사단법인무의

"휠체어로 패션과 스타일을 어떻게 챙기는지 궁금해서 이 행사에 오게 됐지만, 성수동 접근성 지도를 보고 충격을 받았어요. 언젠가는 제가 사는 곳에서 접근성 정보를 모으는 활동을 하고 싶다는 생각도 들었네요. 내년에도 꼭 불러 주세요!"

휠체어 댄서 채수민이 걸즈온휠즈 2026 토크콘서트에서 강연하고 있다."휠체어 댄스스포츠 선수이자 파라스타엔터테인먼트 소속 휠체어 댄서 채수민이다. 전국장애인체육대회 휠체어댄스 부문에서 1위를 했다. 11월 27일~29일에는 <유리 휠체어와 장콜 마차, 그리고 요정 활보쌤>이라는 창작극에도 출연한다.솔직히 '패션'이라는 주제를 들었을 때 고민이 많았다. 나는 옷보다 아기자기한 문구를 더 좋아하고, 평소엔 트레이닝복을 즐겨 입는다. 그런데 돌아보니 내가 입어온 옷에는 인생 변화가 고스란히 담겨 있었다. 나에게 맞는 옷을 찾는 과정은 나를 알아가는 과정이었다.2017년 11월, 7층 높이에서 추락해 흉수 3~4번을 다쳤다. 가슴 중앙 아래로 마비가 생겼다. 수술을 받고 국립교통재활병원에서 6개월, 국립재활원에서 3개월을 재활했다. 갓난아기가 살아가는 법을 배우듯, 몸 쓰는 법부터 사회생활 하는 법까지 새로 배웠다. 퇴원 뒤 옷은 갈아입기 편한 트레이닝 바지와 크게 나온 상의만 입었었다. 그리고 조금씩 몸을 움직이는 게 힘들어졌다.휠체어 댄스를 하기로 결정하고 2021년 울산에서 휠체어 댄스스포츠 세계선수권대회를 준비하는 과정이 기억난다(대회는 코로나로 취소됐다). 선발전을 거쳐 혼자 춤추는 싱글 종목 국가대표로 출전하게 됐다. 그런데 훈련장에 들어간 순간 충격을 받았다. 다섯 살에서 스무 살 많은 선배들 사이에서 가장 어린 내가 제일 통통했다.그렇게 다이어트를 시작해 11개월 동안 약 20kg을 감량했다. 지금 다시 하라면 자신은 없다. 그런데 달라진 건 체중만이 아니었다. 추위를 엄청 타게 됐다. 여름 에어컨 바람조차 춥게 느껴졌다. 그때부터 내 몸에 맞는 옷차림을 다시 고민하기 시작했다. 여름에도 다리를 따뜻하게 하려고 허벅지까지 올라오는 니삭스를 신기 시작했다. 처음엔 추위를 피하려는 방법이었는데, 지금은 내 스타일이 됐다.겨울은 지금도 가장 힘든 계절이다. 추우면 배와 다리에 내 뜻과 상관없이 떨림과 강직이 온다. 긴 양말, 압박스타킹, 레깅스를 활용하고 외출할 땐 담요를 꼭 챙긴다. 그렇다고 두꺼운 옷을 마냥 껴입을 수는 없다. 휠체어를 밀어야 하니까. 옷이 무겁거나 팔 움직임을 막으면 안 된다. 그래서 두꺼운 옷 한 벌보다 카디건, 후드집업, 크롭 패딩을 겹쳐 입는 스타일을 즐긴다.그렇게 옷 고르는 기준이 생겼다. 첫째, 활동하는 데 불편하지 않을 것. 둘째, 몸을 움직이기 편할 것. 셋째, 편안하면서도 너무 후줄근해 보이지 않을 것. 물론 모든 휠체어 이용자가 나처럼 입어야 한다는 뜻은 아니다.생각해 보면 재활만큼 중요했던 건 나를 관찰하는 일이었다. 척수 손상은 같은 부위라도 사람마다 반응이 다르다. 어떤 음식을 먹으면 몸이 어떻게 반응하는지, 어떻게 움직여야 강직이 덜한지 끊임없이 물었다. 선배들에게 묻고, 의사와 상의하고, 직접 부딪히며 배웠다.그 과정이 순탄하지만은 않았다. 휠체어에서 바닥에 떨어지기도 했고, 높은 경사로 앞에서 주저하기도 했다. 하지만 두려움이 사라질 때까지 기다릴 수는 없었다. 한 번 해보고, 어려우면 다음엔 뭘 준비할지 고민했다. 그렇게 내가 할 수 있는 범위가 조금씩 넓어졌다.옷을 고르는 일도 다르지 않았다. 내 몸을 관찰하며 나에게 맞는 옷을 찾았고, 나에게 맞는 생활 방식을 찾았다. 누군가에게 패션은 자신을 아름답게 표현하는 방법이겠지만, 나에게는 나를 이해하는 방법이었다. 그래서 묻고 싶다. 여러분은 나에게 맞는 삶의 방식을 찾아가고 있는지? 다른 사람이 좋다는 것을 따라가기 전에, 나는 무엇이 편안하고 무엇을 할 때 행복한지 한 번쯤 돌아봤으면 좋겠다."행사를 준비할 때 '자신은 남성이고 나이도 많은데 행사에 가도 되냐'는 인스타그램 다이렉트메시지(DM)를 받았다. 스타일에 관심이 많지만 휠체어를 탄 후부터는 왠지 스타일 같은 단어와 자신은 가깝지 않은 것 같다며 자신이 사는 경기도에서 서울까지 오겠다고 마음먹기 쉽지 않다고 했다."물론이죠! 환영합니다!"라고 답한 후 혹시나 하는 마음에 행사장 주변의 장애인 주차장 정보와 접근 가능한 가게 정보를 모아 모든 참가자들에게 발송했다. 토크가 진행되는 동안 이 참가자는 연사들에게 눈을 반짝이며 열심히 질문했다. 밝은 얼굴로 떠난 그는 나중에 이런 DM을 보내왔다.