▲열사의 탄생 표지 사진.
마나베 교수가 쓰쿠바대학에서 박사 학위를 받은 논문의 제목은 <한국 민중운동에서의 ‘한’의 역학―‘열사’ 생성의 사생관을 둘러싸고>이다. 이 논문은 1997년 히라카와(平河) 출판사에서 <열사의 탄생―한국 민중운동에서의 한의 역학』>란 단행본으로 출간되었다. 한국에서도 같은 제목으로 2015년 민속원에서 번역본이 나왔다. 여기서는 편의상 논문과 책을 모두 <열사의 탄생>으로 칭했다.마나베 유코 제공
마나베는 학위 취득과 책자 발간이 기쁘면서도 조심스러웠다. "숭고한 죽음을 오만하게도 이론으로 갈기갈기 찢어 놓은 것은 아닌지, 측량할 수 없는 흠투성이로 열사와 유족의 헌신에 누가 되지 않았는지"
하는 걱정이었다.
마나베는 "연구자에게는 항상, 학문적 양심이라는 것을 묻게 됩니다. 단지 흥미로 한다면 당신을 도와줄 수 없어요. 그러나 진지한 마음으로 한다면 당신은 이미 나의 동지입니다"
라고 한 김성례의 당부를 떠올렸다(김성례는 분단 시대의 문화인류학을 공부하는 학자로 마나베에게 길동무 노릇을 해줬다).
마나베는 김성례의 격려를 떠올리며 두렵고 조심스러워하는 태도를 떨쳐내고 마음에 품었던 다음 주제 '광주' 연구로 나아갔다. 광주항쟁 연구 또한 2000년에 <광주사건으로 읽는 현대한국>(헤이본샤·平凡社간)이란 책으로 결실을 봤다. 마나베는 한국 현대사에 관한 연구 성과를 인정받아 2002년에 고쿠시칸대학의 21세기아시아학부조교수, 2006년에 도쿄대 동양문화연구소 조교수를 거쳐 2010년에 정교수로 승진했다.
마나베의 연구 경향이나 저술 활동은 한국 정보기관이 주목할 만했다. 1996년 YMCA 호텔에서 한국기관원으로 여겨지는 두 사람을 만난 뒤에도 그의 주변에는 알 듯 모를 듯한 그림자가 어른거렸다.
한 번은 동양문화연구소 사무국으로 마나베 교수의 핸드폰 번호를 묻는 전화가 온 적이 있었다. 전화를 건 사람은 자신이 누구인지 밝히지 않았고, 말투가 일본어 원어민 같지 않았다고 한다. 또 마나베가 도쿄대 앞 음악다방 '무기'에서 4·3을 연구하는 한국인 학자와 대화할 때 '국가보안법'이란 단어가 나오자, 갑자기 노래가 끊어졌다. 마치 녹음하려고 하나 의심이 들게끔 타이밍이 묘했다. 한국인 연구원은 나중에 "신문으로 얼굴을 가린 채 우리 대화에 귀 기울이는 사람이 옆자리에 있었다"라고 기억해내기도 했다.
이 외에도 마나베는 한국 정부의 블랙리스트에 자신이 올라 있는 게 아닌지 의심할 만한 일을 경험했다. 2010년, 그는 한국의 한 출판사에서 메일을 받는다. 외국인 연구자가 본 한국 문화의 매력이란 주제로 책을 만드는데 원고를 받고 싶다는 것이었다. 마나베는 한국의 현대사가 녹아있는 봉준호 감독의 <괴물>에 관해 쓰겠다고 답장했다.
그런데 마감을 앞두고 제안이 취소되었다. 출판사는 "한국 정부 산하에 있는 어떤 위원회가 이 기획을 담당하는데, G20정상회의에 맞춰 책을 출간한다는 계획이다. 그런데 위원회에서 '마나베와 봉준호는 안 된다'는 방침이 내려왔다. 우리는 따를 수밖에 없다"
라며 양해를 구했다. 그전에도 한국에서 온 인터뷰 요청이 직전에 취소된 적이 있었다. 마나베는 거푸 이런 일을 겪으며 자신의 연구로 다른 사람에게 혹여 피해가 미칠까 항상 조심하고 특히 한국인 연구자 접촉은 늘 신중하게 했다. 그는 뜻하지 않게 식사도 혼자 할 정도로 '외로운 사람'이 되고 말았다.
<택시운전사>에 관한 해설 기사로 일본 사회에 광주항쟁을 알리다
2008년 5월 영화 <화려한 휴가>가 일본에서 <광주 5·18>로 개봉했을 때, 마나베는 영화 팸플릿과 인터넷에 올라갈 해설을 썼다. 배급사는 답례로 DVD 5장을 마나베에게 줬고 마나베는 이 중 한 장을 도쿄대의 미디어저널리즘 전공 하야시 카오리(林香里) 교수에게 선물했다. 하야시는 영화를 보고 큰 감명을 받았다며 도쿄 대학에서 상영회를 하자고 제안했다. 사전 강의와 상영, 토론까지 3시간 30분 동안 진행된 행사를 마치고 하야시는 광주항쟁을 미디어 측면에서 분석하자는 제안까지 했다. 마나베는 하야시와 의기투합, 대학원생 한둘을 더하여 '광주연구회'를 만들고 한국을 포함 국제 사회의 언론 매체가 광주를 어떻게 다루었는지 분석했다.