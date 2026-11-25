사진공동취재단

2027학년도 대학수학능력시험이 실시된 19일 오전 서울 영등포구 여의도여자고등학교에서 수험생이 책상 위에 안경과 전자기기를 올려놓고 있다.지난 며칠간 대한민국이 '까만 안경'으로 떠들썩했다. AI(인공지능)를 활용한 새로운 치팅이 드러났고, 온 나라의 시험이 공정성을 의심받기 시작했다. 그리고 때마침 대학수학능력시험이 다가왔다.정부는 AI 치팅을 막기 위해 총력전을 벌였다. 스마트안경과 초소형 카메라를 찾아내기 위해 감독을 강화하고, 제출하지 않은 휴대전화를 찾기 위해 전국에 위급 재난 문자까지 보냈다. 요행으로 시험장에서 걸리지 않아도 끝이 아니라고 했다. 의심 사례가 있으면 시험이 끝난 뒤 AI 서비스 접속 기록과 통신 자료까지 확인하고, 부정행위가 확인되면 향후 수능 응시를 최대 10년 동안 제한하는 방안까지 추진하겠다고 했다. 재수나 반수를 하던 대학생이라면 기존 대학에서도 퇴학시키겠다고 했다.재난 문자라니, 그야말로 재난이나 전시에 준하는 사태를 맞이한 국가의 총력전이다. 교육부 차관은 "지금은 과잉 대응을 해야 하는 상황"이라고 말했다.정부의 대응을 두고 왈가왈부할 생각은 없다. AI 기술에 대해선 문외한에 가까운 비전문가 입장에선 정부는 할 수 있는 최선을 다한 것처럼 보인다. 다만 '재난'이나 '과잉 대응' 같은 말의 범람, 온 나라의 관심을 블랙홀처럼 끌어들이는 '수능'이라는 시험의 존재를 보고 있자니 도대체 무엇으로부터 무엇을 지키지 못한 재난이고, 무엇을 기필코 지켜내기 위한 대응인가 하는 질문을 던지게 된다.한 수학 강사는 수능시험을 일컬어 "한 문제 차이로 합격과 불합격이 갈리는 잔인한 시험"이라고 했다. 또 다른 국어 강사는 "수능은 가장 공정한 제도여야 한다"라고 말했다. 동의한다. 수능시험은 한 문제로 합격과 불합격은 물론 인생의 많은 부분이 갈리는 잔인한 시험이다. 다만 이상한 점이 있다. 수능이 그토록 '잔인한 시험'이라면 그 잔인함 때문에 더 공정해야 하는 것이 아니라, 그 잔인함을 없애기 위해 노력하는 것이 우선 아닌가.'배틀로얄'. 한국 수능시험은 거대한 배틀로얄 같다. 서로가 서로를 죽이기 위해 설계된 거대한 게임. 죽이지 못하면 죽는, 목숨을 걸고 하는 무한의 경쟁 시스템.배틀로얄을 공정하게 운영하라는 것은 배틀로얄에 남몰래 총을 하나 더 숨겨서 들어오지는 말라는 얘기와 같다. 아무리 공정하게 운영해도 배틀로얄은 배틀로얄이다(지금 배틀로얄의 공정성을 운운하는 자들이 그 배틀로얄에 들고 갈 무기를 파는 무기상들이라는 것은 상징적이다). 이 경기가 끝나면 누군가는 잔인하게 죽거나 다친다. 십 대 후반, 이십 대 초반 남짓의 이들이 감내하기에 이 시험이 가혹하다고 말하려면, 잔인함을 공정하게 견디라고 하는 것이 아니라 이 잔인함을 어떻게 집어치울 수 있는지를 고민하는 것이 상식적이지 않나.더구나 그동안 치러진 이 배틀로얄의 공정함도 환상에 가깝다. 시험장에서 AI의 도움을 받은 점수가 그 학생의 '순수한 실력'이 아니라면, 시험장에 들어오기 전까지 부모의 경제력으로 구매한 수많은 강의와 과외와 정보의 도움을 받은 점수는 어디까지가 순수한 개인의 실력일까. 공정함에 대해 이야기하려면 공정함의 다양한 층위에 대해서도 논의해야 한다. 왜 '순수한 실력'이라는 쉬운 말 뒤에 숨어, 그동안 숱하게 존재해 오던 다양한 차별과 불공정에 대해서는 말하지 않는 것일까.애초에 대입 시험은 왜 잔혹해졌을까. 대학수학능력시험은 이름 그대로 대학에서 공부하는 데 필요한 능력을 측정하기 위한 시험이다. 암기한 지식을 얼마나 많이 기억하는지가 아니라, 주어진 정보를 이해하고 분석하고 추론해 문제를 해결할 능력이 있는지를 평가하겠다는 것이 애초 수능의 취지였다. 그러나 우리 사회에서 수능은 어느 순간부터 그 능력을 확인하는 시험이기보다 사람을 정교하게 줄 세우는 시험으로 기능해 왔다.내가 대학에서 공부할 만한 능력을 갖추고 있는지를 확인하는 것으로는 부족하다. 옆에 앉은 친구보다 한 문제를 더 맞혀야 하고, 그 한 문제로 어느 대학의 어느 학과에 갈 수 있는지가 갈린다. 그 기저에는 대학 서열화가 있겠다. 사회가 대학의 가치를 촘촘하게 줄 세우자, 그 대학에 들어가기 위한 시험 역시 사람을 촘촘하게 줄 세우는 장치가 됐다. 그리고 대학의 이름이 다시 취업과 소득, 사회적 지위의 격차로 이어지면서 경쟁은 더욱 잔혹해졌다.경쟁의 수직계열화다. 대학에서 고등학교로, 고등학교에서 중학교로, 다시 초등학교와 유치원으로 아래로 경쟁이 내려갔다. 이제는 '7세 고시', '4세 고시'라는 말까지 별스럽지 않게 쓰인다.시험의 목적이 줄의 맨 앞에 서는 것이 되다 보니 본래의 목적인 '고등교육을 위한 수학능력의 평가'는 점점 뒷전으로 밀려났다. 무엇을 알고 이해하고 판단할 수 있는지를 가늠하기보다 문제를 더 빠르고 정확하게 맞히는 기술과 기능이 교육의 본질처럼 취급됐다. 그리고 그 '왜곡'의 끝에서 AI를 만났다. 기계처럼 문제를 풀도록 가르쳐온 교육이 진짜 기계와 문제 풀이 경쟁을 벌여 이길 수는 없는 일이다.그래서 어쩌면 AI는 수능을, 나아가 시험을 망가뜨린 것이 아니라 이미 망가져 가고 있던 시험의 실체를 더 빠르게 폭로한 것인지도 모르겠다. 무엇을 평가하고 측정하기 위한 시험이었는지를 잊고 줄 세우기에만 몰두했던 시험들, 그 때문에 정작 평가해야 할 이해력과 판단력과 사고력을 제대로 가늠하지 못했던 시험들의 한계를.어쩌면 AI는 사람이 기계적으로 문제를 푸는 능력을 '수학능력'이라는 이름으로 덧칠해 온 시험의 실상을 표백해서 드러낸 것인지도 모른다. 색이 빠지고 나니 드러난 것은, 우리가 그동안 지켜왔던 '시험'은 누가 문제를 더 빠르고 정확하게 푸는지를 겨루는 장치였다는 사실이다.