로이터 연합뉴스

"작가의 표절과 AI 사용을 둘러싼 '사건'이 터지기 전에 이 소설을 읽었더라면 얼마나 좋았을까. 내 독서는 의심할 여지 없이 불편함과 실망감에 오염되고 말았다 (...) 작가와 출판사, 독자 사이의 신뢰가 깨졌다는 것은 심각한 문제다. 그러나 진정한 비극은 이 사건이 고향을 떠나 도망치는 남성들과 여성들, 아이들이 겪는 참혹한 현실을 가려버린다는 데 있다. 작가가 어떤 잘못을 저질렀든, 그의 문학적 미래가 꺾일 수 있다는 생각에 나는 깊은 슬픔을 느낀다. 그리고 공포 속에서의 존엄과 비인간성에 관한 충격적인 작품을 써준 그에게 감사한다."

"작가가 인공지능을 사용했다고 하는 비난들은 내게 중요치 않다 (...) 중요한 것은 그가 가슴과 온몸을 던져, 아이티에서 캐나다에 이르기까지 자신이 겪은 오랜 여정을 절절히 증언하고 있다는 사실이다. 무법천지에 오직 무장 갱단의 법만이 지배하는 나라를 떠나, 캐나다에 도착한 그는 처음으로 서류상의 번호가 아니라 한 인간으로 환대받았다 (...) 누구든 한번 시도해 보라고 말하고 싶다. 즉, 인공지능만을 이용해 인간의 감정이 담긴 이와 같은 책을 쓸 수 있는지."

인공지능(AI)공쿠르상 파문 이후, 인공지능 판별 프로그램이 과연 얼마나 정확한지가 프랑스 문단에 뜨거운 논쟁 거리로 떠올랐다.이번에 사용된 판별 프로그램 '팬그램4'는 미국의 AI 탐지 회사 팬그램 랩스가 개발해서 2026년 공개한 4세대 모델이다. 이 프로그램은 '단어와 표현이 등장하는 확률적 패턴, 문장 구조와 어휘 선택의 분포, 문장 사이의 예측 가능성과 변동성 등에서 인간이 작성한 글과 AI가 생성한 글에서 나타나는 통계적 차이를 분석'하는 것으로 알려졌다.자체 평가에 따르면 이 기계의 영어 저작물에 대한 오탐률은 0.0041%(팬그램 4 기준)으로 완벽에 가까워 보이지만, 2025년 메릴랜드대와 시카고대 연구는 팬그램이 인간이 쓴 글을 AI로 잘못 판정하는 오탐률을 각각 약 2%, 1% 미만이라고 보고했다.사건 이후, 프랑스 방송사 TF1은 19~20세기 고전 문학으로 이 프로그램의 신뢰도를 실험했다. 플로베르의 <마담 보바리>, 에밀 졸라의 <제르미날>, 보리스 비앙의 <심장을 파내>는 모두 인간의 저작으로 판정됐다. 빅토르 위고의 시 <내일, 새벽이 되자마자부터...>도 검사했는데, 처음에는 전체 시를 인간 작품으로 판정했지만, 한 행을 삭제하자, 이를 AI 작성물이라고 판정하기도 했다. 팬그램4 프로그램의 허술함이 다시 한번 드러난 대목이다.프랑스 일간지 <르 몽드>가 직접 오렐리앵 소설의 절반이 넘는 분량을 팬그램4에 넣어 검사했을 때, 내용의 95%가 AI에 의해 작성됐다는 판정이 나오기도 했다. 이것만 보면, 오렐리앵 소설을 AI의 작품으로 판정하는 데 별 무리가 없어 보인다.그런데 2023년 스탠퍼드대에서 이뤄진 연구는 또 다른 의구심을 던진다. 당시 시중에 나와 있는 7개 인공지능 글 판독기가, 비원어민의 글을 AI 작성물로 오판하는 비율이 상당히 높은 것으로 나타난 것이다. 당시 스탠퍼드대 연구진이 발표한 논문에 따르면, 비원어민 영어 작문 91편을 검사한 결과 평균 61.22%의 비율로 비원어민 학생의 영어 에세이를 AI 작성물로 잘못 판정했고, 원어민 학생들의 글에 대해서는 잘못된 판정이 0%로 나타났다.연구진은 "비원어민은 상대적으로 제한된 어휘를 사용하는 경향이 있고, 문장 구조가 단순하고 반복적일 수 있으며, 특정 표현과 문법 구조를 반복해서 사용하는 경우가 있고, 다음에 올 단어를 예측하기 쉬운 문장을 만드는 경향이 있다"고 설명하며, 이런 특징들이 AI가 생성한 글에서도 주로 나타난다는 점을 이유로 들었다.작가 오렐리앵의 조국 아이티는 크리올어와 불어를 공용어로 사용한다. 불어가 교육 받은 계층이 공적인 상황에서 사용하는 언어라면, 크리올어는 모든 사람이 일상적으로 소통하기 위해 쓰는 언어다. 그렇다면 그의 불어가 프랑스 본토의 불어와 다른 결을 가지고 있고, 탐지기가 그 차이를 기계의 문장으로 오인했을 가능성도 있다.9월 25일, <이것 아니면 죽음이었다>가 AI와의 협업의 결과라고 판정된 후, 저자의 위상은 처참하게 땅에 떨어졌다. 하지만 시장은 크게 요동치지 않았다. 9월 말까지 프랑스에서만 6만 5000부가 팔린 이 책은 10월 말에 이르며 판매량이 10만 부를 넘어섰다. 공교롭게도 X를 통해 첫 번째 의혹이 제기되던 그날(9월 21일), 프랑스 최대 서점 체인 프낙(Fnac)에서 독자와 서점 직원들이 주는 '프낙 소설상'을 수상하기도 했다.이 책은 현재 아마존 프랑스 사이트에 달린 독자 후기만 1400여 건에 이른다. 약 2/3의 후기는 이 소설이 공쿠르상 후보에서 제외된 이후에 올라왔다. AI 스캔들이 독자의 궁금증을 자극해 직접 확인해 보려는 충동으로 이어졌을 가능성도 있다.한 독자는 작품에 크게 공감했으면서도, 결국 신뢰를 저버린 작가와 그의 재능을 안타까워하는 마음을 후기를 통해 전한다.두 번째 후기는 작품의 근본적인 힘이 작가가 경험한 여정을 혼신을 다해 글로 옮겨낸 에너지에서 나오는 것이지, 인공지능이 도왔을 문장의 디테일에서 나오는 것이 아니라고 본다. 공쿠르 아카데미의 판단과 별개로 '작가의 신뢰 훼손에 대한 실망'과 그럼에도 존재하는 '작품이 지니는 압도적인 힘에 대한 인정'이라는 두 시선 사이에서 이 소설은 여전히 많은 독자들에게 질문을 던지고 있다.