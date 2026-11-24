▲
반려견과의 외출시 펫모차를 이용하는 모습픽사베이
반려동물과 함께한다는 것은 삶의 영역이 확장되고 그만큼 행복도 늘어나는 일이다. 실제로 한국리서치와 서울대학교 수의과대학 수의인문사회학연구실에서 개와 고양이의 보호자 2002명을 대상으로 2025년 3월 12일에서 17일까지 수행한 '2025 반려동물 양육 가구 실태조사'에 따르면 반려인의 94.2%가 반려동물과 함께하는 삶에 만족했다. 반려동물을 키우기 전보다 삶의 질이 높아졌다는 응답도 78.2%에 달했다.
하지만 같은 조사에서 잰 '반려동물 돌봄 부담' 점수(미국 켄트주립대학 심리학과 메리 스피츠나겔 연구팀이 인간을 돌보는 돌봄부담척도를 수정해 개발한 척도 사용)는 11.34점으로 일반적인 돌봄부담의 기준치인 9점보다 높은 것으로 나타났다.
여기서 생각해볼 것은 반려동물을 '잘 돌보려고 할수록' 돌봄부담도 증가했다는 점이다. 리서치는 반려동물 주양육자의 유형을 지친 보호자(정서소진형), 책임형 보호자(신체적 부담형), 행복한 보호자(정서안정형)로 나누었는데, 돌봄부담지수가 15.5점이나 되는 '지친 보호자'일수록, 반려동물을 위해 월평균 건강관리지출을 많이 하고 반려견의 경우 일평균 산책시간도 1시간 12분으로 가장 많았다. 이는 반려동물을 잘 돌보고, 더 많은 비용과 시간을 투자할수록 번아웃도 심해질 수 있다는 의미이기도 하다.
그렇다면, 돌봄부담은 언제 더 심해질까. 2025년 발표된 논문(Pet caregiver burden in South Korea: key influences and the implications for veterinarians)에 따르면 반려인의 돌봄부담은 일상적인 것으로 나타났다. 연구자들은 반려동물의 건강상태에 따른 보호자의 돌봄부담 점수를 쟀는데 건강한 상태의 반려동물을 돌보는 경우가 11.5점, 급성이거나 치료가능한 질환이 있는 반려동물을 돌보는 보호자들은 13.40점, 만성 말기 질환을 가진 반려동물 보호자는 11.31점으로 측정됐다.
급성, 치료가능한 질환의 경우, 질환과 관련해 무언가를 결정해야 하는 책임감과 죄책감이 돌봄부담을 높이며, 만성 말기질환의 경우 돌봄 상태에 이미 익숙해져 급성질환보다는 돌봄부담이 낮아진 것으로 해석할 수 있다. 주목해야 할 건 반려동물이 건강한 상태일 때에도 돌봄부담지수가 11.5점으로 결코 낮지 않다는 것이다. 이는 반려동물을 돌봄에 있어서 심리적으로 매우 중요한 요소인 '예기 슬픔'과 관련이 있다 할 수 있다.
반려인들은 반려동물을 자녀처럼 돌보지만, 자녀와는 달리 먼저 떠나보내야 함을 늘 인식하면서 지낸다. 이런 인식은 아직 다가오지 않은 상실의 순간을 떠올리게 하고, 이는 '예기 슬픔'으로 반려인의 마음에 자리 잡는다.
게다가 말하지 못하고 아픔을 숨기는 동물의 특성상, 건강상 문제를 보호자가 얼마나 민감하게 알아차리는지가 매우 중요하다. 그래서 반려인들은 반려동물이 건강할 때조차 긴장을 늦추지 못하고 늘 민감하게 반려동물의 상태를 살핀다. 나 역시 라온이의 구토 한 번, 기침 한 번에도 자다 깰 정도로 민감하게 반응한다.
반려동물 돌봄은 애착이 강하고 잘 돌보려고 할수록, 예기 슬픔이 높아지고, 책임감과 죄책감이 커지면서 돌봄부담도 함께 증가하는 역설적인 면을 지니는 셈이다.
돌봄을 바라보는 다양한 스펙트럼