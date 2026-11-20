한국일보

11월 20일 한국일보 2면 기사.민주당이 19일 조희대 대법원장의 탄핵을 추진하기로 결정했다. 국정조사를 먼저 추진하려던 김민석 지도부는 이날 대법원이 한덕수 전 국무총리에 대해 일부 무죄 취지의 파기환송 판결을 내리자 탄핵으로 방향을 틀었다.대법원 전원합의체는 이날 윤석열 전 대통령의 비상계엄을 위헌·위법한 내란으로 판단하면서도 한덕수의 계엄 선포 전 국무회의 소집 건의에 대해서는 대법관 12명 중 9명의 다수 의견으로 "헌법 질서를 어지럽힐 목적을 단정하기 어렵다"며 징역 15년 원심을 일부 무죄 취지로 돌려보냈다.익명의 지도부 소속 의원은 한국일보에 "위증이나 대통령 기록물 위반 등 일부 혐의의 파기환송 가능성은 예상했지만, 핵심인 내란 중요임무 종사 혐의의 유죄 판단이 일부라도 뒤집힐 줄은 몰랐다"고 말했다.대법원 판결이 나온 뒤 민주당 의원 130여 명이 모여 두 시간 가까이 대응 방안을 논의했다.국회의 윤석열 대통령 탄핵심판 소추위원을 맡았던 정청래 전 대표는 "대법원의 이날 판결이 헌법재판소의 윤석열 탄핵 결정 취지에 반한다"며 조희대 탄핵을 주장했다. 국회 법사위 소속 김용민 의원도 "탄핵이 사법 내란을 막는 유일한 방법"이라며 가세했다.강경 발언을 자제해 온 친문계 윤건영 의원도 이날 페이스북에 "사법부에 국민이 쥐여준 힘과, 대법관 및 판사들에게 국민이 부여한 권한은 정의의 수호자가 되라는 명령"이라며 "조희대 탄핵을 신속하게 검토하고 재논의해 결정해야 한다"고 썼다.서울경제에 따르면, 의총에서 발언한 의원 18명 중 반대한 의원은 6명에 달했다. 동아일보에 따르면 김남희 의원은 "한덕수의 혐의 대부분에 대해 유죄 판단이 유지된 데다 재판 결과를 이유로 법관을 탄핵할 수는 없다"는 취지로 말했다. 이상식 의원도 의총 도중 기자들과 만나 자신은 탄핵에 반대했다며 "중도층이 다 돌아선다"고 우려했다.마지막 발언에 나선 김민석 대표는 "그동안 충분한 탄핵 사유에도 절제하고 인내해 왔지만, 이제는 역사적 판단으로 결단해야 한다"며 탄핵 추진 의사를 밝혔다.익명의 민주당 의원은 한겨레에 "당내 갈등을 (탄핵으로) 돌파하면서, 탄핵에 나서지 않을 경우 조희대 탄핵 요구에 계속 끌려다니며 우유부단하다는 비판을 받을 수 있다는 점을 의식한 것 아니겠느냐"고 말했다.민주당은 20일 의원총회에서 조희대 탄핵을 당론으로 채택하고 탄핵추진단도 꾸릴 예정이다. 탄핵소추안이 국회 본회의를 통과하면 조희대의 직무는 정지된다.대법원 전원합의체가 한덕수 전 국무총리 사건을 일부 무죄 취지로 파기환송한 핵심 이유는 계엄 선포 전 국무회의 소집 건의에 '국헌문란 목적'이 있었다고 단정하기 어렵다는 판단이다. 국헌문란 목적은 헌법 질서를 무너뜨리려는 의도로, 내란죄가 성립하는 요건 중 하나다.대법원은 11월 19일 국헌문란 목적을 인정하려면 가능성을 알았다는 데 그치지 않고 실현을 지향하며 결과를 용인하려는 의사까지 있어야 한다는 판단 기준을 구체적으로 제시했다. 내란죄의 국헌문란 목적을 인정하는 기준을 엄격하게 적용한 것이다.대법관 12명 전원이 계엄 선포 후 국무위원 서명 종용과 언론사 단전·단수 논의에 대해 유죄로 판단했다.반면 선포 전 소집 건의에서는 대법관 의견이 갈렸다. 다수의견 9명(조희대 대법원장, 천대엽·오석준·서경환·권영준·엄상필·박영재·이숙연·마용주 대법관)의 판단은 "헌법과 계엄법이 정한 절차에 따를 것을 요청하는 정당한 직무상 행위였다"는 것이다.이들은 병력 동원 규모나 주요 기관 봉쇄 같은 구체적 실행 계획을 한덕수가 알았다고 볼 증거가 부족하다고 판단했다. 한덕수가 윤석열에게 신중해야 한다는 의견을 전하고 국무위원에게 만류를 요청한 정황도 근거가 됐다.그러나 소수의견을 낸 오경미·신숙희·김성수 대법관은 "피고인(한덕수)은 윤석열의 계엄 선포에 대한 확고한 의지 아래 진행될 형해화된 국무회의가 계엄을 통한 내란 행위의 정당성을 뒷받침하게 될 수밖에 없었음에도 국무회의 개최 건의라는 적극적 행위를 선택했다"고 봤다. 이들은 "다수의견의 태도는 계엄 선포 전에 이뤄진 피고인의 행위를 따로 떼어내 그에게 면죄부를 주는 논리와 다름없다"고 직격했다.대법원 판결로 사건은 서울고법으로 돌아갔고, 대법원은 한덕수의 구속기간을 2개월 연장했다.파기환송심에서는 이날 판결에 따라 형량이 2심의 징역 15년보다 낮아질 가능성이 있다민주당 주도로 국회 본회의에 부의된 민주유공자법이 유공자 선정 기준과 적용 대상 규모를 둘러싼 이견 속에 표결을 앞두고 있다. 민주당은 20일 오후 2시 30분경 국민의힘의 무제한 토론을 국회법에 따라 강제종료하고 표결 처리할 방침이다.전국민족민주유가족협의회(유가협) 회원들은 10일부터 국회 본청 앞에서 법안 처리를 촉구하는 노숙 농성을 해왔다.법안은 유공자 대상을 '1964년 3월 24일 이후 반민주적 권위주의 통치에 항거해 헌법이 지향하는 자유민주적 기본 질서 확립에 기여한 희생 또는 공헌이 명백히 인정돼 사회적 공감대가 형성된 사람'에 대해 국가보훈부 심의를 거쳐 유공자로 등록할 수 있다고 명시했다. 1964년 3월 24일은 박정희정부의 한일수교에 반대하는 학생시위가 본격화된 날로, 역사학계 일각에서는 이날을 한일수교 반대 학생운동의 본격적인 시작으로 평가한다.이재묵 한국외대 정치외교학과 교수는 중앙일보에 "민주화 공헌을 어떤 기준으로 인정할 것인지, 사회적 공감대가 형성된 인물이 누구인지 등이 불분명해 자의적인 판단이 이뤄질 가능성이 크다"고 말했다.유공자 규모가 불분명한 것도 논란거리다. 권오을 국가보훈부 장관은 5월 29일 간담회에서 대상을 약 635명으로 예상했다. 그러나 중앙일보에 따르면 2024년 8월 작성된 법안 비용추계서에는 보훈부의 유공자 추계인원이 4537명에 달한다.국민의힘은 국가보안법 위반 전력자가 민주화 유공자로 선정될 가능성도 경계하고 있다. 유공자법 25조 1항 1호는 '국가보안법을 위반해 금고 이상의 실형을 선고받고 형이 확정된 사람'은 적용 대상에서 제외하면서도 4항에는 '뉘우친 정도가 현저하다고 인정되는 경우'에 한해 지원을 받을 수 있다는 예외 규정을 뒀다. 정점식 국민의힘 원내대표는 의원총회에서 "범죄자가 뉘우치면 애국자가 된다는 이야기 아닌가"라고 비판했다.그러나 민주당 허영 의원은 법안 제안 설명에서 "이 법은 특혜를 주는 법이 아니라 국가가 뒤늦게 책임을 다하는 법"이라며 "평생 상처를 안고 살아온 분들에게 필요한 치료와 돌봄을 제공하는 것이 어떻게 특혜가 되겠느냐"고 반박했다.교육부가 19일 치러진 2027학년도 수능에서 부정행위자 98명을 적발했다. 정부가 AI를 이용한 부정행위를 막으려고 대책을 내놨지만 시험 도중 스마트기기를 쓴 수험생도 5명이나 나왔다.최은옥 교육부 차관은 수능 종료 후 브리핑을 열고 시험 4교시 종료 기준(오후 4시 37분) 세 차례 발송한 위급 재난 문자를 통해 휴대전화 미제출 수험생 49명을 적발했다고 밝혔다. 와이파이 신호 탐지로 찾아낸 2명을 포함해 무선 이어폰과 스마트워치 등 전자기기를 소지한 수험생도 44명이었다.서울 중구에서는 수험생 3명이 1교시 시작 전 태블릿 PC와 보조배터리, 에어팟 등을 복도에 둔 가방 속에 숨겨뒀다가 적발돼 퇴실 처리됐다.경기 용인시에서는 재수생이 소형 카메라와 블루투스 이어폰, 태블릿 PC를 갖고 있다가 시험이 끝난 후 경기남부경찰청에 넘겨졌다. 신진용 교육부 대입정책과장은 "(이 수험생은) 의도적·조직적·계획적으로 (시험지를) 촬영할 목적으로 카메라와 이어폰을 소지하고 있었기 때문에 실제 사용이 확인된 행위로 분류했다"고 설명했다.충남 천안신당고 시험장에선 감독관이 스마트 안경을 착용한 수험생을 적발했고, 서울과 경기에서 각각 1명이 화장실에서 스마트폰을 사용한 사례도 있었다.교육부는 적발된 98명 모두의 2027학년도 수능 성적을 무효 처리하고, 부정행위심의위원회를 거쳐 12월 11일 성적 발표 전에 최종 징계 수위를 정할 계획이다.뮤지컬 '오페라의 유령'의 작곡가 앤드루 로이드 웨버가 19일 한국을 처음 방문했다. 한국 초연 25주년을 맞아 방한한 그는 그동안 오지 못한 데 대해 미안함을 밝혔다.웨버는 서울 광화문 포시즌스호텔 기자간담회에서 "한국은 내 음악을 사랑하고 큰 호응을 보내준 특별한 곳인데 더 일찍 찾지 못해 조금 부끄럽다"며 "작업이 많아 작곡가로서 피아노 곁을 떠나기 어려웠지만 이번에는 꼭 와봐야겠다고 생각했다"고 설명했다.웨버는 1968년 런던에서 초연한 '요셉 어메이징 테크니컬러 드림코트'를 시작으로 '지저스 크라이스트 슈퍼스타'(1971), '에비타'(1978), '캣츠'(1981) 등을 작곡하며 세계적인 명성을 얻었다.1986년 초연한 '오페라의 유령'은 세계 50여 개국에서 23개 언어로 공연돼 1억 6000만명이 넘는 관객을 끌어모았고 1997년에는 영국 여왕 엘리자베스 2세로부터 종신 귀족 작위를 받았다.이 작품의 2001년 한국 초연은 뮤지컬이 국내에서 산업으로 성장하는 분기점으로 평가된다.전날 한국 배우들의 '오페라의 유령' 리허설을 관람했다는 그는 "한국어의 음절과 리듬이 음악에 잘 맞아떨어져 언제나 한국어로 이 음악을 들을 수 있으면 좋겠다는 생각마저 들었다"는 소감을 밝혔다.▲ 경향신문 = "한덕수, 계엄 국무회의 건의는 무죄"▲ 국민일보 = 엄포에도 98명 적발… 이게 다일까▲ 동아일보 = "尹 계엄은 위헌-위법" 대법 첫 판단 나왔다▲ 서울신문 = 한덕수 일부 무죄 與 "조희대 탄핵"▲ 세계일보 = 대법, 한덕수 파기환송 與 "조희대 탄핵할 것"▲ 조선일보 = 한덕수 일부 무죄에 與, 조희대 탄핵 추진▲ 중앙일보 = 그렇게 경고해도 … 쏟아진 AI 커닝시도▲ 한겨레 = 대법, 한덕수 내란 일부 '면죄부'…여, 조희대 탄핵 추진▲ 한국일보 = 한덕수 내란 가담, 반쪽만 인정한 대법