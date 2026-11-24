한겨레

11월 24일 한겨레 2면 기사.이재명 대통령이 23일 국가정보원장을 교체하고 4개 부처 장관 후보자를 지명하는 개각을 단행했다. 그러나 청와대 참모와 대통령 측근 중심의 인선에 대해 여당 내에서도 '회전문 인사'라는 비판이 나왔다.23일 개각에서 강금실 전 법무부 장관이 국가정보원장 후보자로 지명됐다. 외교부 장관 후보자는 임웅순 국가안보실 2차장, 통일부는 홍익표 전 청와대 정무수석이다. 행정안전부는 한준호 민주당 의원, 문화체육관광부는 강유정 청와대 수석대변인이 후보자로 지명됐다.익명의 국회 관계자는 경향신문에 "강금실 내정자가 법조인이라는 점에서 국정원의 기존 대북 정보 관리보다 법적·제도적 구조 개혁에 치중할 가능성이 있어 보인다"고 말했다.임광현 대통령 비서실장은 오후 브리핑에서 "미래를 위한 새롭고 참신한 리더십으로 국정에 활력을 더하고 국정 속도와 실행력, 국민 체감도를 더욱 강화하는 데 중점을 뒀다"고 밝혔다.그러나 한겨레가 민주당 재선의원 3명에게 물어보니 이들 모두 부정적인 반응을 보였다.재선 의원 A는 "대통령 지지율이 40%대 안팎인 답보 상태에서 국정을 쇄신할 수 있는 카드 가운데 하나가 인사인데 지지율 제고에 도움이 안 될 것 같다"며 "정치를 잘 모르는 국민도 '우리나라에 인재가 그렇게 많은데 이 정부는 똑같은 사람을 또 쓰네' 이런 이미지를 줄 수 있다. 국민들 눈에는 '측근 회전문 인사'로 비칠 수밖에 없을 것 같다"고 말했다.또 다른 재선 의원 B도 "사실상 대통령의 분신들이 장관으로 간다는 면에서 여러 논란이 있을 수 있다. 청와대가 컨트롤타워를 넘어 사실상 사령부가 되는 것 같다"고 말했다. 재선 의원 C는 "청와대 출신이나 측근들을 장관으로 전진 배치해 속도를 강조하는 인사로 보인다"면서도 "탕평이나 통합 인사를 두루 하면 좋은데 아쉬움이 남는다"고 말했다.윤태곤 '의제와 전략 그룹 더 모아' 정치분석실장은 "대통령 임기가 많이 남은 만큼, 여야 통합 인사가 어렵다면 여권 내에서라도(사람을) 폭넓게 쓸 수 있었는데, 청와대에서(부처로 사람을) 내려보내는 게 너무 일러 보인다"고 말했다.정점식 국민의힘 원내대표는 국회에서 기자들과 만나 "사람이 없어도 이렇게 없냐. 임기 말에나 보이는 레임덕 징후가 완전히 나타나는 인선"이라며 "대부분의 인선이 재활용 돌려막기 인사"라고 혹평했다.3선 의원 출신 홍익표, 재선 한준호, 비례대표 출신 강유정을 장관에 낙점한 것은 인사청문회 통과를 염두에 둔 선택으로도 해석된다. 그러나 강선우(여성가족부), 이혜훈(기획예산처), 용혜인(성평등부), 김승원(법무부) 후보자는 전·현직 의원이었음에도 불구하고 낙마했다.이 대통령의 23일 인사에서 또 하나 주목할 점은 남북관계 개선을 중시해 온 '자주파' 외교안보라인 수장들을 한꺼번에 교체한 것이다.교체 대상은 이종석 국가정보원장과 정동영 통일부 장관, 조현 외교부 장관이다.정동영이 3월 6일 국회 외교통일위원회에서 북한 우라늄 농축시설 소재지로 평안북도 구성시를 언급한 후 미국이 대북 정보 공유 제한 방침을 정하는 등 양국 갈등의 기폭제가 됐다. 6월에 열린 한미일 대북 사이버 회의에서는 국정원이 배제됐다.정동영은 10월 12일 기자간담회에서 "이번엔 미국이 틀렸다. 7월 발언을 놓친 것"이라며 2025년 7월 14일 인사청문회에서도 자신이 구성을 언급했다며 반발했다.정동영과 조현은 공개적으로 충돌한 일도 있었다. 정동영이 남북과 미국, 중국이 참여하는 4자 대화를 통한 한반도 평화 구상을 언급하자 조현은 8월 5일 언론 브리핑에서 "이상적인 말씀을 한 것이라 디스카운트하면 좋겠다"고 반박했다. 그러자 정동영은 "이상이 있어야 현실을 바꾼다"고 맞받는 등 갈등이 불거졌다.청와대 핵심 관계자는 한국일보에 "이 대통령이 더 이상 외교 안보 라인 내부 불협화음을 용납하지 않겠다는 의지를 보인 것"이라며 "미국을 향해서도 '오로지 대통령의 뜻대로만 움직일 사람이니 불필요한 오해는 하지 말라'는 명확한 메시지를 보낸 것"이라고 해석했다.이 관계자는 정동영 후임 홍익표 통일부 장관 후보자와 관련해 "홍 후보자를 문정인, 정세현, 이재정 등 자주파 인사들이 뒷받침하고 있다"고 말했다.박인휘 이화여대 교수도 조선일보에 "북한이 '적대적 두 국가'론을 내세운 가운데 정 장관까지 '두 국가'를 이야기해 한미가 난처한 상황이었는데, 청와대 정무수석까지 지낸 홍 후보자가 장관이 된다면 그보다는 신중할 것"이라고 내다봤다.전직 외교 안보 당국자는 한겨레에 "사실상 위성락 안보실장의 원톱 체제로 진용이 꾸려진 것"이라며 "트럼프 행정부 안에 풀어가야 할 한·미 현안이 많은데, 그걸 풀어가기 위한 포석으로 보인다"고 말했다.2027학년도 대학수학능력시험 세계사 2번 문항에 이의 제기가 가장 많이 접수된 것으로 집계됐다. 수험생이 입력한 가채점 결과로 추정한 오답률이 92.6%에 이르는 문항인데, 한국교육과정평가원은 12월 1일 오후 5시 최종 정답을 발표한다.한국교육과정평가원은 23일 집계에서 전체 이의 신청 189건 가운데 세계사 2번이 23건으로 가장 많았다고 밝혔다. 이 문제는 한 중국 황제의 업적을 담은 제시문을 읽고 옳은 설명을 고르는 형식이다. 제시문에는 화폐·도량형 통일과 광통거(운하) 착공·북방 유목 민족 정벌 등의 업적이 나왔다. 이는 수나라 초대 황제 문제의 업적이어서 평가원이 제시한 정답은 ④번 '9품중정제를 폐지하였다'가 되는데, 일부 수험생은 제시문에 진시황의 업적도 포함돼 있으므로 ②번 '분서갱유를 단행하였다'도 정답으로 인정해야 한다고 주장한다.중국 소셜미디어 웨이보에서는 '#한국 대입시험 중국사 문제 정답률 10% 미만'이라는 해시태그가 퍼졌다. 중국 온라인 커뮤니티 후푸에는 "너무 악랄하게 문제를 냈다. 앞에 나온 설명(도량형 통일, 동전 주조 등)은 전부 헷갈리게 하려는 함정이고 결국 '광통거'라는 단서 하나가 핵심"이라는 글이 올라왔다.전문가들은 세계사 2번 같은 문항을 수험생의 실수를 끌어내려 의도적으로 헷갈리게 낸 '매력적 오답'이라고 부른다. 교육과정평가원장 출신 성기선 가톨릭대 교직과 교수는 한국일보에 "매력적 오답 문제에 대한 비판은 충분히 의미가 있다"면서도 "쉽게 출제하면 그 또한 (변별력이 없다는) 비판을 받는다. 수능 시스템을 개편해 절대평가 방식으로 가자는 논의가 나오는 건 이 때문"이라고 말했다.국토교통부가 출퇴근 시간대 시위로 지하철 운행을 방해하는 행위를 처벌하는 법안에 찬성하면서도 형량은 낮춰야 한다는 의견을 냈다.해당 법안은 2025년 4월 28일 김재섭 국민의힘 의원이 대표 발의한 이른바 '전장연(전국장애인차별철폐연대) 방지법'이다. 특정 시간대의 시위로 열차 운행을 방해할 경우 5년 이하 징역 또는 5000만 원 이하 벌금에 처하고, 형량을 2분의 1까지 가중처벌할 수 있다는 내용을 담고 있다.24일 중앙일보에 따르면, 국토부는 국회 국토교통위원회에 "안전한 열차 운행과 원활한 철도 운영체계 유지를 위해 출퇴근 시 지하철 운행 방해 행위에 대한 처벌 규정을 신설해야 한다"는 의견을 냈다. 다만 국토부는 형량에 대해 "집회 및 시위에 관한 법률(집시법) 등 유사 입법례 및 외국 사례와 비교하면 처벌이 과도한 측면이 있다"며 "1년 이하 징역 또는 1000만 원 이하 벌금이 적정해 보인다"고 밝혔다.경찰은 지하철 승강장에서 벌어지는 시위는 옥외가 아닌 실내 집회여서 집시법을 적용하기 어렵다는 입장이다. 서울 종로경찰서는 박경석 전장연 상임대표를 10일 업무방해 등 혐의로 송치했다. 박경석은 지난해 11월 18일 광화문역 승강장에서 약 70명과 1시간 넘게 시위를 벌인 혐의를 받는다.서울중앙지법 형사35부는 1월 29일 열차 출발을 막은 전장연 활동가 문아무개 씨에게 전차 교통방해 등 혐의로 징역 2년에 집행유예 4년, 벌금 20만 원을 선고했다. 문아무개 씨는 즉각 항소했다. 전장연은 선고 뒤 "한참 뒤떨어진 재판부의 인권 의식을 보여준 당황스러운 판결"이라고 성토했다.불륜 스캔들로 물러났던 젠슨 황이 사임 11일 만에 엔비디아 최고경영자(CEO)로 복귀했다. 이사회는 국가 안보에 위험이 없다고 판단했지만 미 의회는 검증의 고삐를 죄고 있다.엔비디아 이사회는 23일(현지시간) 만장일치로 젠슨 황을 CEO와 이사회 이사로 즉시 복귀시키기로 결정했다고 밝혔다. 이사회는 엿새 전인 17일만 해도 복귀시킬 뜻이 없다고 밝혔다. 그러나 황이 이사회에 솔직하게 설명했고 회사를 이끌 역량도 있다고 판단했다며 입장을 번복했다.CNBC는 황이 환호하는 직원들 앞에서 "두 번째 기회에 감사하다"고 말했다고 전했다.도널드 트럼프 미국 대통령은 자신의 소셜미디어에 이번 결정이 "올바르고 적절하다"고 환영했고, 젠슨 황 복귀 소식에 엔비디아 주가는 개장 직후 31% 가량 뛰었다.다만 의회 문턱이 남아 있다. 황은 12월 1일 하원 3개 위원회의 공동 청문회에 출석해야 한다. 하원 정보위원회 대변인은 미 CBS뉴스에 "복귀해도 달라지는 것은 없다"고 말했다.중국 정보기관과 연계된 것으로 의심받는 앨리스 황과의 관계와 대중국 반도체 수출 통제 우회 의혹이 핵심 쟁점이다. 앨리스가 임원이었던 싱가포르 업체 메가스피드는 미 법무부의 수사를 받고 있다.▲ 경향신문 = 내각 외교안보 라인 '전면 물갈이'▲ 국민일보 = 외교·안보팀 전면 교체 한·미관계 재정비 포석▲ 동아일보 = 외교안보라인 '자주파' 전면 교체▲ 서울신문 = 李 파격… 국정원 '첫 여성 수장' 강금실▲ 세계일보 = 외교안보라인 대폭 개편… 자주파 퇴진▲ 조선일보 = 젠슨 황 복귀▲ 중앙일보 = '자주파' 물리고 '내사람' 채웠다▲ 한겨레 = 외교·안보 대거 교체…국정원장 후보 강금실▲ 한국일보 = 외교안보 라인 교체… 靑 "불협화음 불허"