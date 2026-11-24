남소연

더불어민주당 김민석 대표와 최민희 최고위원이 23일 국회에서 열린 최고위원회의에 참석하고 있다.더불어민주당의 내홍이 깊어지는 가운데 당 안팎에선 이대로 가면 2028 총선에서 참패할 수 있다는 전망이 제기됩니다. 신천지 집단 입당 의혹과 최민희 최고위원 징계 등 당내 계파 갈등이 장기화하면서 민심 이반 기류가 뚜렷해지고 있어서입니다. 당내에서는 최악의 경우 갈등과 분열이 극대화됐던 2008년 18대 총선처럼 81석까지 쪼그라들 수 있다는 경고도 나옵니다.내후년 총선 참패의 가장 큰 근거는 지지율입니다. 최근 여론조사를 종합하면 이재명 대통령과 민주당 지지율은 30% 중후반에 머물고 있습니다. 지방선거 후부터 내리막으로 접어들면서 수개월째 박스권을 벗어나지 못하는 모습입니다. 전문가들은 중도층과 2030세대의 이탈, 기존 선거연합의 균열, 민생보다 정치적 쟁점에 매몰되는 상황을 원인으로 짚으면서 당분간 반등의 모멘텀을 찾기는 쉽지 않을 거라는 예상을 내놓습니다.대통령의 지지율은 전국 단위 선거의 지표로 여겨집니다. 최근 총선 사례를 보면 대통령 지지율은 여당에 대한 중간평가와 맞물리며 선거 구도에 적지 않은 영향을 미쳤습니다. 문재인 전 대통령은 2020년 총선 직전 60%에 육박하는 지지율을 기록하며 여당이 압승했지만, 윤석열 전 대통령은 2024년 총선을 앞두고 지지율이 34%까지 떨어지면서 여당이 참패했습니다. 이 대통령의 지지율이 30%대에 머무는 데다 부정평가가 앞서는 상황이 계속되면 유사한 상황이 전개될 수 있다는 전망이 여론조사 전문가들 사이에서 나옵니다.대통령 지지율에 3을 곱하면 집권여당의 차기 총선 의석수가 된다는 정치권의 속설도 주목을 끕니다. 2008~2020년 네 차례 총선 가운데 두 차례에서 이 공식과 근접한 결과가 나타났고, 다른 총선도 차이가 크지 않았습니다. 현재의 상황을 대입하면 민주당 의석은 지난 20일 발표한 한국갤럽의 이 대통령 지지율 40%를 기준으로는 120석, 23일 발표된 리얼미터의 37.3% 기준으로는 112석이 됩니다. 전체 의석수의 과반에서 크게 밑돌 뿐 아니라, 현재의 민주당 의석 161석에 비해 41~49석이 줄어드는 셈입니다.총선 예측의 또다른 가늠자는 정권심판론입니다. 한국갤럽의 20일 조사에서 2028년 총선에서 "현 정부를 지원하기 위해 여당 후보가 많이 당선돼야 한다"는 응답은 37%, "현 정부를 견제하기 위해 야당 후보가 많이 당선돼야 한다"는 응답은 47%로 나타났습니다. 대통령이 취임한 지 1년반 만에 견제론이 10%p 정도 우세한 것은 이례적입니다. 윤석열 정부에서 치러진 22대 총선을 앞둔 여론조사에서 정권지원론은 36%에 그친 반면, 정권심판론은 51%였습니다. 지금과 큰 차이가 없습니다. 당시 선거 결과는 민주당 175석인 반면, 여당인 국민의힘은 108석으로 대패했습니다.현재의 여권 지지율을 바탕으로 지역별 판세를 살펴봐도 결과는 크게 다르지 않습니다. 우선 지지율과의 연관성이 적은 영호남을 보면 구조적으로 현 여당에 불리합니다. 22대 총선 기준 영남 의석수는 65석, 호남은 28석입니다. 민주당과 국민의힘이 각각 영호남을 싹쓸이했을 경우 민주당은 37석이 열세인 상태로 출발합니다.