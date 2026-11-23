남소연

'한덕수 일부 무죄 취지 파기환송'에 반발해 조희대 대법원장 탄핵을 추진하기로 결정한 김민석 더불어민주당 대표가 20일 국회에서 열린 비공개 의원총회에서 한병도 원내대표, 천준호 원내운영수석부대표와 대화하고 있다.더불어민주당이 조희대 대법원장 탄핵을 공식화하면서 사법부 수장을 상대로 한 초유의 탄핵이 어떻게 진행될지가 초미의 관심입니다. 탄핵 추진에 대한 찬성 여론이 높지 않은 상황에서 헌법재판소에서 기각 결정이 나오면 민주당은 상당한 정치적 타격이 불가피합니다.그렇다고 헌정 질서를 교란하고 민주주의를 훼손한 조 대법원장의 퇴행과 반동을 언제까지 지켜만 볼 수는 없는 일입니다. 민주당으로선 조 대법원장의 위헌·위법 행각을 신속히 멈춰세우면서도 후폭풍은 최소화할 수 있는 최적의 방법을 찾는 게 관건입니다.민주당이 가장 우려하는 시나리오는 내년 6월 조 대법원장 퇴임 전 헌재에서의 기각 결정입니다. 민주당의 탄핵 소추가 무리한 정치 공세였다는 비판이 쏟아지리라는 건 충분히 예상할 수 있습니다. 여권의 지지율 추가 하락은 물론 내후년 총선에도 악영향을 미칠 가능성이 있습니다. 문제는 헌재 기각 판결이 현실화할 가능성이 크다는 점입니다.민주당이 제시하는 탄핵 소추 사유는 12·3 비상계엄 당시 대법원의 대응, 이재명 대통령 공직선거법 위반 사건 파기환송, 대법관 재제청 논란, 업무추진비 집행과 현금 격려금 지급 의혹 등입니다. 이 모두 결코 가볍지 않은 정치적·법리적 책임을 물을 수 있는 사안입니다.하지만 헌법학자와 법조계에서는 이 행위들의 위헌·위법성이 헌재에서 탄핵을 인용할 정도로 '중대성'이 있는가에 대해서는 부정적인 의견이 우세한 게 현실입니다. 그동안의 고위공직자 탄핵에 보수적인 입장을 보였던 헌재의 태도나 같은 고위법관 출신으로서 '제 식구 감싸기'도 걱정하지 않을 수 없습니다.이런 불리한 조건에서 민주당이 기대할 수 있는 것은 헌재 결정의 지연입니다. 조 대법원장이 퇴임할 때까지 헌재 판단이 나오지 않은 채 탄핵안이 각하되는 상황입니다. 헌재는 180일 이내에 탄핵 인용이나 기각 결정을 선고하게 돼 있지만 이는 훈시규정에 불과합니다.실제 헌재는 2021년 임성근 전 부장판사의 임기가 탄핵심판 도중 만료되자 8개월만에 본안 판단없이 각하 결정을 한 바 있습니다. 당시 헌재는 "이미 임기 만료로 퇴직한 피청구인에 대해서는 본안 판단에 나아가도 파면결정을 선고할 수 없다"고 밝혔습니다. 조 대법원장 사건에 대해서도 헌재는 같은 판단을 할 가능성이 있습니다.주요 공직자 탄핵 사건에 대한 헌재의 심리기간도 이런 관측에 힘을 싣는 요인입니다. 박근혜와 윤석열의 경우 국회 탄핵 소추 후 인용까지 걸린 기간은 각각 3개월, 4개월이었습니다. 한덕수 전 국무총리도 3개월이 소요됐습니다. 반면 이진숙 전 방송통신위원장의 경우 탄핵안 통과 후 기각 결정까지 6개월이 걸렸습니다. 탄핵 심리가 짧으면 3개월, 길게는 6개월 진행된 셈입니다. 조 대법원장의 경우 사안 하나하나의 법적, 정치적 의미가 커 심리가 빠르게 진행되지는 않을 것으로 보입니다.이런 사정을 감안하면 민주당 입장에서는 전체적인 탄핵 일정을 면밀하게 고려할 필요가 있습니다. 민주당이 조 대법원장 탄핵을 결정한 배경은 지난 행위에 대한 단죄의 의미도 있지만 앞으로의 폭주를 막으려는 의도가 큽니다. 법원 안팎에서는 조 대법원장이 내년 2월 법관 정기인사에서 자기 사람을 대거 심을 거라는 우려가 팽배합니다. 내란 재판에서 단호한 의지를 보였던 이진관 부장판사 등은 배척하고, 퇴행적 판결을 했던 판사들은 그 자리를 계속 유지할 거라는 얘기가 나옵니다.민주당의 최선의 시나리오는 조 대법원장의 인사 폭주를 막고 헌재에서 탄핵 기각 결정이 나오지 않도록 하는 것입니다. 그러려면 국회 탄핵 소추안 통과 시점은 12월 말~1월 초가 적합한 것으로 추정할 수 있습니다. 조 대법원장 직무정지로 인사가 불발되도록 하면서도 헌재에도 직간접적 메시지로 작용할 수 있기 때문입니다.