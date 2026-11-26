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▲국민의힘 장동혁 대표가 지난 24일 국회 의원회관에서 해양바이오산업 육성을 위한 국회 정책토론회 행사를 마친 후 기자들의 현안 관련 질문에 답하고 있다. 연합뉴스

한 의원이 주춤대는 가장 큰 이유는 '하명 징계' 파동에 대한 보수 진영 내의 뜨뜻미지근한 반응입니다. 윤리위 제명 결정을 둘러싼 장 대표의 관여 정황 폭로가 잇따르지만 이에 호응하는 국민의힘 의원들은 그리 많지 않습니다. 보수 커뮤니티 등에서는 오히려 "뭐가 문제냐"는 반응이 더 뜨겁습니다. 이런 상황에서 재빨리 법적 대응에 나섰다가는 자칫 비호감만 키울 수 있다는 우려를 하는 것으로 보입니다. 당내 문제를 법원으로 가져가는 데 대한 당원들의 거부감이 크다는 현실을 고려하지 않을 수 없기 때문입니다.



아직 해결되지 않은 당원게시판 사건도 걸림돌입니다. 지난해 11월 국민의힘 당원 게시판에 올라온 윤석열 전 대통령 부부 비방 글에 한 의원 가족이 연루돼 있다는 의혹에 대한 경찰 수사는 여전히 진행 중입니다. 만일 한 의원이 소송을 통해 복당을 한 뒤 경찰 수사에서 가족의 연루 사실이 드러나면, 파문은 걷잡을 수 없이 커질 수 있습니다. 보수 지지층의 비난이 쏟아지면서 국민의힘이 다시 윤리위를 소집해 징계 절차에 들어갈 가능성이 큽니다. 한 의원 입장에서 또다시 제명이 되면 국민의힘 복당은 완전히 불가능해진다고 봐야 합니다.



여론도 한 의원 복당에 그리 호의적이지 않습니다. 한국사회연구소(KSOI)가 25일 발표한 여론조사를 보면 한 의원 복당에 대한 찬성 응답은 30.2%에 그친 반면, 반대는 43.5%로 집계됐습니다. 국민의힘 지지층에서는 복당 찬성이 46.3%로 반대 39.0%보다는 높았지만 확실한 지지를 얻고 있다고 보기는 어렵습니다. '하명 징계'의 당사자인 장 대표가 한 의원을 향해 "당당하다면, 징계가 잘못됐다면 법원에 징계무효 소송을 제기하면 된다"고 큰소리치는 것도 이런 이유에서입니다.



한 의원은 현재 '다중 위기'에 놓였습니다. 오세훈 시장의 급부상과 장동혁 체제의 공고화, 차기 대선 주자 순위의 변경 등 제반 여건이 녹록지 않은 상황입니다. 지난 8월 개각 때만 해도 김승원 장관 후보자를 낙마시키며 이재명 정부의 저격수로 집중 조명을 받았지만, 지금은 복당이 기약 없이 늦어지고 '친한계'의 결속력도 예전 같지 않습니다.



국민의힘 안팎에서는 한 의원 복당이 무산될 경우 친한계를 중심으로 신당 창당 가능성도 거론되고 있습니다. 한 의원이 어떤 선택을 하느냐에 따라 보수 정치지형의 세력 판도가 달라질 것으로 보입니다.

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국민의힘 장동혁 대표가 지난 24일 국회 의원회관에서 해양바이오산업 육성을 위한 국회 정책토론회 행사를 마친 후 기자들의 현안 관련 질문에 답하고 있다.한 의원이 주춤대는 가장 큰 이유는 '하명 징계' 파동에 대한 보수 진영 내의 뜨뜻미지근한 반응입니다. 윤리위 제명 결정을 둘러싼 장 대표의 관여 정황 폭로가 잇따르지만 이에 호응하는 국민의힘 의원들은 그리 많지 않습니다. 보수 커뮤니티 등에서는 오히려 "뭐가 문제냐"는 반응이 더 뜨겁습니다. 이런 상황에서 재빨리 법적 대응에 나섰다가는 자칫 비호감만 키울 수 있다는 우려를 하는 것으로 보입니다. 당내 문제를 법원으로 가져가는 데 대한 당원들의 거부감이 크다는 현실을 고려하지 않을 수 없기 때문입니다.아직 해결되지 않은 당원게시판 사건도 걸림돌입니다. 지난해 11월 국민의힘 당원 게시판에 올라온 윤석열 전 대통령 부부 비방 글에 한 의원 가족이 연루돼 있다는 의혹에 대한 경찰 수사는 여전히 진행 중입니다. 만일 한 의원이 소송을 통해 복당을 한 뒤 경찰 수사에서 가족의 연루 사실이 드러나면, 파문은 걷잡을 수 없이 커질 수 있습니다. 보수 지지층의 비난이 쏟아지면서 국민의힘이 다시 윤리위를 소집해 징계 절차에 들어갈 가능성이 큽니다. 한 의원 입장에서 또다시 제명이 되면 국민의힘 복당은 완전히 불가능해진다고 봐야 합니다.여론도 한 의원 복당에 그리 호의적이지 않습니다. 한국사회연구소(KSOI)가 25일 발표한 여론조사를 보면 한 의원 복당에 대한 찬성 응답은 30.2%에 그친 반면, 반대는 43.5%로 집계됐습니다. 국민의힘 지지층에서는 복당 찬성이 46.3%로 반대 39.0%보다는 높았지만 확실한 지지를 얻고 있다고 보기는 어렵습니다. '하명 징계'의 당사자인 장 대표가 한 의원을 향해 "당당하다면, 징계가 잘못됐다면 법원에 징계무효 소송을 제기하면 된다"고 큰소리치는 것도 이런 이유에서입니다.한 의원은 현재 '다중 위기'에 놓였습니다. 오세훈 시장의 급부상과 장동혁 체제의 공고화, 차기 대선 주자 순위의 변경 등 제반 여건이 녹록지 않은 상황입니다. 지난 8월 개각 때만 해도 김승원 장관 후보자를 낙마시키며 이재명 정부의 저격수로 집중 조명을 받았지만, 지금은 복당이 기약 없이 늦어지고 '친한계'의 결속력도 예전 같지 않습니다.국민의힘 안팎에서는 한 의원 복당이 무산될 경우 친한계를 중심으로 신당 창당 가능성도 거론되고 있습니다. 한 의원이 어떤 선택을 하느냐에 따라 보수 정치지형의 세력 판도가 달라질 것으로 보입니다. 저작권자(c) 오마이뉴스(시민기자), 무단 전재 및 재배포 금지 오탈자 신고 네이버 채널구독다음 채널구독 10만인클럽 프로필사진 글 이충재 (h871682) 내방 구독하기 목차925 ㅣ 첫화부터 읽기> 이전글 '조희대 구하기' 나선 판사들이 착각하는 것 맨위로 다크

무소속(부산 북구갑) 한동훈 국회의원이 지난 23일 오후 대구 그랜드호텔에서 기자들의 질문을 받고 있다. 한 의원은 이날 대구지역 단체의 초청으로 강연을 하고자 대구를 방문했다.국민의힘 장동혁 대표가 당윤리위원회 징계에 개입했다는 의혹이 커지는 가운데, 한동훈 무소속 의원이 징계무효 소송 제기를 주저하는 배경에 관심이 쏠립니다. 지금까지 드러난 것만으로도 한 의원 제명 징계의 부당성이 법원에서 입증될 가능성이 높다는 게 대체적인 분석입니다.국민의힘 복당이 시급한 한 의원으로선 당장이라도 징계무효 소송 및 효력정지 가처분신청을 낼 만도 한데, 아직 별다른 움직임이 없습니다. 정치권에선 법적 대응을 통한 복당이 지지층에 미칠 부정적 영향 등 정무적 고려를 하고 있다는 분석이 나옵니다.현재까지 진행된 상황을 보면 한 의원에 대한 국민의힘 징계는 무효가 될 가능성이 커 보입니다. 한 의원은 지난 1월 당원게시판 사건으로 국민의힘 윤리위원회로부터 제명 처분을 받았는데, 전현직 윤리위원들의 폭로로 '하명 징계'의 실상이 드러나는 상황입니다.장 대표의 직간접적인 관여는 윤리위를 독립적으로 운영하도록 규정된 국민의힘 당규 위반으로 볼 여지가 충분합니다. 장 대표가 24일 "당대표가 윤리위에 징계 의견을 제시하는 것은 당연하다"고 밝힌 것은 사실상 당규 위반을 시인한 셈입니다.통상 법원은 정당 내부 의사 결정 과정에 가급적 개입하지 않는 것을 원칙으로 하고 있지만, 절차상 하자에는 적극적으로 입장을 밝혀왔습니다. 서울남부지법의 경우 지난 3월 '당원권 정지 1년' 징계를 받은 배현진 의원이 낸 징계효력 정지 가처분신청을 인용한 데 이어, 김종혁 전 최고위원의 '탈당 권고' 징계도 무효라고 판단했습니다.당시 법원은 두 사안 모두 "징계사유에 관한 충실한 심의를 거치지 않았다"는 점을 핵심 사유로 판단했습니다. 징계 사유의 명확성과 절차의 공정성에 문제가 있다는 취지입니다. 한 의원 징계는 윤리위 당사자들의 폭로라는 점에서 무효 가능성이 더 높다는 게 법조계의 관측입니다.한 의원은 여전히 신중한 입장입니다. 그는 24일 방송 인터뷰에서 법적 절차에 나설 의향을 묻자 "방법엔 한계가 없다"고 모호하게 답했습니다. 가처분이나 징계무효 확인 소송 제기 여부에는 즉답을 피했습니다. 지난 1월 국민의힘에서 제명된 후 한 의원이 최우선 목표를 복당에 뒀던 터라 이런 소극적 자세는 의아해 보입니다. 그는 부산 북갑 국회의원 보궐선거에서 당선된 뒤 옛 친윤계가 주축인 모임에 가입하는 등 국민의힘과 접점을 넓히며 분위기 조성에 주력하기도 했습니다.실제 한 의원에게 복당은 절실한 과제입니다. 당장 내년이 되면 국민의힘은 새 당대표를 뽑는 전당대회 국면에 돌입합니다. 차기 대선을 노리는 한 의원은 2028년 총선 공천권을 쥔 당대표를 염두에 두지 않을 수 없습니다. 하루라도 빨리 국민의힘에 복귀해 세력을 모으고, 보수진영 내 지지층의 기반도 넓혀야 할 필요가 큽니다. 차기 대선의 경쟁자인 오세훈 서울시장이 사법리스크를 사실상 벗어나 당내 지지세 확장에 나선 상황도 한 의원을 급하게 만드는 요인입니다.