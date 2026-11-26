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좌측이 2020년의 선거구이며 우측은 2022년에 새로 제안된 선거구이다. 우측의 지도는 실제로 채택된 지도와는 약간 다르지만 내슈빌은 삼등분 했다는 점에서는 동일하다.이런 선거구 획정은 과거 노예제도가 오래 존속한 남부지역에서 훨씬 두드러진다. 이런 상황을 방지하기 위해 미국 의회는 1965년 투표권법(Voting Rights Act)을 제정했고, 이후 법 개정과 판례를 거쳐 이 법은 소수 인종이 자기 대표자를 뽑을 수 있도록 선거구를 구성하게 하는 근거가 되었다. 하지만 이마저도 2026년 4월 대법원판결로 사실상 무력화되었다. 지역의 대표자가 없으면 지역 발전이 저해된다. 그럼에도 불구하고 특정 인종의 투표권을 억제하는 것이 더 중요하기 때문에 계속해서 유지되는 것이다.이렇게 원하는 선거 결과를 얻기 위해 선거구를 특정한 방식으로 구성하는 것을 게리맨더링 (Gerrymandering)이라고 하는데, 각 정당은 각자 유리한 형태로 선거구를 짜기 위해 박사학위를 받은 공학자들을 억대의 연봉을 주고 고용하는 상황에 이르렀다. 정말 사전적인 의미에서 선거 '공학'의 나라라고 할 수 있겠다.물론 게리맨더링에도 약점은 존재한다. 정치 성향이 다른 두 지역을 합치면 지지율이 희석되기 때문에, 선거의 흐름에 따라 원래는 한 정당에 유리했던 선거구가 다른 정당에 넘어갈 위험도 함께 올라가기 때문이다. 상황이 이렇다 보니 미국에서는 투표하지 못하게 하는 것도 선거 전략의 일부가 된다. 예를 들어, 공화당에 더 유리하게 선거구를 다시 그린 텍사스에서는 중간선거를 앞두고 민주당 지지자가 많은 도시 지역의 투표소를 줄이기도 했다.인종에 따라 거주지가 분리되어 있는 미국의 도시 구조는 게리맨더링을 더 쉽게 만든다. 백인은 백인끼리, 흑인은 흑인끼리 모여 사는 경향을 이용하면 백인에게 유리한 선거구를 그리는 것이 더 쉬워지기 때문이다. 자연스러운 분리 같지만, 사실 이러한 분리에는 상당히 많은 사회적 비용이 든다. 경제력이 떨어지는 흑인이 백인 커뮤니티로 진입하는 것을 막기 위해 주택 건설을 제한하고, 인구밀도를 낮게 유지하다 보면 세수가 부족해지기 때문이다.유색인종은 도시에 집중되고 교외와 시골 지역에 백인이 몰려 살기 때문에 백인은 전력, 상하수도, 그리고 도로와 같은 인프라를 비효율적으로 사용하게 되고, 이는 천문학적인 세금, 특히 주택보유세로 이어진다. 흑인들과 분리되어 살고자 하는 정치적 입장을 관철하기 위해서는 어쩔 수가 없는 일이다.정리하자면 미국의 인종차별은 공짜가 아니다. 자기 지역의 대표자를 갖지 못한 도시는 발전이 더디고, 정당들은 선거구를 그리는 데 억대의 연봉을 쓰며, 교외로 흩어져 사는 백인들은 비효율적인 인프라를 유지하느라 비싼 세금을 낸다. 비용의 상당 부분을 차별하는 쪽도 함께 치르는 셈이다. 그 비용에는 건강도 들어간다. 정신과 의사 조너선 메츨은 <백인이라서 죽어간다>(Dying of Whiteness)에서 테네시주가 메디케이드 확대를 거부한 탓에 테네시 백인 주민 한 사람당 평균 14.1일의 수명이 줄었다고 추정했다.그럼에도 차별이 계속되는 것은 그 대가로 얻는 것, 그러니까 누가 투표하고 누가 대표되는지를 정할 힘을 놓지 않겠다는 의지가 비용을 따지는 계산보다 앞서기 때문이다. 미국의 민권운동이 한창이던 1959년 앨라배마주 몽고메리시는 공원과 수영장을 흑인에게도 개방하라는 소송을 당하자 공원을 모두 닫고 수영장 여덟 곳을 흙으로 메워 버렸다. 흑인과 나눠 쓰느니 모두가 잃는 쪽을 택한 것이다.마찬가지로 연방대법원이 몽고메리시의 대중교통에서 흑인과 백인을 분리하는 정책을 위헌으로 결정하자 백인들은 도시를 떠나 대중교통을 버리고 자가용을 이용하는 방향으로 선회했다. 모두가 자가용을 이용함으로써 생기는 최악의 교통체증도 인종차별을 막지 못한 것이다.베커의 이론이 설명하려고 했던 게 이런 일이다. 손해를 감수하려는 의지만 있으면 사람들은 비싸고 불편한 일도 수십 년씩 계속한다. 거꾸로 말하면, 돈이 안 되는 일을 왜 하냐는 말은 대체로 그 일을 하려는 의지가 없다는 말이 아닐까. 돈도 안 되는 일에 왜 그렇게 열정을 쏟냐는 질문에 대한 답도 여기에 있다.