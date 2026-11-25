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'강제동원 문제해결과 대일과거청산을 위한 공동행동'이 9일 오전 11시 30분 서울 중구 프레스센터에서 발족 기자회견을 열었다. 기자회견에 참석한 강제징용 피해자 김한수 할아버지가 김진영 민족문제연구사 선임연구원의 이야기를 듣고 있다. 2018.8.9소중한
고 김한수 할아버지는 식민지배 피해자들의 대일투쟁에서 인상적인 승리를 거뒀다. 강제징용 피해자인 그는 1919년 3·1운동 얼마 전인 1918년 12월 22일 황해도 연백군 연안읍 모정리에서 출생했다. 작고한 날은 작년 10월 22일이다. 107년을 살다가 돌아간 그가 사후 1년 만인 지난달 30일 미쓰비시중공업을 상대로 최종 승소한 사실이 이달 24일 자 언론보도를 통해 알려졌다.
그가 미쓰비시를 상대로 소송을 제기한 것은 2019년 4월 4일이다. 백 살이 넘은 나이에 전범기업을 상대로 법정투쟁에 나서 사후에나마 최종 승리를 거둔 것이다.
"일 시켰으면 반드시 대가를 치러야 하는데"
2018년 8월 9일 자 <오마이뉴스> <죽으면 끝인가... 100세 강제징용 할아버지의 한탄
>(https://omn.kr/s6r1)에 따르면, 소송 제기 8개월 전인 이날, 그는 서울 프레스센터 기자회견에서 "항상 가슴에 피맺혀 있는 것은 일본과의 문제"라며 "인생 이렇게 살다 가면 끝인가 라는 생각에 한스럽고 슬플 때가 많습니다"라고 탄식했다.
또 "강제로 끌어다 일을 시켰으면 반드시 대가를 치러야 하는데, 오늘까지 아무런 대가가 없다"라며 "지금까지 일본 대표라고 하는 사람들의 사과를 한번도 들어보지 못했다, 너무도 괘씸하다"고 말했다. 그가 이런 심정으로 제기한 소송이 작고 1년 뒤에야 최종 승리로 귀결됐다.
김한수는 고향에서 4년제 공립보통학교를 졸업했다. 일제강점하강제동원피해진상규명위원회가 2008년에 펴낸 <내 몸에 새겨진 8월>이라는 피해 체험담에 따르면, 열네 살(본인이 말하는 한국식 나이인 듯) 때인 1931년 무렵에 보통학교를 졸업한 그는 그 뒤 일본인들이 운영하는 기업형 농장에서 소작농 일을 했다.
그와 지주의 몫은 처음에는 6대 4였다. 그런데 이것이 터무니없이 뒤바뀌었다. "그 이후로는 3·7제로 되어버렸어요. 우리가 3을 먹고 걔들이 7을 가져갔어"라며 "거반 다 주다시피 했죠"라고 그는 말했다.
소작농 생활을 끝내고 열아홉 살(한국식 나이인 듯) 때인 1936년경에 들어간 곳은 조선총독부 산하의 연백전매지청이다. 염전에서 소금을 나르고 소금물을 퍼 올리는 일을 이곳에서 했다. 결혼과 첫아들 득남은 그 뒤 있었다.
김한수는 '전매지청에서 일하면 징용을 당하지 않는다'는 말을 들었다. "일종의 공무원"이기 때문에 그 자신도 그렇게 생각했다고 한다. 그러나 실상은 달랐다. 그는 사전 예고도 받지 못한 상태에서 강제동원을 당했다. 그는 자신이 연행된 1944년 7월(민족문제연구소 부고 기사에는 '8월')의 일을 이렇게 회고했다.
그 사람들이 어디 간다는 말은 안 하고. 며칠 있다가 어디 간다는 것만 알지. 일본 가느니 이런 얘기는 아무것도 안 하고. 다만 연안읍에 간다고 그러는 거예요. 그래서 그 전에도 연안읍에 가끔 가 가지고서 나무 같은 것을 운반해다가 실어온 적이 있고, 돌 같은 거 이런 일을 한 적이 있거든요. 그런께 아 그런 관곈가 보다 하구 암말도 안 했었죠.
나무나 돌을 나르는 일이 있나 보다 하고 연안읍에 간 그는 그 길로 연행됐다. 기차를 타고 부산까지 끌려간 다음, 일본 본토의 서쪽 끝부분인 시모노세키로 연행됐다. 최종적으로 도착한 것은 시모노세키 건너편이자 부산 맞은편인 규슈섬의 서부에 있는 미쓰비시중공업 나가사키조선소다.
그는 가족들에게 작별인사도 하지 못한 채로 끌려갔다. 위 <내 몸에 새겨진 8월>의 김한수 편에는 '일본으로 간다 그런 얘기를 안 해 주더라구요'라는 제목이 붙어 있다.
보통학교 졸업 뒤에 일본인 농장에서 착취를 당하고 뒤이어 총독부가 운영하는 염전에서 일했던 그는 일제 막판에는 일본 정부와 전범기업에 의한 강제징용 피해를 입었다. 철저히, 일본 제국주의에 의해 착취를 당했던 것이다.
나무나 돌을 나르는 일이 있나 보다 하고 집을 나섰다가 강제연행된 그는 미쓰비시 조선소에서 쇠파이프 구부리는 노역에 투입됐다. 동북아역사재단 홈페이지에 실린 그와 일제강점하강제동원피해진상규명위원회의 2006년 2월 17일 자 인터뷰 요약문에는 "구리 공장에서 철관에 모래를 넣고 망치로 굳힌 뒤 가스불로 가열해 구부리는 작업을 했습니다"라는 내용이 적혀 있다.
이 작업을 하다가 부상을 당했지만, 제대로 치료를 받지 못했다. "업무 중에 왼쪽 발가락이 골절되었는데, 병원 의사는 요오드팅크를 발라주고는 공장으로 돌려보냈습니다"라고 요약문에 적혀 있다.
부상 위험이 수반되는 중노동을 하는데도 식사는 매우 부실했다. "식사는 콩기름에 쌀을 조금 넣고 지은 밥과 고구마 덩굴을 삶은 국으로 주었는데, 배가 무척 고팠습니다"라고 쓰여 있다. 강제동원 당시, 그는 26세였다. 이 나이의 청년이 극도의 배고픔을 견뎌가며 쇠파이프 구부리는 중노동을 했던 것이다.
"고향에 돌아와 확인해 보니 돈이 안 들어왔습니다"