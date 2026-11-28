마나베 유코 제공

"저는 일본 학생으로 한국의 열사를 연구하고 있어요. 유족의 목소리를 직접 듣고 싶은데 어떤 방법이 있을까요?"

▲유가협을 방문해 찍은 사진.왼쪽 두번째가 마나베 유코. 오른쪽 옆이 이한열의 어머니 배은심 여사다. 2015년 3월 마나베 유코제공

유족의 생생한 증언... 김종태 열사 동생이 한 이야기, 가슴을 적시다



모든 유족의 얘기가 사무치지만 마나베에게 특별히 기억에 남는 사람은 김종태 열사의 동생이다. 김종태는 1958년 부산에서 태어나 다섯 살 때 부모님 손에 이끌려 서울로 올라왔다. 미아리고개에 있던 공동 묘지에 천막을 치고 살 정도로 집안 형편이 어려웠다. 김종태는 5학년 때 초등학교를 중퇴하고 이 공장 저 공장을 떠돌다가 성남 주민교회의 이해학 목사를 만나면서, 또 야학 활동을 통해 세상에 눈을 뜨게 된다.



광주항쟁의 참상이 채 가시지 않은 1980년 6월 9일 오후 6시 경, 김종태는 "계엄령을 즉각 해제하고, 군은 본연의 자세로 돌아가라!"라는 내용의 유인물을 뿌리고 이화여대 앞에서 분신한다. 불과 스물세 살의 그는 "술을 마시고 목이 터져라, 고함을 쳐보았습니다. 그러나 우리 앞에 가로 막힌 벽은 꿈쩍도 안 했습니다. 꽉 막힌 가슴은 너무나 답답했습니다"라고 애끓는 마음을 유서에 남겼다.



그런 김종태의 어머니 허두측과 한 인터뷰는 꼬박 이틀이 걸렸다. 첫날은 유가협의 사무실 구석방에서였다. 두 번째는 집으로 찾아갔다. 청계천 5가에서 시외버스를 타고 물어물어 성남의 언덕배기 동네를 찾아갔다. 그런데 얘기를 나누는 중에 김종태의 동생 김종수가 불쑥 들어왔다. 어머니 안부가 궁금해 들렀다는 그는 앞뒤 사정을 듣더니 가슴에 묻어만 두어 어머니도 몰랐던 얘기를 꺼냈다.



"형이 한 장 한 장 손으로 쓴 유인물 50장을 주며 내게도 뿌리라고 했는데 너무 겁이 났어요. 종로서적에 들어가 책 속에 몇 장을 넣고, 공중전화 부스 같은 곳에 놓고 나머지 20장은 버리고 말았어요."



김종수는 겁에 질려 유인물을 버렸고 형에게 다 뿌렸다고 거짓말을 한 일, 형이 "함께할 사람이 없다고 판단해 죽음을 결심한 일" 등을 기억하며 뜨거운 눈물을 쏟았다. 형의 분신 사실을 알고 연세대 병원으로 달려갈 때, 어린 마음이 어땠을까 하는 생각에 마나베도 가슴이 미어졌다.



마나베는 이날 허두측과 앉은뱅이 밥상에서 늦은 저녁을 먹고 상대원동의 좁은 골목길을 빠져나왔다. 마나베는 여러 번 발길을 멈추고 김종태의 어머니가 사는 집을 돌아보았다. 달동네라 했던가, 집들은 모두 이마가 낮아 내려앉을 듯했고 좁은 어깨는 웅크리고 있었다. 산동네 끝자락 너머 달무리에, 사진으로 본 김종태의 얼굴이 흘러가는 듯했다.



이날 인터뷰는 마나베에게 소중했다. 마나베는 박사 논문에 연연하지 않고 한국의 열사 이야기를 일본 사회에 제대로 전달하겠다고 다짐했다. 많은 일본인은 불평한다. 한국인은 과거에만 사로잡혀 징용공이며 일본군 위안부 문제를 끝도 없이 말한다고… 마나베는 일본 사람이 한국의 고된 역사와 그 속에서 생성된 한을 너무 모르는 게 안타까웠다. 게다가 일본에서는 한이 원망의 의미가 강한 우라미(うらみ)로 번역되어 오해도 적지 않은 실정이었다. 마나베는 성남의 산동네를 떠나면서, 분단과 독재에 신음하는 한국인의 아픔이 일본의 식민지배에서 비롯되었음을 똑똑히 알리겠다고 마음을 사려먹었다.



열사의 숭고한 뜻을 알량한 이론으로 헤집어놓은 것은 아닌지



마나베의 노력은 1996년 3월 25일 쓰쿠바대학의 박사학위 논문으로, 1997년 <열사의 탄생>이란 단행본 발간으로 이어졌다. 그는 이 작업을 통해 "전태일부터 박종철 그리고 강경대로 이어지는 열사의 죽음과 자식의 죽음을 헛되이 하지 않으려는 어머니·아버지의 마음이 한국의 민주화를 이끌었고 한국 현대사의 신화가 되었음"을 밝혔다.



▲열사의 탄생 표지 사진.마나베 교수가 쓰쿠바대학에서 박사 학위를 받은 논문의 제목은 <한국 민중운동에서의 ‘한’의 역학―‘열사’ 생성의 사생관을 둘러싸고>이다. 이 논문은 1997년 히라카와(平河) 출판사에서 <열사의 탄생―한국 민중운동에서의 한의 역학』>란 단행본으로 출간되었다. 한국에서도 같은 제목으로 2015년 민속원에서 번역본이 나왔다. 여기서는 편의상 논문과 책을 모두 <열사의 탄생>으로 칭했다. 마나베 유코 제공

마나베는 학위 취득과 책자 발간이 기쁘면서도 조심스러웠다. "숭고한 죽음을 오만하게도 이론으로 갈기갈기 찢어 놓은 것은 아닌지, 측량할 수 없는 흠투성이로 열사와 유족의 헌신에 누가 되지 않았는지" 하는 걱정이었다.



마나베는 "연구자에게는 항상, 학문적 양심이라는 것을 묻게 됩니다. 단지 흥미로 한다면 당신을 도와줄 수 없어요. 그러나 진지한 마음으로 한다면 당신은 이미 나의 동지입니다" 라고 한 김성례의 당부를 떠올렸다(김성례는 분단 시대의 문화인류학을 공부하는 학자로 마나베에게 길동무 노릇을 해줬다).



마나베는 김성례의 격려를 떠올리며 두렵고 조심스러워하는 태도를 떨쳐내고 마음에 품었던 다음 주제 '광주' 연구로 나아갔다. 광주항쟁 연구 또한 2000년에 <광주사건으로 읽는 현대한국>(헤이본샤·平凡社간)이란 책으로 결실을 봤다. 마나베는 한국 현대사에 관한 연구 성과를 인정받아 2002년에 고쿠시칸대학의 21세기아시아학부조교수, 2006년에 도쿄대 동양문화연구소 조교수를 거쳐 2010년에 정교수로 승진했다.



마나베의 연구 경향이나 저술 활동은 한국 정보기관이 주목할 만했다. 1996년 YMCA 호텔에서 한국기관원으로 여겨지는 두 사람을 만난 뒤에도 그의 주변에는 알 듯 모를 듯한 그림자가 어른거렸다.



한 번은 동양문화연구소 사무국으로 마나베 교수의 핸드폰 번호를 묻는 전화가 온 적이 있었다. 전화를 건 사람은 자신이 누구인지 밝히지 않았고, 말투가 일본어 원어민 같지 않았다고 한다. 또 마나베가 도쿄대 앞 음악다방 '무기'에서 4·3을 연구하는 한국인 학자와 대화할 때 '국가보안법'이란 단어가 나오자, 갑자기 노래가 끊어졌다. 마치 녹음하려고 하나 의심이 들게끔 타이밍이 묘했다. 한국인 연구원은 나중에 "신문으로 얼굴을 가린 채 우리 대화에 귀 기울이는 사람이 옆자리에 있었다"라고 기억해내기도 했다.



이 외에도 마나베는 한국 정부의 블랙리스트에 자신이 올라 있는 게 아닌지 의심할 만한 일을 경험했다. 2010년, 그는 한국의 한 출판사에서 메일을 받는다. 외국인 연구자가 본 한국 문화의 매력이란 주제로 책을 만드는데 원고를 받고 싶다는 것이었다. 마나베는 한국의 현대사가 녹아있는 봉준호 감독의 <괴물>에 관해 쓰겠다고 답장했다.



그런데 마감을 앞두고 제안이 취소되었다. 출판사는 "한국 정부 산하에 있는 어떤 위원회가 이 기획을 담당하는데, G20정상회의에 맞춰 책을 출간한다는 계획이다. 그런데 위원회에서 '마나베와 봉준호는 안 된다'는 방침이 내려왔다. 우리는 따를 수밖에 없다" 라며 양해를 구했다. 그전에도 한국에서 온 인터뷰 요청이 직전에 취소된 적이 있었다. 마나베는 거푸 이런 일을 겪으며 자신의 연구로 다른 사람에게 혹여 피해가 미칠까 항상 조심하고 특히 한국인 연구자 접촉은 늘 신중하게 했다. 그는 뜻하지 않게 식사도 혼자 할 정도로 '외로운 사람'이 되고 말았다.



<택시운전사>에 관한 해설 기사로 일본 사회에 광주항쟁을 알리다



2008년 5월 영화 <화려한 휴가>가 일본에서 <광주 5·18>로 개봉했을 때, 마나베는 영화 팸플릿과 인터넷에 올라갈 해설을 썼다. 배급사는 답례로 DVD 5장을 마나베에게 줬고 마나베는 이 중 한 장을 도쿄대의 미디어저널리즘 전공 하야시 카오리(林香里) 교수에게 선물했다. 하야시는 영화를 보고 큰 감명을 받았다며 도쿄 대학에서 상영회를 하자고 제안했다. 사전 강의와 상영, 토론까지 3시간 30분 동안 진행된 행사를 마치고 하야시는 광주항쟁을 미디어 측면에서 분석하자는 제안까지 했다. 마나베는 하야시와 의기투합, 대학원생 한둘을 더하여 '광주연구회'를 만들고 한국을 포함 국제 사회의 언론 매체가 광주를 어떻게 다루었는지 분석했다.



▲광주항쟁으로 읽는 현대한국 표지 사진<광주 사건으로 읽는 현대한국>(헤이본샤·平凡社간)은 2000년 일본에서 출간되었고 한국에서는 2001년 <광주항쟁으로 읽는 현대한국>(사회문화원간)이란 이름으로 간행되었다. 마나베 유코제공

마나베는 재일거류민단의 기관지와 조총련의 조선신보·조선시보를 담당했다. 마침 한국에서 '천안함 사건'이 터져, 한국 국적을 지닌 대학원생이 조총련을 드나들 수 없는 분위기여서 마나베 혼자 작업했다. 이때 마나베는 한국의 국가보안법으로 한국의 연구자가 접근할 수 없는 영역을 일본의 연구자가 메워야함을 다시금 실감했다.



마나베는 조사를 통해 "5·18을 1980년에만 머물지 않고 1948년의 4·3까지 거슬러 올라가 한국 현대사의 맥락에서 분석하는 시선, 중남미에서 미국이 위성 국가를 통제하는 방식과 연결 지어 바라보는 시각"을 배웠다. 이 성과는 2010년, 일본에서 <광주 사건으로 읽는 현대한국> 증보판으로 출판되었다.



<화려한 휴가>에 이어 장훈 감독의 영화 <택시운전사>가 2018년 4월 21일 <택시운전사―약속은 바다를 건너>라는 제목으로 일본에서 개봉했다. 첫 주는 전국 14개 극장에서 상영하는 수준이었는데 관객의 입소문을 타고 상영관이 110개까지 늘고 흥행 수입이 최종 1억 1000만 엔을 넘어설 정도로 반향이 컸다. 마나베는 개봉을 반기며 고단샤(講談社)가 발행하는 웹 잡지 <현대비즈니스>에 해설 기사를 썼다.



마나베는 <1987>과 <기생충>에 관한 글도 기고했다. 그의 연구가 워낙 무거워 대중에게 친숙하게 다가갈 수 없는 터에, 영화 해설은 일본 사회에 한국의 현대사를 알릴 좋은 계기였다. 그의 글은 2024년 12월 3일 벌어진 윤석열의 내란 때 다시 웹 잡지의 전면을 장식하기도 했다.



마나베는 요즘도 틈날 때마다 한국에 온다. 올해만 세 번이나 방문했다. 그는 공항에서 곧바로 신림동에 있는 박종철센터로 가서, 박종철의 아버지 '박정기 선생'의 일기를 읽는다. 박정기 선생의 글은 격동적인 정세에서 남긴 글이라 예민한 문장이 많아 센터 내에서만 읽을 수 있기 때문이다.



▲마나베 유코가 신림동에 있는 박종철센터에서 찍은 사진.그는 한국의 열사, 광주항쟁의 연구자다. 민병래

마나베는 <열사의 탄생>을 세상에 내놓고 "유가협의 아버지·어머니를 더 알아가고 한민족의 마음 또한 더 알아가겠다"라고 다짐했었다. 한국 정보기관의 사찰을 받는 듯한 정황에서도 "자신이 발길을 끊으면 유가족은 더욱 고립감을 느낄 테니 떠나서는 안 된다"라고 자신을 다독였었다. 그 마음으로 지금 박정기 선생의 일기를 한 장 한 장 읽고 메모한다. 어느 한 문장도 눈에 밟히지 않는 글귀가 없으나 몇몇 날들은 특히 가슴을 친다(아래는 센터가 공개를 허락한 박정기 선생의 일기 일부분인데 오탈자를 고치지 않고 원문 그대로 옮긴다).



1988년 2월 8일 23:30

집에 왔다. 텅빈 집에 막내만 말없이 의젓하게 있었다!!(종철의 영정사진을 보고)



1991년 2월 19일 화 맑음

........

어스럼한데 들어가니 그 애(종철이)가 누워 있는데 눈을 어스룸 감고 있다. 부슥부슥 옆으로 누운 자세에서 눈을 뜨는 것. 하도 반갑고 신기해서 밖으로 뛰어가면서 양손을 입에 나팔로 하고 배 힘을 가득 채워



"보소! 우리 종철이가 깨어났소! 살아났소!"



고래고래 고함으로 목이 터져라 외쳤으나 별로 거든 이 없어 주위를 보니 상체는 보이지 않은 하체가 든든한 일반인과 예비복을 입은 군복 차림들이 열을 지어 있었다. 하도 열심히 외쳤던 것과는 반비례해서, 생각을 하다. (곰곰이)잠이 깨다.



1993년 2월 13일

나는 자식을 교육시킬 책임이 있었는데, 자식은 마지막 가면서 행동으로 나를 가르치고 갔다. 이 가르침은 교육이 아니고, 이데올로기도 아니고, 오직 정의(로운) 역사를 남기고 갔기에 '나는 그러한 것에 가야 한다'라고 따른다.



이제 곧 정년이 되는 마나베 교수, 그는 '박정기 선생' 일기를 읽고 어떤 저작을 내놓을까? 박종철·박정기 두 부자의 삶을 엮은 기록물일까? 아니면 <열사의 탄생>과 <광주사건으로 읽는 현대한국>을 잇는 세 번째 작품일까? 어떤 글로 나오든 일본 지식인이 한반도의 역사에 책임을 져야 한다는 마나베 자신의 신념에 충실한 글이 될 것이다. 또 한반도와 일본에 깃들어 사는 이들이 연대하면 한반도의 평화, 나아가 동북아의 평화를 함께 만들어갈 수 있다는 희망을 품고 있을 것이다. #열사 #광주항쟁 프리미엄 민병래의 사수만보 이전글 내 아버지는 암살 표적이었습니다 이 기사가 마음에 드시나요? 좋은기사 원고료로 응원하세요 원고료로 응원하기 스크랩 페이스북 트위터 카카오 공유 시민기자 기사쓰기

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기사 제보하기 그는 한국의 열사, 광주항쟁의 연구자다.마나베는 <열사의 탄생>을 세상에 내놓고 "유가협의 아버지·어머니를 더 알아가고 한민족의 마음 또한 더 알아가겠다"라고 다짐했었다. 한국 정보기관의 사찰을 받는 듯한 정황에서도 "자신이 발길을 끊으면 유가족은 더욱 고립감을 느낄 테니 떠나서는 안 된다"라고 자신을 다독였었다. 그 마음으로 지금 박정기 선생의 일기를 한 장 한 장 읽고 메모한다. 어느 한 문장도 눈에 밟히지 않는 글귀가 없으나 몇몇 날들은 특히 가슴을 친다(아래는 센터가 공개를 허락한 박정기 선생의 일기 일부분인데 오탈자를 고치지 않고 원문 그대로 옮긴다).이제 곧 정년이 되는 마나베 교수, 그는 '박정기 선생' 일기를 읽고 어떤 저작을 내놓을까? 박종철·박정기 두 부자의 삶을 엮은 기록물일까? 아니면 <열사의 탄생>과 <광주사건으로 읽는 현대한국>을 잇는 세 번째 작품일까? 어떤 글로 나오든 일본 지식인이 한반도의 역사에 책임을 져야 한다는 마나베 자신의 신념에 충실한 글이 될 것이다. 또 한반도와 일본에 깃들어 사는 이들이 연대하면 한반도의 평화, 나아가 동북아의 평화를 함께 만들어갈 수 있다는 희망을 품고 있을 것이다. 저작권자(c) 오마이뉴스(시민기자), 무단 전재 및 재배포 금지 오탈자 신고 네이버 채널구독다음 채널구독 10만인클럽 프로필사진 10만인클럽 회원 민병래 (pmsigni) 내방 구독하기 목차136 ㅣ 첫화부터 읽기> 이전글 내 아버지는 암살 표적이었습니다 맨위로 다크 <광주 사건으로 읽는 현대한국>(헤이본샤·平凡社간)은 2000년 일본에서 출간되었고 한국에서는 2001년 <광주항쟁으로 읽는 현대한국>(사회문화원간)이란 이름으로 간행되었다.마나베는 재일거류민단의 기관지와 조총련의 조선신보·조선시보를 담당했다. 마침 한국에서 '천안함 사건'이 터져, 한국 국적을 지닌 대학원생이 조총련을 드나들 수 없는 분위기여서 마나베 혼자 작업했다. 이때 마나베는 한국의 국가보안법으로 한국의 연구자가 접근할 수 없는 영역을 일본의 연구자가 메워야함을 다시금 실감했다.마나베는 조사를 통해 "5·18을 1980년에만 머물지 않고 1948년의 4·3까지 거슬러 올라가 한국 현대사의 맥락에서 분석하는 시선, 중남미에서 미국이 위성 국가를 통제하는 방식과 연결 지어 바라보는 시각"을 배웠다. 이 성과는 2010년, 일본에서 <광주 사건으로 읽는 현대한국> 증보판으로 출판되었다.<화려한 휴가>에 이어 장훈 감독의 영화 <택시운전사>가 2018년 4월 21일 <택시운전사―약속은 바다를 건너>라는 제목으로 일본에서 개봉했다. 첫 주는 전국 14개 극장에서 상영하는 수준이었는데 관객의 입소문을 타고 상영관이 110개까지 늘고 흥행 수입이 최종 1억 1000만 엔을 넘어설 정도로 반향이 컸다. 마나베는 개봉을 반기며 고단샤(講談社)가 발행하는 웹 잡지 <현대비즈니스>에 해설 기사를 썼다.마나베는 <1987>과 <기생충>에 관한 글도 기고했다. 그의 연구가 워낙 무거워 대중에게 친숙하게 다가갈 수 없는 터에, 영화 해설은 일본 사회에 한국의 현대사를 알릴 좋은 계기였다. 그의 글은 2024년 12월 3일 벌어진 윤석열의 내란 때 다시 웹 잡지의 전면을 장식하기도 했다.마나베는 요즘도 틈날 때마다 한국에 온다. 올해만 세 번이나 방문했다. 그는 공항에서 곧바로 신림동에 있는 박종철센터로 가서, 박종철의 아버지 '박정기 선생'의 일기를 읽는다. 박정기 선생의 글은 격동적인 정세에서 남긴 글이라 예민한 문장이 많아 센터 내에서만 읽을 수 있기 때문이다. 마나베 교수가 쓰쿠바대학에서 박사 학위를 받은 논문의 제목은 <한국 민중운동에서의 ‘한’의 역학―‘열사’ 생성의 사생관을 둘러싸고>이다. 이 논문은 1997년 히라카와(平河) 출판사에서 <열사의 탄생―한국 민중운동에서의 한의 역학』>란 단행본으로 출간되었다. 한국에서도 같은 제목으로 2015년 민속원에서 번역본이 나왔다. 여기서는 편의상 논문과 책을 모두 <열사의 탄생>으로 칭했다.마나베는 학위 취득과 책자 발간이 기쁘면서도 조심스러웠다.하는 걱정이었다.마나베는라고 한 김성례의 당부를 떠올렸다(김성례는 분단 시대의 문화인류학을 공부하는 학자로 마나베에게 길동무 노릇을 해줬다).마나베는 김성례의 격려를 떠올리며 두렵고 조심스러워하는 태도를 떨쳐내고 마음에 품었던 다음 주제 '광주' 연구로 나아갔다. 광주항쟁 연구 또한 2000년에 <광주사건으로 읽는 현대한국>(헤이본샤·平凡社간)이란 책으로 결실을 봤다. 마나베는 한국 현대사에 관한 연구 성과를 인정받아 2002년에 고쿠시칸대학의 21세기아시아학부조교수, 2006년에 도쿄대 동양문화연구소 조교수를 거쳐 2010년에 정교수로 승진했다.마나베의 연구 경향이나 저술 활동은 한국 정보기관이 주목할 만했다. 1996년 YMCA 호텔에서 한국기관원으로 여겨지는 두 사람을 만난 뒤에도 그의 주변에는 알 듯 모를 듯한 그림자가 어른거렸다.한 번은 동양문화연구소 사무국으로 마나베 교수의 핸드폰 번호를 묻는 전화가 온 적이 있었다. 전화를 건 사람은 자신이 누구인지 밝히지 않았고, 말투가 일본어 원어민 같지 않았다고 한다. 또 마나베가 도쿄대 앞 음악다방 '무기'에서 4·3을 연구하는 한국인 학자와 대화할 때 '국가보안법'이란 단어가 나오자, 갑자기 노래가 끊어졌다. 마치 녹음하려고 하나 의심이 들게끔 타이밍이 묘했다. 한국인 연구원은 나중에 "신문으로 얼굴을 가린 채 우리 대화에 귀 기울이는 사람이 옆자리에 있었다"라고 기억해내기도 했다.이 외에도 마나베는 한국 정부의 블랙리스트에 자신이 올라 있는 게 아닌지 의심할 만한 일을 경험했다. 2010년, 그는 한국의 한 출판사에서 메일을 받는다. 외국인 연구자가 본 한국 문화의 매력이란 주제로 책을 만드는데 원고를 받고 싶다는 것이었다. 마나베는 한국의 현대사가 녹아있는 봉준호 감독의 <괴물>에 관해 쓰겠다고 답장했다.그런데 마감을 앞두고 제안이 취소되었다. 출판사는라며 양해를 구했다. 그전에도 한국에서 온 인터뷰 요청이 직전에 취소된 적이 있었다. 마나베는 거푸 이런 일을 겪으며 자신의 연구로 다른 사람에게 혹여 피해가 미칠까 항상 조심하고 특히 한국인 연구자 접촉은 늘 신중하게 했다. 그는 뜻하지 않게 식사도 혼자 할 정도로 '외로운 사람'이 되고 말았다.2008년 5월 영화 <화려한 휴가>가 일본에서 <광주 5·18>로 개봉했을 때, 마나베는 영화 팸플릿과 인터넷에 올라갈 해설을 썼다. 배급사는 답례로 DVD 5장을 마나베에게 줬고 마나베는 이 중 한 장을 도쿄대의 미디어저널리즘 전공 하야시 카오리(林香里) 교수에게 선물했다. 하야시는 영화를 보고 큰 감명을 받았다며 도쿄 대학에서 상영회를 하자고 제안했다. 사전 강의와 상영, 토론까지 3시간 30분 동안 진행된 행사를 마치고 하야시는 광주항쟁을 미디어 측면에서 분석하자는 제안까지 했다. 마나베는 하야시와 의기투합, 대학원생 한둘을 더하여 '광주연구회'를 만들고 한국을 포함 국제 사회의 언론 매체가 광주를 어떻게 다루었는지 분석했다. 왼쪽 두번째가 마나베 유코. 오른쪽 옆이 이한열의 어머니 배은심 여사다. 2015년 3월모든 유족의 얘기가 사무치지만 마나베에게 특별히 기억에 남는 사람은 김종태 열사의 동생이다. 김종태는 1958년 부산에서 태어나 다섯 살 때 부모님 손에 이끌려 서울로 올라왔다. 미아리고개에 있던 공동 묘지에 천막을 치고 살 정도로 집안 형편이 어려웠다. 김종태는 5학년 때 초등학교를 중퇴하고 이 공장 저 공장을 떠돌다가 성남 주민교회의 이해학 목사를 만나면서, 또 야학 활동을 통해 세상에 눈을 뜨게 된다.광주항쟁의 참상이 채 가시지 않은 1980년 6월 9일 오후 6시 경, 김종태는 "계엄령을 즉각 해제하고, 군은 본연의 자세로 돌아가라!"라는 내용의 유인물을 뿌리고 이화여대 앞에서 분신한다. 불과 스물세 살의 그는 "술을 마시고 목이 터져라, 고함을 쳐보았습니다. 그러나 우리 앞에 가로 막힌 벽은 꿈쩍도 안 했습니다. 꽉 막힌 가슴은 너무나 답답했습니다"라고 애끓는 마음을 유서에 남겼다.그런 김종태의 어머니 허두측과 한 인터뷰는 꼬박 이틀이 걸렸다. 첫날은 유가협의 사무실 구석방에서였다. 두 번째는 집으로 찾아갔다. 청계천 5가에서 시외버스를 타고 물어물어 성남의 언덕배기 동네를 찾아갔다. 그런데 얘기를 나누는 중에 김종태의 동생 김종수가 불쑥 들어왔다. 어머니 안부가 궁금해 들렀다는 그는 앞뒤 사정을 듣더니 가슴에 묻어만 두어 어머니도 몰랐던 얘기를 꺼냈다.김종수는 겁에 질려 유인물을 버렸고 형에게 다 뿌렸다고 거짓말을 한 일, 형이 "함께할 사람이 없다고 판단해 죽음을 결심한 일" 등을 기억하며 뜨거운 눈물을 쏟았다. 형의 분신 사실을 알고 연세대 병원으로 달려갈 때, 어린 마음이 어땠을까 하는 생각에 마나베도 가슴이 미어졌다.마나베는 이날 허두측과 앉은뱅이 밥상에서 늦은 저녁을 먹고 상대원동의 좁은 골목길을 빠져나왔다. 마나베는 여러 번 발길을 멈추고 김종태의 어머니가 사는 집을 돌아보았다. 달동네라 했던가, 집들은 모두 이마가 낮아 내려앉을 듯했고 좁은 어깨는 웅크리고 있었다. 산동네 끝자락 너머 달무리에, 사진으로 본 김종태의 얼굴이 흘러가는 듯했다.이날 인터뷰는 마나베에게 소중했다. 마나베는 박사 논문에 연연하지 않고 한국의 열사 이야기를 일본 사회에 제대로 전달하겠다고 다짐했다. 많은 일본인은 불평한다. 한국인은 과거에만 사로잡혀 징용공이며 일본군 위안부 문제를 끝도 없이 말한다고… 마나베는 일본 사람이 한국의 고된 역사와 그 속에서 생성된 한을 너무 모르는 게 안타까웠다. 게다가 일본에서는 한이 원망의 의미가 강한 우라미(うらみ)로 번역되어 오해도 적지 않은 실정이었다. 마나베는 성남의 산동네를 떠나면서, 분단과 독재에 신음하는 한국인의 아픔이 일본의 식민지배에서 비롯되었음을 똑똑히 알리겠다고 마음을 사려먹었다.마나베의 노력은 1996년 3월 25일 쓰쿠바대학의 박사학위 논문으로, 1997년 <열사의 탄생>이란 단행본 발간으로 이어졌다. 그는 이 작업을 통해 "전태일부터 박종철 그리고 강경대로 이어지는 열사의 죽음과 자식의 죽음을 헛되이 하지 않으려는 어머니·아버지의 마음이 한국의 민주화를 이끌었고 한국 현대사의 신화가 되었음"을 밝혔다.

윤상원 열사의 아버님과 함께 찍은 사진지금 도쿄대 교수인 마나베 유코가 쓰쿠바대학에서 <열사의 탄생>이란 논문으로 박사 학위를 받고, 후속 주제인 광주 연구를 위해 서울에 머무르던 1996년에 겪은 일이다. 1963년생인 마나베는 나라교육대를 다닐 때 한일 간에 교과서 왜곡 문제가 쟁점이 되자, 한국사를 이해하기 위해 한국어를 독학했다. 문화인류학에 관심이 컸던 마나베는 이를 계기로 경희대 대학원에 들어가 한국의 샤머니즘과 '한'을 공부했다. 김금화 선생을 찾아뵙고 진도의 김대례와 부산의 김석출을 통해 씻김굿과 지노귀굿을 접했다. 1988년에는 서산으로 무속 답사를 갔다가 간첩 신고를 당할 정도로 열심히 노력했다.그런데 1991년 봄, 강경대가 백골단에 맞아 숨진 뒤 벌어진 '열사 정국'을 겪으면서 마나베는 한국의 현대사에 깊이 빠지게 된다. 그가 막 계명대에 일어 강사로 부임했을 때였다. 강경대에 이어 김귀정·박승희 등 많은 청년이 죽음 앞으로 내몰리는 상황, 마나베는 독재에 맞서 자신의 목숨까지 내던지는 젊은이를 보며 충격에 빠졌다. 역사문제·사회문제에 침묵하는 일본의 '3무(무기력·무관심·무책임) 세대'와 한국의 청년은 너무나 달랐다. 또 자식의 영정을 부여 안고 자식이 부르짖은 구호를 따라 외치는 부모의 모습에 놀랐다. 그는 한국의 '열사' 문제를 붙들어야겠다고 생각했다.마나베는 처음에는 신문이나 성명서 같은 자료를 모아 '열사와 유족의 삶'을 쓰려고 했다. 유족을 만나 그들의 고통을 끄집어내 자신의 연구 재료로 삼는 건 이기적인 태도라고 생각했다. 하지만 답답했다. 신문 보도는 기자가 한 번 거른 목소리여서 생생하지 않았다. 선언문이나 다른 인쇄 매체도 마찬가지였다. 펄떡이는 음성을 듣고 싶었다. 열사가 남긴 일기나 유족의 목소리를 듣는 게, 이 연구의 숙명이었다. 그는 생각을 바꿨다.맨 먼저 <마이니치신문> 한국지국장에게 요청했다. 그가 소개한 <조선일보> 기자를 거쳐 <문화일보>, <국민일보> 그리고 <한겨레> 기자까지 통화했으나 길을 찾지 못했다. 마나베는 일본에도 잘 알려진 조갑제 기자에게도 자문했다. 조 기자는 "유족이 모인 단체를 찾아가 당신의 바람을 직접 얘기하세요"라고 말하며 (조작된) 재일동포유학생형제간첩단 사건의 피해자 서준식을 소개해줬다. 덕분에 마나베는 창신동에 있던 유가협 사무실을 방문하게 된다. 몇몇 아버지·어머니와 인사를 나눴다. 가슴은 두근거리고 정신이 없어 1994년 어느 가을날 첫 방문 때 뵌 분들을 제대로 기억하지 못한다. 다만 전태일의 어머니 이소선님이 전화를 걸어와 지금 수배 중이어서 만날 수는 없으나 당신의 뜻은 갸륵하고 고맙다는 격려의 말을 해준 게 가슴에 남아 있다.유가협을 드나들며 마나베는 강경대의 어머니 이덕순을 시작으로 박종철의 아버지 박정기, 김종태의 어머니 허두측 등 많은 가족과 이야기를 나누게 된다. 마나베는 먼저 청하지 않았다. 유족의 고통을 채집하는 듯한 모습이면 안 되기에 언제나 기다렸다. 유족이 먼저 입을 열면 그제야 녹음기를 꺼냈다. 열사의 사연마다 숱한 곡절이 있으니 최소 하루가 걸렸다. 일본인에 대한 거부감을 우려했으나 기우였다. 모두 따뜻하게 손 내밀어 주었다. 유가협의 목소리는 '문민정부'라는 김영삼 정권 시절인데도 외로웠다. 신문과 방송은 이들의 외침에 그다지 주목하지 않았다. 그런 상황에서 일본인 여학생이 열사의 사연을 기록하는 게 대견하고 예뻤던 모양이다.