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"과연 정부가, 우리 정부가 우리가 존재한다는 사실조차 알고 있는가? 아니면 선출직 공직자들이 부유하고 권력 있는 자들의 요구를 챙기느라 너무 바쁜 것인가?"

버니 샌더스 상원의원이 지난 10월 24일 미네소타주 덜루스의 링컨 파크 중학교에서 열린 미네소타주 부지사 페기 플라나간 지지 유세에서 연설하고 있다.중간선거 이후 샌더스는 자신의 유튜브 방송에서 선거 이후 과제를 조목조목 설명했다. 탈라리코와 오소프의 주장에 공명하면서, 샌더스는 정부의 역할을 묻는다.그리고 미국이 처한 부의 불평등을 지적하는데, 이는 미국에만 울림을 주는 게 아니다. 샌더스는 미국에서 상위 1%가 하위 93%를 합친 것보다 더 많은 부를 소유하고 있다는 점을 날카롭게 지적한다. 예컨대 일론 머스크가 혼자서 미국 하위 53% 가구를 합친 것보다 더 많은 부를 가지고 있다. 참고로 최근 논란이 된 젠슨 황의 재산은 한화로 약 220조 원이란다. 샌더스는 이런 모습을 "미친 짓"이라고 일갈한다. 나도 동의한다.이런 상황을 타개하기 위해 샌더스는 앞으로 민주당이 주도하는 의회가 억만장자들에 대한 부유세를 통과시킬 것을 제안한다. 억만장자들이 트럭 운전사나 간호사보다 더 낮은 실효세율을 내는 상황을 바꾸기 위해 5%의 부유세를 부과하자는 것이다. 그 세수로 700만 호의 저소득층 및 서민용 주택을 건설하고, 공립대학의 등록금을 무료로 만들고, 1300만 명의 어린이에게 보편적 무상 보육을 제공할 수 있다고 주장한다.그 밖에도 샌더스는 AI 기술 규제, 노동과 사회보장제도, 이란 전쟁을 당장 끝낼 것을 요구하는 국방과 이민 정책 등에서도 선명한 대안을 제시한다. 기껏 당내 다툼이나 정부와 당의 갈등이나 붙들고, 편 나누기에 매달리는 한국의 나이 많은 정치인들과는 다른 모습이다. 되풀이 말하지만, 원로는 단지 나이만 먹는다고 되는 게 아니다. 담대한 정치적 비전을 제시하고 이끌어야 한다.세 사람의 중간선거 관련 동영상을 본 소감을 적었지만, 이번 중간선거는 무엇보다 다인종, 다문화 사회인 미국의 저력을 다시 확인했다는 점이 인상적이다. 백인 남성이 독점하다시피 했던 주지사와 상원의원 자리에 백인이 아닌 후보들이 대거 당선됐다. 압둘 엘사예드(미시간)는 첫 무슬림 상원의원이다. 페기 플래너건(미네소타)과 메리 펠톨라(알래스카)는 원주민 여성으로는 처음으로 상원의원이 되었다.크리스 패퍼스(뉴햄프셔)는 동성애자 남성으로는 처음으로 상원의원에 당선됐다. 줄리아나 스트래턴(일리노이)이 상원의원이 되면서 현직 흑인 여성 상원의원은 리사 로체스터(델라웨어), 앤절라 올스브룩스(메릴랜드)를 포함해 세 명으로 늘었다. 키샤 보텀스(조지아)는 첫 흑인 여성 주지사다. 뎁 할랜드(뉴멕시코)는 첫 원주민 여성 주지사다. 상원에는 패럴림픽 선수 출신 의원이, 하원에는 최초의 Z세대 여성 의원이 당선됐다.무엇보다 1913년 상원의원 직선제 도입 이후 주민 투표로 뽑힌 미시시피주 최초의 흑인 연방상원의원이 된 스콧 콜롬이 눈에 띈다. 흑인 연방상원의원은 남북전쟁 이후 재건 시대에 미시시피 주의회가 선출한 하이럼 레블스와 블랜치 브루스가 마지막이다. 이때 이후 약 150년 만의 흑인 상원의원 당선이다. 미시시피는 극심한 인종차별이 있었던 지역이다. 특별한 의미가 있는 일이다. 이런 모습에서 모자이크 국가로서 미국의 저력이 아직 남아 있음을 확인한다. 그리고 여전히 다문화 가정, 이주 노동자를 깎아내리는 한국과 비교하게 된다.국가의 미래를 위해 더 많은 포용성이 필요하다. 미국에서 배울 점이 있다면 이런 점이다. 여전히 큰 힘을 행사하는 미국이 중간선거 이후 자신을 위해서나 세계를 위해서나 더욱 민주적이고 포용적인 국가가 되길 기대한다.