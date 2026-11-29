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11일 서울 강남구 코엑스에서 열린 '제25회 서울카페쇼'를 찾은 방문객이 부스에서 음료를 시음하고 있다. 2026.11.11최근 며칠 사이 커피에 관한 두 개의 흥미로운 뉴스가 전해졌다. 하나는 국제 아라비카 커피 원두 가격이 고점 대비 30% 이상 하락했는데도 우리가 마시는 커피 한 잔의 가격은 좀처럼 내려가지 않는다는 국내 뉴스였다. 다른 하나는 지난 16일(현지 시간) 콜롬비아에서 열린 커피 경매에서 생두 1kg이 우리 돈으로 120만 원이 넘는 가격에 팔렸다는 해외 뉴스였다.한쪽에서는 '커피값이 왜 내려가지 않느냐'고 불평하고, 다른 쪽에서는 비싼 커피를 사기 위해 수백 차례의 입찰 경쟁을 벌였다. 같은 커피를 두고 벌어진 일이다. 도대체 커피의 가격을 결정하는 요인은 무엇일까?커피는 인류가 소비하는 기호품 중에서 가격의 편차가 매우 큰 상품이다. 우리나라에서도 몇백 원이면 살 수 있는 커피가 있는가 하면, 한 잔에 수만 원을 지불해야 하는 커피도 있다. 집에서 마시는 믹스커피와 호텔 라운지에서 마시는 커피의 가격 차이는 수십 배에 이른다. 커피의 양이나 품질만으로는 설명하기 어려운 차이다. 우리가 커피라고 부르는 상품 속에 다양한 경제적, 사회적, 문화적 가치가 들어 있기 때문이다.우선 국제 시장에서 거래되는 커피는 밀이나 옥수수, 원유와 같은 원자재다. 가격을 결정하는 가장 중요한 요인은 수요와 공급이다.세계 최대 커피 생산국인 브라질에 가뭄이나 서리가 발생하면 커피 가격이 오르고, 풍작이 예상되면 가격이 내려간다. 베트남의 강수량, 세계 각국의 커피 재고량, 주요 소비국의 경기 상황도 가격 결정에 영향을 미친다. 국제 금융시장의 투기적 자금 움직임까지 가세한다. 정작 커피나무를 심고 가꾸고 열매를 수확하는 농민들이 자신이 생산한 커피의 가격 결정에 행사할 수 있는 영향력은 미미한 수준이다.그런데 국제 시장에서 원자재로 거래되던 커피가 카페에 들어오는 순간 가격 결정의 논리가 달라진다. 원자재가 서비스 상품으로 변신하는 것이다. 우리가 카페에서 지불하는 돈에는 커피 자체의 가격뿐 아니라 건물의 임대료, 종업원의 인건비, 커피 추출 기구와 가구의 감가상각비, 냉난방비, 브랜드 사용료 등이 포함되어 있다.가령 생두 1kg의 가격이 1만 원에서 7천 원으로 30% 하락했다고 가정해 보자. 로스팅 과정에서 줄어드는 중량을 15%, 커피 한 잔을 만드는 데 사용되는 원두의 양을 15g으로 가정하면, 커피 한 잔에 들어가는 생두의 가격은 176원에서 124원으로 내려간다. 불과 52원의 차이다. 국제 커피 가격의 하락이 국내 수입 가격에 그대로 반영된다는 보장도 없다. 환율의 변동이 있고, 커피 구매 계약과 실제 공급 사이에 시차도 존재한다.그렇다고 해서 원두 가격이 오를 때는 이를 이유로 커피값을 올리고, 원두 가격이 내릴 때는 다른 비용을 이유로 가격을 유지하는 것이 언제나 정당화되는 것은 아니다. 소비자들이 느끼는 불만에는 나름의 이유가 있다. 가격 인상의 근거와 가격 유지의 근거가 서로 다르다면 소비자들은 당연히 의문을 제기할 수밖에 없다.카페에서 판매하는 것은 커피만이 아니다. 카페가 자리 잡고 있는 장소, 창밖으로 보이는 풍경, 실내의 분위기, 편안한 의자, 타인의 방해를 받지 않고 보낼 수 있는 시간도 판매한다. 커피 한 잔을 주문하고 두 시간 동안 책을 읽거나 친구와 이야기를 나누었다면, 우리가 지불한 돈은 커피값인 동시에 공간 사용료이자 시간 사용료인 셈이다. 카페의 역사를 돌이켜보면 커피하우스는 처음부터 커피만을 소비하는 장소가 아니었다. 정보와 지식, 사교와 오락을 소비하는 장소였다.최근 콜롬비아에서 벌어진 커피 경매에는 또 다른 가격 결정의 논리가 작용했다. 최고가를 기록한 커피는 고품질 커피의 대명사 아라비카도 저품질 커피의 상징 로부스타도 아닌 유게니오이데스(Coffea eugenioides)라는 종이었다. 오늘날 세계인이 즐겨 마시는 아라비카 커피의 탄생에 관여한 두 조상종 가운데 하나다. 낮은 카페인 함량과 독특한 단맛을 지녔지만 상업적 가치는 현저하게 떨어진다. 작은 생두, 낮은 생산성, 커피녹병에 대한 취약성 등으로 농가에서는 재배를 꺼린다. 단위 면적당 생산량이 아라비카종에 비해 10분의 1 수준이다.이번에 경매에 나온 최고가 커피의 양도 15kg에 불과했다. 508회의 입찰을 거쳐 결정된 가격은 1kg당 905달러(26일 기준 한화 약 120만 원)였다. 일반적인 콜롬비아 커피의 국제 지표 가격과 비교하면 약 120배에 이르는 가격이다. 이 커피의 생산비가 일반 커피 생산비의 120배였을까? 맛이 120배나 좋았을까? 맛이라는 감각적 경험을 수치로 표현하는 것 자체가 어려운 일이지만, 그렇지는 않을 것이다.이 커피를 구매한 것은 일본 도쿄와 후쿠오카에 매장을 가지고 있는 카페 로니치(Lonich)다. "커피도 추억이 된다"라는 구호를 내건 커피 전문점이다. 로니치가 지불한 돈에는 맛의 가치뿐 아니라 희소성의 가치, 새로운 맛을 경험하는 즐거움, 남들이 경험하기 어려운 것을 경험한다는 만족감, 그리고 커피에 담긴 이야기의 가치가 포함되어 있을 것이다. 커피가 명품의 세계로 들어선 것을 보여주는 에피소드다.