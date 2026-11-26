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센강 건너편에서 본 르 라르주. 구리 비늘로 덮인 사다리꼴 본관이 섬의 상류 쪽 끝에 뱃머리처럼 서 있다. 오른쪽은 트라페즈 지구의 업무·주거 블록.Le Large
왜 그 주말에 파리에 있었는지 그는 설명하지 않았다. 문화면 저널리스트이기에 현대미술관 '르 라르주' 개관식에 참여했을 것으로 짐작할 뿐이다. 센강의 세갱섬에 새로 문을 연 어마어마한 미술궁전 르 라르주는 10월 12일 월요일에 공식 개관식을 개최했다.
그 주말, 10월 17일과 18일은 사전 예약하면 누구나 무료 입장이 가능했다. 독일 주간지 <디 차이트> 문화면 부책임자 한노 라우터베르크는 바로 그 주말을 이용하여 미술관을 찾았던 것 같다. 그리고 파리 거리의 소요에 비해 미술관 내부가 무척 고요했다고 전했다.
10월 내내 파리의 공기는 매캐했을 것이다. 교사 감축과 콩나물 교실에 항의하며 시작된 고등학생들의 시위가 몇 주 만에 전국으로 번졌고, 파리 시내에서는 차가 불타고 바리케이드가 섰다는 소식을 주말마다 전해 듣는다. 이때 사치와 욕망의 상징과도 같은 디올, 베르사체, 루이비통 매장의 유리창이 깨지고 진열장이 털렸다.
그런데 부동산 재벌 로랑 뒤마가 지은, 금빛 비늘 같은 금속 외피를 두른 미술 궁전에는 아무도 손대지 않았다. 라우터베르크는 그 점을 의아해했다. 명품 매장은 부수면서 왜 억만장자가 억만금을 들여 지은 미술관에는 아무도 손대지 않았을까?
불과 몇 년 전만 해도 세계 유명 미술관은 과격한 기후 활동가들의 시위 무대였다. 명화에 으깬 감자를 던지고 수프를 부었다. 그런데 이번엔 루브르 박물관 앞을 지나쳐 간 시위대가 불씨 하나 남기지 않고 그냥 갔다는 것이다. 라우터베르크는 마치 예술 보호 협정이라도 맺은 것 같다고 썼다. 물론 그랬을 리는 없다.
다만 이번 소요는 세계기후라는 대의가 아니라 당장 목을 죄어 오는 생활비가 동기였으므로 그 분노의 대상이 확실했다. 높은 생활비에 반대하는 시위가 폭력으로 번진 것이었고, 복면을 쓴 이들이 노린 것은 높은 가격의 상품이 진열된 쇼윈도였지 미술관 전시실이 아니었다. 예술을 존중해서 봐 주었다기보다는 그들의 과녁이 아니었던 것이다.
라우터베르크는 미술관에서 본 작품이 전반적으로 마찰력을 잃었다고 평했다. 내 경우 지금 르 라르주를 보러 직접 갈 상황이 아니어서 미술관 측에 건물과 작품 사진을 요청했다. 즉시 답장이 왔고 모든 건축 사진, 작품 사진을 고해상도로 다운 받을 수 있는 링크를 보내왔다. 이게 어떻게 된 일이지? 미술관 작품 사진 한 장을 얻는 것이 얼마나 어려운 일인지 익히 겪어 온 터라 경이로웠다.
알고 보니 미술관 콘셉트 자체가 그랬다. 르 라르주는 공간의 절반가량을 무료로 열며 '사회적 포용'을 말한다. 명품 매장이 배제의 상징이라면, 미술관은 포용의 상징이 되었다. 예술과 자본의 화해라 할 만하다. 어째서 이런 변화가 왔을까?
자본과 예술의 화해인가 타협인가?