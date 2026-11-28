이현우

[한식]

이케아 스웨디시 레스토랑에서 주문한 비건 및 논비건 요리이전에는 플랜트 함박스테이크, 플랜트 라자냐 등이 식물성 기반 메뉴로 운영되었는데, 메뉴는 이케아 지점별 기간에 따라 다르게 운영되고 있다. 최근 먹었던 신메뉴 플랜트 갈빗살은 한국인에게 익숙한 달콤하고 짭조름한 소스 맛이다. 싫어할 수 없는 바로 그 맛. 게다가 육류 식감을 제대로 구현한 비건이다.이케아의 장점은 유럽풍 인테리어 문화를 체험하고 상품도 구매할 수 있는 공간이라는 점이다. 인테리어 상품을 판매하면서 레스토랑을 운영하기 때문에 스웨덴풍 가구와 인테리어를 비롯해 음식 문화까지 경험할 수 있다는 점이 이색적이다.한국에서 비건 음식을 즐기며 해외 분위기를 느낄 수도 있지만, 한국으로 여행 온 비건 관광객에게 한식을 소개하기 좋은 식당도 있다.여행지에서 맛집을 찾기 귀찮다면 오래된 기사식당을 가보라는 말이 있다. 기사식당 특성상 가성비가 좋고 양이 푸짐한 편이다. 고급 요리가 주메뉴라기보다 일상에서 서민이 먹는 음식이 나온다. 외국인 관광객에게는 기사식당 문화가 흥미롭게 다가오지 않을까? 음식점은 단순히 음식만 먹는 곳이 아니라, 음식 문화를 소개하고 체험할 수 있는 공간이기 때문이다.소개할 이 프랜차이즈 음식점은 '앞으로의 기사식당'이라는 슬로건으로 운영하고 있는 '채육식당'이다. 제육볶음과 불고기 메뉴가 중심이다. 논비건 메뉴인 제육볶음뿐 아니라 비건 콩고기로 만든 콩고기 제육 정식과 콩고기 갈비제육 정식 등을 팔고 있다.