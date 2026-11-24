연합뉴스

"민족자주통일중앙협의회인 민자통은 지난 61년 6월(2월 25일의 오류) 당시 좌익혁신세력이었던 사회대중당과 민족민주청년동맹 등을 주축으로 결성돼 주한미군철수와 남북한 군사력 감축을 주장했었습니다. 5·16이후 사실상 해체됐던 민자통은 지난해 9월 인혁당과 남민련 사건과 관련된 좌익 전과자 50명을 중심으로 27년 만에 재건됐습니다."



"안기부에 따르면 과거 민자통에 가입했던 이현수 씨는 지난해 남로당에서 활동한 전력이 있는 이종민(이종린의 오기일 가능성 있음) 씨 등과 함께 서울 중구 명동 양림교회에서 결성대회를 갖고 남북한 불가침조약 체결 등 북한의 주장에 동조하는 내용을 강령으로 채택했다는 것입니다."

서울중앙지방법원에서 내란·외환죄 영장전담법관 지정을 위한 전체판사회의가 열린 지난 2026년 2월 9일 서울법원종합청사의 모습.지난 23일 서울고등법원 형사13부는 통일운동가이자 농민운동가인 고 김준기(1938~2023) 신구전문대학 교수에 대한 재심 재판에서 국가보안법 위반 혐의에 대해서는 무죄를, 사기죄 혐의에 대해서는 징역 6개월에 집행유예 1년을 선고했다.사기 혐의는 고 김준기가 50대 초반 나이로 통일운동을 하던 시기에 국가보안법 위반 혐의와 함께 받은 혐의다. 1989년에 검찰은 그가 피해자 3명으로부터 받은 900만 원이라는 금전이 신입생 선발에 영향력을 행사할 수 있는 것처럼 속여서 받아낸 편취금이었다고 말했다. 보도에 따르면, 재심을 맡은 서울고법은 고 김준기가 이 혐의를 인정한 점과 신입생 선발에 영향을 미쳤다고 볼 만한 자료가 없는 점을 근거로 집행유예를 선고했다.이번 재심 재판의 국가보안법 부분에서 핵심 중 하나는 그가 대변인으로 활동한 민족자주평화통일중앙회의(민자통)의 성격이다. 1989년 당시의 검찰은 민자통을 이적단체로 봤고, 1990년 8월 28일의 대법원도 동일한 입장을 토대로 징역 1년 6개월과 자격정지 2년을 확정했다.이 판결 때문에 민자통은 '국가정보원 공인 이적단체'가 됐다. 현재 국정원 홈페이지의 '주요 이적단체 판결 사례' 코너에는 "민자통(민족자주평화통일중앙회의, 1990.08.28. 대법원)"이라는 제목과 함께 "북 주체사상을 전파하고 국가보안법철폐·미군철수·연방제통일과 같은 북한의 대남 전략전술에 동조하며 과격 반미시위 선동"이라는 문구가 실려 있다.재심을 담당한 서울고법의 판단은 다르다. 이적단체로 볼 만한 증거가 없다는 것이 서울고법의 판단이다. 보도에 따르면, 서울고법은 1989년 당시의 검찰이 이적단체의 증거로 제시한 민자통 결성선언문에 대해 "폭력 지배를 지향하거나 법치주의적 통치질서의 파괴·변형을 시도하는 등 국가 존립이나 자유민주주의 질서를 위태롭게 할 내용이 존재하지 않고 선전·선동 목적으로 보이지도 않는다"고 판시했다.1989년 당시의 국가안전기획부는 민자통이 1961년 당시의 민족자주통일중앙협의회(민자통)를 계승했다고 간주했다. 안기부 수사에 근거한 1989년 7월 25일자 MBC <뉴스데스크>는 "국가안전기획부는 지난 60년대에 있었던 좌익 조직인 민족자주통일중앙협의회를 재건해 북한의 통일노선에 동조하는 활동을 해온 혐의로 구속수사 해온 관련자 9명을 오늘 검찰에 송치했습니다"라고 보도했다. 안기부가 민자통을 1961년 민자통과 연결지었다는 점은 앵커의 코멘트뿐 아니라 기자의 보고에서도 두 번이나 나타난다.그런데 안기부가 1989년 민자통과 연결시킨 1961년 민자통은 불굴의 독립운동가인 심산 김창숙을 전면에 내세운 단체였다. 김창숙은 이 단체의 의장이었다. 1961년 민자통을 재건한 1989년 민자통이 이적단체라는 안기부의 논리는 김창숙을 포함한 1961년 민자통의 핵심 인물들에 대한 우리의 판단에 혼선을 일으킬 수 있다.<민족 21> 편집국장을 지내고 서원대에 재직 중인 김지형 교수가 <역사와 현실> 1996년 제21호에 기고한 '4·19 직후 민족자주통일협의회 조직화 과정'은 이 단체의 인물 영입 과정과 관련해 "김창숙·박진·문한영 등 3인이 전형하는 인물로서 한다"는 원칙이 정해져 있다고 알려준다.안중근 의사와 동갑인 김창숙(1879~1962)은 48세 때인 1927년 상하이에서 체포돼 이듬해에 14년형을 선고받을 당시의 고문 후유증 때문에 불구의 몸이 됐다. 회고록인 <벽옹 73년 회상기>에 '앉은뱅이 노인'이라는 의미의 벽옹(躄翁)이 들어간 것은 그 때문이다.김창숙 다음에 거명된 박진(1897~1968)은 국가보훈부가 발간한 <독립유공자공훈록> 제14권에 따르면 상하이에서 청년 항일투쟁을 벌인 독립유공자다. 공훈록에 따르면, 상하이의 '재(在)상해 청년단' 등에서 활동하고 "1923년부터 1926년까지와 1931년부터 1934년까지 그리고 광복을 앞둔 1945년에 임시의정원의 의원을 역임"했다.조윤제(1904~1976)는 민족건양회에서 사학연구부 책임간사를 맡았다. 그는 1948년에는 김구·조소앙의 남북협상에 참여했다. 이런 데서도 나타나듯이 그 역시 독립운동가들과 행보를 함께하는 인물이었다.위 논문에 따르면, 김창숙·박진·문한영에게 인물 전형을 맡긴다는 결정을 내린 인물은 박진·문한영·이종률·조윤제 등이다.이종률(1910~1989)은 <독립유공자공훈록> 제22권에 따르면, 일제강점하의 학생운동가로 수사기관을 '상습적'으로 들락거린 인물이다. 경북 영덕이 본적지인 그는 15세 때인 1925년에는 경남경찰부에 송치됐고, 18세 때인 1929년에는 징역 10월을 선고받았다. 그는 1930년·1932년·1933년에도 구류 혹은 체포됐다. 1933년 사건 때문에 대구복심법원에서 징역 2년 6개월을 받았다.문한영(1919~1996)은 민족건양회에서 조직위원장을 맡았다. 그 역시 독립운동가들의 신망을 받지 못했다면, 독립운동가들이 주축이 된 조직에서 조직위원장이 되기는 힘들었을 것이다.이처럼 1961년 민자통의 핵심 인물들 중에는 독립투사들이 많았다. 안기부는 1989년 민자통을 1961년 민자통의 재건 조직으로 규정해놓고 1989년 민자통을 이적단체로 규정했다. 이는 김창숙 등에 대한 우리의 인식에 혼란을 줄 수 있다고 본다.열혈 독립운동가들이 4·19혁명 뒤에 민자통을 결성한 것은 북한 김일성을 위해서가 아니었다. 이들의 목표는 분단 극복이었다. 1961년 2월 25일자 <경향신문> 1면은 약 800명이 참가한 민자통 중앙협의회 결성식의 핵심 구호 중 하나가 "미·소 양국은 이상 더 한국을 냉전의 제물로 이용하지 말 것"이었다고 알려준다. 민자통 핵심 멤버들은 미·소 냉전에 한국이 이용되는 현실을 거부하고 자주노선을 걷고자 했던 인물들이다.민자통은 1948년의 분단정부 수립을 반대한 사람들을 주축으로 결성됐다. 그들은 분단의 한쪽 당사자인 이승만이 몰락한 직후에 민자통이라는 전국적 조직을 결성해 통일운동에 나선 사람들이다. 북을 위해 뭔가를 해보려고 나온 사람들이 아니었다.그들의 통일운동 방식에는 선구적인 데가 있었다. 그들은 "일절의 외세 배격"이라는 단호한 구호를 내세우면서도, 통일과 관련해서는 점진적 접근법을 취했다. 위 보도에 따르면 그날 나온 선언문 강령에 "완충지에 우체국 설치, 남북경제교류·문화교류·운동경기대회 교환 개최"가 있었다.민자통의 조직력은 지방에도 뻗어 있었다. 위 논문은 "민자통은 경남·경북·전남·전북·충남 등 5개 도협의회를 기반으로 중앙협의회를 구성하여 명실상부한 전국 조직을 형성하였다"라며 "각 지방에서도 민자통 지방협의회의 주도로 자체적인 대중운동을 수행할 만큼 자기완결성을 갖춘 지방조직을 바탕으로 하고 있었다"고 기술한다.민자통은 많은 호응을 얻었지만 5·16 쿠데타 이후에 탄압을 받아 해산됐다. 안기부는 1989년 민자통이 이 민자통의 재건 조직이라고 발표했고 지금의 국정원은 1989년 민자통을 주요 이적단체로 소개하고 있다. 이런 발표와 소개는 김창숙이 의장이었던 1961년 민자통에 대한 오해를 일으킬 수 있다고 본다.