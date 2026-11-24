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용인 첨단시스템반도체 국가산단 공사 현장의 천막농성장환경운동연합
지난 10월 28일, 정부가 용인 반도체 국가산단 1공구 부지 조성 공사를 전격 착공하자 경기도 용인시 처인구 남사읍 창리 일대에는 천막 농성장이 들어섰습니다. 막대한 전력과 용수 조달 방안, 대규모 LNG 발전소와 초고압 송전탑 건설에 따른 지역 불평등 문제 등 수많은 의문이 풀리지 않았는데도, 정부와 LH(한국토지주택공사)가 충분한 검증과 사회적 합의 없이 사전공사 명목의 벌목에 이어 착공까지 밀어붙이자 시민사회가 행동에 나선 것입니다.
환경운동연합 등 경기지역 시민사회단체와 충남·충북·대전 등 초고압 송전선로가 지나는 전국의 주민대책위가 모인 '용인반도체국가산단 재검토와 초고압송전탑 건설반대 전국행동'은 베어진 숲 현장에 천막을 치고 공사 중단과 사업 재검토를 요구하고 있습니다.
며칠 전 농성장에 다녀왔습니다. 부쩍 차가워진 바람을 막아줄 것이라고는 얇은 천막 하나뿐인 그곳에서 밤낮없이 자리를 지키는 활동가들을 보니, 하루빨리 용인국가산단 철회 결정이 나야 한다는 생각이 더 굳어졌습니다.
현장에서 만난 지역 주민들과 중소기업인들의 이야기는 단순히 보상을 더 달라는 차원의 문제가 아니었습니다. 국가가 추진하는 사업 때문에 힘없는 서민들의 삶이 어떻게 뿌리째 흔들리고 있는지 생생하게 들을 수 있었습니다.
평생의 삶터와 일터에서 내몰릴 위기에 처한 사람들
평생을 이곳에서 살아온 한 주민은 밭일과 마을 일을 하며 노후를 보내고 있는데, 30평 건물을 평당 250만 원씩 계산해 7500만 원을 줄 테니 집을 비우고 떠나라는 통보를 받았습니다. 100년 가까이 된 한옥에 사는 이웃은 자산 가치가 없는 집이라며 절반도 안 되는 보상금을 통보받았다고 합니다. 대도시에선 집을 자산으로 여기고 가격이 오르면 팔아 다른 데로 옮겨가기도 하지만, 농촌에서의 삶은 그럴 수 없습니다.
원주민들은 대부분 이 곳에서 평생을 살아왔고 정부가 쫓아내지 않는다면 앞으로의 남은 삶도 집이자 고향인 이 곳에서 살아갈 사람들입니다. 그런 이들이 사는 곳에 국가산단을 만든다면서 돈 몇 푼 쥐여주며 나가라고 하니, 주민들은 '어디 가서 뭘 다시 시작할 수 있냐'며 한숨을 쉬었습니다. 그분들에게 땅은 단순한 부동산이 아니라 평생의 땀이 배어 있고 이웃과 정을 나누며 살아온 삶의 전부입니다.