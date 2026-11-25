연합뉴스

27일 서울 용산역 강제징용노동자상 앞에서 전국민주노동조합총연맹, 한국노동조합총연맹 조합원들이 3.1운동 107주년을 맞아 합동 참배를 하고 있다. 2026.2.27미쓰비시는 월급을 주겠다고 약속했다. "월급은 용돈 정도만 지급되었고, 남은 돈은 고향의 가족에게 송금한다고 했지만, 나중에 고향에 돌아와 확인해보니 지급되지 않았습니다"라고 요약문은 말한다. 징용 피해자들을 현장에 묶어두는 데 필요한 돈만 지급됐던 것이다.백 살 되던 해에 서울 프레스센터에서 그는 "너무도 괘씸하다"고 말했다. 20대 중반에 월급 떼인 일에 대한 분노가 100세가 넘어서까지 이처럼 오래, 강하게 이어진 것은 연행되는 과정, 강제노동하는 과정, 풀려난 이후의 과정 중 어느 한 단계에서도 인간적 대우를 받지 못했기 때문이다. "사과를 한 번도 들어보지 못했다"라는 그의 말에서 그가 왜 그토록 괘씸해 하는지가 드러난다.1945년 10월에 귀국한 그는 한국전쟁 발발을 계기로 대전에 정착했다. 그는 2000년대 들어 자신의 피해 경험을 널리 알리기 시작했다. 2006년 2월에는 일제강점하강제동원피해진상규명위원회와 인터뷰를 했다. 위안부 문제가 한·일 간의 현안이었을 때인 2015년에는 대전 평화의소녀상 앞에서 시민들을 상대로 피해 경험을 증언했다. 그는 서울 용산역에서 강제징용노동자상 제막식이 열린 2017년 8월 12일에는 노동자상이 더 많이 세워져 많은 사람들이 볼 수 있었으면 좋겠다며 눈물을 흘렸다.2018년 10월 30일에 대법원은 신일철주금(일본제철)의 강제징용 손해배상책임을 인정하는 판결을 내렸다. 2012년 5월 24일에 대법원이 '피해자들에게 청구권이 있다'라며 피해자 패소 판결을 파기하고 사건을 고등법원으로 환송한 지 6년 만의 일이다. 2018년 11월 29일에는 대법원이 미쓰비시중공업의 배상책임을 인정하는 판결도 있었다.그 뒤 김한수는 법정투쟁에 나서 2019년에 제소했다. 하지만 2022년 2월 23일, 1심에서 패소했다. 1심 법원은 대법원이 일본의 배상책임을 인정한 2012년부터 3년 뒤에 소멸시효가 완성됐다고 판결했다.2023년 12월 21일, 대법원은 소멸시효가 2018년부터 시작한다는 판결을 내놓았다. 2012년 파기환송 때부터 2018년 대법원 최종 판결 때까지는 피해자들이 청구권을 행사하기 어려웠다는 점이 근거가 됐다. 2023년 12월의 이 판결을 토대로 김한수는 2025년 5월 9일 항소심 승소를 이뤄냈다. 항소심은 김한수의 1심 제소가 소멸시효 완성 이전의 일이라고 지적했다.2025년 5월 9일의 승소는 김한수 할아버지가 생전에 거둔 승리다. 그러나 그는 이 승리가 최종 확정되는 순간에 저세상에 있었다. 그는 작년 10월 22일 별세했다.윤석열 정부에 이어 이재명 정부도 '한국 정부가 전범기업의 배상책임을 떠안는 제3자 변제 방침'을 유지하고 있다. 피해자가 승소 판결을 받으면 행정안전부 산하 일제강제동원피해자지원재단이 판결금 상당액을 대신 지급하는 방식이다. 24일 자 <요미우리신문>이 "원고 측에는 한국 정부가 2023년 발표한 해결책에 따라 정부 산하의 재단이 배상금 상당액을 지불한다"고 보도한 것은 이재명 정부가 전 정부의 방침을 따르고 있기 때문이다.배상금 지급 방식 못지않게 중요한 것은 일본의 진심 어린 한마디 사과다. 김한수 할아버지가 너무도 괘씸해 한 것은 금전적 대가를 받지 못했기 때문이기도 하지만, 그 누구로부터도 사과를 받지 못했기 때문이기도 하다. 일본정부와 미쓰비시중공업이 사과를 하기 전에는 김한수 할아버지의 눈물을 닦아줄 길이 없다.