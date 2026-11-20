연합뉴스

이재명 대통령이 18일(현지시간) 중국 선전국제교류센터에서 열린 아시아태평양경제협력체(APEC) 정상회의 환영만찬에 참석, 기념촬영을 마치고 도널드 트럼프 미국 대통령, 시진핑 중국 국가주석, 블라디미르 푸틴 러시아 대통령 등과 대화하고 있다.반면 중국 발표문이 공들여 남긴 문장은 따로 있습니다. 시 주석은 "양측은 전략적 자주를 견지하고 양국 관계의 정치적 기초를 잘 지켜야 한다"고 말했습니다. 중국 외교 언어에서 전략적 자주는 제3국, 곧 미국의 영향에서 벗어나라는 요구이고, 정치적 기초는 대만 문제를 가리킵니다. 같은 기사에는 이 대통령의 "한국이 하나의 중국 정책을 견지하는 데는 변함이 없고 앞으로도 변하지 않을 것"이라는 발언이 실렸습니다. 요구와 응답이 한 문서에 함께 기록된 것입니다.동시에 중국 정부 발표에는 "진정한 다자주의", "더욱 공정하고 합리적인 글로벌 거버넌스"를 강조했는데 중국이 미국 주도 질서를 비판할 때 쓰는 표현입니다.이 문장은 언제 나왔는지를 함께 봐야 무게가 드러납니다. 11월 18일 하루 동안 시 주석은 오전에 이 대통령을, 정오 무렵에 푸틴 대통령을 만났고, 오후에는 선전 공항까지 직접 나가 트럼프 대통령을 맞았습니다. 19일은 사상 첫 중러미 3자 정상 회동이 열렸습니다. 세계 질서를 논하고 한반도 문제가 논의될 자리에 한국의 자리는 없었습니다. 그 테이블을 열기 전 중국은 한국에 '전략적 자주'를 요구했습니다. 미국 쪽으로 너무 기울지 말라는 주문으로 읽히는 대목입니다.시 주석은 한 걸음 더 나아갔습니다. "두 나라는 국정이 다르지만 인민의 복지를 도모한다는 목표는 통한다"고 전제한 뒤, 양국 정당·정부·입법기관이 국정운영 경험을 교류하자고 제안했습니다. 체제가 다르다는 점을 먼저 인정하고, 그 차이를 건너는 통로로 정당 간 교류를 내민 것입니다.정당 교류는 중국공산당이 외교에서 즐겨 쓰는 채널이지만, 한국에서는 정치적으로 민감한 영역입니다. 2027년 수교 35주년을 앞두고 경제 중심이던 한중 관계에 정치 채널을 더하겠다는 설계가 담긴 제안입니다.시 주석은 FTA 완료를 언급한 직후 이 제도적 장치를 충분히 활용하고, 거시정책 조율을 강화해 AI 등 신흥 과학기술 산업의 협력 생태계를 키우자고 말했습니다. 관세와 시장 개방을 주고받는 수준을 넘어, 한국을 중국의 AI산업 생태계에 제도적으로 연결하겠다는 뜻입니다. 미국이 수출통제와 제재로 동맹을 묶는다면, 중국은 개방·투자 보호·산업 협력이라는 병행 인프라를 깔아 끌어들입니다.중국은 이번 회담에서 경제적 실익을 내주고 정치적 약속을 받아 갔습니다. 기업에는 FTA의 혜택이 협정문만으로 정해지지 않고, 양국 관계와 미중 관계의 기상도에 따라 집행 강도가 달라질 수 있다는 뜻입니다.실질 타결은 끝이 아니라 출발선입니다. 문안 확정, 번역, 법률 검토, 정식 서명, 양국 비준을 거쳐야 발효되고, 발효 뒤에도 집행은 별개의 문제입니다. 기대감만으로 투자와 인력 배치를 결정하면 중국이 정한 속도가 아니라 우리가 바라는 속도로 움직이게 됩니다.판단은 숫자로 해야 합니다. 한국 게임의 판호 발급 건수, 한국 영화의 중국 극장 개봉 편수, 드라마·예능 공동제작 승인 건수, 23개 지역 한국 여행사의 실제 영업 허가가 그 숫자입니다. 이 숫자들이 1~2년 동안 꾸준히 움직이는지가 한한령의 실제 온도계가 될 것입니다.당장 쓸 수 있는 기회도 있습니다. 공동제작 범위의 확대입니다. 중국과 공동 제작한 콘텐츠는 중국 콘텐츠로 인정받아 수입 쿼터를 적용받지 않습니다. 닫힌 문을 두드리는 대신 중국 파트너와 함께 문을 만드는 방식이고, 실무적으로는 최혜국 대우 조항보다 쓸모 있을 수 있습니다.한중 관계가 개선된 것은 사실입니다. 8년 8개월 만에 제도적 토대가 마련됐고, 네거티브 방식 개방과 투자 보호 장치는 분명한 진전입니다. 다만 중국 시장은 언론보도처럼 한 번에 열리지 않습니다. 중국이 고른 단어로 중국을 읽고, 협정문은 손에 쥐되 숫자가 답을 말할 때까지 차분히 관찰하며 준비하는 것이 지금 기업이 선택할 현명한 길입니다.