰아넣었던 사건이었다.김현철과 이소라의 <그대 안의 블루>가 대중에게 사랑받던 그 시절, 가수 정태춘 역시 법정에 서야 했다. 1993년 발매한 <92년 장마, 종로에서>가 사전 심의를 거부했다는 이유였다. 낭만적인 사랑을 노래하는 음악과 표현의 자유를 지키려다 기소된 음악가가 한 시대에 존재했던 시절, 이 모두가 1990년대 일어난 일들이다.1990년대 중반 학번인 나에게도 학창 시절은 야만과 낭만의 시대로 남아 있다.서구와 일본의 자본주의 문화를 선망하지만 최루탄이 자욱하던 교정을 일상처럼 받아들였던 세대, 허리에 찬 삐삐 때문에 공중전화 부스를 들락날락하다가, 어느새 자연스레 폴더폰을 손에 쥐고 있던 세대, 선배들 앞에서는 막걸리와 소주를 사발로 마시지만, 혼자 있을 땐 맥주 한 잔이 더 편했던 세대. 그래서일까? 오히려 지금의 나는 김현철의 <그대 안의 블루>와 정태춘 선생님의 <92년 장마, 종로에서>를 모두 사유할 수 있는 사람이 되었는지도 모르겠다.30년의 세월을 지나 다시 마주한 유림은 X세대의 매력과 갈등을 고스란히 품은 인물이었다. 수시로 바뀌는 패션과 헤어 스타일은 누가 봐도 1980년대 일본 대중문화의 감성을 닮아있다. 사회적 금기에 저항하고 유리 천장을 깨고자 애쓰면서도 전통적 여성상을 버리지 못하는 유림. 호석에 반감을 느끼면서도, 내심 그의 자유로움을 동경하던 그녀는 다름 아닌, 나의 모습이었다.영화 속에서 유림이 마시는 술은 맥주다. 친구와 만나 수다를 떨면서, 일을 멈추고 잠시 휴식을 취할 때, 프로젝트를 성공한 후 작업실로 돌아오는 그녀의 손에는 'OB'가 선명히 보이는 캔 맥주가 들려있었다. 한강 변 SUV 보닛 위에 캔 맥주를 들고 앉아 있는 유림의 모습은 자유 그 자체다.88올림픽 이전 대중의 술은 막걸리와 소주였다. 상대적으로 비싼 가격에 알코올 도수마저 낮은 맥주는 서민들의 일상에 정착하기 힘들었다. 하지만 해외여행이 자유화되고 소득 수준이 올라가면서 분위기가 조금씩 달라지기 시작했다. 단순히 취하기 위한 알코올이 아닌, 술 자체를 즐기는 문화가 서서히 자리 잡고 있었다.유림의 손에 들려있는 맥주는 새로운 소비 주체의 등장을 알리는 신호탄이었다. 1980년대 맥주 시장의 간판 모델은 노주현이나 이현세 같은 중년층이었다. 1990년까지만 해도 맥주 광고는 남성성이 강한 슈퍼스타가 도맡았다. 여성의 사회 진출이 확산되고 경제적 지위가 올라갈수록 주류 문화도 변화되기 시작했다. 그러다 뜻밖의 사건이 이런 맥주 시장의 변화를 앞당겼다.

영화 <그대 안의 블루> 포스터<그대 안의 블루>, 이 제목은 많은 사람에게 여전히 김현철과 이소라의 멋진 듀엣곡을 떠올리게 한다. 김현철이 작사·작곡한 이 노래는 1992년 이현승 감독의 동명 영화보다 더 인기를 끌었다.이 앨범의 오랜 팬인 나는 어느 날 밤, 이제는 디지털 음원으로 바뀐 음악을 듣다 우연히 앨범 재킷 속 강수연 배우와 눈이 마주쳤다. 푸른 셔츠를 입은 안성기 배우 옆에서 나를 바라보는 앳되고 아름다운 그녀는 이젠 내용조차 희미해진 그 영화를 다시 보라고 속삭이는 듯했다.나의 20대의 시작이자 끝이었던 1990년대. 어느덧 중년의 나이에 접어든 2026년, 30년 전 영화를 다시 보는 기분은 묘했다. 마치 내가 잊고 지낸 스무 살 무렵의 나를 마주 선 느낌이랄까.<그대 안의 블루> 첫 장면은 비디오테이프로 시작한다. VCR에 들어있던 영화는 <러브 스토리>. 테이프를 꺼내다 필름이 엉켜 짜증 내는 강수연의 모습에 난 미소를 지었다. DVD도 사라진 시대에 비디오라니, 요즘 젊은 세대에게는 이해조차 어려운 장면일 테다.이현승 감독은 자신의 데뷔작에 쉽지 않은 색을 칠했다. <그대 안의 블루>는 일을 위해서는 사랑 같은 감정이 필요치 않다고 생각하는 호석과 사랑과 일, 모두를 해내겠다는 유림이 각자의 상처 속에서 서로를 알아가고 성장하는 과정을 그린 작품이다. 당대 최고의 배우들이 출연했지만 사실 영화는 그렇게 단순하지만은 않다.디자이너를 꿈꾸지만 보수적인, 어쩌면 당시에는 평범한 대한민국 가정에서 태어난 유림(강수연)은 자신만의 커리어를 갖고 싶어 한다. 하지만 그 이면엔 사랑하는 남자를 만나 행복한 가정을 꾸리고픈 마음도 숨어있는 20대 여성이다.호석(안성기)은 이성적이고 냉철하다. 남자에겐 섹스와 가정부만 있으면 된다고 믿는다. 일에는 누구보다 프로페셔널하지만 타인과 소통을 거부하는 나르시시스트에 가깝다. 디자이너이자 디스플레이어인 그의 작업실은 아방가르드하다. 쨍한 파란색 조명 아래에는 여성 마네킹들이 기묘하게 늘어서 있고, 한쪽에는 당시 최첨단을 상징하던 매킨토시 컴퓨터가 놓여있다. 소파 앞에 있는 멀티 디스플레이에는 그로테스크한 영상과 전위적인 음악이 흐르고 있다.호석은 유림의 유리 천장을 깨고 싶어 한다. 나이가 들었다고 커리어를 포기하지 않는 여성 디자이너를 키우고 싶었던 그는 그 가능성을 유림에게서 본 것이다. 이성이 답이라고 생각하는 남자와 감성이 중요하다는 여자, '서로 사맛디 아니한' 두 사람은 사사건건 부딪치지만, 서서히 마음을 열어 간다.일에 있어서는 어느 정도 접점을 찾았지만, 결국 두 사람은 각자의 길을 선택한다. 호석은 자신의 디자인을 이해하지 못하는 현실에 지쳐 이탈리아로 떠나고, 유림은 사랑하는 남자와 결혼 후, 일을 포기하고 평범한 주부로 살아간다. 시간이 지나, 유림 앞으로 도착한 비디오테이프. 그 안에는 호석이 촬영한 유림의 시간이 담겨 있었다. 그녀는 꿈을 향해 열정을 불태우던 자신의 과거를 조용히 바라본다.이현승 감독은 영화 속에 자신의 미장센을 아낌없이 드러낸다. 이 작품에서 색은 주인공의 현실과 심리, 세계관을 드러내는 중요한 장치다. 초반부, 호석은 내레이션을 통해 색의 의미를 정의한다. 파랑은 차가운 현실과 고독, 이성을 상징하는 호석의 색이다. 그 반대에는 노랑이 있다. 환상, 꿈, 감성을 나타내는 노랑은 유림의 색이다.유림은 노랑의 세상에서 가장 행복하다. 연인과 영화 같은 사랑을 나누며 즐거워한다. 그런데 파랑의 세상은 복잡하다. 호석과 함께 있는 파랑은 밝고 쨍하다. 현실과 꿈이 공존하는 세계다. 유림은 호석의 파랑에서 현실에 부딪혀 좌절하기도 하지만 결국 디자이너로서 자신의 꿈을 피워낸다.하지만 호석이 없는 파랑은 고독하고 쓸쓸하다. 유림이 주부로 살아가는 아파트는 낮고 어두운 파랑의 세계다. 호석이 홀로 있는 이탈리아도 마찬가지다. 단조롭고 우울한 파란색으로 덧칠되어 있다. 둘이 함께 있었던 파랑은 밝지만, 떨어진 세계의 파랑은 어둡다. 영화를 장악한 색채의 미장센은 관객을 낭만을 넘어 초현실로 이끈다. 그러다 문득, 1990년대라는 시대가 정말 영화처럼 낭만으로 가득했는지 상념이 밀려왔다.