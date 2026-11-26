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▲르 라르주에 전시된 모하메드 엘 카티브(Mohamed El Khatib)의 작품 'R12 cathedrale'. 여름이면 짐을 산더미처럼 싣고 프랑스에서 스페인을 거쳐 모로코와 알제리로 돌아가던 마그레브 이민자들의 르노 12를 작가는 '움직이는 대성당'이라 불렀다. Mohamed El Khatib, Marion

그의 답은 르 라르주가 들어선 섬의 역사에 있다. 세갱섬은 르노 자동차 공장 자리였고 3만 명의 노동자가 일하던 곳이었다. 파리 노동 운동의 상징이기도 했다. 1968년 총파업 때는 저항의 보루였다. 이에 대응하기 위해 르노는 일찍부터 뒤뷔페, 바자렐리, 팅겔리 같은 예술가들을 공장으로 불러들였다. 예술가의 비판을 흡수해 더 창의적이고 자유로워 보이려는 자본주의의 영리한 전략이었다.



그렇게 하여 사회학자들이 '자본주의의 새로운 정신'이라 부른 것이 여기서 자랐다. 그런데 예술과 자본이 화해 내지는 타협을 하다 보니 예술이 마찰력을 잃을 수밖에 없다. 분노의 대상이 사라진 것이다. 자본 측에서 보면 사회적 포용이고 예술적 관점에서 보면 자본에 혼을 넘긴 셈이다.



미술관 개관전에 전시된 신작들은 폐차 부품을 보석처럼 꾸며 명품 쇼윈도에 걸어도 될 만하다. 안팎이 이렇게 다르다. 마찰력 없는 장식적인 작품이 걸려 있는 미술관 내부는 평화롭다. 바깥의 거리에서는 주말마다 소요가 일어나고 있다. 이 마찰이 언젠가 예술 작품이 되어 미술관에 걸리게 될까?



▲매들린 홀랜더(Madeline Hollander)의 작품 'Sunrise/Sunset'. 폐차에서 떼어낸 헤드라이트 96개가 지구의 자전에 따라 켜지고 꺼지며 하나의 세계 시계가 된다. Joshua White / jwpictures

파리에는 지금 새로운 왕들이 군림하고 있다. 루이비통의 베르나르 아르노는 프랭크 게리에게 의뢰하여 유리 돛을 단 궁전을 지었다. 건축비가 7억 9천만 유로(1조 1620억 원)였다. 구찌와 이브생로랑으로 부를 쌓은 프랑수아 피노는 옛 증권거래소를 미술관으로 바꿨고, 카르티에 현대미술재단은 작년 가을 루브르 박물관 맞은편 궁전 같은 건물로 이사했다. 미술관으로 공식 인정은 받지 못했지만 재단 소유의 미술품을 전시하고 있다.



이 궁전들의 비용은 누가 낼까. 프랑스는 2003년 '아야공 법(loi Aillagon)' 으로 기업이 문화에 기부하면 60%를 세금에서 깎아 준다. 프랑스 감사원에 따르면 베르나르 아르노가 이끄는 세계 최대 명품 그룹 루이비통모에헤네시(LVMH)는 2007년부터 11년간 루이비통 재단 덕분에 5억 유로(7354억 원) 넘는 세금을 감면받았다. 루이 14세의 베르사유를 백성의 혈세로 지었듯, 오늘의 '사립' 미술관도 상당 부분 시민의 돈으로 세운다. 다만 새로운 왕들은 피의 혁명이 일어나지 않도록 무료 개방과 '포용'으로 미리 문을 열어 두었다.



한국 독자에게 이 풍경은 그리 낯설지 않을 것이다. 서울에서도 화려한 미술관들은 재벌의 이름을 달고 있다. 그 점에서 한국은 베를린보다 파리에 가깝다. 그리고 파리는 지금 그 모델로 성공하고 있다. 관람객이 몰리고, 국제 갤러리들이 파리에 지점을 낸다.



그 와중에 베를린은 헛간을 짓는다



▲헤르초크 앤 드 뫼롱이 설계한 베를린 모던의 조감도. 검은 주름 지붕이 건물 전체를 덮고, 그 아래 벽돌 외벽이 낮게 둘러선다. 오른쪽 측면이 안쪽으로 파인 곳에 고목 플라타너스가 서 있다. Herzog & de Meuron

라우터베르크는 이런 파리의 예술계가 베를린을 넘어섰다고 진단했다. 그리고 베를린이 뚱해서 그런다고 했다. 베를린 사람으로서 일단 발끈하긴 했지만 부정하기는 어렵다. 르 라르주가 문을 연 10월, 베를린에서는 영상예술 컬렉터 율리아 슈토섹이 10년간 운영한 전시 공간을 닫았다. 2021년에는 플릭 컬렉션이 이미 베를린의 미술관을 떠났다. 임대료가 오르거나 건물 주인이 바뀔 때마다 사립 컬렉션들은 짐을 쌌다. 런던으로 옮겨 간 한 젊은 갤러리는 베를린까지 찾아오는 컬렉터가 많지 않다고 말했다.



베를린시 정부는 작년 문화예산 1억 3000만 유로(1912억 원)를 깎았고, 올해와 내년에도 삭감은 이어진다. 시민의 세금이 재벌의 미술관을 받치는 파리와 달리, 베를린에서는 예술이 국가의 빠듯한 살림에 기대어 있다.



지금 베를린은 거대한 헛간을 하나 짓고 있다. 미스 반 데어 로에의 신국립미술관과 샤룬의 필하모니, 두 걸작 사이에 떡하니 들어서는 20세기 미술관 '베를린 모던'이다. 거대한 박공지붕 때문에 설계안이 공개되자마자 '헛간(Scheune)'이라는 별명이 붙었다. 거대한 외양간 같기도 하고 맥주 텐트라는 말까지 나왔다.



짓는 쪽에서는 이 건물을 '모두를 위한 집'이라 부르며, 원래 서 있던 플라타너스 고목 한 그루를 품고 그 둘레에 지붕을 얹었다고 설명한다. 2억 유로(2942억 원)로 시작한 공사비는 5억 유로(7354억 원)를 넘보고, 지하층 습기 피해로 개관은 2030년 이후로 밀렸다.



▲베를린 모던이 들어서는 자리 왼쪽에 오래된 플라타너스가 서 있고 그 앞으로 공사 담장이 쳐져 있다. 이 나무를 중심으로 카페가 생길 예정이다. 고정희

헛간은 베를린에서 낯선 말이 아니다. 17세기, 화재를 막으려고 성 밖으로 내쫓은 헛간들이 모인 동네가 '헛간촌'이 됐다. 가난한 이들과 동유럽 유대인 이주민들이 살던 그 동네가 통일 후에는 아우구스트 거리의 갤러리촌이 되어 베를린 현대미술의 심장이 됐다. 그리고 지금, 도시 한복판에 진짜 헛간이 다시 올라가고 있다. 베를린의 새로운 헛간촌이라고 다들 놀린다.



베를린은 정말 뚱할까? 대체로 그렇다. 상냥한 사람들도 많지만, 이 도시 사람들의 말투는 퉁명스럽다. 그리고 새 건물이 들어서면 일단 놀리고 본다. 필하모니도 처음엔 '카라얀 서커스'라 불렸다. 지금은 아무도 그렇게 부르지 않는다. 일단 빈정대고, 오래 두고 보다가, 슬그머니 정을 붙인다. 이것이 베를린 사람들이 새것을 받아들이는 방식이다.



그러나 그 퉁명함의 이면에는 다른 것이 있다. 즉물적이라는 말이 가장 가까울 것이다. 꾸밈없이 본질에 충실하다는 뜻이다. 화려한 겉치장은 싫어하지만 재료와 만듦새의 질은 따진다. 1920년대의 신즉물주의, 바우하우스, 아무 장식 없는 뼈대만으로 지은 신국립미술관이 이 도시의 얼굴이다. 베를린이 아끼는 아름다움은 그런 종류다.



금빛 비늘을 두른 궁전은 물고기처럼 분노를 비껴간다. 헛간은 그럴 줄 모른다. 돈이 어디서 왔고 어디로 새는지, 무엇이 늦어지고 무엇이 망가졌는지 다 드러난다. 그래서 베를린 사람들은 투덜대고, 그 투덜거림이 이 도시에 아직 남아 있는 마찰력인지도 모른다.

#베를린 #헛간촌 #미술관 #파리 #르라르주 프리미엄 고정희의 오마이 베를린 이전글 "우리 목소리 들리나요?" 유럽 넘어 번지는 청년들의 외침 이 기사가 마음에 드시나요? 좋은기사 원고료로 응원하세요 원고료로 응원하기 스크랩 페이스북 트위터 카카오 공유 시민기자 기사쓰기

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기사 제보하기 베를린 모던이 들어서는 자리 왼쪽에 오래된 플라타너스가 서 있고 그 앞으로 공사 담장이 쳐져 있다. 이 나무를 중심으로 카페가 생길 예정이다.헛간은 베를린에서 낯선 말이 아니다. 17세기, 화재를 막으려고 성 밖으로 내쫓은 헛간들이 모인 동네가 '헛간촌'이 됐다. 가난한 이들과 동유럽 유대인 이주민들이 살던 그 동네가 통일 후에는 아우구스트 거리의 갤러리촌이 되어 베를린 현대미술의 심장이 됐다. 그리고 지금, 도시 한복판에 진짜 헛간이 다시 올라가고 있다. 베를린의 새로운 헛간촌이라고 다들 놀린다.베를린은 정말 뚱할까? 대체로 그렇다. 상냥한 사람들도 많지만, 이 도시 사람들의 말투는 퉁명스럽다. 그리고 새 건물이 들어서면 일단 놀리고 본다. 필하모니도 처음엔 '카라얀 서커스'라 불렸다. 지금은 아무도 그렇게 부르지 않는다. 일단 빈정대고, 오래 두고 보다가, 슬그머니 정을 붙인다. 이것이 베를린 사람들이 새것을 받아들이는 방식이다.그러나 그 퉁명함의 이면에는 다른 것이 있다. 즉물적이라는 말이 가장 가까울 것이다. 꾸밈없이 본질에 충실하다는 뜻이다. 화려한 겉치장은 싫어하지만 재료와 만듦새의 질은 따진다. 1920년대의 신즉물주의, 바우하우스, 아무 장식 없는 뼈대만으로 지은 신국립미술관이 이 도시의 얼굴이다. 베를린이 아끼는 아름다움은 그런 종류다.금빛 비늘을 두른 궁전은 물고기처럼 분노를 비껴간다. 헛간은 그럴 줄 모른다. 돈이 어디서 왔고 어디로 새는지, 무엇이 늦어지고 무엇이 망가졌는지 다 드러난다. 그래서 베를린 사람들은 투덜대고, 그 투덜거림이 이 도시에 아직 남아 있는 마찰력인지도 모른다. 저작권자(c) 오마이뉴스(시민기자), 무단 전재 및 재배포 금지 오탈자 신고 네이버 채널구독다음 채널구독 10만인클럽 프로필사진 글 고정희 (yohannah) 내방 구독하기 목차39 ㅣ 첫화부터 읽기> 이전글 "우리 목소리 들리나요?" 유럽 넘어 번지는 청년들의 외침 맨위로 다크 헤르초크 앤 드 뫼롱이 설계한 베를린 모던의 조감도. 검은 주름 지붕이 건물 전체를 덮고, 그 아래 벽돌 외벽이 낮게 둘러선다. 오른쪽 측면이 안쪽으로 파인 곳에 고목 플라타너스가 서 있다.라우터베르크는 이런 파리의 예술계가 베를린을 넘어섰다고 진단했다. 그리고 베를린이 뚱해서 그런다고 했다. 베를린 사람으로서 일단 발끈하긴 했지만 부정하기는 어렵다. 르 라르주가 문을 연 10월, 베를린에서는 영상예술 컬렉터 율리아 슈토섹이 10년간 운영한 전시 공간을 닫았다. 2021년에는 플릭 컬렉션이 이미 베를린의 미술관을 떠났다. 임대료가 오르거나 건물 주인이 바뀔 때마다 사립 컬렉션들은 짐을 쌌다. 런던으로 옮겨 간 한 젊은 갤러리는 베를린까지 찾아오는 컬렉터가 많지 않다고 말했다.베를린시 정부는 작년 문화예산 1억 3000만 유로(1912억 원)를 깎았고, 올해와 내년에도 삭감은 이어진다. 시민의 세금이 재벌의 미술관을 받치는 파리와 달리, 베를린에서는 예술이 국가의 빠듯한 살림에 기대어 있다.지금 베를린은 거대한 헛간을 하나 짓고 있다. 미스 반 데어 로에의 신국립미술관과 샤룬의 필하모니, 두 걸작 사이에 떡하니 들어서는 20세기 미술관 '베를린 모던'이다. 거대한 박공지붕 때문에 설계안이 공개되자마자 '헛간(Scheune)'이라는 별명이 붙었다. 거대한 외양간 같기도 하고 맥주 텐트라는 말까지 나왔다.짓는 쪽에서는 이 건물을 '모두를 위한 집'이라 부르며, 원래 서 있던 플라타너스 고목 한 그루를 품고 그 둘레에 지붕을 얹었다고 설명한다. 2억 유로(2942억 원)로 시작한 공사비는 5억 유로(7354억 원)를 넘보고, 지하층 습기 피해로 개관은 2030년 이후로 밀렸다. 매들린 홀랜더(Madeline Hollander)의 작품 'Sunrise/Sunset'. 폐차에서 떼어낸 헤드라이트 96개가 지구의 자전에 따라 켜지고 꺼지며 하나의 세계 시계가 된다.파리에는 지금 새로운 왕들이 군림하고 있다. 루이비통의 베르나르 아르노는 프랭크 게리에게 의뢰하여 유리 돛을 단 궁전을 지었다. 건축비가 7억 9천만 유로(1조 1620억 원)였다. 구찌와 이브생로랑으로 부를 쌓은 프랑수아 피노는 옛 증권거래소를 미술관으로 바꿨고, 카르티에 현대미술재단은 작년 가을 루브르 박물관 맞은편 궁전 같은 건물로 이사했다. 미술관으로 공식 인정은 받지 못했지만 재단 소유의 미술품을 전시하고 있다.이 궁전들의 비용은 누가 낼까. 프랑스는 2003년 '아야공 법(loi Aillagon)' 으로 기업이 문화에 기부하면 60%를 세금에서 깎아 준다. 프랑스 감사원에 따르면 베르나르 아르노가 이끄는 세계 최대 명품 그룹 루이비통모에헤네시(LVMH)는 2007년부터 11년간 루이비통 재단 덕분에 5억 유로(7354억 원) 넘는 세금을 감면받았다. 루이 14세의 베르사유를 백성의 혈세로 지었듯, 오늘의 '사립' 미술관도 상당 부분 시민의 돈으로 세운다. 다만 새로운 왕들은 피의 혁명이 일어나지 않도록 무료 개방과 '포용'으로 미리 문을 열어 두었다.한국 독자에게 이 풍경은 그리 낯설지 않을 것이다. 서울에서도 화려한 미술관들은 재벌의 이름을 달고 있다. 그 점에서 한국은 베를린보다 파리에 가깝다. 그리고 파리는 지금 그 모델로 성공하고 있다. 관람객이 몰리고, 국제 갤러리들이 파리에 지점을 낸다. 르 라르주에 전시된 모하메드 엘 카티브(Mohamed El Khatib)의 작품 'R12 cathedrale'. 여름이면 짐을 산더미처럼 싣고 프랑스에서 스페인을 거쳐 모로코와 알제리로 돌아가던 마그레브 이민자들의 르노 12를 작가는 '움직이는 대성당'이라 불렀다.그의 답은 르 라르주가 들어선 섬의 역사에 있다. 세갱섬은 르노 자동차 공장 자리였고 3만 명의 노동자가 일하던 곳이었다. 파리 노동 운동의 상징이기도 했다. 1968년 총파업 때는 저항의 보루였다. 이에 대응하기 위해 르노는 일찍부터 뒤뷔페, 바자렐리, 팅겔리 같은 예술가들을 공장으로 불러들였다. 예술가의 비판을 흡수해 더 창의적이고 자유로워 보이려는 자본주의의 영리한 전략이었다.그렇게 하여 사회학자들이 '자본주의의 새로운 정신'이라 부른 것이 여기서 자랐다. 그런데 예술과 자본이 화해 내지는 타협을 하다 보니 예술이 마찰력을 잃을 수밖에 없다. 분노의 대상이 사라진 것이다. 자본 측에서 보면 사회적 포용이고 예술적 관점에서 보면 자본에 혼을 넘긴 셈이다.미술관 개관전에 전시된 신작들은 폐차 부품을 보석처럼 꾸며 명품 쇼윈도에 걸어도 될 만하다. 안팎이 이렇게 다르다. 마찰력 없는 장식적인 작품이 걸려 있는 미술관 내부는 평화롭다. 바깥의 거리에서는 주말마다 소요가 일어나고 있다. 이 마찰이 언젠가 예술 작품이 되어 미술관에 걸리게 될까?

센강 건너편에서 본 르 라르주. 구리 비늘로 덮인 사다리꼴 본관이 섬의 상류 쪽 끝에 뱃머리처럼 서 있다. 오른쪽은 트라페즈 지구의 업무·주거 블록.왜 그 주말에 파리에 있었는지 그는 설명하지 않았다. 문화면 저널리스트이기에 현대미술관 '르 라르주' 개관식에 참여했을 것으로 짐작할 뿐이다. 센강의 세갱섬에 새로 문을 연 어마어마한 미술궁전 르 라르주는 10월 12일 월요일에 공식 개관식을 개최했다.그 주말, 10월 17일과 18일은 사전 예약하면 누구나 무료 입장이 가능했다. 독일 주간지 <디 차이트> 문화면 부책임자 한노 라우터베르크는 바로 그 주말을 이용하여 미술관을 찾았던 것 같다. 그리고 파리 거리의 소요에 비해 미술관 내부가 무척 고요했다고 전했다.10월 내내 파리의 공기는 매캐했을 것이다. 교사 감축과 콩나물 교실에 항의하며 시작된 고등학생들의 시위가 몇 주 만에 전국으로 번졌고, 파리 시내에서는 차가 불타고 바리케이드가 섰다는 소식을 주말마다 전해 듣는다. 이때 사치와 욕망의 상징과도 같은 디올, 베르사체, 루이비통 매장의 유리창이 깨지고 진열장이 털렸다.그런데 부동산 재벌 로랑 뒤마가 지은, 금빛 비늘 같은 금속 외피를 두른 미술 궁전에는 아무도 손대지 않았다. 라우터베르크는 그 점을 의아해했다. 명품 매장은 부수면서 왜 억만장자가 억만금을 들여 지은 미술관에는 아무도 손대지 않았을까?불과 몇 년 전만 해도 세계 유명 미술관은 과격한 기후 활동가들의 시위 무대였다. 명화에 으깬 감자를 던지고 수프를 부었다. 그런데 이번엔 루브르 박물관 앞을 지나쳐 간 시위대가 불씨 하나 남기지 않고 그냥 갔다는 것이다. 라우터베르크는 마치 예술 보호 협정이라도 맺은 것 같다고 썼다. 물론 그랬을 리는 없다.다만 이번 소요는 세계기후라는 대의가 아니라 당장 목을 죄어 오는 생활비가 동기였으므로 그 분노의 대상이 확실했다. 높은 생활비에 반대하는 시위가 폭력으로 번진 것이었고, 복면을 쓴 이들이 노린 것은 높은 가격의 상품이 진열된 쇼윈도였지 미술관 전시실이 아니었다. 예술을 존중해서 봐 주었다기보다는 그들의 과녁이 아니었던 것이다.라우터베르크는 미술관에서 본 작품이 전반적으로 마찰력을 잃었다고 평했다. 내 경우 지금 르 라르주를 보러 직접 갈 상황이 아니어서 미술관 측에 건물과 작품 사진을 요청했다. 즉시 답장이 왔고 모든 건축 사진, 작품 사진을 고해상도로 다운 받을 수 있는 링크를 보내왔다. 이게 어떻게 된 일이지? 미술관 작품 사진 한 장을 얻는 것이 얼마나 어려운 일인지 익히 겪어 온 터라 경이로웠다.알고 보니 미술관 콘셉트 자체가 그랬다. 르 라르주는 공간의 절반가량을 무료로 열며 '사회적 포용'을 말한다. 명품 매장이 배제의 상징이라면, 미술관은 포용의 상징이 되었다. 예술과 자본의 화해라 할 만하다. 어째서 이런 변화가 왔을까?