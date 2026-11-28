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대체육으로 만든 유린육이현우
채식을 지향하고 놀랐던 점은 생각보다 많은 중식 음식점에서 비건 옵션을 제공한다는 것이다. 필자가 추천하는 비건 중식점은 서울 이태원역 인근에 있는 '알트에이'다. 인테리어는 전통적인 중화요리 음식점의 느낌이 아니다. 오히려 카페나 이탈리안 레스토랑과 유사하다.
이곳은 비건 옵션을 제공하는 음식점이 아니라, 전 메뉴가 비건이다. 음식점 매니저님에 따르면 사장님이 개발하고 생산한 대체육을 재료로 요리한다. 먹어봤던 음식이 모두 맛있었다. 만약 이 음식점을 방문한다면 비건 유린육을 먹어보길 강력히 추천한다.
겉은 바삭하면서도 속은 쫄깃한 식감에 놀란다. 여러 이유로 채식을 지향하지만 육류의 맛이 그리운 이들에게 완벽한 대체육이 되어준다. 소스가 달콤하면서도 상큼하다. 연태고량주라는 술과 정말 잘 어울리는 안주다. 몇 년 동안 축하할 일이 있을 때마다 이곳에 가서 연태고량주와 유린육을 먹었던 추억이 떠오른다.
한 번은 오랜만에 방문했는데 '웨이팅'이 있었다. 알고 보니 2025년에 미슐랭 빕 구르망에 선정된 것이었다. 단골 음식점이 미슐랭에 선정되다니 뿌듯했다. 이곳은 비건 음식으로만 메뉴가 구성되어 있지만, 논비건 친구들도 만족스러운 식사를 경험한 곳이다. 정말 친한 친구들이 아니면 비건 음식점을 약속 장소로 정하지 않는데, 이곳은 논비건 친구에게도 자신 있게 추천하는 식당이다(관련 기사: 고기를 빼달라고 하니 사장님이 내놓은 엄청난 김밥
).
[홍콩] 차찬텡 문화를 즐겨보자
1년 전 홍콩을 다녀왔다. 한동안 홍콩병(홍콩 여행을 그리워하고 다시 가고 싶어 하는 증상)을 앓은(?) 적도 있다. 다만 여행 당시 홍콩의 '차찬텡 문화'를 경험해보지 못한 것은 아쉬웠다.
차찬텡은 차와 식사를 함께 즐기는 식당을 의미한다. 차는 밀크티나 레몬티, 음식은 토스트나 라면 등이 나오는 것이 대표적이다. 대부분 논비건 메뉴이다 보니 홍콩에서 비건 차찬텡을 찾지 못해 차찬텡 문화를 경험해 볼 수 없었다.