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2024년 8월 23일 정신병원개혁연대 회원들이 23일 서울 여의도 국회 앞에서 정신병원 개혁연대 출범 기자회견을 하고 있다.노인에게는 장기요양보험이 있고, 장애인에게는 활동지원서비스가 있다. 그러나 정신질환으로 일상생활의 어려움을 겪는 사람이 지속적이고 충분한 지원을 받을 수 있는 체계는 여전히 미흡하다. 일부 정신장애인은 장애인복지서비스를 이용할 수 있지만, 이러한 서비스가 정신질환자의 다양한 생활지원 욕구를 충족하기에는 한계가 있다.정신재활시설은 이러한 공백을 메우는 중요한 자원이지만 그 수가 턱없이 부족하다. 2024년 기준 전국 정신재활시설은 입소시설과 이용시설을 모두 합해 366개소에 불과하다. 이 가운데 102개소가 서울에 집중되어 있어 지역 간 격차도 상당하다. 전국적으로 정신재활시설이 한 곳도 설치되지 않은 시·군·구가 99곳에 이른다.정신건강복지센터가 설치되어 있지만 제한된 인력과 자원으로 치료 연계, 사례관리, 위기 대응 등 다양한 업무를 담당해야 하는 실정이다. 주거지원이나 직업재활, 일상생활을 위한 지속적인 지원까지 충분히 제공하기는 어렵다.정신질환자를 위한 복지정책은 중앙정부와 지방자치단체의 관심에서도 우선순위에서 밀려나기 일쑤다. 정신건강정책은 주로 응급입원과 치료, 위기관리 중심으로 논의되며, 지역사회에서 살아가는 데 필요한 주거와 소득, 돌봄과 사회참여에 대한 투자는 부족하다. 정신질환자를 위한 시설이나 서비스를 확충하는 과정에서도 당사자의 삶을 지원하는 것보다 지역사회의 민원과 불안을 관리하는 일이 우선되기도 한다.그러나 정신질환자에게 필요한 것은 치료만이 아니다. 자신의 집에서 생활하고, 이웃과 관계를 맺고, 일하거나 사회활동에 참여하며, 필요한 때 적절한 도움을 받을 수 있어야 한다.국제적인 정신건강정책의 방향은 이미 달라지고 있다. 세계보건기구(WHO)는 2022년 <세계정신건강보고서>에서 정신질환자의 회복을 단순히 증상이 사라지는 것으로 보지 않았다. 증상이 남아 있더라도 자신이 원하는 삶을 선택하고, 사회적 관계를 맺고, 일하며, 지역사회에 참여하는 것이 회복의 중요한 의미라고 강조했다. 정신건강정책은 병원 중심의 치료를 넘어 당사자의 권리와 존엄성을 바탕으로 지역사회에서 의미 있는 삶을 살아갈 수 있도록 지원해야 한다는 것이다.우리 정부도 이러한 방향을 정책에 담기 시작했다. 2026년 3월 발표한 제3차 정신건강복지기본계획(2026~2030)은 지역사회 회복과 자립을 중요한 정책 과제로 제시했다. 주거지원 확대, 당사자 동료지원 강화, 지역사회 통합돌봄 추진 등이 포함되었다.특히 주목할 것은 올해 3월 27일부터 전국적으로 시행된 지역사회 통합돌봄이다. 정부는 2027년 중증 정신질환자를 대상으로 통합돌봄 시범사업을 추진하고, 2028년 본사업으로 확대할 계획이다. 통합돌봄은 돌봄이 필요한 사람이 병원이나 시설에 장기간 머무르지 않고 자신이 살던 곳에서 의료·요양·돌봄을 통합적으로 지원받도록 한다는 취지에서 출발했다.정신질환자에게 통합돌봄은 단순히 새로운 복지서비스 하나가 추가되는 문제가 아니다. 그동안 개인과 가족에게 맡겨졌던 돌봄의 책임을 사회가 함께 부담하고, 지역사회에서 살아갈 수 있는 기반을 마련하는 중요한 전환점이 될 수 있다.그러나 정신질환자 통합돌봄이 기존의 치료 중심 서비스를 단순히 연계하는 수준에 머문다면 의미 있는 변화를 기대하기 어렵다. 무엇보다 정신질환자의 돌봄 욕구를 신체적 기능이나 질병의 중증도만으로 판단해서는 안 된다. 증상이 안정되어 있더라도 식사와 위생관리, 금전관리, 주거 유지, 사회적 관계 형성 등에 어려움을 겪을 수 있다.따라서 의료서비스와 사례관리의 연계를 넘어 주거지원, 가사지원, 직업재활, 사회참여, 동료지원 등 실제 생활을 유지하는 데 필요한 서비스를 함께 제공해야 한다. 정신재활시설과 지역사회 지원인력을 확충하고, 지방자치단체가 정신질환자의 회복과 자립을 책임 있게 지원할 수 있도록 재정과 전달체계도 뒷받침해야 한다.정신질환자가 자신의 삶을 스스로 결정할 수 있도록 지원하는 것도 중요하다. 어디에서 누구와 살 것인지, 어떤 치료와 서비스를 받을 것인지, 어떤 활동에 참여할 것인지에 대한 결정에서 당사자의 의사가 존중되어야 한다.정신질환자를 관리하거나 보호해야 할 대상으로만 바라보는 관점에서 벗어나, 지역사회에서 함께 살아가는 동등한 시민이자 권리의 주체로 인정해야 한다. 정신질환자가 범죄와 관련되었을 때만 사회적 관심이 집중되는 현실을 이제는 바꾸어야 한다.우리가 물어야 할 것은 '위험한 사람을 어떻게 격리하고 통제할 것인가'만이 아니다. 정신질환이 있어도 어떻게 안전하게 치료받고, 존엄하게 살아가며, 이웃과 더불어 의미 있는 삶을 이어갈 수 있도록 할 것인가를 함께 물어야 한다.정신질환자의 안전과 시민의 안전은 서로 대립하는 가치가 아니다. 필요한 치료와 지원을 제때 받을 수 있고, 누구나 지역사회에서 안정적인 삶을 유지할 수 있는 환경을 만드는 것은 당사자의 권리를 보장하는 일이면서 공동체의 안전을 위한 일이기도 하다.2027년 정신질환자 통합돌봄 시범사업이 이러한 변화를 시작하는 전환점이 되기를 기대한다. 다만 새로운 제도의 도입만으로 정신질환자의 삶이 달라지지는 않는다. 통합돌봄이 실제로 지역사회에서 살아갈 선택지를 넓히고, 불필요한 장기입원을 줄이며, 당사자의 자립과 사회참여를 보장하는지 지속적으로 살펴야 한다.정부와 지방자치단체가 해야 할 일은 정신질환자를 더 효과적으로 관리하는 체계를 만드는 데 그쳐서는 안 된다. 정신질환이 있다는 이유로 삶의 기회가 제한되지 않고, 필요한 지원을 받으며 자신이 원하는 곳에서 살아갈 수 있도록 보장해야 한다.정신질환자에게 필요한 것은 사회로부터의 격리가 아니라, 사회 안에서 존엄하게 살아갈 권리다. 통합돌봄은 그 권리를 실현하는 출발점이 되어야 한다. 정부와 지방자치단체가 정신질환자를 더 이상 복지의 주변부에 남겨 두지 않고, 지역사회에서 살아갈 권리를 실질적으로 보장하는 데 관심과 책임을 다해야 할 때다.