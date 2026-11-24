평양 조선중앙통신=연합뉴스

북한 조선중앙통신은 김정은 국무위원장이 17일 함경남도 리원군 이어 18일 락원군 지역을 시찰했다고 19일 보도했다. 김 위원장은 지역 시찰에서 바닷가양식기지와 주택살림집,경공업 공장들과 병원,종합봉사소,온실분장 등의 건설 진척상황을 점검했다. 2026.11.19 [국내에서만 사용가능. 재배포 금지. For Use Only in the Republic of Korea. No Redistribution]여기에는 날카로운 양면이 있다. 시드니 사일러 전 미국 국가정보위원회(NIC) 북한담당관의 지적처럼, 북한은 핵무기와 기술을 해외로 넘기지 않겠다고 여러 차례 공언해 왔다. 미·중·러가 비확산만 강조하면 북한은 이를 "밖으로 팔지만 않으면 안에서 전술핵을 늘리고 대륙간탄도미사일(ICBM)을 고도화해도 눈감아 주겠다"는 신호로 받아들일 수 있다. 그렇다면 잘못 켜진 초록불이다.하지만 지금 국면이 북한을 협상장으로 끌어낼 강한 유인이라는 사실은 부인하기 어렵다. 김정은이 그리는 그림은 이른바 '파키스탄 모델'에서 힌트를 얻을 수 있다. 파키스탄은 1998년 핵실험으로 국제 제재를 받았다. 2001년 9·11 테러 뒤 미국의 대테러 전에 협력하면서 제재를 벗었다. 2004년 칸 박사의 핵 밀거래망이 드러났지만, 중국이 외교적 뒷배가 되었다. 사실상의 핵보유국으로 묵인받았다. 핵을 내려놓지 않고 국제사회로 돌아왔다.김정은도 계산이 있을 것이다. 지금 트럼프는 의회 권력을 잃었다. 임기도 2년만 남았다. 트럼프와의 양자 담판만으로는 합의 이행을 보장 받는 것에 불안감을 느낄 수 있다. 김정은의 과거 경험에 온 트라우마다. 선전의 구도가 여기서 쓸모를 갖는다. 우크라이나 전쟁으로 가까워진 러시아, 전통 우방인 중국이 미국과 나란히 앉아 위험 감소와 비확산에 합의했다. 북한 비핵화는 거론하지 않았다. 북한은 이미 비확산에 대해서는 공언한 바 있다. 평양은 선전 선언 4항을 북미 합의에 대해 중·러가 지지하고 보증해 줄 다자 틀의 예고편으로 볼 수 있다. 변형된 파키스탄 모델이다. 트럼프의 남은 임기 2년은 김정은에게 고립을 벗어날 드문 시간이다. 미국에 전통적 강경 노선이 돌아오면 이런 조건은 다시 오기 어렵다.한편 중국이라는 핵 변수도 제4항의 배경이다. 중국은 오랫동안 보복이 가능한 최소한의 핵만 갖는 '최소 억제' 전략을 지켜 왔다. 최근에는 이 틀을 벗어나 핵전력을 빠르게 늘리고 있다. 상징이 CFR-600 고속증식로다. 고속증식로는 태운 연료보다 많은 플루토늄을 만들어 '꿈의 원자로'로 불린다. 대신 냉각재인 액체 나트륨이 폭발 위험을 안고 있어 기술 난도가 매우 높다. 일본은 몬주(もんじゅ) 고속증식로에서 나트륨 누출 사고와 은폐 파문을 겪은 끝에 2016년 폐로를 결정했다.중국은 러시아의 기술과 연료 지원으로 CFR-600을 가동 단계에 올려놓았다. 미국은 이 원자로를 무기급 플루토늄의 공급원으로 의심한다. 여기에 미사일 사일로 증설과 차세대 전략핵잠수함 건조가 더해졌다. 미 국방부는 중국의 핵탄두가 이미 600기를 넘었다고 본다.미국의 미사일방어 고도화와 대만해협 갈등 속에서 중국은 확실한 대미 억제력을 원한다. 핵탄두 300기로 최소억제전략을 추구했으나, 이미 600가 이상 핵능력을 발전시킨 이유다. 게다가 2026년 2월 5일, 미·러 사이에 남은 마지막 핵군축 조약인 신전략무기감축협정(New START)이 만료됐다. 국제사회는 전대미문의 '핵 통제 진공 상태'를 맞이한 것이다. 미국은 위기감을 느꼈다.핵 통제에 대한 법적 울타리가 사라지자 트럼프는 중국까지 포함한 3자 핵감축 협상을 요구했다. 중국은 각각 5000기 넘는 탄두를 가진 미·러와 같은 잣대로 줄일 수는 없다며 거부했다. 세 나라가 찾은 타협점이 '감축'을 빼고 '위험 감소와 비확산 대화'를 넣은 제4항이다. 이 타협은 이미 갈라진 국제 핵질서의 골을 더욱 깊게 했다. NPT(핵확산금지조약)는 비핵국이 핵을 갖지 않는 대신 핵보유국도 성실히 군축에 나선다는 제6조의 대타협 위에 서 있다. 선전선언 제4항에는 그 군축 의무가 빠졌다. 핵무기를 보유한 나라들이 자기 핵 증가는 덮어 둔 채 남의 핵만 막겠다는 태도다. 대타협의 기반을 무너뜨리는 불공정한 행위다.NPT는 벌써부터 흔들리고 있었다. 올해 5월 NPT 평가회의는 2015년, 2022년에 이어 세 번 연속 최종문서 없이 끝났다. 비핵국들은 그 자리에서도 핵보유국의 군축 약속이 갈수록 흐려진다고 반발했다. 선전 선언은 그 균열을 메우기는커녕 더 벌려 놓았다.선전 회담은 수십 년 세계를 떠받쳐 온 두 기둥이 흔들린다는 신호다. 하나는 미국이 홀로 이끌던 '단극 질서'다. 다른 하나는 국제법과 조약, 다자기구로 힘의 남용을 묶어 두려던 '규칙 기반 질서'다. 선전 정상회담 풍경은 미·중·러가 저마다의 이익을 앞세워 세계를 조율하는 '3극 과두 체제'로 옮겨 가는 흐름을 엿보게 했다.그렇다고 '얄타의 재현'이라는 딱지만 붙일 일은 아니다. "영원한 동맹도 영원한 적도 없다. 영원한 것은 국익뿐이다." 19세기 영국 총리 파머스턴의 말이다. 국제정세가 변덕스럽다는 뜻이 아니다. 동맹이든 적이든 결국 국가이익을 축으로 움직인다는 뜻이다. 중간선거에서 패배한 트럼프가 유가 안정과 외교 성과를 위해 푸틴과 마주앉은 것도, 북한 인권과 핵 문제에서 유연한 신호를 보낸 것도 이 계산에서 나왔다.80여 년 전 해방 정국을 돌아볼 필요가 있다. 얄타회담 이후 후속조치로 1945년 12월, 미국·영국·소련 외무장관이 모스크바에 모였다. 3상회의 결정서의 한국 조항 첫머리는 '임시민주정부 수립'이었다. 신탁통치는 그 임시정부와 협의할 후속 절차였다. 그런데 <동아일보>가 "소련은 신탁통치 주장, 미국은 즉시독립 주장"이라고 보도했다. 합의의 본뜻이 뒤집혔다. 정작 신탁통치를 먼저 꺼낸 쪽은 미국이었다. 이 보도 때문에 우리는 국제질서의 흐름을 정확하게 인식하지 못했다. 아니 왜곡해서 받아들였다. 그 결과는 나라가 찬탁과 반탁으로 갈라져 스스로 운명을 개척할 힘을 소진하는 것으로 이어졌다.선전 선언을 지켜보면서 이 교훈을 되새겨야 한다. '비핵화'가 빠졌다고 안보 재앙으로 단정하는 것도, 장밋빛 기대에 취해 북한 전술핵 고도화의 위험을 외면하는 것도 국익에 도움이 되지 않는다. 사실을 있는 그대로 보고 그 이면에서 움직이는 냉혹한 국제질서를 분석하 것이 필요하다. 새로운 코리아 구상과 평화 신전략은 여기서부터 시작할 수 있다.