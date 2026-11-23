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정저우에 있는 수광 8000 기계실. 가속카드 10만 장이 액체 냉각 방식으로 돌아간다.
자료사진
LLM 시대의 컴퓨팅 경쟁은 고성능 GPU를 몇 장 확보하느냐의 싸움으로 여겨져 왔습니다. 그런데 올해 고든벨 상(Gordon Bell Prize)은 다른 답을 내놓았습니다. 중국 연구팀은 구조가 전혀 다른 두 자국산 시스템, 순수 CPU형 링성(灵晟, LineShine)과 CPU·GPU 이기종인 수광 8000(曙光8000, Sugon 8000) 위에서 양자컴퓨터의 몫으로 여겨지던 과학 난제를 풀었습니다. 승부를 가른 것은 칩의 성능이 아니라 하드웨어와 소프트웨어를 하나로 묶어 연산하는 시스템 역량이었습니다.
이 결과는 CPU의 가치를 다시 보게 하고, 이기종 칩 연산에 새로운 의미를 줍니다. 차세대 데이터센터의 기준도 바뀝니다. 칩을 몇 개 갖췄느냐가 아니라 어떤 문제를 연산할 것인지, 그리고 오류를 고쳐 가며 시간이 갈수록 시스템 역량을 어떻게 쌓아 갈 것인지가 기준이 됩니다. 이 질문에 답하는 과정에서 하드웨어와 소프트웨어의 정의도 새로 쓰이고 있습니다.
고성능 GPU만이 답이 아니다 — 고든 벨상이 던진 질문
지난 몇 년간 데이터센터의 역량은 숫자 하나로 설명됐습니다. GPU 몇만 장. 국가 AI 전략도, 기업의 투자 발표도 이 숫자로 시작해 이 숫자로 끝났습니다. 고든 벨상은 이 셈법에 질문을 던집니다. 이 상은 가장 빠른 기계가 아니라 슈퍼컴퓨터로 가장 의미 있는 과학 문제를 푼 팀에게 돌아갑니다. 속도를 겨루는 순위표와 달리 '무엇을 풀었는가'를 묻는 상입니다.
올해 수상한 중국과학기술대학(USTC) 중심의 연합팀이 고른 문제는 철몰리브덴 보조인자(FeMoco)였습니다. 공기 중의 질소를 암모니아로 바꾸는 효소의 핵심부입니다. 전자 수십 개가 얽혀 움직이기 때문에 계산량이 기하급수적으로 불어나고, 그래서 오랫동안 '양자컴퓨터가 나와야 풀 수 있는 문제'의 대표 사례로 꼽혀 왔습니다. 중국 팀은 양자컴퓨터를 기다리지 않았고, GPU를 더 사들이지도 않았습니다. 이미 가진 시스템으로 이 문제를 풀었습니다.
하드웨어와 소프트웨어의 통합 연산 — 과학 난제를 풀기 시작했다