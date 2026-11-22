독립기념관

"그땐 지금과 달리 신문기자와 일반 대중의 사이가 퍽 가까웠어요. 예를 들면, '현상 변장탐정기자' 같은 것인데, 대단한 인기였어요. 신문사 앞은 변장기자들의 행방을 쫓는 군중들로 인산인해를 이루었고 어디를 가나 화제가 됐죠. 이때 이서구 씨가 제1군으로 군밤장수로 변장하고 나갔었고 2군으로는 경도(京都) 동지사대학을 인력거를 끌며 고학했던 손영극 씨가 인력거꾼으로 변장하고 나갔었는데, 결국은 약삭빠른 독자에게 두 분 다 발각돼 버렸죠."

"최은희는 적극적이고 대담한 성격이었다. 가정면(面)을 맡아 제작하면서도 빈민굴이나 유곽 탐방을 실었다. 청계천 하류의 빈민굴 남정촌을 찾아 '부엌에선 한 점 연기조차 나오지 아니하고', '배고픈 아이들의 처량한 울음소리'만 들리는 참상을 전했다. 인육시장으로도 불린 대구 유곽에선 당시 200~300원 몸값에 팔려 '금수 같은 부모의 주린 창자를 채워준 비참하고 갸륵한 소녀'들의 얘기를 실었다."

"사립창동학교 교사 송흥국과 이정식, 물산조합 서기 오예제, 곡물검사원 조기복에게 서울에서 몰래 가져온 '동포여 일어서자'는 격문 등을 전달하는 한편, 송흥국 등과 함께 만세시위에 사용할 격문과 태극기를 제작하였다. 만세시위 계획 및 태극기 제작에는 잡화상 조면식·염천태·이완구, 경성고등보통학교에 재학 중인 조두섭과 유재현, 인천상업학교에 다니던 유택선이 함께하였다. 이를 통해 연남리와 연동리의 개신교계 청년 및 학생들과 함께 배천장터가 열리는 3월 30일에 만세시위를 전개하기로 결의하였다."

독립운동가이자 언론인으로 활동한 최은희.영화배우 최은희(1926~2018) 말고 조선일보사 기자 최은희(1904~1984)는 연예인 같은 언론인이었다. 시민들이 그의 취재를 구경하러 나올 때도 있었다. 1963년 4월 8일자 <동아일보> 7면에 등장한 그는 입사(1924년 10월) 이후를 회고하면서, 검정 통치마에 흰저고리를 입고 인력거를 타고 다니던 당시의 여성 기자들은 어디를 가나 환영을 받았다면서 이렇게 회고했다.최은희는 행랑어멈 차림으로 이 이벤트에 나섰다. "(나는) 제4군으로 이광수씨 집에 행랑어멈으로 변장하였는데, 밤 11시까지 발각되지 않아 상금 2십 원을 고스란히 탔다"고 그는 회고했다.1924년 4월 22일자 <동아일보>에 따르면, 전날 열린 조선노농총동맹 창립총회는 하루 8시간 노동과 하루 최저임금 1원을 요구했다. 하루에 1원도 못 버는 노동자들이 많았던 점을 감안하면 위 현상금은 적지 않은 편이다. 이때의 취재를 위해 남루한 차림으로 아기를 업고 무청 한 다발을 쥔 그의 모습이 그해 10월 15일자 <조선일보> 2면에 실려 있다.최은희는 일반 여성들이 접근하기 힘든 곳도 대담하게 취재했다. 조선일보사 '사보DB'에 실린 '[다시 읽는 조선일보 사람들] (12) 첫 여기자 추계 최은희'는 위 행랑어멈 기사를 통해 "(그가) 단번에 스타기자가 됐다"고 한 뒤 이 신문의 가정 코너를 맡은 그에게 이런 일들이 있었다고 알려준다.변장 취재를 통해 빈곤과 여성 인권에 대한 관심을 환기시키는 데 기여한 최은희에게는 또 다른 정체성이 있었다. 원래 그는 열혈 독립투사였다. 독립기념관 한국독립운동사연구소의 <한국독립운동인명사전> 최은희 편은 "경성여자고등보통학교 재학 중 교사 박희도가 이끄는 비밀 서클 활동을 하면서 독립운동을 위한 준비를 하였다"고 설명한다.황해도 연백군 은천면 연남리에서 다섯 딸과 다섯 아들의 5녀로 태어난 최은희가 보통학교 졸업 뒤에 해주 의정여학교를 거쳐 경성여고보에 들어간 것은 1917년경이다. 10대 전반인 이 무렵부터 비밀 서클에서 독립운동을 준비했으니 열정이 대단했다고 볼 수 있다.1919년 3·1운동 때의 행적은 상당히 인상적이다. 그는 3월 1일 서울 시위에 참여했다가 헌병대에 붙들렸다. 1925년 3월 11일자 <동아일보> 6면 인터뷰 기사에 따르면, 1919년 3월 1일 서울 종로에서 체포된 최은희는 "무수한 고초를 밧다가" 24일 만에 풀려났다.석방 직후에 그가 찾아간 곳은 학교다. 그는 시위 참여 때문에 받지 못한 졸업장을 받아내기 위해 경성여고보에 가서 한바탕 씨름을 했다. 위 기사는 "졸업장을 억지로 밧어 가지고" 나왔다고 알려준다.그런 다음 그가 벌인 일은 고향에서 열릴 3월 30일 시위를 준비하는 것이었다. 24일간의 구류가 끝난 직후였으므로, 3월 30일 시위까지는 한 주일의 여유도 없었다. 그 짧은 기간에 그가 고향에서 준비한 일들이 <한국독립운동인명사전>에 이렇게 기술돼 있다.3월 30일 시위에는 약 2천 명이 참여했다. 배천헌병분견소 헌병들이 위협 사격을 가하면서 시위대를 해산했고, 이 시위를 주도한 일 때문에 그는 또다시 연행됐다. "1919년 5월 24일 해주지방법원에서 이른바 보안법과 출판법 위반으로 징역 5월을 받고 옥고를 겪었다"고 위 사전은 말한다.1920년 9월에 황해도 안주 유신여학교의 교사가 된 그는 그 뒤 도쿄 니혼여자대학에 들어갔다. 이 학교 3학년 재학 중에 입사한 데가 조선일보사다. 위 사전에 따르면, 그를 신문사에 추천해준 사람은 이광수다. 그런 이광수의 집에 행랑어멈 차림으로 들어가 변장 취재를 했던 것이다.