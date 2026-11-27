임상혁 지음, 아를 출판사

"노동자의 생명과 그 가족의 고통을 거름 삼아 성장해온 한국 사회는 제가 의대생이던 1980년대부터 품고 있던 '노동자의 건강과 생명을 어떻게 지킬 것인가?'라는 질문의 답을 더욱 찾기 어렵게 만들었습니다. 오히려 '보이지 않는 노동자, 보호받지 못하는 노동자를 어떻게 지킬 것인가?'라는 질문이 더해졌을 뿐입니다.

- <사람이 머무는 쪽으로>(임상혁) 중에서

<사람이 머무는 쪽으로>그가 일하는 병원에선 "어디가 아프신가요?"에 질문 하나를 더 보탠다. "무슨 일을 하십니까?" 기침이 멎지 않는 용접공이 일하는 '작업장'을, 허리디스크를 앓는 사무직 회사원의 '노동 강도'를 살피는 세심함이 이곳 진료실엔 있다. 저자가 전공한 직업환경의학은 "일하는 환경이 사람의 건강에 어떤 영향을 미치는지 연구하고" 그 "질병을 진단, 치료, 예방하는 일"을 업으로 삼는다.우리나라 직업환경의학의 역사는 한 소년의 고통에서 출발한다. 1988년, 시골에서 상경한 15살 소년 문송면은 영등포의 한 온도계 제조 공장에서 일을 시작한다. 근무 한 달도 채 되지 않아 두통이 극심해 병원을 전전하지만 병명은 오리무중. 한 의사가 유일히 건넨 "어디서 일했니?"라는 질문이 돌파구가 돼 병명이 밝혀졌고, 문송면은 '급성 수은 중독' 판정과 산재요양 승인을 받는다.그러나 1988년 7월 2일, 소년은 별이 된다. 유언이 될 줄 몰랐던 마지막 말은 "병이 다 나으면 이 무서운 서울을 떠나 엄마랑 농사지으며 살자" 였다. 의대생이었던 저자는 송면이가 병과 사투를 벌이던 현장에 있었다. 어린 송면이가 환타를 좋아했다는 사실을 기억하는 한 의료인의 문장이 그가 일하는 치료 현장의 엄중함을 비춘다. 저자에게 소년 문송면은 의사로 사는 이유로 남았다.기억해야 할 노동사가 하나 더 있다. 원진레이온 이황화탄소 중독 사건. 1930년대, 유럽에서 옷감 실을 짜는 레이온 생산 설비가 개발도상국으로 옮겨져 일본에 수출됐고, 1960년대, 국내로 유입됐다. 일찍이 노동자의 뇌혈관 장애와 사지마비 증세가 보고됐지만, 박정희 정권은 국민 생명을 죽음으로 내모는 '폭탄 돌리기'를 묵인했다.끝내 악명을 떨친 '원진레이온'에서 일하다 다친 사람은 940명. 사망자는 150명이 넘는다. 처음엔 중풍에 걸린 줄 알았던 사람들은 갑자기 쓰러지는 공통 증상에 목소리를 냈고, 1997년까지 대대적인 진상규명 투쟁을 이어갔다. 원진레이온에서 일하다 숨진 사망자 수는 확정되지 않았다. 피해자들의 고통이 현재진행중이기 때문이다.당시 본과 3학년이던 저자는 휴학계를 내고 피해자들의 의료 현장을 지켰다. 구리 진료소와 투쟁 현장을 오가며, 사람들이 일하다 더는 다치지 않도록 우리 사회의 환경까지 고치는 역할이 의료인의 사명임을 다졌다. 이 책은 1980년대, 곡절 많은 우리 노동사를 목격한 의사의 증언이다.녹색병원은 보통 사람들이 더는 자신과 같은 산업재해 희생자가 나오지 않길 바라는 뜻을 모아 지은 곳. 원진레이온 피해 노동자들의 산재 보상금으로 세웠다. 저자는 "노동자를 위해 세워진 병원에서 일하는 자신"의 자리를 서두에 분명히 밝힌다. 실제로 그가 일하는 원장실은 지하 2층, 환자의 자립을 위한 재활센터는 7층에 있다. 녹색병원 같은 병원이 국내에 더 많아질 순 없을까?그리하여 독자는 한 가지 생각에 사로잡힌다. '의료인을 꿈꾸는 청소년이 이 책을 꼭 읽었으면 좋겠다.' 녹색병원의 역사를 소개하는 1부 끄트머리에는 "의사를 꿈꾸는 학생들에게"라는 제목의 짤막한 글이 실려 있다. 부모가 의대에 가라고 해서 의대생이 된 대다수 청년의 답변을 고하며, 시대 막론하고 모두가 슈바이처를 꿈꾸며 의대에 오진 않는다고 정직하게 공감한다.그러나 그 후가 중요하다는 의사 임상혁이 권하는 다음 질문은 중요하다. "나는 왜 의사가 되고 싶은가." 이제 그 답이 남의 것이 아니라, 자신에게서 나온 것이길 바라는 저자는 의사에게 제일 중요한 것으로 '사람에 대한 사랑'을 꼽는다. 단식농성 중인 사람을 찾아가 건강을 살피는 일, 미등록 이주아동의 예방접종, 홀로 사는 노인을 가정 방문하는 일은 그가 있는 녹색병원의 업무이기도 하다.이 의료 행위들은 국내 굴지의 대형 병원들은 하지 않는 일들이다. 저자는 생명보다 '돈'이 윤리의 기본값이 된 병원의 현실을 바로 본다. "천정부지로 오른 의료비를 민간 의료보험으로 감당하며 진료와 수술"을 받는 수도권 시민들의 처지, 응급실이 모자라 앰뷸런스에서 골든타임을 놓치는 지역 시민의 삶을 아프게 반추한다. 이 의료 현실을 '사회연대병원' 짓기로 돌파하자고 밝힌다.