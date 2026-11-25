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1916년 7월 1일 제1차 세계대전의 최대 격전 중 하나였던 솜 전투 첫날, 프랑스 마메츠 인근에서 독일군 진지를 공격하는 영국군 병사들. 이날 단 하룻동안 영국군은 5만 7천 명의 사상자를 냈다.위키미디어 공용
서부전선에 장교로 참전했던 영국 작가 도널드 행키(Donald Hankey)는 전쟁 수기 <걱정하지 말라(Don't Worry)>에서 이런 심리를 설명했다. 통제할 수 없는 죽음의 위협 앞에서 불안에 짓눌리기보다, 차라리 마음을 비우고 눈앞의 현실을 견뎌내는 편이 낫다는 것이다.
1916년 7월 1일 시작된 솜 전투는 참호전이 얼마나 참혹했는지를 보여준다. 첫날 영국군에서만 5만 7000여 명의 사상자가 발생했고, 그중 1만 9000여 명이 목숨을 잃었다. 이프르, 파스샹달, 캉브레... 전투가 거듭될수록 희생자는 눈덩이처럼 불어났다.
행키 역시 살아 돌아오지 못했다. 그는 1916년 10월 12일 솜 전투가 한창이던 프랑스 르트랑슬루아 인근에서 31살의 나이로 전사했다.
'스마일'에 담긴 전쟁의 위선을 고발한 시인
병사들이 부르던 'Smile'의 이면을 가장 서늘하게 고발한 인물은 시인 윌프리드 오언(Wilfred Owen)이었다.
역시 서부전선에서 싸웠던 오언은 참호 속 청년들이 사지가 찢겨 나가는 동안, 후방의 정치가와 언론들이 이를 '조국을 위한 영웅적 승리'로 둔갑시키는 위선에 치를 떨었다. 그는 1918년 9월, 군가의 제목을 그대로 따온 저항시 <스마일, 스마일, 스마일 Smile, Smile, Smile>을 발표했다.
신문은 희생자 숫자는 의도적으로 작게 다루면서 전리품과 승리 이야기는 실제보다 부풀려 보도했다. 정치인들은 전쟁을 끝내기보다 완전한 승리와 배상을 주장한다.
오언의 시 속에서 부상병들은 신문을 읽으며 웃는다. 하지만 환희의 미소가 아니다. 전선의 실상은 지운 채 전리품과 영광만 떠벌리는 지배층을 바라보며 짓는 씁쓸하고 뒤틀린 조소였다.
"도대체 누가, 누구더러 웃으라고 강요하는가?"를 되물었던 오언은 전쟁이 끝나기 꼭 1주일 전인 1918년 11월 4일 삼브르-우아즈 운하 도하 전투에서 전사했다. 그의 전사 통지서가 고향 집에 닿은 날은 하필 전쟁 종식을 알리는 평화의 종이 울리던 11월 11일 종전일이었다.
웃음을 만든 형제의 엇갈린 삶
노래를 만든 형제의 삶도 엇갈렸다.
형 펠릭스는 육군에 입대해 부사관으로 복무했다. 전선 곳곳을 돌며 위문 공연도 다녔다. 프랑스 북부와 후방 도시에서 피아노를 연주했고, 병사들과 함께 노래를 불렀다. 펠릭스는 방문한 도시 이름들을 자신의 탬버린에 하나씩 적어 넣었다. 전쟁은 그의 일상이었고, 음악은 그 일상을 버티게 하는 도구였다.
동생 조지는 평화주의자였다. 본명 대신 '조지 아사프'라는 가명을 쓴 것도 군가 작사가로 이름이 굳어지는 것을 원치 않았기 때문이었다. 전쟁이 장기화되면서 1916년 징병제가 전면시행되자 그는 양심적 병역거부를 선언하고 입대를 거부했다. 영국에서 가장 유명한 행진곡 작사가가 전쟁에 반대하는 입장에 섰다는 사실은 당시에도 적지 않은 아이러니였다.
전쟁이 끝난 뒤에도 노래의 인기는 식지 않았다. 참전용사들은 재회 행사와 추모식에서 이 노래를 불렀다. 전선으로 향하면서 신나게 불렀던 노래가 이제는 돌아오지 못한 전우를 기억하는 노래가 됐다.
노래는 파월 형제에게 명성과 부를 안겨주었지만 평생의 행복을 보장해 주지는 못했다. 작사가 조지는 전후 대중의 기억 속에서 서서히 잊히며 1951년 쓸쓸히 눈을 감았다.
더 비극적인 결말은 수천만 명에게 "웃으라"고 주문했던 작곡가 펠릭스에게 닥쳐왔다. 그는 쇼비즈니스와 극장 사업에 뛰어들었으나 1930년대 대공황의 직격탄을 맞으며 도산했다. 우울증과 생활고에 시달리던 그는 제2차 세계대전이 터지자 향토방위군(Home Guard)에 참여해 다시 군복을 입었다.
* 제1차 세계대전 당시 영국군 병사들 사이에서 널리 불렸던 <Pack Up Your Troubles in Your Old Kit-Bag, and Smile, Smile, Smile>. 이 노래의 후렴구는 훗날 한국에서 <활짝 웃어요>라는 노래로 불리며 많은 사람에게 친숙해졌다.
펠릭스는 1942년 소총으로 스스로 생을 마감했다. 모든 근심을 군장에 싸 넣으라던 음악가조차, 정작 자신의 삶에 드리운 절망의 무게는 웃음으로 떨쳐내지 못했던 모양이다.
노래는 세계적인 명성을 얻었지만, 만든 사람들의 삶은 노래만큼 밝지 않았다. 어쩌면 그것이 이 노래가 품고 있는 가장 큰 역설인지도 모른다.
반세기 뒤, 한국에 불어온 '스마일' 열풍
그로부터 반세기 뒤인 1971년, 한국 신문에 '스마일'이라는 단어가 등장하기 시작했다.
1971년 9월 27일자 <경향신문>은 '스마일 제품 대유행'이라는 제목으로 미국의 새로운 유행을 소개했다. 둥근 얼굴에 점처럼 찍힌 두 눈, 초승달처럼 위로 올라간 입. 오늘날에도 익숙한 '스마일리 마크'였다. 그해 12월 5일 <조선일보>도 하와이에서 '킵 스마일(Keep Smile, 늘 미소를)' 운동이 한창이라는 기사를 실었다. 어떤 회사에 전화를 걸면 첫마디부터 '킵 스마일'이라고 말할 정도라고 했다.
이듬해 스마일은 한국에서도 사회운동으로 확산되기 시작했다. 1972년 초 주부클럽연합회가 '웃으며 살자'라는 구호로 '생글벙글 캠페인'을 시작했다. 주부클럽은 웃는 눈과 입을 그린 배지와 브로치 2만 개를 만들어 보급했다.