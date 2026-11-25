자료이미지

[참고 링크]

● 즈푸 AI(Zhipu AI, 智谱)

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공식 홈페이지

: https://www.zhipuai.cn

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GLM5.4 기술페이지

: https://z.ai/blog/glm-5.4

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글로벌 사이트(Z.ai)

: https://z.ai

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모델 공개 페이지(Hugging Face)

: https://huggingface.co/zai-org

● 해마클라우드(haimacloud, 海马云)

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공식 홈페이지

: https://www.haimacloud.com/

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루미맥스(lumimax)

: https://lumimax.haimacloud.com/

● 안드레이 카파시(Andrej Karpathy)

LLM Wiki 원문

: https://gist.github.com/karpathy/442a6bf555914893e9891c11519de94f

해마클라우드의 루미맥스 아키텍처, 분산된 기업 문서를 개체·사건·관계·증거가 연결된 지식 네트워크로 전환한다.즈푸는 이렇게 밝혔습니다. "기억형 과제는 더 많은 파라미터에서, 추론형 과제는 더 많은 유효 연산에서 이점을 얻는다." 많이 외우게 하려면 모델을 키우고, 깊이 생각하게 하려면 계산을 깊게 해야 한다는 뜻입니다. GLM-5.4는 중간 28개 층을 같은 가중치로 두 번 돌립니다. 소의 되새김질처럼 첫 바퀴에서 문맥을 정리하고 두 번째 바퀴에서 다듬습니다.연산을 두 번 하면 그만큼 무거워질 수 있는데 GLM-5.4는 오히려 효율이 좋아졌습니다. 첫째, 같은 가중치를 다시 쓰기 때문에 파라미터 규모는 그대로입니다. 30B 실험에서 학습 연산량은 약 10%만 늘었는데 AIME25 점수는 19.17에서 30.42로 올랐습니다. 둘째, 출력 토큰이 10~15% 줄었습니다. 토큰을 길게 늘어놓으며 밖으로 하던 추론을 신경망 안으로 옮겼기 때문에 말은 적게 하면서 더 정확하게 답합니다.셋째, 메모리를 아꼈습니다. 두 바퀴가 각자 KV 캐시(KV Cache)를 저장하면 메모리가 버티지 못합니다. 즈푸는 멀리 떨어진 문맥은 두 바퀴가 캐시 하나를 함께 쓰고 최근 구간만 따로 저장하게 했습니다. 첫 바퀴가 찾아 둔 희소 어텐션(Sparse Attention) 색인도 두 번째 바퀴가 그대로 이어받습니다. 덕분에 문맥이 100만 토큰으로 늘어나도 추가 부담은 작은 구간만큼에 그칩니다. 생성 속도도 한가한 시간대 기준 초당 최대 200토큰에 이릅니다.에이전트는 작업 하나에 모델을 수천 번 부릅니다. 부를 때마다 말이 길고 메모리를 많이 쓰는 모델은 비용과 시간을 감당하지 못합니다. 속으로 두 번 생각하되, 몸집은 그대로 두고 말은 줄인 모델이 에이전트의 엔진이 됩니다. 스케일링이 끝난 것이 아니라 크기에서 깊이로, 양에서 효율로 축이 옮겨 가고 있습니다.GLM-5.4가 생각을 되새긴다면 루미맥스는 지식을 컴파일합니다. 해마클라우드는 루미맥스를 대형모델의 외부 인지 시스템이라고 부릅니다. 기존 검색증강생성(RAG)은 문서를 잘게 자르고, 색인을 만들고, 질문이 오면 비슷한 조각을 찾아 답합니다. 루미맥스는 원자료를 깊이 해석한 뒤 그 안의 실체(Entity), 사건, 관계, 사실을 뽑아내고, 문서와 문서를 넘나들며 이를 하나의 지식망으로 엮습니다. 마지막 단계는 증거 검증입니다.핵심은 '심층 증거사슬 지식망(DEN, Deep Evidence Network)'입니다. 기존 지식 그래프(Knowledge Graph)가 '무엇과 무엇이 연결돼 있다'를 기록했다면, DEN은 '그 연결이 어느 문서 몇 쪽에 근거하는가'까지 함께 남깁니다. 긴 문서를 모델에 통째로 밀어 넣지도 않습니다. 질문에 따라 컨텍스트를 동적으로 구성하는 '컨텍스트 가상화'입니다. GLM-5.4가 모델 안에서 메모리를 아꼈다면, 루미맥스는 모델 밖에서 꼭 필요한 지식만 골라 건넵니다.이 구조에서 네 가지 능력이 나옵니다. 여러 문서에 흩어진 사실을 잇는 문서 간 연결, 관계를 따라 단계적으로 추론하는 다중 홉 추론(Multi-hop Reasoning), 문서끼리 어긋나는 내용을 찾는 충돌 탐지, 결론을 원문으로 거슬러 올라가는 증거 추적입니다. 자료에 "철수는 고궁에 다녀왔다"고 적혀 있을 때 "누가 베이징에 갔는가"를 물으면 답할 수 있어야 합니다. 키워드는 겹치지 않지만 의미는 이어져 있기 때문입니다.이런 문제만 모은 NoLiMa 시험에서 루미맥스는 90.52%를 기록했다고 밝혔습니다. 2~15편의 자료를 엮어야 풀리는 구글 딥마인드의 FRAMES에서는 92.84%를 기록했습니다. 답할 때도 지식망 안의 근거만 쓰고, 근거가 부족하면 확인이 필요하다고 알립니다. 새 자료가 들어오면 지식망 전체를 다시 만들지 않고 증분 업데이트(Incremental Update)로 덧붙입니다. 지식이 회사와 함께 자라는 구조입니다. 지식베이스 하나에 1,000만 자, 이미지·영상·음성까지 담고, 사내 서버에 설치하며, MCP로 외부 에이전트와 연결됩니다.지금까지 모델의 파라미터는 지식 저장과 추론을 한꺼번에 맡았습니다. 이제 지식은 모델 밖의 루미맥스가, 깊은 사고는 모델 안의 GLM-5.4가 맡습니다. 해마(海马)는 뇌에서 경험을 장기 기억으로 옮기는 인간의 두뇌 기관입니다. 해마가 기억을 정리하면 대뇌피질이 그것을 깊이 처리합니다. 루미맥스는 기업의 해마이고 GLM-5.4는 대뇌피질입니다.이 분업이 중요한 이유는 에이전트의 오류가 곱해지기 때문입니다. 챗봇이 틀리면 사람이 다시 물으면 되지만, 에이전트가 틀리면 잘못된 조항으로 계약을 진행합니다. 단계별 정확도가 95%여도 스무 단계를 거치면 전체 성공률은 36%로 떨어집니다. 단계마다 "어느 문서 몇 쪽"을 짚는 기억 장치와 적은 비용으로 깊이 생각하는 엔진이 함께 있어야 에이전트가 일을 끝냅니다.기반 모델은 몇 달마다 바뀌고, 에이전트는 작업에 따라 여러 모델을 골라 씁니다. 루미맥스에 엮어 둔 지식은 GLM이든, GPT든, 클로드든, 큐웬이든 같은 방식으로 불러 쓸 수 있습니다. 모델은 지능의 엔진이고, 엮어 둔 지식은 지능의 자산입니다. 프론티어 기업들도 같은 방향으로 움직이고 있습니다.구글의 자기 개선 메모리(SIM)는 지난 시행착오를 기억해 다음 시도에 쓰고, 앤트로픽의 드리밍(Dreaming)은 세션이 끝난 뒤 경험을 정리해 장기 기억으로 옮깁니다. 여기에 즈푸의 루프와 루미맥스의 지식망이 이어지면 추론하고 행동하고 그 결과를 다시 지식으로 쌓는 순환이 생깁니다. 가중치를 다시 학습하지 않아도 시스템이 성장합니다. 그 성장이 쌓여 다음 모델의 학습 데이터가 되면 점진적인 자기 개선의 길이 열립니다.요즘 기업에서 빅데이터가 중요하다, 인공지능 전환(AX)이 중요하다는 말은 넘쳐 나는데 막상 구축해 봐도 별 효율을 못 느끼겠다는 말들이 있습니다. 데이터 레이크를 만들고 사내 챗봇을 도입했지만, 현업에서는 "결국 옆자리 선배에게 묻는 게 더 빠르다"고 합니다. 기업의 AX가 지금까지 박학다식형이었기 때문입니다. 많이 모으고 많이 넣었지만 엮지는 않았습니다.제품 사양이 언제 왜 바뀌었는지, 거래처와 어떤 조건을 몇 번 다시 맺었는지는 문서와 문서 사이에 숨어 있고 그 사이를 잇던 것은 숙련자의 경험이었습니다. 그래서 숙련자가 사라지면 문제가 생깁니다. 효율은 데이터의 양이 아니라 연결에서 나옵니다. 데이터 관리 담당자는 문서를 보관하는 사람에서 지식을 편찬하는 사람으로 바뀌어야 합니다. 경영진의 질문도 "우리 AI는 얼마나 많이 아는가"에서 "어떤 인사이트를 주는가"로 바뀔 수 있습니다.통섭이라는 말을 다시 꺼낸 생물학자 에드워드 윌슨(Edward O. Wilson)은 흩어진 지식이 하나의 설명으로 '함께 뛰어오르는' 순간을 이 단어로 불렀습니다. 질문을 던진 것은 미국이었습니다. 카파시는 검색하는 AI가 왜 아무것도 쌓지 못하는지 물었고, 구글과 앤트로픽은 AI가 어떻게 경험을 기억하고 정리할 수 있는지를 연구로 보여 주었습니다.그 질문에 제품으로 먼저 답한 것은 중국입니다. 즈푸는 생각을 되새기는 구조를 플래그십 모델에 넣어 내놓았고, 해마클라우드는 지식을 엮는 편찬을 기업이 사내 서버에 설치해 쓰는 인프라로 만들었습니다. 미국이 제시한 지능의 새로운 가능성을 중국이 산업의 생산성으로 전환하고 있는 것입니다.임선영 기자는 중국 칭화대 전산언어학 석사를 마친 중국경제전문가이며 <중국경제 미래지도> <중국AI 미래지도>의 저자입니다. 이 글은 본인의 페이스북에도 올렸습니다.