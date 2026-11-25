사진공동취재단

조희대 대법원장이 19일 오후 서울 서초구 대법원에서 열린 김건희 여사 관련 자본시장과금융투자업에관한법률위반 등, 한덕수 전 국무총리 관련 내란우두머리방조 등에 대한 전원합의체 판결 선고기일에 참석하고 있다.더불어민주당의 조희대 대법원장 탄핵 추진에 반발해 일부 판사들이 집단행동에 나설 조짐을 보이는 가운데, 이들의 주장이 착각과 오류에 기반하고 있다는 지적이 제기됩니다. 여당의 탄핵 추진은 조 대법원장을 비롯한 대법원의 위법적인 절차와 행위에 초점을 맞추고 있는데, 이들은 이를 사법독립 침해로 오독하고 있다는 얘깁니다.집단행동을 주장하는 일부 판사들의 행태는 사법부가 아닌 조 대법원장을 지키려는 것으로 비친다는 점에서도 부적절하다는 비판이 나옵니다.가장 대표적인 사안이 대법원 전원합의체의 이례적인 한덕수 전 총리 판결입니다. 대법원은 당초 예정된 대법관들의 한 전 총리에 대한 두 번째 논의 절차를 갑자기 없애고 선고날로 변경했습니다. 한 전 총리 구속기간 만료 등에 따른 비판 여론을 의식해 선고를 서두른 게 아니냐는 의혹이 제기됐습니다. 당초 함께 논의하기로 했던 이상민 전 행정안전부 장관 내란 사건은 선고에서 빠졌고 추가 심리 날짜는 잡히지도 않았습니다.이 모든 파행의 중심에는 조 대법원장이 있습니다. 전원합의체를 운영하는 주체인 대법원장은 재판 일정과 심리 방식 등을 결정하는 데 있어 사실상 전권을 행사합니다. 물론 조 대법원장이 이 과정에서 구체적인 법률 위반 행위를 했는지는 따져봐야겠지만 재판에서 절차의 부당성은 단순한 재판부 재량권으로 넘어갈 수 있는 사안이 아닙니다. 이를 추궁하는 건 일부 판사들이 주장하는 재판의 독립, 나아가 사법권한 침해와는 아무런 관련이 없습니다.지금까지 해결되지 않는 대법관 제청 문제도 조 대법원장의 독단적 태도가 원인입니다. 그간의 관행은 대법관 인선 지연을 막기 위해 대법원장이 후보자 제청 전에 대통령과 조율을 거치도록 했습니다. 조 대법원장은 그 관행을 깨고 일방적으로 자신이 원하는 인물로 제청을 했고, 청와대의 재제청 요구마저 거부했습니다. 대법원장이 이렇게 최고법원 구성을 좌지우지하는 경우는 다른 어느 국가에서도 찾아볼 수 없습니다. 이런 무책임하고 독선적인 행동은 조 대법원장 개인의 일탈 행위일뿐 사법독립과는 무관합니다.탄핵 사유에 포함된 이재명 대통령 공직선거법 위반 사건 파기환송은 전적으로 조 대법원장의 일방적 지시에 의해 이뤄졌습니다. 조 대법원장은 당시 이 사건을 대법원 소부에 배당했다가 당일에 돌연 전원합의체에 회부했습니다. 그리고 불과 9일 만에 7만쪽에 달하는 기록을 검토하고 판결을 내렸습니다. 대법원의 중대 사건 관련 심리와 판결이 이렇듯 고무줄 잣대인 것은 두말할 것 없이 조 대법원장의 책임입니다.이런 상황에서 강동원 전국법관대표회의 의장이 "탄핵소추를 의결하면 법관들이 행동으로 나서야 한다"고 촉구하는 건 이치에 맞지 않습니다. 그가 법원 내부 게시판에 올린 글은 30일로 예정된 법관대표회의를 앞두고 판사들의 행동을 부추기는 것이어서 부적절할 뿐 아니라 경솔합니다.자신이 게시한 글이 반발에 부닥치자 나중에 의장이 아닌 개인 의견인 것처럼 포장했지만 의장으로서의 직위를 망각한 처사라는 비판은 피하기 어렵습니다. 법관대표회의에서 어떤 결론이 나오든 신뢰에 흠집이 날 수밖에 없다는 점에서 의장이 앞장서 불신을 자초한 셈입니다.