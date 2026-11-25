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미국 FDA 대 한국 식약처 영양 강조 표시 기준 비교자체제작
미국 식품의약국(FDA)은 21 CFR 101.60 규정을 통해 당류 및 열량 강조 표시(Nutrient Content Claims)를 엄격히 관리한다. 미국 FDA는 무당(Sugar Free) 표시가 저열량 식품이라는 인식으로 이어질 수 있다는 점을 고려해, 저칼로리 기준을 충족하지 않는 제품에는 이 사실을 알리는 경고 문구를 명시하도록 규정하고 있다. [6]
국내 식약처 역시 이러한 혼란을 줄이기 위해 올해부터 대체당을 사용한 무당·제로슈거 제품 전면에 열량 정보나 '저열량 제품이 아님' 문구를 병기하도록 제도를 보완했다. [7] 그러나 현장에서는 무인 매장 입구의 '제로 간식'과 같은 대형 마케팅 문구가 먼저 눈에 띄는 데다, 소비자가 '무당'과 '무열량'의 법적 개념 차이를 직관적으로 구분하기는 여전히 쉽지 않다는 지적이 나온다.
두 국가 간 '기준 산정 단위'의 차이 역시 소비자 착시를 부추기는 주요 원인으로 꼽힌다. 미국 FDA는 소비자가 일상적으로 한 번에 먹는 양을 고려한 '1회 제공량(RACC)'을 기준으로 당류·열량 강조 표시를 적용한다. 반면 한국 식약처는 식품 구분을 막론하고 일률적인 '100g 또는 100mL' 농도 기준을 적용하고 있다.
이에 따라 대용량 음료나 식품은 100mL당 당류가 0.4g에 불과해 법적 '무당(0.5g 미만)' 기준을 통과하더라도, 소비자가 한 병(500mL)을 모두 마셨을 때는 총 2g에 달하는 당류를 섭취하게 되는 맹점이 발생한다. 소비자는 '1회 섭취량' 기준으로 제품을 받아들이는 반면, 제도는 '100mL당 농도'에 맞춰져 있어 실제 섭취량과 법적 표시 사이의 간극이 벌어지는 구조다.
당류 줄어도 열량은 그대로, 소비자에게 일으키는 '착시 효과'
문제는 당류 관련 강조 문구가 소비자의 제품 인식에 영향을 미칠 수 있다는 점이다. 포르투갈 리스본대 프라다 등의 연구(2021)에 따르면, '0% Sugar', 'Sugar-Free', 'NoAdded Sugars', 'Low Sugar' 등 당류 관련 표시는 소비자가 제품을 더 건강하고 열량이 낮은 것으로 인식하는 데 영향을 미쳤다. [8]
영국의 레더헤드 푸드 리서치 등이 수행한 연구에서도 소비자는 당류 감소 표시를 접했을 때 당류 감소율과 비슷한 수준의 열량 감소를 기대하는 경향을 보였다. 당류 감소 표시가 실제 열량 감소 수준에 대한 소비자의 기대에 영향을 미칠 수 있음을 보여준다. [9]
당류를 줄였다고 해서 당연히 제품의 열량까지 낮아지는 것은 아니다. 미국 FDA 연구팀의 조사(2010)에서도 영양 성분표를 확인하지 않은 상태에서의 저탄수화물 표기가 제품 전체의 영양적 우수성과 칼로리 감축으로 오인되는 경향이 확인됐다. [10] 국제 학술지 <Frontiers in Nutrition>에 게재된 최신 행동경제학 연구(2025)는 무당 표기가 소비자의 건강성 인지에 긍정적 착시를 준다고 분석했다. [11]
실제로 패터슨 등(2012)이 조사한 식품 4종에서는 당류가 29~49% 감소하더라도 제품 전체의 열량 감소는 1.4~5.7% 수준에 그쳤으며, 한 제품은 오히려 100g당 열량이 증가했다. [12] 결국 당류 감소라는 일부 정보만으로 제품 전체의 열량이나 영양적 특성까지 판단하는 것은 주의할 필요가 있다.
이은희 소비자주권시민회의 공동대표(인하대 소비자학과 명예교수)는 "소비자는 포장 전면에 크게 적힌 '제로(ZERO)', '무(無)', '저(低)'라는 단어 자체에 강하게 각인되어 제품 전체의 칼로리가 낮을 것이라 판단한다"며 "생산자와 달리 일반 소비자는 무당과 무열량의 법적 표기 기준을 명확히 구분하지 못하며, 당류와 열량 자체를 혼동하는 사례가 많다"고 말했다.
이 대표는 이어 "현대 소비자가 구매하는 상품 종류가 수백 가지에 달하는 상황에서, 아무리 건강에 관심이 높다 하더라도 세부적인 법적 정보에 대해 생산자만큼 파악하기는 현실적으로 어렵다"며 "결국 글자 그대로 '칼로리도 없을 것'이라고 믿게 되는 구조"라고 짚었다.
소비자 주의에만 기댈 수 없어... 식약처 표기 통일과 기업 책임
제로 식품의 확산은 소비자에게 맛을 유지하면서도 당류나 열량을 줄일 수 있는 새로운 선택지를 제공해 준다. 그러나 마케팅 문구와 실제 영양 성분 사이의 간극을 오인하면 건강 관리를 목적으로 제로 식품을 찾는 소비자에게 오히려 부정적인 결과를 가져올 수 있다.
전문가들은 이러한 착시 문제를 해결하기 위해 소비자 개인의 주의에만 의존할 것이 아니라 규제 당국의 표준화 조치와 소비자의 알권리 보장이 선행되어야 한다고 지적한다.
이은희 대표는 "소비자에게 '복잡한 영양 성분을 일일이 공부하라'고 요구할 것이 아니라, 공급 단계에서부터 혼란을 줄일 수 있는 장치가 필요하다"며 "식약처가 중심이 되어 난립하는 마케팅 용어를 '제로 칼로리' 등 소비자가 직관적으로 이해할 수 있는 명칭으로 규격화하고 통일할 필요가 있다"고 제언했다.
또한 "가전제품의 안전 경고 표시처럼 제품 뒷면의 영양 성분표 역시 글자 크기를 키우고 눈에 띄는 색상을 부여해 소비자가 손쉽게 정보를 확인할 수 있도록 생산자에게 권고해야 한다"며 "소비자의 건강을 바탕으로 이윤을 창출하는 기업이라면 헷갈리는 문구로 눈가림할 것이 아니라, 정확한 정보를 쉽고 명확하게 제공할 윤리적 책임을 다해야 한다"고 강조했다.
글: 안치용 ESG비즈니스리뷰 발행인, 정은비·신승예 기자(동국대 미디어커뮤니케이션학과), 이윤진 ESG연구소 대표