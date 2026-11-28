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현기증이 불안인 것은, 내가 절벽에서 떨어지지 않을까 두려워하는 것이 아니라, 내가 스스로 절벽에서 몸을 던지지 않을까 두려워하기 때문이다. (…) 자기 기만은 내가 나에 대해 진실을 가리는 것이다. (…) 검열이 역할을 하기 위해서는, 자기가 억압하는 게 무엇인지 알고 있어야 한다. (…) 정신 분석은 우리에게 아무것도 얻게 한 것이 없다는 얘기가 된다.

"자신이 물리적 자연 과학이 물리적인 것에 관한 경험 과학인 바와 원리상 같은 의미에서 심리적인 것에 관한 경험 과학이어야 한다고 실제로 믿는 착오다."

페르낭 크노프 <베일> 1887년벨기에 화가 페르낭 크노프(1858~1921)의 <베일>처럼 무의식은 제 모습을 그대로 드러내지 않는다. 베일에 가려 그녀의 생김새는 물론, 어떤 표정을 짓고 있는지도 보이지 않는다. 게다가 오른손을 들어 베일 안으로 얼굴을 반 쯤 가리고 있다. 손수건 같은 것을 들고 있으니 베일을 벗는 중은 아니다. 절망이나 슬픔을 누르는 듯하다.상징주의 화가임을 고려할 때, 베일은 흥미로운 소재에 머물지 않는다. 기능을 생각하면 '은폐'의 의미를 지닌다. 그런데 무작정 안 보이게 하는 가림막이 아니다. 보일 듯 말 듯 하기에 오히려 보고 싶은 마음을 자극한다는 점에서 신비로움이 있다. 감춤과 드러냄이라는, 현상적으로 상반된 두 상태를 동시에 품고 있다. 다가설 수 없지만, 끊임없이 자극을 준다.프로이트가 규정한 무의식과 맞물리는 면이 적지 않다. 무의식은 오랜 기간 억압 되었기에 의식의 수면 아래에 가려져 있다. 하지만 생의 에너지에 기반을 두고 있기에 사라지거나 완전히 차단되지 않는다. 일정한 조건이 형성되면 고개를 내밀려 하고, 제도와 도덕률로 무장된 의식은 틀어 막으려 한다. 그러한 면에서 감춤과 드러냄이 동시에 작용한다.하지만 무의식의 역할에 비판적인 견해에서는 전혀 다른 답을 내놓는다. 무의식을 의식과 함께 정신의 주요 부분으로 규정하고, 본질상 서로 다른 영역으로 구분하는 발상은 자기 기만에 불과하다고 한다. 프랑스 실존주의 철학자 장 폴 사르트르가 <존재와 무>에서 주장한 다음 내용이 대표적이다.사르트르에 의하면 불안은 맞닥뜨린 구체적 대상에서 오는 일반적인 공포와 다르다. 예를 들어 높은 낭떠러지가 주는 두려움이 여기에 해당한다. 불안은 외부가 아닌, 자신에게서 온다. 내면의 충동으로 "스스로 절벽에서 몸을 던지지 않을까 두려워하기 때문"에 불안이 엄습한다. 불안은 무의식이 아니라 의식 안에서 자라나고 폭발한다는 주장이다.그가 보기에 무의식에서 불안의 원인을 찾는 프로이트의 정신 분석은 허구에 의존한다. 프로이트는 무의식을 의식에서 삭제된 욕구와 행위, 즉 의식과 분리된 별개의 영역으로 두었다. 의식은 무의식이 드러나지 못하도록 늘 '검열'을 한다. 무의식이 어두운 감옥에서 벗어나 사고와 행위를 통해 의식이 감지할 수 있는 수면 위로 올라오려는 시도를 차단한다는 것이다.프로이트는 검열을 담당하는 영역으로 '전의식'을 둔다. 사르트르는 이를 "정신분석학이 불성실을 없애려고 무의식과 의식 사이에 자율적이고 불성실한 의식을 세워 놓았다"라고 비판한다. 현재 자각하지 않지만 언제든 의식으로 떠올릴 수 있다는 점에서 의식에 가까운 정신 영역이다. 그래서 프로이트는 이 둘을 하나로 묶어 '전의식-의식 체계'라는 표현을 사용한다.사르트르는 무의식 이론에서 핵심 역할을 담당하는 '검열'이 자기 기만에 불과하다고 한다. 검열이 제대로 작동하려면 검열 대상이 무엇인지 알아야 한다. 만약 상대를 모른 채 나서면 검열은 당연히 실패한다. 그러면 의식과 격리된 '무의식'이라는 설정 자체가 허구가 된다. 그러한 의미에서 무의식을 의식에 대비하는 발상은 자기 기만이며 정신적인 혼란이라는 것이다.현대 현상학의 창시자 에드문트 후설도 <엄밀한 학으로서의 철학>에서 무의식이 철학적 탐구의 대상일 수 없다고 한다. 그에 의하면 심리학은 원리적인 착오를 범하고 있다.프로이트 이후 심리학도 물리학·화학과 마찬가지로 과학적 방법론에 따른 엄밀한 학문이라는 주장을 펼쳐왔다. 이를 위해 심리학자들은 사례 연구, 여론 조사 등을 사용한다. 하지만 후설이 보기에 심리학이 과학적 방법에 따른다는 신념은 환상에 불과하다. 심리학은 그저 기대·기억·망각 등의 "조야한 분류 개념들로서 그럭저럭 꾸려 나간다"라고 지적한다.무의식은 명확하지 않고 불투명한 상태이기에 학문과는 거리가 멀다는 비판이다. 객관적인 분석 대상일 수 없는 현상을 학문 내부로 끌어들임으로써 정신 활동에 혼란을 퍼뜨리게 된다. 우연과 무질서 위에 서 있는 무의식에 의존해 인간을 이해하려 한다면, 반대로 학문의 기반을 무너뜨리고 인간의 정신과 행위에 대한 몰이해를 초래한다는 것이다.