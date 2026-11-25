한겨레

7월 25일 한겨레 5면 기사.24일 국회에서 열린 법무부 장관 인사청문회의 최대 쟁점은 이재명 대통령 관련 재판의 공소취소권 행사였다. 이용철은 "국민이 납득하기 어려운 무리한 (수사) 지휘권 행사는 하지 않겠다"고 하면서도 검찰총장 지휘를 통한 공소 취소 가능성에는 정확한 답변을 피했다.국민의힘 김태규 의원이 "청와대로부터 공소취소를 요청받은 적이 있습니까"라고 묻자 이용철은 "그건 말씀드리기 적절치 않은 것 같습니다"라고 답했다. 김태규가 "없다고 당당하게 말씀을 못하느냐"고 압박했지만 이용철이 "인사와 관련된 걸 말씀드리는 게 적절치 않다"고 맞섰다.같은 당 주진우 의원이 "법무부 장관은 외압도 막아가며 공소 유지를 잘 지휘·감독해야 하는데 대통령 영향에서 자유로울 수 있겠냐"고 이 문제를 다시 거론하자 이용철은 "공소취소에 관해서는 청와대에서 어떠한 연락도 받은 일이 없다"고 했다.역시 같은 당 박형수 의원이 "공소취소 여부는 검찰이 알아서 할 것이다, 지휘하지 않겠다, 법무부 장관 (후보자로서) 얘기 못 하냐"고 묻자 이용철은 "예, 그렇습니다"라고 답하기도 했다.박형수가 "이 대통령이 기소된 사건에 대해 공소취소를 하지 않을 것인가"라고 묻자 "가정적 질문에 답변드리기 적절치 않다"고 말했다.이용철이 공소취소에 대해 명확한 입장을 내놓지 않자 국민의힘 의원들은 이 문제에 집중했다.이용철이 "공소취소는 제가 아닌 검사가 하는 것"이라고 하자 주진우는 "공소취소를 하겠다는 말로 들린다", "정성호 전 (법무부) 장관의 입장보다 많이 후퇴한 것"이라고 지적했다.익명의 검사장 출신 변호사는 조선일보에 " '무리한 지휘'라고 단서를 단 것은 특검 수사 결과에 따라 공소취소를 지휘할 수도 있다는 여지를 남긴 것"이라고 해석했다.반면, 국회 '조작기소' 국정조사 후 징계가 청구된 박상용 검사에 대해 단호한 조치가 필요하다는 진보당 손솔 의원의 질문에 대해서는 "진상을 정확하게 밝혀서 책임을 물을 필요가 있다고 생각한다"고 답했다.이용철은 성남 시절부터 이어진 이 대통령과의 인연에 대해서는 "오랫동안 친분을 유지해 온 것은 맞지만 측근은 아니다"라고 반박했다. 김현지 청와대 제1부속실장과의 관계에 대해서도 "오다가다 만난 일이 있을지 모르지만 교분이 있던 관계는 아니다"라고 선을 그었다.경찰이 김병기 무소속 의원 수사 착수 1년 2개월 만에 불구속 상태로 사건을 공소청에 송치했다. 다만 의혹의 절반 가량은 송치 대상에서 빠졌다.서울경찰청 공공범죄수사대는 특정범죄가중처벌법상 뇌물·업무방해 등 혐의로 김병기를 서울중앙지방공소청에 송치했다고 24일 밝혔다. 경찰은 14개 의혹 중 차남의 특혜 취업과 대학 편입 의혹 등 7개에 혐의가 있다고 판단했다.2022년 지방선거 당시 강선우 의원(무소속)이 공천헌금 1억원을 받은 것을 알고도 묵인한 점을 두고는 민주당 서울시당 공천관리위원회 간사였던 김병기가 공관위의 업무를 방해한 혐의도 인정된다고 봤다.그러나 부인 이아무개 씨와 장남의 서울 동작구 보라매병원 의전 특혜 의혹과 동작경찰서 수사 무마 의혹, 국가정보원 직원인 장남의 공무상 비밀누설 의혹, 전직 보좌진 텔레그램방 대화 유출 의혹, 전직 동작구의원 2명으로부터 공천헌금 3000만원을 받았다는 의혹 등은 무혐의로 불송치됐다.특히 공천 헌금 의혹에 대해 경찰은 "김 의원이 관련돼 있다는 증거를 확인하지 못했다"며 이씨와 전직 구의원 2명 등만 정치자금법 위반 혐의로 송치했다.한겨레는 "뒤늦은 강제 수사와 장기간 법리 검토로 수사의 '골든타임'을 놓치면서, '뒷북·부실 수사'라는 비판을 피하기 어렵게 됐다"고 썼다.경찰이 2025년 11월 전직 보좌직원들의 진술서를 확보하고도 수사를 사실상 방치했다가 언론 보도가 쏟아진 후에야 본격적인 수사에 착수하고, 경찰 수사심의위원회로부터 '신속 수사'를 권고받은 상황을 지적한 것이다.이재명 대통령이 24일 청와대 국무회의에서 '사이비 종교단체' 해산을 위한 실효적 조치를 검토할 때가 됐다고 밝혔다. 신천지 교인의 집단 입당 의혹을 둘러싸고 민주당의 계파 갈등이 이어지는 가운데 나온 발언이어서 눈길을 끌었다.이 대통령은 이날 "실효적 조치를 현실적으로 검토할 때가 된 것 같다"며 "최근까지 온갖 범죄 행위들, 조직 자체를 활용한 불법 범죄 행위가 드러나고 있다"고 말했다. 대통령은 특정 단체를 지목하지는 않았다.이 대통령은 최휘영 문화체육관광부 장관에게 "내부적으로 검토된 게 있을 것"이라며 "그동안의 검토 내용, 현재 상황, 앞으로의 계획 등을 나중에 별도로 좀 보고를 해주기 바란다"고 말했다. 그러자 최휘영은 "그렇게 하겠다"고 답했다.동아일보에 따르면, 대통령의 발언은 사전 준비된 모두발언 원고에는 포함되지 않았다. 이 때문에 정치권에선 신천지 집단가입 의혹으로 내홍을 겪는 민주당 상황을 염두에 둔 것 아니냐는 해석이 나온다.김민석 민주당 대표가 3일 의원총회에서 자신이 전당대회 과정에서 제기한 신천지와 반명 세력의 결탁 의혹 근거를 확인하지 못했다며 사과했지만, 정청래 전 대표는 "공개적으로 나와서 당원들께 공개 사과하시기 바랍니다"라고 공세를 계속 폈다.대통령 발언이 통일교의 국민의힘 집단 당원 가입 및 전당대회 개입 의혹을 겨냥한 것이란 관측도 있다. 대법원은 지난 19일 윤석열 전 대통령 부인 김건희의 통일교 금품수수 혐의 등에 대해 징역 4년형을 확정판결했다.이 대통령은 1년 전인 2025년 12월 9일 국무회의에서도 "사단법인이든 재단법인이든 법 인격체도 헌법과 법률에 위반되는, 지탄받을 행위를 하면 해산시켜야 한다"고 말한 바 있다.조원철 법제처장은 당시 "종교단체가 조직적으로 굉장히 심한 정도의 위법 행위를 지속했을 때 해산이 가능하다"며 "실태가 그에 부합하는지는 확인해 봐야 한다"고 답했다.금융위원회가 내년 공인회계사 최소선발 예정인원을 올해보다 50명 줄인 1100명으로 24일 확정했다. AI가 인간의 회계 업무를 잠식하는 상황에서 시험에 합격하고도 실무 수습기관을 구하지 못한 회계사가 700명이 넘는 상황이다.김기영 한국회계학회장은 한국일보에 "수험생 입장에서도 부담이 큰 만큼 1000명 이하로 낮추기는 어려웠을 것"이라며 "AI 도입으로 회계사의 업무가 일부 대체될 수 있지만, 오히려 판단 영역이 넓어질 가능성도 있어 여러 요소를 종합적으로 고려해 결정한 것 같다"고 말했다.최소선발 예정인원은 2024년 1250명에서 2025년 1200명, 2026년 1150명으로 줄어 3년 연속 감소했다.한국공인회계사회와 한국회계학회 등 연구 결과에 따르면, 9월 기준 수습기관을 정하지 못한 미지정 회계사(시험에 합격했지만 수습기관에 등록하지 않은 사람)가 723명이고, 이 가운데 약 300명은 실무수습처를 찾지 못했다. 청년공인회계사회는 구직난과 관련해 23일 청와대 앞 트럭 시위에서 연간 선발 인원을 800명 수준으로 낮춰야 한다고 주장하기도 했다.한국회계학회 세미나에서는 5년간 감사 부문 인력 수요가 12~15% 줄 수 있다는 연구 결과가 나왔다. 업계에서 제시하는 최소선발 인원 적정치는 연간 850~1000명 정도다.도널드 트럼프 미국 대통령이 젠슨황 엔비디아 CEO의 중국 영입 가능성을 차단하기 위해 엔비디아 이사회를 설득했다고 말했다.트럼프는 23일(현지시간) CNBC 인터뷰에서 "내가 (복귀를) 성사시켰다"며 18~19일 중국 선전에서 열린 시진핑 중국 국가주석과의 회담에서 젠슨황 문제를 "길게 이야기했다"고 전했다.그는 "시진핑은 젠슨황을 천재로 생각한다"며 "우리가 이렇게 하지 않았다면 중국이 황에게 '중국에 와서 화웨이를 이끌어보겠느냐'고 할 수도 있었을 것"이라고 말했다.트럼프는 16일 출국길에는 "(젠슨황 문제에) 개의치 않는다"고 거리를 뒀다가 19일 선전에서 "(시진핑과 그 문제를) 잠깐 언급했을 수는 있다"고 말이 조금씩 바뀌었다.뉴욕타임스에 따르면 트럼프는 지난주 후반 젠슨황 복귀를 위해 나섰고, 그의 '특명'을 받은 JD 밴스 부통령이 21~22일 엔비디아 이사회에 "젠슨황이 국가 안보 위협이 아니다"는 행정부의 판단을 전했다.그러나 미국 대통령이 국가안보와 산업 경쟁력을 명분으로 민간기업의 인사 결정에 개입한 것이 법치를 훼손하는 선례가 됐다는 비판도 나온다.월스트리트저널(WSJ)은 사설에서 "미국 AI 산업의 성공은 한 사람이나 특정 기업에 달려있지 않고 그래서도 안 된다"며 이번 사태를 "개탄스러운 국가자본주의"라고 비판했다.▲ 경향신문 = '황의 귀환' … AI에 목맨 미국의 '민낯'▲ 국민일보 = AI 절실한 美… '황' 구명 극비 작전▲ 동아일보 = 폐위된 AI 황제 불러낸 '시장의 비명'▲ 서울신문 = 트럼프·젠슨 황 '위험한 거래'▲ 세계일보 = 고교 내신 'AI 커닝' 땐 최대 퇴학 조치▲ 조선일보 = 울릉도 24㎞ 앞까지 러 핵폭격기가 왔다▲ 중앙일보 = 젠슨 황 효과, 일단 2400조▲ 한겨레 = '황의 귀환'에 또다시 출렁인 세계▲ 한국일보 = 고교 내신 '수능급 보안'… AI 커닝 땐 최대 퇴학