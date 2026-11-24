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▲배낭 외에도 라온이와 외출할 때면 늘 반려견용 이동가방을 챙긴다. 가방에서 쉬고 있는 라온. 송주연

이처럼 반려인들은 동물과 함께하는 일상에 만족하면서도, 동시에 돌봄부담으로 소진되어 가기도 한다. 앞서 언급한 논문(Pet caregiver burden in South Korea: key influences and the implications for veterinarians)의 저자들은 이런 반려인들에게 걱정에 함께해주는 정서적 지원, 의료비와 양육비에 대한 경제적 지원, 산책, 식사, 병원 방문 등의 실질적 지원이 필요하다고 제안한다.



하지만 아직 반려인들을 둘러싼 현실은 이런 '지원'과는 거리가 먼 듯하다. 우선 가족 내에서조차 반려동물에 대한 정서적 거리가 달라 갈등이 생기기도 한다.



지난해 라온이가 산책 중 알 수 없는 물질이 혀에 닿아 알레르기 증상으로 고생한 적이 있었다. 낮에 병원에서 약을 먹은 후 증상이 가라앉았지만, 밤에 약 효과가 다 되자, 라온이는 온 바닥을 핥아대며 괴로워했다. 라온이를 24시 응급병원에 데려가야 한다고 생각했다.



하지만 남편은 기다리면 나아질 증상인데 밤에 왜 우리가 잠을 못 자고 병원에 데려가야 하느냐고 반문했다. 라온이가 괴로워하는 모습을 견딜 수 없는 나와, 지켜볼 수 있는 남편 사이에 라온이와의 정서적 거리가 서로 다르기 때문이었다.



남편과 나는 '라온이는 우리 가족'이라는 합의가 되어 있음에도 이런 갈등이 생긴다. 하물며 반려동물을 가족이라 여기는 정도가 다른 구성원과 함께라면 '파양'이 언급될 만큼 큰 갈등이 생기기도 한다.



아이 없이 반려묘 두 마리와 함께 살던 친구의 부모가 친구에게 아이가 생기자, 반려묘와 아이를 함께 키울 수 없다고 반대한다는 말을 들었다. 부부가 단호하게 대처하지만, 출산을 앞두고 양가 어르신은 '파양'이라는 단어를 수시로 입 밖에 내신다.



직장이나 사회로 눈을 돌리면 반려동물 돌봄을 둘러싼 시선 차이는 더욱 크다. 회사원인 한 이웃은 반려견이 급성 췌장염에 걸렸을 때 며칠간 점심시간마다 반려견이 입원한 병원에 면회갔다. 업무에 지장을 주는 일은 전혀 없었지만, 팀장으로부터 "유난떤다"는 말을 들었다. 개가 아니라 사람이었다면 아무도 '유난'이라고 안 했을 것이다. 아마도 휴가를 쓰는 일도 가능했을 것이다.



반려동물 돌봄에도 사회가 함께 한다면



▲반려동물 sita2 on Unsplash

반려동물 돌봄을 바라보는 시선은 제각각이다. 우리 사회가 여전히 반려동물을 가족과 소유물 사이 그 어디쯤에 두고 있기 때문일 것이다. 이런 상황은 예기슬픔과 책임감, 죄책감 등이 더해지는 반려인의 돌봄부담을 더욱 가중시키는 요인이 되고 있다.



다행히 최근엔 반려동물 돌봄에 나서는 단체와 기관이 생겨나고 있다. 대한적십자사는 취약계층에게 반려동물이 살아가는 큰 힘이 되어준다는 걸 인지하고, 반려동물 돌봄을 지원하는 캠페인을 벌인다. 몇몇 지자체에서는 취약 계층에게 반려동물 의료비를 지원하기도 한다. 지난 10월 2일엔 4개 대학동물병원(강원대, 전남대, 충남대, 충북대)이 '공공거점 동물병원'으로 지정되기도 했다.



민간차원에서는 반려견 유치원, 호텔 등이 이미 보호자의 돌봄공백을 메우고 있고, 최근엔 노령동물 전문 호스피스와 노령견 전문 유치원도 생겨나는 추세다. 이웃끼리의 돌봄을 주선하는 앱도 생겼고, 반려인들은 온오프라인으로 서로 정보를 나누고 종종 돌봄 품앗이도 한다. 반려동물 돌봄을 개인이 아닌 '함께 돌보는 것'이라는 인식이 조금씩 확산되고 있는 현상이라 할 수 있다.



나는 이런 현상들이 매우 반갑다. 아직 사람에 대한 돌봄도 부족한 사회에서 반려동물 돌봄은 시기상조라 여기는 이들도 많을 것이다. 하지만, 돌봄의 영역에 비인간 동물까지 포함된 사회라면 사람도 더 잘 돌볼 수 있지 않을까. 마하트마 간디가 '한 나라의 위대함은 동물을 대하는 태도로 판단할 수 있다'고 말했듯 말이다.





#반려동물 #반려인 #돌봄 #돌봄부담 프리미엄 나를 키운 반려동물 이전글 우리 '아기'랑 화물 엘리베이터 타라고요? 이 기사가 마음에 드시나요? 좋은기사 원고료로 응원하세요 원고료로 응원하기 스크랩 페이스북 트위터 카카오 공유 시민기자 기사쓰기

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기사 제보하기 반려동물반려동물 돌봄을 바라보는 시선은 제각각이다. 우리 사회가 여전히 반려동물을 가족과 소유물 사이 그 어디쯤에 두고 있기 때문일 것이다. 이런 상황은 예기슬픔과 책임감, 죄책감 등이 더해지는 반려인의 돌봄부담을 더욱 가중시키는 요인이 되고 있다.다행히 최근엔 반려동물 돌봄에 나서는 단체와 기관이 생겨나고 있다. 대한적십자사는 취약계층에게 반려동물이 살아가는 큰 힘이 되어준다는 걸 인지하고, 반려동물 돌봄을 지원하는 캠페인을 벌인다. 몇몇 지자체에서는 취약 계층에게 반려동물 의료비를 지원하기도 한다. 지난 10월 2일엔 4개 대학동물병원(강원대, 전남대, 충남대, 충북대)이 '공공거점 동물병원'으로 지정되기도 했다.민간차원에서는 반려견 유치원, 호텔 등이 이미 보호자의 돌봄공백을 메우고 있고, 최근엔 노령동물 전문 호스피스와 노령견 전문 유치원도 생겨나는 추세다. 이웃끼리의 돌봄을 주선하는 앱도 생겼고, 반려인들은 온오프라인으로 서로 정보를 나누고 종종 돌봄 품앗이도 한다. 반려동물 돌봄을 개인이 아닌 '함께 돌보는 것'이라는 인식이 조금씩 확산되고 있는 현상이라 할 수 있다.나는 이런 현상들이 매우 반갑다. 아직 사람에 대한 돌봄도 부족한 사회에서 반려동물 돌봄은 시기상조라 여기는 이들도 많을 것이다. 하지만, 돌봄의 영역에 비인간 동물까지 포함된 사회라면 사람도 더 잘 돌볼 수 있지 않을까. 마하트마 간디가 '한 나라의 위대함은 동물을 대하는 태도로 판단할 수 있다'고 말했듯 말이다. 저작권자(c) 오마이뉴스(시민기자), 무단 전재 및 재배포 금지 오탈자 신고 네이버 채널구독다음 채널구독 10만인클럽 프로필사진 10만인클럽 회원 송주연 (serenity153) 내방 구독하기 목차9 ㅣ 첫화부터 읽기> 이전글 우리 '아기'랑 화물 엘리베이터 타라고요? 맨위로 다크 배낭 외에도 라온이와 외출할 때면 늘 반려견용 이동가방을 챙긴다. 가방에서 쉬고 있는 라온.이처럼 반려인들은 동물과 함께하는 일상에 만족하면서도, 동시에 돌봄부담으로 소진되어 가기도 한다. 앞서 언급한 논문(Pet caregiver burden in South Korea: key influences and the implications for veterinarians)의 저자들은 이런 반려인들에게 걱정에 함께해주는 정서적 지원, 의료비와 양육비에 대한 경제적 지원, 산책, 식사, 병원 방문 등의 실질적 지원이 필요하다고 제안한다.하지만 아직 반려인들을 둘러싼 현실은 이런 '지원'과는 거리가 먼 듯하다. 우선 가족 내에서조차 반려동물에 대한 정서적 거리가 달라 갈등이 생기기도 한다.지난해 라온이가 산책 중 알 수 없는 물질이 혀에 닿아 알레르기 증상으로 고생한 적이 있었다. 낮에 병원에서 약을 먹은 후 증상이 가라앉았지만, 밤에 약 효과가 다 되자, 라온이는 온 바닥을 핥아대며 괴로워했다. 라온이를 24시 응급병원에 데려가야 한다고 생각했다.하지만 남편은 기다리면 나아질 증상인데 밤에 왜 우리가 잠을 못 자고 병원에 데려가야 하느냐고 반문했다. 라온이가 괴로워하는 모습을 견딜 수 없는 나와, 지켜볼 수 있는 남편 사이에 라온이와의 정서적 거리가 서로 다르기 때문이었다.남편과 나는 '라온이는 우리 가족'이라는 합의가 되어 있음에도 이런 갈등이 생긴다. 하물며 반려동물을 가족이라 여기는 정도가 다른 구성원과 함께라면 '파양'이 언급될 만큼 큰 갈등이 생기기도 한다.아이 없이 반려묘 두 마리와 함께 살던 친구의 부모가 친구에게 아이가 생기자, 반려묘와 아이를 함께 키울 수 없다고 반대한다는 말을 들었다. 부부가 단호하게 대처하지만, 출산을 앞두고 양가 어르신은 '파양'이라는 단어를 수시로 입 밖에 내신다.직장이나 사회로 눈을 돌리면 반려동물 돌봄을 둘러싼 시선 차이는 더욱 크다. 회사원인 한 이웃은 반려견이 급성 췌장염에 걸렸을 때 며칠간 점심시간마다 반려견이 입원한 병원에 면회갔다. 업무에 지장을 주는 일은 전혀 없었지만, 팀장으로부터 "유난떤다"는 말을 들었다. 개가 아니라 사람이었다면 아무도 '유난'이라고 안 했을 것이다. 아마도 휴가를 쓰는 일도 가능했을 것이다.

반려견과의 외출시 펫모차를 이용하는 모습반려동물과 함께한다는 것은 삶의 영역이 확장되고 그만큼 행복도 늘어나는 일이다. 실제로 한국리서치와 서울대학교 수의과대학 수의인문사회학연구실에서 개와 고양이의 보호자 2002명을 대상으로 2025년 3월 12일에서 17일까지 수행한 '2025 반려동물 양육 가구 실태조사'에 따르면 반려인의 94.2%가 반려동물과 함께하는 삶에 만족했다. 반려동물을 키우기 전보다 삶의 질이 높아졌다는 응답도 78.2%에 달했다.하지만 같은 조사에서 잰 '반려동물 돌봄 부담' 점수(미국 켄트주립대학 심리학과 메리 스피츠나겔 연구팀이 인간을 돌보는 돌봄부담척도를 수정해 개발한 척도 사용)는 11.34점으로 일반적인 돌봄부담의 기준치인 9점보다 높은 것으로 나타났다.여기서 생각해볼 것은 반려동물을 '잘 돌보려고 할수록' 돌봄부담도 증가했다는 점이다. 리서치는 반려동물 주양육자의 유형을 지친 보호자(정서소진형), 책임형 보호자(신체적 부담형), 행복한 보호자(정서안정형)로 나누었는데, 돌봄부담지수가 15.5점이나 되는 '지친 보호자'일수록, 반려동물을 위해 월평균 건강관리지출을 많이 하고 반려견의 경우 일평균 산책시간도 1시간 12분으로 가장 많았다. 이는 반려동물을 잘 돌보고, 더 많은 비용과 시간을 투자할수록 번아웃도 심해질 수 있다는 의미이기도 하다.그렇다면, 돌봄부담은 언제 더 심해질까. 2025년 발표된 논문(Pet caregiver burden in South Korea: key influences and the implications for veterinarians)에 따르면 반려인의 돌봄부담은 일상적인 것으로 나타났다. 연구자들은 반려동물의 건강상태에 따른 보호자의 돌봄부담 점수를 쟀는데 건강한 상태의 반려동물을 돌보는 경우가 11.5점, 급성이거나 치료가능한 질환이 있는 반려동물을 돌보는 보호자들은 13.40점, 만성 말기 질환을 가진 반려동물 보호자는 11.31점으로 측정됐다.급성, 치료가능한 질환의 경우, 질환과 관련해 무언가를 결정해야 하는 책임감과 죄책감이 돌봄부담을 높이며, 만성 말기질환의 경우 돌봄 상태에 이미 익숙해져 급성질환보다는 돌봄부담이 낮아진 것으로 해석할 수 있다. 주목해야 할 건 반려동물이 건강한 상태일 때에도 돌봄부담지수가 11.5점으로 결코 낮지 않다는 것이다. 이는 반려동물을 돌봄에 있어서 심리적으로 매우 중요한 요소인 '예기 슬픔'과 관련이 있다 할 수 있다.반려인들은 반려동물을 자녀처럼 돌보지만, 자녀와는 달리 먼저 떠나보내야 함을 늘 인식하면서 지낸다. 이런 인식은 아직 다가오지 않은 상실의 순간을 떠올리게 하고, 이는 '예기 슬픔'으로 반려인의 마음에 자리 잡는다.게다가 말하지 못하고 아픔을 숨기는 동물의 특성상, 건강상 문제를 보호자가 얼마나 민감하게 알아차리는지가 매우 중요하다. 그래서 반려인들은 반려동물이 건강할 때조차 긴장을 늦추지 못하고 늘 민감하게 반려동물의 상태를 살핀다. 나 역시 라온이의 구토 한 번, 기침 한 번에도 자다 깰 정도로 민감하게 반응한다.반려동물 돌봄은 애착이 강하고 잘 돌보려고 할수록, 예기 슬픔이 높아지고, 책임감과 죄책감이 커지면서 돌봄부담도 함께 증가하는 역설적인 면을 지니는 셈이다.