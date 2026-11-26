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▲서울 시내 대형서점에 인공지능(AI) 서적들이 진열돼 있다. 연합뉴스

숫자보다 중요한 것은 산업의 중심이 옮겨 갔다는 사실이다. 음반이라는 물건을 찍어 팔던 산업은 아티스트를 발굴하고 기르며, 그 영향력이 음원과 공연과 팬덤으로 퍼져 나가는 전 과정을 설계하는 산업으로 바뀌었다. 출판산업 역시 이와 거의 유사한 경로로 진화해 갈 것으로 보인다.



출판사는 지성을 가진 저자를 발굴하고, 그의 생각이 책이 되고 강연과 방송과 연재가 되고, 번역을 거쳐 다른 언어권으로 건너가고, AI의 학습 데이터로 쓰이기까지 영향력과 가치의 흐름 전체에 관여해야 한다. 이때 편집자는 원고를 다듬는 사람을 넘어 한 지성의 행보를 설계하는 프로듀서가 된다. AI가 그럴듯한 문장을 끝없이 쏟아낼수록, 누가 썼고 누가 확인했으며 누가 책임지는지가 분명한 지성의 가격은 오히려 올라갈 것이다.



음악산업이 스트리밍으로 되살아난 데는 새 기술과 권리자 사이에 값을 매기는 질서가 섰다는 사정이 있다. 출판도 이제 권리를 관리하는 산업이 되어야 한다. 한국어 텍스트는 영어에 비해 절대량이 적고, 그 가운데 편집과 교정을 거친 문장이 가장 촘촘하게 모여 있는 곳이 책이다. 한국어를 제대로 다루는 AI를 만들려는 기업이라면 결국 출판의 문을 두드릴 수밖에 없다. 다만 개별 출판사가 거대 기술 기업과 일대일로 마주 앉아서는 그 협상력을 쓸 수 없다. 저자와 출판사가 권리를 함께 묶어 정당한 값에 제공하는 집합적 창구가 절실하게 필요한 시점이다.



음악산업이 팬덤을 발견했듯 출판도 독자 공동체를 다시 발견해야 한다. 문화체육관광부의 '2025년 국민 독서실태 조사'에서 20대의 독서율은 75.3%로, 전 연령대 가운데 유일하게 올랐다. 도서전을 찾고 필사를 하고 교환독서를 하는 세대다. 빙하기의 얼어붙은 땅이라지만 싹이 나는 식물들이 아예 전멸한 것은 아니다.



이 모든 일을 출판계 혼자서 해낼 수는 없다. 그래서 국가와 사회에 묻는다. 출판을 사양산업으로 보고 연명이나 할 수 있도록 지원 대상으로 다룰 것인가, 아니면 AI 시대 국가 지식 인프라의 토대로 보고 투자할 것인가. 학습 데이터의 출처를 공개하게 하는 제도, 저작물 이용에 대한 정당한 보상 체계, 공공 영역에서 한국어 지식 데이터를 구축하는 사업은 출판사 몇 곳의 힘으로 만들 수 없다.



유럽연합은 이미 AI법을 통해 범용 AI 개발사에 학습 데이터의 요약을 공개하도록 의무를 지웠다. 대중음악 산업이 혼란을 건너는 데는 15년이 걸렸다. 출판에게 그만한 시간이 주어질지는 알 수 없다. 문체부도 이 조사 결과를 발표하며 책을 AI 시대에 생각하는 힘을 길러 주는 자산이라고 했다. 그렇다면 그 자산을 만들어 온 산업이 무너지는 것을 지켜만 보고 있을 수는 없지 않은가.



빙하기는 이미 시작되었다. 대멸종을 막을 수 없을지 모른다. 약 6600만 년 전 백악기 말에 닥친 가장 최근의 대멸종 때 지구 생물종의 4분의 3 이상이 사라졌다. 출판산업도 얼마나 살아남을지 지금으로선 전혀 알 수 없다.



그러나 인류의 문명 자체가 사라지지 않는 한 출판은 사라질 산업이 아니다. 당대가 생산한 인간의 거의 모든 지적 가치가 언어로 변환되어 유통되고, 언어로 저장된 지식이 후세에 전달되는 흐름은 멈추지 않을 것이다. 그러니 이제 더 이상 불황이라고 규정하고는 가만히 기다리려는 전략은 수정하자. 이전에 없던 완전히 새로운 형태의 진화된 출판이 필요하다. 출판의 진화에 우리 사회 전체가 함께 관심을 기울여 주기를 바란다. #김성신 #출판 프리미엄 1%를 위한 제1보 이전글 AI 맹신하면 이렇게 된다, 한·미 연구가 증명한 충격적 결과 스크랩 페이스북 트위터 카카오 공유 시민기자 기사쓰기

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기사 제보하기 서울 시내 대형서점에 인공지능(AI) 서적들이 진열돼 있다.숫자보다 중요한 것은 산업의 중심이 옮겨 갔다는 사실이다. 음반이라는 물건을 찍어 팔던 산업은 아티스트를 발굴하고 기르며, 그 영향력이 음원과 공연과 팬덤으로 퍼져 나가는 전 과정을 설계하는 산업으로 바뀌었다. 출판산업 역시 이와 거의 유사한 경로로 진화해 갈 것으로 보인다.출판사는 지성을 가진 저자를 발굴하고, 그의 생각이 책이 되고 강연과 방송과 연재가 되고, 번역을 거쳐 다른 언어권으로 건너가고, AI의 학습 데이터로 쓰이기까지 영향력과 가치의 흐름 전체에 관여해야 한다. 이때 편집자는 원고를 다듬는 사람을 넘어 한 지성의 행보를 설계하는 프로듀서가 된다. AI가 그럴듯한 문장을 끝없이 쏟아낼수록, 누가 썼고 누가 확인했으며 누가 책임지는지가 분명한 지성의 가격은 오히려 올라갈 것이다.음악산업이 스트리밍으로 되살아난 데는 새 기술과 권리자 사이에 값을 매기는 질서가 섰다는 사정이 있다. 출판도 이제 권리를 관리하는 산업이 되어야 한다. 한국어 텍스트는 영어에 비해 절대량이 적고, 그 가운데 편집과 교정을 거친 문장이 가장 촘촘하게 모여 있는 곳이 책이다. 한국어를 제대로 다루는 AI를 만들려는 기업이라면 결국 출판의 문을 두드릴 수밖에 없다. 다만 개별 출판사가 거대 기술 기업과 일대일로 마주 앉아서는 그 협상력을 쓸 수 없다. 저자와 출판사가 권리를 함께 묶어 정당한 값에 제공하는 집합적 창구가 절실하게 필요한 시점이다.음악산업이 팬덤을 발견했듯 출판도 독자 공동체를 다시 발견해야 한다. 문화체육관광부의 '2025년 국민 독서실태 조사'에서 20대의 독서율은 75.3%로, 전 연령대 가운데 유일하게 올랐다. 도서전을 찾고 필사를 하고 교환독서를 하는 세대다. 빙하기의 얼어붙은 땅이라지만 싹이 나는 식물들이 아예 전멸한 것은 아니다.이 모든 일을 출판계 혼자서 해낼 수는 없다. 그래서 국가와 사회에 묻는다. 출판을 사양산업으로 보고 연명이나 할 수 있도록 지원 대상으로 다룰 것인가, 아니면 AI 시대 국가 지식 인프라의 토대로 보고 투자할 것인가. 학습 데이터의 출처를 공개하게 하는 제도, 저작물 이용에 대한 정당한 보상 체계, 공공 영역에서 한국어 지식 데이터를 구축하는 사업은 출판사 몇 곳의 힘으로 만들 수 없다.유럽연합은 이미 AI법을 통해 범용 AI 개발사에 학습 데이터의 요약을 공개하도록 의무를 지웠다. 대중음악 산업이 혼란을 건너는 데는 15년이 걸렸다. 출판에게 그만한 시간이 주어질지는 알 수 없다. 문체부도 이 조사 결과를 발표하며 책을 AI 시대에 생각하는 힘을 길러 주는 자산이라고 했다. 그렇다면 그 자산을 만들어 온 산업이 무너지는 것을 지켜만 보고 있을 수는 없지 않은가.빙하기는 이미 시작되었다. 대멸종을 막을 수 없을지 모른다. 약 6600만 년 전 백악기 말에 닥친 가장 최근의 대멸종 때 지구 생물종의 4분의 3 이상이 사라졌다. 출판산업도 얼마나 살아남을지 지금으로선 전혀 알 수 없다.그러나 인류의 문명 자체가 사라지지 않는 한 출판은 사라질 산업이 아니다. 당대가 생산한 인간의 거의 모든 지적 가치가 언어로 변환되어 유통되고, 언어로 저장된 지식이 후세에 전달되는 흐름은 멈추지 않을 것이다. 그러니 이제 더 이상 불황이라고 규정하고는 가만히 기다리려는 전략은 수정하자. 이전에 없던 완전히 새로운 형태의 진화된 출판이 필요하다. 출판의 진화에 우리 사회 전체가 함께 관심을 기울여 주기를 바란다. 저작권자(c) 오마이뉴스(시민기자), 무단 전재 및 재배포 금지 오탈자 신고 네이버 채널구독다음 채널구독 10만인클럽 프로필사진 글 김성신 (firenzedt) 내방 구독하기 목차46 ㅣ 첫화부터 읽기> 이전글 AI 맹신하면 이렇게 된다, 한·미 연구가 증명한 충격적 결과 맨위로 다크

서울 시내 대형서점에서 한 시민이 책을 고르고 있다.지난 20여 년간 한국의 출판계가 시도한 대국민 홍보는, 역사상 가장 멍청한 캠페인이라고 할 만하다. '이제는 아무도 책을 읽지 않으니 읽지 않는 것에 대해 조금도 부담을 느끼지 않아도 된다'는 어이없는 메시지만 성실하게 뿌려온 셈이니 말이다.출판인, 특히 출판경영자들은 왜 끝없이 불황을 외치는 걸까. 이 물음을 다시 생각해 본 적이 있다. 출판계에 몸담은 30여 년 동안 그 말을 무한 반복으로 듣다 보니 어느 순간 조금 다른 면이 보였다. 불황이라는 레토릭이 오히려 경영의 책임을 피해 가게 해 주고, 마음에 위로를 주는 면이 있겠다는 생각이 들었다.불황이라고 규정하면, 참고 기다리면 호황이 온다는 자동 연상이 이루어진다. 거대한 진화적 차원의 변화를 요구하는 시대의 요청을 받아들이는 일이 더 두려웠기에, 서둘러 불황이라는 이름부터 붙여 두려 했던 것은 아닐까.지금의 상황을 불황이라고 부르지 않아야 한다. 불황은 기다리면 지나간다. 지금 출판이 겪고 있는 것은 기후의 변화이고, 굳이 이름을 붙이자면 빙하기다. 빙하기에는 날씨가 나빠지는 정도로 끝나지 않는다. 먹이사슬이 바뀌고 서식지의 지도가 다시 그려진다.지구의 마지막 빙하기에 수많은 포유류 계통이 매머드 스텝이라 불리는 차가운 초원에 맞춰 몸을 바꿔야 했던 것도 그 때문이다. 영상과 플랫폼이 독자의 시간을 빼앗으며 기온을 떨어뜨렸다면, 빙하기를 앞당긴 방아쇠는 생성형 인공지능(AI)이다.AI는 책 한 권의 요지를 몇 초 만에 정리해 주고, 독자가 책을 끝까지 읽어야 할 이유를 하나씩 지운다. 더 고약한 것은 그 요약과 대답의 재료가 다름 아닌 책이라는 점이다. 미국 작가들이 앤트로픽을 상대로 낸 집단소송은 약 50만 권, 권당 3000달러 안팎, 모두 15억 달러의 합의로 끝났고 올해 법원의 승인을 받았다. 눈여겨볼 대목은 그 앞의 판결이다.2025년 6월 담당 판사는 해적판을 내려받아 보관한 행위는 저작권 침해로 보았지만, 저작권이 있는 책으로 AI를 학습시키는 일 자체는 공정이용에 해당한다고 판단했다. 훔쳐 온 책이 문제였을 뿐, 사서 학습시킨 책은 문제 삼기 어렵다는 논리다. 연방지방법원 단계의 판단이고 다른 소송들이 진행 중이지만, 흐름이 어느 쪽으로 기우는지는 짐작할 수 있다.전염병의 언어를 빌리면 사정이 더 선명해진다. 진화역학의 '독성-전파 상충 가설'에 따르면 숙주를 너무 빨리 죽이는 병원체는 다음 숙주로 건너갈 기회를 스스로 잃는다. 호주가 야생 토끼를 줄이려고 풀어놓은 점액종 바이러스도 시간이 지나며 독성이 누그러진 계통이 우세해졌다.그런데 한 숙주에 여러 계통이 함께 들어와 다투는 '다중 감염'에서는 사정이 달라진다. 저마다 먼저 자원을 차지하려고 더 거칠게 증식하고, 혼자 속도를 늦춘 계통은 밀려나니 아무도 먼저 멈추지 않는다. 지금 하나의 지식 생태계를 두고 다투는 AI 기업들이 꼭 그렇다. 15억 달러라는 합의금이 합의 당시 회사 기업가치의 1%에도 못 미친다는 지적이 나온 것도 그래서 의미심장하다. 먼저 가져다 쓰고 값은 나중에 치르는 편이 이기는 길이라는 계산이 서는 구조다.솔직하게 말하자. 당분간 출판은 AI의 저작권 약탈을 막지 못할 것이다. 법은 기술보다 느리고, 국경을 넘나드는 학습 데이터의 행방을 한국의 출판사가 추적할 방법은 사실상 없다. 저자가 평생 쌓은 문장이 출처도 대가도 없이 기계의 매개변수 속으로 녹아드는 일은 앞으로 몇 년간 계속될 것이고, 출판산업은 회복이 불가능할 정도의 심각한 타격을 입을 것이다.그럼에도 출판을 죽게 내버려 두어서는 안 된다. 숙주가 쓰러지면 병원체도 갈 곳을 잃는다. 2024년 <네이처>에 실린 일리아 슈말로프 연구팀의 논문은 AI가 쓴 글로 다시 AI를 학습시키기를 되풀이하면 모델이 무너진다는 실험 결과, 이른바 모델 붕괴를 보고했다.현실의 모든 AI가 그렇게 된다고 단정할 단계는 아니지만, 사람이 쓰고 편집자가 다듬고 출판사가 책임지고 세상에 내놓은 지식이 마르면 AI가 먹을 양식도 함께 마른다. AI는 출판이 수백 년 동안 일궈 온 지식 생태계에서 태어난 후손이다. 그 후손이 자기를 낳은 숲을 베어 땔감으로 쓰는 이 형국은 '진화의 역설'이라고 부를 수 있다.빙하기가 끝나면 세계는 이전과 다르다. 그렇다면 이 빙하기를 건너 살아남을 출판은 어떤 모습이어야 하는가.출판산업을 향한 시대의 요구가 제조업 형태를 유지하라는 것이 아니라는 점은 확실하다. 미래의 출판은 살아 있는 인간이 가진 지성적 매력을 발굴하고, 이 매력을 기획하며, 그렇게 만들어진 영향력을 유지하고 증폭하는 전 과정에 개입하는 쪽으로 진화할 것이라고 예상한다. 그 과정에서 생겨나는 모든 부가가치에 관여할 수 있는 산업이 되는 것이다.힌트는 음반산업 시스템이 붕괴한 대중음악 산업에 있다. MP3라는 새로운 기술이 약탈의 방식으로 난입해 음악 저작권 시장을 무너뜨렸을 때, 대중음악 산업은 엄청난 혼란을 관통해야 했다. 국제음반산업협회(IFPI) 집계로 세계 음반산업 매출은 1999년 정점 이후 15년 동안 40% 가까이 줄었다. 그러나 대중음악 산업은 해체와 재구성의 과정을 거쳐 오늘의 생태계를 만들어 냈다. 2024년 세계 음반산업 매출은 296억 달러로 바닥이던 2014년의 두 배를 넘었고, 그 69%가 스트리밍에서 나왔다.