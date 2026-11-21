덴센트

위챗에서 활약중인 텐센트의 에이전트 샤오웨이(小微).에이전트의 가장 민감한 행위는 다른 앱을 대신 조작하는 일입니다. 2025년 12월 바이트댄스(ByteDance)의 도우바오(Doubao) 휴대폰은 화면을 읽고 클릭을 흉내 내는 방식으로 위챗과 알리페이를 조작하려다 차단당했습니다. 10월 통지는 이 문제에 답을 적었습니다. 앱 개발자가 전자서명으로 동의하지 않으면 에이전트는 그 앱을 강제로 호출할 수 없습니다.9월 <중국인터넷공간안전협회>의 개인정보 보호 창의는 첫 실행, 권한 변경, 민감한 조작 같은 중요한 시점마다 다시 고지하도록 하고, '일괄 수권'과 '기본 체크'를 금지했습니다. 사용자와 앱 사업자 양쪽의 동의를 받는 구조입니다. 통지에 통신 사기 위험 평가가 함께 들어간 점도 중요합니다. 화면을 대신 조작하는 권한은 원격 제어형 금융 사기의 수단과 같습니다. 중국 에이전트 보안의 실제 축은 AI 윤리보다 사기 방지입니다.중국 에이전트 시장은 텐센트, 알리바바, 바이트댄스의 3파전입니다. 그리고 그 승부를 받치는 것은 휴대폰 제조사들입니다. 세 회사 모두 자체 모델을 갖고 있지만, 싸우는 방식은 다릅니다.텐센트는 자체 모델 훈위안(Hunyuan)과 위안바오(Yuanbao)로 위챗 안의 에이전트를 키웁니다. 밖으로는 화웨이, 샤오미, 아너, OPPO, vivo와 A2A 협력을 맺어, 제조사의 에이전트가 위챗이 허락한 통로로만 들어오게 했습니다. 알리바바는 반대로 모델을 밖으로 내보냅니다.큐웬(Qwen)은 자사 쇼핑·결제 기능 400여 개를 연결하는 동시에 아너 휴대폰과 중국에서 출시되는 애플 인텔리전스에 탑재됐습니다. 바이트댄스는 도우바오(Doubao)라는 모델이 있지만, 다른 에이전트가 반드시 거쳐야 하는 메신저나 결제가 없습니다. 그래서 누비아와 손잡고 직접 휴대폰을 만들었습니다. 하지만 휴대폰 쪽 에이전트는 남의 앱을 열 때마다 허락을 받아야 하고, 도우바오 휴대폰은 위챗과 알리페이에 막혔습니다.제조사들은 이 3파전의 무대이자 후원자입니다. 사용자의 첫 명령을 받는 시스템 에이전트와 앱스토어를 쥐고 있고, 10월 통지에 따라 휴대폰 속 에이전트의 책임도 집니다. 아너가 위챗과 A2A를 맺으면서 큐웬을 탑재한 것처럼, 제조사들은 한 회사에 묶이지 않고 여러 진영과 손을 잡습니다. 텐센트와 알리가 휴대폰을 만들지 않는 이유도 여기에 있습니다. 제조사와 손잡으면 휴대폰을 만들지 않고도 휴대폰 속으로 들어갈 수 있고, 허락을 내주는 자리도 지킬 수 있습니다. 결국 승부를 가르는 것은 모델의 성능이 아니라, 어느 층을 쥐고 어느 제조사와 손잡느냐입니다.이 치열한 경쟁 구도에서 정부는 특정 기업의 편을 들지 않고 균형을 지킵니다. 첫째, 바이트댄스 계열의 화산엔진(Volcano Engine)도 국가 표준을 만드는 데 참여했습니다. 위챗과 알리페이에 막힌 회사도 규칙을 만드는 자리에는 함께 앉아 있습니다. 둘째, 결제 공약은 특정 회사끼리만 손잡거나, 우리 결제를 쓰려면 우리 에이전트도 쓰라고 강요하는 것을 금지했습니다.위챗이나 알리페이도 결제를 무기로 경쟁사 에이전트를 막을 수 없다는 뜻입니다. 셋째, 2021년 위챗(텐센트)에서 타오바오 링크(알리바바)를 열 수 없게 막아 둔 것을 풀게 한 것도 같은 <공업정보화부>였습니다. 슈퍼앱이 밥그릇 싸움 하느라 길을 막고 있으면 얼른 정부가 개입해 교통정리를 합니다.정부의 역할은 특정 기업 편들기가 아니라 방식을 정하는 가이드 입니다. 남의 화면을 몰래 조작하는 대신 정해진 연결 규칙으로 들어오는 방식, 누가 했는지 모르는 조작 대신 신원이 확인되는 행위입니다. 지금 그 방식에 먼저 익숙한 기업이 앞서 있을 뿐입니다.한국에도 에이전트가 들어왔습니다. 한국인 창업팀의 피클(Pickle)은 전화 예약과 민원 대행으로 앱스토어 생산성 무료 1위에 올랐고, xAI의 그록봇(Grok Bot)은 자기 클라우드 컴퓨터에서 사용자 대신 웹사이트에 로그인해 일합니다.오픈AI의 상시형 에이전트 닷츠(Dots)는 한국에서 빠르게 퍼져, 주간 활성 사용자 수 세계 3위에 올랐습니다. 해시드 계열의 AI 에이전트 플랫폼 부이(vooy)도 정식 출시됐습니다. 메신저에서 자연어로 명령하면 사용자의 취향과 선호를 학습해 일정 예약, 항공권 검색, 선물 추천, 앱 실행 같은 여러 단계의 작업을 대신 처리합니다.수요는 이미 와 있습니다. 문제는 기반입니다. 부이의 김동현 최고제품책임자는 컨슈머 에이전트가 확산되려면 본인인증, 결제, 소비자 서비스 API 인프라가 개선돼야 한다고 했습니다. 중국이 정책으로 답을 적은 바로 그 세 가지, 곧 신원, 결제, 상호작용입니다.그 공백은 지금 이렇게 메워지고 있습니다. 피클은 네이버, 쿠팡, 정부24의 아이디와 비밀번호를 받아 움직입니다. 권한을 위임 받는 것이 아니라 사람의 신분을 그대로 넘겨받는 구조입니다. 국내에 에이전트 신원 체계가 없기 때문입니다.그렇게 넘겨받은 개인정보를 어떻게 지킬지에 대한 보안 정책은 희미합니다. 수십만 명의 메일함, 비밀번호, 기억이 모인 에이전트 서버가 한 번 뚫리면 피해는 가입자 전체로 번집니다. 상품 설명에 숨겨 둔 문장 하나로 에이전트가 엉뚱한 물건을 사게 만드는 '프롬프트 인젝션' 공격도 이미 현실의 위협입니다.예고 없이 찾아온 에이전트에 플랫폼은 황급히 문을 잠급니다. 피클은 11월 11일 카카오톡 연동을 열었다가 하루 만에 중단했고, 사전에 카카오와 API 사용을 협의하지 않은 것으로 알려졌습니다. 카카오는 개인정보 보안 등 법적 문제를 검토하고 있고, 코레일은 공정한 예매 환경을 이유로 AI 에이전트 자동화 프로그램의 접속을 막았습니다. 동시에 네이버는 연내 자체 개인 에이전트 앱을 출시할 계획이고, 카카오는 12월 '카나나 스페이스' 시범 서비스를 시작합니다. 남의 에이전트는 막고 자기 에이전트는 키우는 구도입니다.결제도 늦습니다. 신한카드가 3월 마스터카드와 함께, 이용자가 한 차례 승인하는 국내 첫 인증형 에이전틱 커머스 실거래에 성공했지만, 아직 실증 단계이고 책임과 한도에 관한 규칙은 없습니다. 전화는 이미 사고가 났습니다. 피클은 사전 승인 없이 전화를 걸고 일부 통화에서 AI라는 사실을 밝히지 않은 점을 인정하고 사과했습니다.국내에는 아직 판례도 업계 공통 규칙도 없습니다. 미국에서는 아마존이 퍼플렉시티의 AI 쇼핑을 상대로 소송을 냈고, 유나이티드항공은 제3자 AI 에이전트의 예약을 금지했습니다. 한국이 곧 마주할 쟁점입니다. 규칙이 없으니 플랫폼은 막을 수밖에 없고, 스타트업은 사용자의 아이디와 비밀번호를 받을 수밖에 없습니다. 양쪽 모두 합리적인 선택을 하는데, 결과는 모두에게 손해입니다.에이전트는 이미 우리 핸드폰 앞까지 찾아왔습니다. 피클, 그록봇, 닷츠, 부이까지, 한국 이용자들은 벌써 에이전트에게 전화와 예약과 쇼핑을 맡기고 있습니다. 남은 질문은 어떤 규칙 위에서 오느냐입니다. 중국은 신원, 결제, 상호작용에 관한 표준과 정책을 숨 가쁘게 내놓았고, 그 위에서 내년까지 AI폰과 에이전트 보급률을 70%로 끌어올리겠다는 시간표를 돌리고 있습니다. 한국은 여전히 밥그릇 싸움 중입니다.생태계를 먼저 바꾼 나라에서 에이전트는 혁신이 되고, 바꾸지 않은 나라에서는 사고가 됩니다. 무단 전화, 비밀번호 위임, 희미한 보안, 접속 차단은 이미 시작된 사고의 신호입니다. 출발점은 멀리 있지 않습니다. 에이전트 신원 표시, AI 발신 고지, 고위험 행위 시점의 사전 승인, 그리고 플랫폼의 정당한 거부와 부당한 차단을 가르는 기준입니다. 이 네 가지가 한국형 최소 규칙의 시작이 될 수 있습니다.밥그릇 싸움을 하는 사이, 다 익은 밥도 재가 될 수 있습니다.