연합뉴스

▲19일(현지시간), 중국 선전의 카일린 빌라에서 열린 3자 회담에 참석하기 위해 도널드 트럼프 미국 대통령(오른쪽), 시진핑 중국 국가주석(가운데), 블라디미르 푸틴 러시아 대통령이 도착하고 있다. AP 연합뉴스

선언에 담긴 "핵전쟁은 이길 수 없으며 결코 벌어져서는 안 된다"는 문장은 새것이 아니다. 41년 전 같은 날, 냉전의 맞수였던 미국과 소련 정상이 제네바에서 처음 만나 함께 내놓은 문장이다. 당시 로널드 레이건 미국 대통령과 마하일 고르바초프 소련 공산당 서기장은 말로 끝나지 않았다.



두 나라는 2년 뒤 중거리 핵미사일을 모두 없애는 조약을 맺었다. 1991년까지 미사일 2692기를 실제로 부쉈고, 서로의 기지에 사찰단을 들여 눈으로 확인했다. 같은 해에는 전략핵을 줄이는 조약도 맺었다. 이번 선언은 그 문장만 빌려 왔을 뿐, 그 문장이 짊어졌던 의무는 가져오지 않았다.



지금의 세 나라는 제멋대로의 전형이다. 러시아는 이웃 나라를 침공했다. 미국은 이스라엘과 함께 이란을 공격했고, 국제 법정의 판사들을 제재했다. 중국은 남중국해 중재 판결을 '휴지 조각'이라 했다.



1945년 이후의 다자 질서는 바로 이런 제멋대로를 막으려고 세운 것이다. 큰 나라든 작은 나라든 주권은 평등하고, 무력은 함부로 쓸 수 없으며, 국가원수도 전쟁범죄의 책임을 피할 수 없다는 원칙이 그렇게 생겼다. 그 질서를 지키라고 맡긴 자리가 상임이사국이다. 그 자리의 셋이 지금 질서를 허물고 있다. 거부권으로 유엔을 멈춰 세우고, 군축 조약을 끝내고, 법정의 손을 묶으면서.



이런 모습을 두고 '강대국은 원래 그렇다'고들 한다. 국제정치는 결국 힘의 논리라는 것이다. 그러나 설명이 체념이 되는 순간, 2400여 년 전 아테네의 변명이 역사의 법칙으로 둔갑한다.



기원전 416년, 스파르타와 패권을 다투던 아테네는 중립을 지키던 작은 섬 멜로스에 굴복을 요구했다. 정의를 내세운 멜로스에 아테네는 이렇게 답했다고 역사학자 투키디데스는 적었다. '정의는 힘이 비슷한 나라끼리나 따지는 것이고, 강한 나라는 할 수 있는 만큼하고 약한 나라는 당해야 하는 만큼 당한다.' 아테네는 멜로스의 남자들을 죽이고 여자와 아이들을 노예로 팔았다.



그러나 규칙 없는 세상은 강자도 지켜 주지 못한다. 11년 뒤 아테네는 해전에서 함대를 잃었다. 그날 밤 아테네 사람들은 멜로스에 한 짓이 제게 돌아올까 두려워 잠들지 못했다고 크세노폰은 전한다. 이듬해 아테네는 무릎을 꿇었다.



오늘 규칙을 허무는 나라가 내일 그 규칙을 가장 아쉬워하게 된다. 워싱턴과 베이징, 모스크바가 새겨들어야 할 대목이다. 특권에는 의무가 따른다. 1945년 세계가 강대국에 상임이사국 자리를 내준 조건이 그것이었다. 선전의 선언에 빠진 것은 바로 그 약속이다.

#미중러정상회담 #평화선언 #유엔안보리 #국제형사재판소 #핵확산금지조약 프리미엄 임상훈의 글로벌리포트 이전글 세계는 언제부터 이들의 것이 되었는가 이 기사가 마음에 드시나요? 좋은기사 원고료로 응원하세요 원고료로 응원하기 스크랩 페이스북 트위터 카카오 공유 시민기자 기사쓰기

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기사 제보하기 19일(현지시간), 중국 선전의 카일린 빌라에서 열린 3자 회담에 참석하기 위해 도널드 트럼프 미국 대통령(오른쪽), 시진핑 중국 국가주석(가운데), 블라디미르 푸틴 러시아 대통령이 도착하고 있다.선언에 담긴 "핵전쟁은 이길 수 없으며 결코 벌어져서는 안 된다"는 문장은 새것이 아니다. 41년 전 같은 날, 냉전의 맞수였던 미국과 소련 정상이 제네바에서 처음 만나 함께 내놓은 문장이다. 당시 로널드 레이건 미국 대통령과 마하일 고르바초프 소련 공산당 서기장은 말로 끝나지 않았다.두 나라는 2년 뒤 중거리 핵미사일을 모두 없애는 조약을 맺었다. 1991년까지 미사일 2692기를 실제로 부쉈고, 서로의 기지에 사찰단을 들여 눈으로 확인했다. 같은 해에는 전략핵을 줄이는 조약도 맺었다. 이번 선언은 그 문장만 빌려 왔을 뿐, 그 문장이 짊어졌던 의무는 가져오지 않았다.지금의 세 나라는 제멋대로의 전형이다. 러시아는 이웃 나라를 침공했다. 미국은 이스라엘과 함께 이란을 공격했고, 국제 법정의 판사들을 제재했다. 중국은 남중국해 중재 판결을 '휴지 조각'이라 했다.1945년 이후의 다자 질서는 바로 이런 제멋대로를 막으려고 세운 것이다. 큰 나라든 작은 나라든 주권은 평등하고, 무력은 함부로 쓸 수 없으며, 국가원수도 전쟁범죄의 책임을 피할 수 없다는 원칙이 그렇게 생겼다. 그 질서를 지키라고 맡긴 자리가 상임이사국이다. 그 자리의 셋이 지금 질서를 허물고 있다. 거부권으로 유엔을 멈춰 세우고, 군축 조약을 끝내고, 법정의 손을 묶으면서.이런 모습을 두고 '강대국은 원래 그렇다'고들 한다. 국제정치는 결국 힘의 논리라는 것이다. 그러나 설명이 체념이 되는 순간, 2400여 년 전 아테네의 변명이 역사의 법칙으로 둔갑한다.기원전 416년, 스파르타와 패권을 다투던 아테네는 중립을 지키던 작은 섬 멜로스에 굴복을 요구했다. 정의를 내세운 멜로스에 아테네는 이렇게 답했다고 역사학자 투키디데스는 적었다. '정의는 힘이 비슷한 나라끼리나 따지는 것이고, 강한 나라는 할 수 있는 만큼하고 약한 나라는 당해야 하는 만큼 당한다.' 아테네는 멜로스의 남자들을 죽이고 여자와 아이들을 노예로 팔았다.그러나 규칙 없는 세상은 강자도 지켜 주지 못한다. 11년 뒤 아테네는 해전에서 함대를 잃었다. 그날 밤 아테네 사람들은 멜로스에 한 짓이 제게 돌아올까 두려워 잠들지 못했다고 크세노폰은 전한다. 이듬해 아테네는 무릎을 꿇었다.오늘 규칙을 허무는 나라가 내일 그 규칙을 가장 아쉬워하게 된다. 워싱턴과 베이징, 모스크바가 새겨들어야 할 대목이다. 특권에는 의무가 따른다. 1945년 세계가 강대국에 상임이사국 자리를 내준 조건이 그것이었다. 선전의 선언에 빠진 것은 바로 그 약속이다. 저작권자(c) 오마이뉴스(시민기자), 무단 전재 및 재배포 금지 오탈자 신고 네이버 채널구독다음 채널구독 10만인클럽 프로필사진 10만인클럽 회원 임상훈 (anarsh) 내방 구독하기 목차248 ㅣ 첫화부터 읽기> 이전글 세계는 언제부터 이들의 것이 되었는가 맨위로 다크

20일(현지시간), 중국 광둥성 선전에서 전날 열린 아시아태평양경제협력체(APEC) 정상회의 기간 중 시진핑 중국 국가주석, 도널드 트럼프 미국 대통령, 블라디미르 푸틴 러시아 대통령이 참석한 3자 회담 사진이 <사우스 차이나 모닝 포스트> 1면에 실려 있다.지난 19일 중국 선전에서 도널드 트럼프 미국 대통령, 시진핑 중국 국가주석, 블라디미르 푸틴 러시아 대통령이 마주 앉았다. 역사상 처음이라는 무게에 세계의 시선이 쏠렸고, 세 나라도 "획기적 의미", "우리는 역사를 만들고 있다"며 그 무게를 키웠다.쏠린 시선에 비해 결과는 예상대로 가벼웠다. 나온 것은 문서 한 건, '평화를 향한 중·러·미 정상 선언'이었다. 유엔 개혁, 정제유 증산, 국제형사재판소 관할권 제한, 핵 위험 대화까지 네 개 항이 전부다. 평화를 향한다면서 우크라이나 전쟁을 멈출 계획도, 이란 전쟁을 매듭지을 방안도 없었다.유엔 우크라이나 인권감시단이 확인한 우크라이나 민간인 사망자는 2022년 2월 이후 1만 7994명이다. 올해는 10월까지만 2957명이 숨져 이미 지난해 전체를 넘어섰다. 인권단체 인권운동가통신(HRANA)이 4월 휴전 때까지 집계한 이란 내 사망자는 3636명, 그중 1701명이 민간인이다.트럼프 대통령은 이달 치러진 중간선거에서 상·하원을 모두 내줬다. 푸틴 대통령은 5년째 전쟁을 끝내지 못하고 있고, 시진핑 주석은 식어 가는 경제를 떠안고 있다. 그런 셋이 선전에 판을 벌인 셈은 따로 있었다. 평화는 말로 때우고, 실속은 저마다 챙겼다.그 실속이란 밖에서 누려 온 특권이다. 안이 흔들릴 때일수록 밖의 특권을 단단히 못 박아 둬야 한다. 셋이 모이기만 하면 세계와 언론이 알아서 주목해 주니, 그만한 무대도 없다. 상임이사국의 자리, 핵보유국의 지위, 국가 관리의 면책은 문서에 적어 넣었고, 그에 딸린 의무는 지워버렸다.선언의 첫 항목은 유엔 개혁. 세 나라는 '안전보장이사회 상임이사국으로서' 유엔을 개혁하겠단다. 유엔헌장 24조에 따르면 안보리는 회원국을 대신해 국제 평화를 책임진다. 상임이사국 자리는 특권이기 전에 대리인의 책무다.그 책무가 거부권 앞에서 멈춘 일은 숱하다. 가까운 장면 하나만 봐도 충분하다. 2022년 2월, 러시아의 우크라이나 침공을 규탄하는 안보리 결의안은 찬성 11, 반대 1로 부결됐다. 반대한 한 나라가 침공 당사자 러시아였다.닷새 뒤 유엔 총회에서는 회원국의 73%인 141개국이 같은 뜻의 결의안에 찬성했다. 그러나 총회에는 결정권이 없다. 세계의 대다수가 원해도 한 나라가 반대하면 멈추는 구조, 그게 유엔이다.그 구조는 81년 전 얄타에서 짜였다. 미국과 소련은 영국과 함께 거부권에 합의했고, 중국은 그 자리를 이어받았다. 고장을 낸 바로 그 손들이 이제 유엔을 고치겠다고 나섰다. 유엔을 망가뜨린 연장, 거부권은 손에 그대로 쥔 채.두 번째, 핵 항목에서 세 정상은 "핵전쟁은 이길 수 없으며 결코 벌어져서는 안 된다"는 것을 재확인하고, 핵 위험을 줄이고 확산을 막는 대화를 하기로 했다. 줄이겠다는 것은 핵무기가 아니라 핵 '위험'이다.세 나라는 핵확산금지조약이 핵보유국으로 인정한 다섯 나라에 속한다. 그 다섯이 곧 안보리 상임이사국 다섯이다. 거부권을 쥔 손이 핵도 쥐고 있다. 같은 조약 6조는 핵 군축을 위한 성실한 협상을 당사국의 의무로 정한다. 그 의무가 가장 무겁게 걸린 쪽이 바로 그 다섯이다.그러나 미국과 러시아의 마지막 핵 군축 조약인 뉴스타트는 지난 2월 후속 조약 없이 끝났다. 1972년 이후 처음으로 두 나라의 핵을 묶는 조약이 사라졌는데도, 선언에는 탄두 수도, 협상 일정도 없다.세계 핵탄두의 약 90%를 가진 세 나라가 자기 핵에 대해 약속한 것은 '위험'을 줄이는 일뿐이다. 그러면서 '확산'은 막겠다고 했다. 핵이 없는 나라들이 핵을 갖지 않기로 한 것은 핵보유국의 군축 약속과 맞바꾼 거래였다. 세 나라는 그 거래에서 자기가 질 의무는 지우고, 남이 질 의무만 남겼다. 확산을 막겠다면서도, 조약을 탈퇴하고 핵을 만든 유일한 나라 북한의 이름은 꺼내지 않았다.셋째 항목은 국제형사재판소(ICC)다. 세 정상은 국가의 동의 원칙과 국가 관리의 면책 존중이 무엇보다 중요하다며, ICC가 관할권을 남용해선 안 된다고 했다. 풀어 말하면 이렇다. 동의하지 않은 나라의 일은 재판하지 말고, 나라를 이끄는 사람은 재판하지 말라.ICC를 세운 로마규정 27조는 국가원수라는 지위도 형사책임을 면해 주지 않는다고 정한다. 전쟁과 학살을 명령하는 자리가 바로 그 자리이기 때문이다. 세 나라가 하나같이 ICC에 가입하지 않은 속이 들여다보인다. 그래 놓고 동의를 조건으로 내건다. 동의한 적 없는 나라가 동의를 내세우면, 그 나라 지도자는 영영 법정에 서지 않는다.ICC는 2023년 우크라이나 아동을 불법으로 데려간 혐의로 푸틴 대통령에게 체포영장을 냈다. 러시아의 동의 없이, 피해국 우크라이나가 관할권을 받아들였기에 나올 수 있었던 영장이다. 트럼프 대통령은 ICC가 미국과 이스라엘을 겨냥한다며 두 차례 임기에 걸쳐 검사와 판사들을 제재했다. 영장이 걸린 사람과 법정을 제재한 사람이 회의장에 나란히 앉아 그 법정의 손을 묶었다. 제 안위가 걸린 일에 제 손으로 면책을 적어 넣은 셈이다.남은 둘째 항목은 정제유다. 세 나라는 "모든 나라를 위해" 정제유 생산과 공급을 늘릴 계획이라고 했다. 지난 2월 말 이란 전쟁으로 호르무즈 해협이 막힌 뒤 세계는 경유와 항공유 부족에 시달리고 있다. 국제에너지기구(IEA)에 따르면 유럽의 경유 가격은 전쟁 전보다 77% 높다.기름이 모자란 것은 누구 때문인가. 그 이름은 문서에 없다. 미국은 이스라엘과 함께 이란을 공격했고, 호르무즈 해협이 막혔다. 러시아는 우크라이나를 침공했고, 우크라이나의 드론이 러시아 정유 시설을 잇달아 멈춰 세웠다. 그 두 나라가 한 탁자에 앉아 '모든 나라를 위해' 기름을 대겠단다. 불을 지른 손으로 물동이를 든다는 건데, 늘릴 물량도, 날짜도, 제 손으로 벌인 전쟁도 문서에는 없다.유엔에서는 자리를, 핵에서는 지위를, 법정 앞에서는 몸을 지켰다. 기름 앞에서는 전쟁을 지웠다.