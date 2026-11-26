연합뉴스

"대통령에 의한 친위 쿠데타는 형식적으로 적법한 권한 보유자인 대통령의 권한 행사를 통해 실행되므로, 법이 규정한 직무행위의 외형을 가지고 있기 마련이다. (중략) 사후적으로 그러한 행위자에 대한 사법적 평가를 함에 있어서 외형만으로 관찰하면 '법에서 규정한 직무행위'로 귀결되기 쉽고, 그 결과 헌법을 수호할 직무를 다하지 아니한 채 위헌·위법한 내란에 가담한 자들에 대한 단죄가 어렵게 된다."

오경미 대법관남은 재판에 미칠 영향을 걱정하는 이유는 피고인들의 면면에 있다. 내란죄로 기소된 53명 가운데 군과 국방부 소속이 29명, 경찰·국가정보원·검찰·법무부·소방청·해양경찰청 소속이 15명이다. 이들이 받는 혐의는 대부분 직무의 형식으로 이루어진 행위다. 군 지휘관에게는 명령의 이행이, 기관장에게는 소관 업무의 처리가 그 형식이다. 다수의견의 기준은 이들 모두가 끌어다 쓸 수 있다.오경미·신숙희·김성수 대법관의 반대의견은 판결문의 절반이 넘는 분량으로 바로 이 지점을 파고들었다. 반대의견은 다수의견이 세운 새 법리 자체에 대해선 "반대의견도 이에 동의한다"고 했다. 문제 삼은 것은 그 기준을 친위 쿠데타에 적용하는 방식이다.그래서 소수의견은 국무총리나 국무위원의 행위에 대해 "'법이 규정한 절차에 따른 것이다'라는 사정은 '적법한 직무수행'과 '내란 가담 및 이에 대한 국헌문란 목적'을 구별하는 유의미한 기준이 될 수 없다"고 했다. 따져야 할 것은 외형이 아니라 "그 행위가 전체 내란에서 수행한 실질적 기능"이라는 것이다.우리 헌정사가 그 증거다. 반대의견은 1952년 부산정치파동, 1972년 10월 유신, 1980년 5·17 비상계엄 전국 확대 때 국무회의가 위헌적인 권력 행사에 "합법이라는 '절차적 외관'을 씌워주는 거수기의 기능을 수행했다"고 썼다. 그리고 대법원 스스로 1997년 전두환·노태우 판결에서, 국무회의 의결과 대통령의 선포를 거쳐 외형상 적법한 모습을 갖추었더라도 국헌문란 목적을 달성하기 위한 수단으로 이루어졌다면 내란죄의 폭동에 해당한다고 판단한 바 있음을 상기시켰다. 절차의 외형이 내란 책임을 가리는 방패가 될 수 없다는 것은 1997년에 이미 확인된 원칙인 셈이다. 가담자의 목적을 판단할 때에도 이 원칙이 지켜져야 한다.행위를 시점별로 쪼개는 방식에 대해서도 소수의견은 단호했다. 국무회의 건의, 서명 요구, 단전·단수 논의는 같은 장소에서 연속으로 이루어졌다. 이를 선포 전과 후로 나누는 것은 "초반의 행위를 따로 떼어내어 그에게 면죄부를 주는 논리에 다름 아니다"라는 것이다. 하급심에 미칠 영향도 직접 언급했다. 같은 정황을 달리 평가할 여지가 있다는 이유만으로 원심을 뒤집는 것은 "향후 유사한 사건을 심리하는 사실심 법원에도 혼란을 줄 수 있다"라고 밝혔다.이 경고는 기우일까? 아니다. 이미 10월 30일 서울중앙지법은 이른바 '햄버거 회동' 사건의 군 간부 8명 전원에게 국헌문란 목적이 인정되지 않는다며 무죄를 선고했다. 그로부터 20일 뒤, 대법원 다수의견은 '개별 행위 당시'의 목적을 따로 증명하라는 기준을 내놓았다. 내란죄로 기소된 53명 가운데 1심에서 무죄를 받은 사람은 지금까지 13명이다. 대법원의 새 기준이 하급심에서 같은 방향의 판단을 늘릴 수 있다고 우려하는 이유다.기억해야 할 사실이 있다. 소수의견의 표현을 빌리면, 내란을 주도한 권력자의 그림자로서 그 의지를 뒷받침한 고위 공무원들이 없었다면 "친위 쿠데타는 성공하거나 유지될 수 없었다."그리고 그 책임을 묻는 재판이 이번에 늦지 않게 열릴 수 있었던 것은, 그날 밤 국회로 달려가 무장한 군 병력을 맨몸으로 막아선 시민들과 소극적인 임무 수행으로 응답한 군인들 덕분이었다. 그렇다면 물어야 한다. 남은 재판은 시민들에게 어떤 기준을 돌려줄 것인가?한 전 총리 파기환송심 재판부는 선포 전후를 관통하는 사실관계를 다시 심리하고, 국무회의 서명요구와 단전단수 등 지시 행위에 대한 국헌문란 목적을 범죄사실에 분명히 적어야 한다. 다수의견이 '인정할 여지가 크다'고 남겨 둔 부분을 판결로 확정하는 일이 파기환송심의 몫이다. 다음으로, 대법원은 계류 중인 이상민 전 장관 사건에서 직무행위의 외형이 아니라 그 행위가 내란 전체에서 수행한 실질적 기능이 판단 기준임을 분명히 해야 한다. 전원합의체가 세운 기준을 바로잡을 수 있는 곳도 결국 전원합의체다. 마지막으로, 국회와 정당은 대법원장의 거취와 별개로 이 판결이 남긴 기준을 공론의 장에 올려야 하고, 언론은 '둘은 유죄, 하나는 무죄'라는 요약 대신 판결문의 내용을 독자에게 설명해야 한다.소수의견은 한 전 총리의 그날 밤 행위에서 "어디까지가 윤리적 책임 대상이고 어디부터 형사적 책임 대상인지를 묻고" 답하는 것이 대법원의 사명이라고 썼다. 다수의견은 그 경계를 계엄 선포 시각에 그었다. 대법원장을 탄핵하더라도 그 선은 판결문에 남아 52명의 재판에 적용된다. 남은 재판이 내란을 다시는 일어나지 않게 하는 기준을 세우는 재판이 되기를, 그러기 위해 많은 시민들이 한덕수 재판 판결의 다수의견과 소수의견을 꼼꼼히, 끝까지 읽고 공론화에 동참하기를 바란다.