한국일보

11얼 23일 한국일보 1면 기사.이재명 대통령이 이종석 국가정보원장 교체를 검토 중이며 후임에 강금실 전 법무부 장관이 유력하다고 한국일보가 보도했다.여권 고위관계자는 22일 "청와대가 이 같은 인선을 조만간 확정해 발표할 예정"이라고 말했다.노무현 정부의 초대 법무부 장관을 지낸 강금실은 판사 시절 '우리법연구회' 설립을 이끈 진보 성향 변호사다. 2025년 대선에선 민주당 선대위 총괄선대위원장을 맡았고, 올해 초부터 글로벌기후환경대사를 맡고 있다.과거에도 노무현 정부 시절 법무부 장관이었던 김승규·김성호가 정보·방첩 분야의 경력 없이 국정원장에 발탁된 사례가 있다. 강금실이 국정원장이 되면 1961년 중앙정보부 창설 이후 첫 여성 정보수장이 된다.여권 관계자는 "강금실이 2021년 민주당 대선 후보였던 이 대통령의 후원회장을 맡았다"며 "사회적 명망을 갖췄고 국정철학에 대한 높은 이해도가 발탁 배경이 된 것으로 보인다"고 말했다.강금실은 한국일보에 "(인사와 관련해) 제가 새로 아는 것은 없다"고 말했다.이종석은 남북관계 개선을 중시하는 '자주파'의 대표주자로서 1년 5개월 동안 국정원을 이끌었다. 한국일보는 "국정원은 부인하지만 한미 정보당국 간 이상기류가 영향을 줬을 가능성이 있다"고 썼다.한편, 최교진 교육부 장관이 22일 수능 부정행위 대책 혼선의 책임을 지고 물러나면서 이재명 정부 연말 개각의 시계도 빨라지고 있다. 최교진이 "수능이 마무리된 만큼 책임을 통감하고 사의를 표명한다"고 입장문을 내자 이 대통령은 약 1시간 만에 사의를 수락했다.차기 교육부 장관에는 교육부 정책 자문위원장을 맡고 있는 홍창남 부산대 교육학과 교수, 국회 교육위원장을 지낸 김영호 민주당 의원과 교육위 민주당 간사인 고민정 의원, 문재인정부 교육부 차관을 역임한 박백범 가톨릭꽃동네대 총장 등이 거론된다.또 다른 여권 핵심관계자는 중앙일보에 "개각을 통한 국정 쇄신이 필요하다는 공감대가 넓어지고 있다"며 "취임 1년 6개월이 넘은 장관들은 언제 바뀌어도 이상하지 않은 상황"이라고 말했다.중앙일보는 8월 30일 개각에서 빠진 정동영 통일부 장관과 조현 외교부 장관의 동시 교체설이 힘을 얻고 있다고 보도했다. 여권 핵심 인사는 이 신문에 "어느 한쪽만 교체할 경우 동맹파와 자주파 중 한쪽 편을 든다는 오해를 살 수 있다"고 말했다. 익명의 민주당 중진 의원은 "북·미 회담 가능성을 고려해서라도 정동영과 전혀 다른 성향의 인물을 장관에 기용하긴 어려울 것"이라고 말했다.민주당이 조희대 대법원장 탄핵안을 12월 안에 처리하겠다고 밝혔다. 그러나 탄핵 사유에 대한 논란이 이어지며 당내에서도 기각을 예상하는 말이 나온다.양부남 민주당 탄핵소추 추진단장은 22일 기자간담회에서 "저희들은 기본적으로 법원의 판결을 존중하기 때문에 판결 내용을 탄핵 사유로 삼지는 않겠다"면서도 "판결에 이르는 심리 과정에서 중대한 절차상 하자가 있다는 문제 제기가 지속적으로 되고 있다"고 말했다.대법원이 6·3·3 원칙(1심 6개월, 항소심 3개월, 상고심 3개월 내에 선고)에 따른 기한(8월 7일)을 석 달 이상 넘긴 것이 탄핵 사유라는 것인데, 다만 이 원칙이 법적으로 반드시 지켜야 하는 강행 규정으로 볼 수 있는지는 해석상 논란이 있다.익명의 수도권 법원 부장판사는 동아일보에 "심리 기한을 넘긴 판사들과 헌법재판소 재판관 모두를 탄핵하겠다는 건지 의문"이라고 했고, 또 다른 수도권 부장판사는 중앙일보에 "심리 절차 역시 재판의 일부분인데 판결 내용은 놔두고 절차만 문제 삼는다는 건 결국 재판 전체를 탄핵 사유로 보겠다는 것 아니냐"고 말했다.양부남은 "가능한 한 빠른 시간 내에 탄핵소추안을 정리해 12월이 가기 전에 국회에서 의결되도록 최선의 노력을 다하겠다"고 말했다. 조계원 대변인은 21일 사견을 전제로 "탄핵안 발의 기점은 예산 국회가 끝나는 12·3 내란 2주년이 되지 않겠느냐"며 "당 차원에서 결정되거나 상의되진 않았으나 마음의 컨센서스(공감대)는 됐을 것으로 본다"고 말했다.그러나 여당 내에서는 탄핵안이 국회를 통과하더라도 헌법재판소에서 기각될 가능성이 높고, 중도층 민심에도 타격을 줄 수 있다는 우려가 나오고 있다.익명의 다선 의원은 한겨레에 "(2025년) 한덕수 전 총리 탄핵 기각 때를 살펴봐라. 현재 거론되는 사유로는 기각 가능성이 매우 높다"며 "결과를 떠나 추진 자체만으로 수도권과 중도층에 '민생은 외면하고 정쟁에만 몰두한다'는 부정적인 인상을 줄 것"이라고 말했다.또 다른 중진 의원은 경향신문에 "(대법원장 임기가 만료되는 2027년 6월 5일) 전에 판결한다면 기각이고 헌재가 논란에 끼어들고 싶지 않다면 각하될 것"이라며 "탄핵 인용 가능성은 제로(0)라고 본다"고 했다.김민석 민주당 대표가 24일 취임 100일을 맞는다. 그러나 당 지지율을 끌어올리겠다던 공약과 달리 지지율은 오히려 떨어졌다.김민석은 8월 전당대회 과정에서 "3개월 안에 당 지지율을 10%p(포인트) 이상 올리겠다"고 공약했다. 그러나 한국갤럽 조사에서 당 지지율은 김민석 대표 취임 직전인 8월 둘째 주 41%에서 11월 셋째 주 36%로 떨어졌다.당내에서는 지지율이 떨어지자 중도 확장이나 민생 정책보다 조작기소 특검과 조희대 대법원장 탄핵 등 강성 지지층이 관심을 보이는 현안에 집중한다는 비판도 나온다.익명의 초선 의원은 한겨레에 "지금 (조희대) 탄핵에 나서지 않으면 정청래 전 대표를 비롯한 당내 강경파에 정무적으로 계속 끌려갈 수밖에 없다는 판단이 작용한 것 아니겠는가"라고 했다. 또 다른 수도권 재선 의원은 한국일보에 "서민경제가 어렵고, 예산 국회가 한창인데 조 대법원장 탄핵 카드를 꺼냈다"며 "민생·실용 노선이 실종됐다"고 지적했다.전당대회에서 '반명·분열주의·신천지 3자 비밀연합' 의혹을 제기했던 김민석이 11월 3일 "증거가 없었다"고 사과한 뒤에도 당내 갈등이 계속되는 것도 김민석이 풀어야 할 숙제다.익명의 중진 의원은 조선일보에 "대통령과 가까운 김민석이 당 대표가 되면 '명청 갈등'이란 단어가 사라질 줄 알았다"며 "그런데 당 지도부가 둘로 쪼개졌고, 의원들과 지지자들 분열도 더 심해졌다"고 했다.20일 발표된 한국갤럽 조사는 11월 17~19일 전국 만 18세 이상 1001명을 무선전화 가상번호로 뽑아 전화조사원 면접으로 실시했다. 응답률은 10.1%이고, 95% 신뢰수준에서 표본오차는 ±3.1%포인트다. 자세한 내용은 중앙선거여론조사심의위원회 홈페이지를 참조하면 된다.튀르키예에서 열린 제31차 유엔 기후변화협약 당사국총회(COP31)가 총괄 합의문을 채택하지 못한 채 막을 내렸다. 석탄·석유·가스 등 화석연료 감축 약속조차 담지 못한 문안을 놓고 각국이 맞섰기 때문이다.로이터통신에 따르면 무라트 쿠룸 COP31 의장은 22일(현지시간) 폐막 전체회의에서 "이 문서에 대한 합의가 없음을 인정한다. 따라서 이 결정들은 채택되지 않았다"고 말했다. 참가국이 만장일치 합의에 이르지 못한 것은 2009년 코펜하겐 총회 이후 처음이다.10쪽 분량의 최종안에는 '화석연료'라는 단어가 없었는데, BBC는 문안이 2023년 총회에서 합의한 '전환' 문구를 간접적으로 상기하는 데 그쳤다고 보도했다. 유럽연합(EU) 대표로 나선 다라 오브라이언 아일랜드 장관은 "화석연료를 언급하지 않는 기후 합의문을 갖는다는 것은 도저히 용납할 수 없다"고 말했고, 마셜제도 대표단도 "화석연료 업계의 이익을 위해 우리의 미래를 희생하지 않겠다"고 맞섰다고 전했다.이 때문에 기후 취약 국가들이 한 나라라도 반대하면 채택이 어려운 전원 합의 방식을 개편해야 한다는 주장도 나온다. 다음 총회는 2027년 11월 에티오피아에서 열린다.앤트로픽의 한 연구원이 인공지능 '클로드'와 함께 수학계의 대표적인 난제 '리만 가설'을 증명했다고 주장했다. 컴퓨터 검증은 통과했지만 수학계의 폭넓은 검증과 인정이 남아 있다.레벤트 알푀게 앤트로픽 연구원은 20일 자신의 홈페이지에 "자사 AI 모델 클로드와 협업해 리만 가설의 증명을 발견했다고 믿는다"고 밝혔다.그는 정리 증명용 프로그래밍 언어 '린'으로 쓴 약 1700만 줄의 코드도 공개했다. 린과 수학 라이브러리 '매스립' 개발자들은 21일 공식 블로그에 알푀게의 증명이 정확하다고 성명을 냈다.리만 가설은 2, 3, 5, 7처럼 1과 자기 자신으로만 나누어지는 소수의 분포를 다룬다. 제임스 메이너드 영국 옥스퍼드대 교수는 "(리만 가설이) 완전히 검증된다면 수학사의 역사적 이정표가 될 것"이라고 말했다.미국 클레이 수학연구소가 2000년 '7대 밀레니엄 난제' 중 하나로 선정하고, 해당 문제를 증명하면 100만 달러의 상금을 내걸기도 했다.상금은 학술지 발표 후 2년 이상 지나고 수학계의 폭넓은 인정을 받아야 심사 대상이 된다.마틴 브리드슨 클레이 수학연구소장은 AP통신에 "역사적 의미가 있는 발표"라면서도 "진정한 이해에 이르기까지 여정은 길고 험난할 것"이라고 말했다.30년 가까이 리만 가설을 연구했다는 기하서 연세대 수학과 교수는 중앙일보에 "전보다 학계 반응이 차분하다면, 이는 일종의 체념에 가까운 것"이라며 "AI가 난제를 해결할수록 수학자 역할이 더욱 줄어들 것"이라고 말했다.▲ 경향신문 = '수능 무능 대처' 최교진 사실상 경질▲ 국민일보 = '정답 찾는 평가' 수명 다했다▲ 동아일보 = 韓 판결 존중한다는 與 절차 문제삼아 "曺 탄핵"▲ 서울신문 = AI가 흔든 수능 33년 백년대계 새판 짜라▲ 세계일보 = '수능 혼란' 최교진 사퇴 李 "국가시험 전면정비"▲ 조선일보 = 앞치마로 AI 막는 국가시험▲ 중앙일보 = 공학 성균관·포스텍 인문은 고려·서울대▲ 한겨레 = "조희대 탄핵소추 땐 법관들 행동 나서야"▲ 한국일보 = 靑, 국정원장 교체 검토… 후임에 강금실 유력