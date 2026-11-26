▲질문에 답하는 한동훈
무소속(부산 북구갑) 한동훈 국회의원이 지난 23일 오후 대구 그랜드호텔에서 기자들의 질문을 받고 있다. 한 의원은 이날 대구지역 단체의 초청으로 강연을 하고자 대구를 방문했다.연합뉴스
국민의힘 장동혁 대표가 당윤리위원회 징계에 개입했다는 의혹이 커지는 가운데, 한동훈 무소속 의원이 징계무효 소송 제기를 주저하는 배경에 관심이 쏠립니다. 지금까지 드러난 것만으로도 한 의원 제명 징계의 부당성이 법원에서 입증될 가능성이 높다는 게 대체적인 분석입니다.
국민의힘 복당이 시급한 한 의원으로선 당장이라도 징계무효 소송 및 효력정지 가처분신청을 낼 만도 한데, 아직 별다른 움직임이 없습니다. 정치권에선 법적 대응을 통한 복당이 지지층에 미칠 부정적 영향 등 정무적 고려를 하고 있다는 분석이 나옵니다.
무효가 될 가능성이 커 보이는 '한동훈 제명'
현재까지 진행된 상황을 보면 한 의원에 대한 국민의힘 징계는 무효가 될 가능성이 커 보입니다. 한 의원은 지난 1월 당원게시판 사건으로 국민의힘 윤리위원회로부터 제명 처분을 받았는데, 전현직 윤리위원들의 폭로로 '하명 징계'의 실상이 드러나는 상황입니다.
장 대표의 직간접적인 관여는 윤리위를 독립적으로 운영하도록 규정된 국민의힘 당규 위반으로 볼 여지가 충분합니다. 장 대표가 24일 "당대표가 윤리위에 징계 의견을 제시하는 것은 당연하다"고 밝힌 것은 사실상 당규 위반을 시인한 셈입니다.
통상 법원은 정당 내부 의사 결정 과정에 가급적 개입하지 않는 것을 원칙으로 하고 있지만, 절차상 하자에는 적극적으로 입장을 밝혀왔습니다. 서울남부지법의 경우 지난 3월 '당원권 정지 1년' 징계를 받은 배현진 의원이 낸 징계효력 정지 가처분신청을 인용한 데 이어, 김종혁 전 최고위원의 '탈당 권고' 징계도 무효라고 판단했습니다.
당시 법원은 두 사안 모두 "징계사유에 관한 충실한 심의를 거치지 않았다"는 점을 핵심 사유로 판단했습니다. 징계 사유의 명확성과 절차의 공정성에 문제가 있다는 취지입니다. 한 의원 징계는 윤리위 당사자들의 폭로라는 점에서 무효 가능성이 더 높다는 게 법조계의 관측입니다.
한 의원은 여전히 신중한 입장입니다. 그는 24일 방송 인터뷰에서 법적 절차에 나설 의향을 묻자 "방법엔 한계가 없다"고 모호하게 답했습니다. 가처분이나 징계무효 확인 소송 제기 여부에는 즉답을 피했습니다. 지난 1월 국민의힘에서 제명된 후 한 의원이 최우선 목표를 복당에 뒀던 터라 이런 소극적 자세는 의아해 보입니다. 그는 부산 북갑 국회의원 보궐선거에서 당선된 뒤 옛 친윤계가 주축인 모임에 가입하는 등 국민의힘과 접점을 넓히며 분위기 조성에 주력하기도 했습니다.
실제 한 의원에게 복당은 절실한 과제입니다. 당장 내년이 되면 국민의힘은 새 당대표를 뽑는 전당대회 국면에 돌입합니다. 차기 대선을 노리는 한 의원은 2028년 총선 공천권을 쥔 당대표를 염두에 두지 않을 수 없습니다. 하루라도 빨리 국민의힘에 복귀해 세력을 모으고, 보수진영 내 지지층의 기반도 넓혀야 할 필요가 큽니다. 차기 대선의 경쟁자인 오세훈 서울시장이 사법리스크를 사실상 벗어나 당내 지지세 확장에 나선 상황도 한 의원을 급하게 만드는 요인입니다.
법적 대응의 걸림돌들