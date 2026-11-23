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질소를 암모니아로 바꾸는 효소의 핵심부(FeMoco)를 E급 슈퍼컴퓨터로 계산하는 연구 개요.이 계산이 구조가 다른 두 기계에서 이뤄졌다는 점에 주목할 필요가 있습니다. 첫 번째는 <국가 슈퍼컴퓨팅 선전센터>의 링성입니다. GPU 없이 CPU만으로 구성된 시스템으로, 올해 세계 슈퍼컴퓨터 순위 1위에 올랐습니다. 링성의 발상은 GPU가 하던 행렬 가속을 CPU 칩 안으로 들여오는 것입니다. 데이터를 CPU에서 GPU로 보냈다가 다시 가져오는 왕복을 줄이면 시간과 전력이 그만큼 절약됩니다.이것은 과거로 돌아가는 것이 아니라 CPU를 재발견하는 일입니다. 모든 계산을 GPU에 몰아주는 것이 정답처럼 여겨지던 동안에도 CPU는 복잡한 논리 판단과 고정밀 계산이라는 고유한 강점을 지켜 왔습니다. 여기에 가속 기능까지 품으면서 CPU의 정의는 '느린 범용 칩'에서 '데이터 이동을 최소화하는 통합 칩'으로 바뀌고 있습니다.두 번째 기계는 중커수광(中科曙光, Sugon)의 수광 8000입니다. 올해 7월 가동을 시작한, 가속카드 10만 장 규모의 국산 AI 슈퍼클러스터입니다. 링성과는 정반대의 길을 택했습니다. CPU는 지휘를 맡고 GPU는 대량 병렬 계산을 맡는 분업 구조입니다. 이기종 연산의 오랜 약점은 칩끼리 말이 잘 통하지 않아 생기는 손실과, 응용마다 코드를 새로 짜야 하는 부담이었습니다.수광이 내세우는 것은 칩의 성능이 아니라 이 손실을 시스템 설계로 줄이는 능력입니다. 가동 반년 만에 300여 개 응용을 최적화했고, 기존 CPU 시스템에서 21시간 걸리던 전 지구 기상 예보 계산을 1시간 안으로 줄였습니다. 이기종 연산의 새로운 가치는 칩을 섞는 데 있지 않습니다. 섞인 칩을 문제에 맞게 배치하는 능력에 있습니다. 칩 안에서 통합하든 칩 사이에서 분업하든, 두 노선이 향하는 목적지는 같습니다.