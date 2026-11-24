김현정

▲삼성물산이 소유한 레이크사이트 컨트리클럽의 모습. 레이크사이드 컨트리클럽

농성장에서 나와 서울로 올라오는 길에 보니 주변 곳곳이 골프장이었습니다. 궁금해서 네이버 지도 앱으로 용인산단 부지를 검색해 보니, 국가산단 주변이 온통 골프장으로 둘러싸여 있었습니다. 자료를 찾아 보니, 용인시에만 골프장이 29개, 그중에서도 국가산단이 들어설 처인구에만 20여 곳의 골프장이 모여 있었습니다. 처인구 골프장들의 면적을 모두 합치면 대략 750만 평에 이릅니다. 그중 규모가 가장 큰 레이크사이드 컨트리클럽 하나만 해도 126만 평입니다. 이 곳은 삼성물산 소유입니다.



이 126만 평은 SK하이닉스가 용인에 반도체 생산 라인(팹) 4기를 짓고 있는 용인일반산단의 면적과 정확히 일치합니다. 골프장 하나만 없애면 거대 반도체 산단 하나를 뚝딱 만들 수 있다는 뜻입니다. 원주민과 중소기업을 쫓아내고 만들겠다는 용인국가산단의 전체 면적은 235만 평(약 728만㎡)입니다.



물론 용인국가산단은 전력과 용수 문제, 그리고 국토 균형 발전이라는 시대정신에 맞지 않기 때문에 애초에 철회되는 것이 맞습니다. 하지만 백번 양보해 수도권에 반도체 공장을 지을 땅이 그토록 꼭 필요했다면, 750만 평이나 되는 주변 골프장은 왜 건드리지 않았을까요? 삼성에 반도체 팹이 필요하다면 삼성물산이 소유한 골프장을 용도 변경해 짓거나, 처인구에 즐비한 골프장 몇 곳만 수용했어도 주민을 쫓아낼 필요도, 중소기업의 생산을 멈추게 할 필요도, 600년 된 묘를 파헤칠 필요도 없었을 것입니다.



▲용인의 그 많은 골프장을 피해 설계된 용인국가산단 부지 네이버지도

지도를 자세히 보면 산단 부지가 절묘하게 골프장들을 피해 지정된 것을 한눈에 알 수 있습니다. 왜 이런 일이 벌어지는 걸까요? 답은 명백합니다. 국가가 반도체 산업을 육성한다며 국가산단을 만들면서도, 정작 골프장을 소유한 재벌이나 자산가들의 땅은 건드릴 엄두조차 내지 못하기 때문 아닐까요?



대신 목소리가 작고 힘없는 농민과 서민, 중소기업의 삶터는 국책 사업이라는 이름으로 무참히 찍어 누릅니다. 힘없는 이들의 눈물과 희생 위에 강제로 밀어버리고 닦아 놓은 땅은 결국 다시 재벌의 소유로 돌아갑니다. 막대한 혜택은 재벌과 토건 세력이 챙기고, 그 과정에서 생기는 모든 피해와 고통은 언제나 땅을 지켜온 원주민과 서민들의 몫으로 떠넘겨지는 착취의 구조가 또다시 반복되고 있는 것입니다.



국가산단 부지를 결정하는 과정에 지역 주민들이 제대로 참여했다면 결코 이런 일은 없었을 것입니다. 서민들은 집과 일터를 잃는데 재벌과 자산가들은 돈과 골프장을 고스란히 지켜내는 이런 불공정한 현실을 언제까지 두고 보아야 할까요. 지금 필요한 것은 주민들을 향한 강제 수용이 아니라, 용인국가산단 부지 선정과 조성 과정에 관여한 국토부와 LH 고위직들에 대한 철저한 감사입니다. 국민의 세금으로 녹봉을 받는 공무원들이 국민의 이익과 재벌의 이익 중 어느 쪽을 선택했는지 국민 앞에 분명히 밝혀야 합니다.



2025년 6월 4일 출범한 이재명 정부는 스스로를 '국민주권정부'라고 불러 달라고 했습니다. 그 '국민'에 재벌과 토건 세력, 그리고 골프 치는 부유층만 포함되어 있는 것은 설마 아닐 것입니다. 이제는 달라져야 합니다. 국가 발전이라는 이름 아래 힘없는 소수의 희생을 당연하게 여기던 낡은 방식은 과거에 남겨두어야 할 때입니다. 진정한 산업 경쟁력은 누군가의 삶터를 짓밟고 세운 공장이 아니라, 지역 주민과의 충분한 소통과 투명하고 공정한 절차 위에서 만들어집니다. 용인국가산단 계획의 전면 재검토가 그 상식적인 변화의 첫걸음이 되기를 바랍니다. #용인국가산단 프리미엄 반도체 특별과외 이전글 지금 안 멈추면, '광주반도체산단' 발목 잡을 수도 이 기사가 마음에 드시나요? 좋은기사 원고료로 응원하세요 원고료로 응원하기 스크랩 페이스북 트위터 카카오 공유 시민기자 기사쓰기

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기사 제보하기 용인의 그 많은 골프장을 피해 설계된 용인국가산단 부지지도를 자세히 보면 산단 부지가 절묘하게 골프장들을 피해 지정된 것을 한눈에 알 수 있습니다. 왜 이런 일이 벌어지는 걸까요? 답은 명백합니다. 국가가 반도체 산업을 육성한다며 국가산단을 만들면서도, 정작 골프장을 소유한 재벌이나 자산가들의 땅은 건드릴 엄두조차 내지 못하기 때문 아닐까요?대신 목소리가 작고 힘없는 농민과 서민, 중소기업의 삶터는 국책 사업이라는 이름으로 무참히 찍어 누릅니다. 힘없는 이들의 눈물과 희생 위에 강제로 밀어버리고 닦아 놓은 땅은 결국 다시 재벌의 소유로 돌아갑니다. 막대한 혜택은 재벌과 토건 세력이 챙기고, 그 과정에서 생기는 모든 피해와 고통은 언제나 땅을 지켜온 원주민과 서민들의 몫으로 떠넘겨지는 착취의 구조가 또다시 반복되고 있는 것입니다.국가산단 부지를 결정하는 과정에 지역 주민들이 제대로 참여했다면 결코 이런 일은 없었을 것입니다. 서민들은 집과 일터를 잃는데 재벌과 자산가들은 돈과 골프장을 고스란히 지켜내는 이런 불공정한 현실을 언제까지 두고 보아야 할까요. 지금 필요한 것은 주민들을 향한 강제 수용이 아니라, 용인국가산단 부지 선정과 조성 과정에 관여한 국토부와 LH 고위직들에 대한 철저한 감사입니다. 국민의 세금으로 녹봉을 받는 공무원들이 국민의 이익과 재벌의 이익 중 어느 쪽을 선택했는지 국민 앞에 분명히 밝혀야 합니다.2025년 6월 4일 출범한 이재명 정부는 스스로를 '국민주권정부'라고 불러 달라고 했습니다. 그 '국민'에 재벌과 토건 세력, 그리고 골프 치는 부유층만 포함되어 있는 것은 설마 아닐 것입니다. 이제는 달라져야 합니다. 국가 발전이라는 이름 아래 힘없는 소수의 희생을 당연하게 여기던 낡은 방식은 과거에 남겨두어야 할 때입니다. 진정한 산업 경쟁력은 누군가의 삶터를 짓밟고 세운 공장이 아니라, 지역 주민과의 충분한 소통과 투명하고 공정한 절차 위에서 만들어집니다. 용인국가산단 계획의 전면 재검토가 그 상식적인 변화의 첫걸음이 되기를 바랍니다. 저작권자(c) 오마이뉴스(시민기자), 무단 전재 및 재배포 금지 오탈자 신고 네이버 채널구독다음 채널구독 10만인클럽 프로필사진 10만인클럽 회원 이봉렬 (solneum) 내방 구독하기

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천막 농성장을 찾은 차규근 국회의원에게 주민들이 각자의 고충과 바람을 이야기하고 있습니다.해당 지역에서 중소기업을 운영하는 분의 사정도 답답하기는 마찬가지였습니다. 정부는 산단 계획을 승인하면서 북서쪽에 이주기업 전용 산업단지를 만들어 희망 기업들이 업종 제한 없이 입주할 수 있게 하겠다고 발표했습니다. 하지만 현장의 이야기는 전혀 다릅니다. 본 산단 공사는 속도전을 내며 이미 첫 삽을 떴는데, 정작 기업들이 옮겨갈 이주기업 전용 산단과 주민 이주자택지는 아직 공사조차 시작하지 못했습니다. 언제 입주할 수 있는지, 땅값은 얼마인지도 명확히 알려지지 않아 기업들로서는 보상금으로 새 부지를 감당할 수 있을지 계산조차 서지 않는 상황입니다.당장 옮겨갈 곳이 마땅치 않으니 중소기업들은 임대 공장을 전전하거나 다른 지역으로 떠나야 할 수도 있다는 우려에 휩싸여 있습니다. 공장을 다른 지역으로 옮기면 그동안 함께 일하던 직원들은 하루아침에 일자리를 잃게 됩니다. 근처에 부지를 구하려고 해도 국가산단으로 이미 올라버린 부동산 가격 앞에 방법이 없습니다.설령 공장을 옮길 수 있다 해도 이전하는 동안 공장을 멈추면서 발생하는 손실도 크고, 새 터전에 가서도 숙련된 직원을 다시 뽑아 일을 가르쳐야 합니다. 재벌 기업 하나 때문에 왜 수많은 중소기업과 노동자들이 이런 피해를 고스란히 떠안아야 하느냐고 호소합니다.용인국가산단으로 지정되기 전 그곳엔 542가구가 살고 있었고 89곳의 기업이 공장을 가동하고 있었습니다. 산 사람들의 삶터만 문제가 아닙니다. 산단 부지 안에는 여러 문중의 선산이 모여 있는데, 그중에는 600년 가까이 보존되어 온 조선 개국 공신의 묘도 있습니다. 이런 곳을 하루아침에 파묘해서 옮기라고 하니 문중 사람들이 몸으로 막아서고 있는 상황입니다.본 연재 기사를 통해 여러 번 지적한 것처럼, 용인국가산단은 애초에 내세웠던 '세계 최대의 첨단 시스템반도체 클러스터'라는 명분도 흐려진 채 사실상 삼성전자에 수도권 땅을 몰아주는 사업으로 변해 버렸습니다. 국가가 국민의 세금으로 산단을 조성해 재벌 기업에 갖다 바치는 과정에서, 정작 지역 주민들이 입는 피해는 삶을 송두리째 뒤흔들 만큼 너무나 큽니다.